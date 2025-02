12.02.2025 Názor: Cla a obchodní bariéry mezi členy NATO nejsou ničím jiným než překážkou hospodářského růstu. Aliance byla vytvořena k zajištění bezpečnosti, ale ekonomická spolupráce je stejně důležitá. Pokud chceme silnější NATO, musíme odstranit umělé limity, které brání podnikání a inovacím. Odstranění cel podpoří konkurenci, přinese nižší ceny a umožní lepší využití zdrojů.

V historii se mnohokrát ukázalo, že země, které se rozhodly liberalizovat obchod, dosáhly vyššího ekonomického růstu. Například Evropská unie, která odstranila většinu vnitřních bariér, zažila značný nárůst HDP a posílení vnitřního trhu. Podobný přístup v rámci NATO by mohl vést k podobným výsledkům.

Jak cla brání rozvoji podnikání?

Cla a rozdílné obchodní normy mezi spojenci NATO zvyšují náklady podnikatelům a omezují investice. Místo toho, aby se firmy soustředily na inovace, musí se přizpůsobovat složité administrativě. Malé a střední podniky, které nemají dostatek prostředků na byrokracii, jsou tímto postižené nejvíce. Společný trh by umožnil volný pohyb zboží i služeb, čímž by se zvýšila konkurenceschopnost celého bloku.

Navíc zjednodušení obchodních pravidel umožňuje rychlejší a levnější dodávky surovin i hotových výrobků. Společnosti tak mohou pružněji reagovat na tržní změny a potřeby spotřebitelů. To je klíčový faktor pro rozvoj technologií a přechod k modernějším výrobním postupům.

Rizika i přínosy

Odstranění cel a bariér může mít krátkodobé negativní dopady na některé sektory, které jsou zvyklé na státní ochranu. Firmy, které doposud přežívaly díky dotacím a omezené konkurenci, se mohou adaptovat nebo zaniknou. To však není negativní jev, nýbrž přirozená selekce, která dlouhodobě posílí efektivitu a inovace.

Na druhou stranu otevřený trh přináší obrovské výhody: vyšší konkurenci, větší výběr produktů pro spotřebitele, rychlejší technologický pokrok a celkově efektivnější alokaci zdrojů. Ekonomiky členů NATO by se mohly více specializovat na své silné stránky, což by vedlo k vyšší produktivitě a vyšším ziskům.

Dlouhodobé důsledky ochranářských opatření

V dlouhodobém horizontu vede protekcionismus k ekonomické stagnaci. Příkladem jsou země, které se pokusily izolovat svou ekonomiku, což vedlo k poklesu inovací a ztrátě konkurenceschopnosti. Přehnaná regulace a obchodní bariéry mohou vést ke zvýšení cen, snížení kvality produktů a ztrátě motivace ke zlepšování.

Z ekonomické historie víme, že státy s otevřenými trhy rostou rychleji a efektivněji. Například liberalizace obchodu v jihovýchodní Asii vedla k obrovskému růstu tamních ekonomik. NATO by se mělo inspirovat těmito příklady a sjednotit pravidla pro obchod a investice.

Bolestivý, ale nezbytný krok

Cla jsou pro státní rozpočty krátkodobě výhodná, protože přinášejí okamžité příjmy. Tyto finance mohou být použity na veřejné služby, dotace nebo podporu domácího průmyslu. To je důvod, proč se vlády často zdráhají cla snižovat nebo odstraňovat. V krátkodobém horizontu tedy cla mohou přispívat k rozpočtové stabilitě a financování státních programů.

Nicméně v dlouhodobém horizontu se ukazuje, že příjmy z cel nejsou udržitelné. Omezují konkurenci a vedou k vyšším cenám pro spotřebitele, což snižuje kupní sílu obyvatel a omezuje celkový hospodářský růst. Menší konkurence na domácím trhu také znamená menší tlak na inovace, což postupně oslabuje ekonomiku jako celek.

Dále je nutné zohlednit dopady cel na konkurenceschopnost domácích podniků. Ochrana pomocí cel sice dočasně udržuje některá odvětví nad vodou, ale zároveň jim brání ve zlepšování efektivity a modernizaci. To vede k zaostávání vůči zahraničním konkurentům, kteří jsou nuceni inovovat a zlepšovat kvalitu svých produktů.

Zrušení cel by naopak vedlo k větší otevřenosti trhu, což by motivovalo domácí podniky k vyšší efektivitě. Místo spoléhaní se na státní ochranu by se musely soustředit na produktivitu, kvalitu a konkurenceschopnost. To by v konečném důsledku vedlo k posílení celého hospodářství.

Přechod k bezcelnímu obchodnímu prostoru v rámci NATO by byl nepochybně náročný. Některá odvětví by pocítila tlak, ale dlouhodobě by odstranění cel vedlo k vyšší konkurenceschopnosti, snížení cen a efektivnějšímu hospodářství. Náklady na přechodné období by mohly být vyváženy podporou inovací, investicemi do vzdělání a restrukturalizací odvětví, která dnes přežívají pouze díky celní ochraně.

Ekonomická síla na půdorysu NATO, ne fackování cly mezi USA a EU

Vojenská spolupráce NATO je pevná, ale ekonomická integrace by ji mohla ještě více posílila. Větší ekonomická propojenost znamená menší závislost na nestabilních trzích a posílení hospodářské odolnosti celého bloku. Společná pravidla by usnadnila obchod nejen mezi spojenci, ale také posílila jejich vyjednávací sílu vůči třetím stranám.

Společné ekonomické zájmy také posilují politickou stabilitu a snižují pravděpodobnost konfliktů mezi spojenci. Čím více budou státy NATO hospodářsky propojeny, tím menší bude riziko vnitřních rozporů a politických napětí.

Závěr: Společně k silnější budoucnosti

Cla jsou překážkou pokroku a ochranou neefektivních. Pokud chceme, aby NATO bylo nejen vojenskou, ale i ekonomickou silou, je nutné odstranit bariéry, které brání růstu. Ačkoliv může být tento krok náročný, v dlouhodobém horizontu přinese větší prosperitu a stabilitu. Silná aliance není jen o zbraních, ale i o ekonomické síle jejích členů.

Členské státy NATO mají jedinečnou příležitost vytvořit ekonomické prostředí, které povede k vyšší konkurenceschopnosti, lepším životním podmínkám a větší stabilitě. Nyní, na počátku vyjednávání o clech mezi USA a EU, je správný čas učinit rozhodnutí, které povede k udržitelnému růstu a prosperitě pro všechny členy aliance.



PS. Kdo se bojí do lesa, ten se dívá jen z dálky. A nebude mít borůvky! :)