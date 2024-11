Co je potřeba k financování zelenější budoucnosti

12. 11. 2024 Christine Lagardeová – Nespokojenost v boji proti změně klimatu a zachování biologické rozmanitosti ohrožuje naše ekonomické přežití. Čím déle budeme čekat, tím vyšší budou náklady. Christine Lagardeová, prezidentka Evropské centrální banky, varuje před rostoucí propastí mezi přijatými závazky a potřebnými investicemi.

Všichni jsme to slyšeli opakovaně: buď budeme řešit změnu klimatu a chránit přírodu, nebo budeme čelit vysoké ceně za naši nečinnost. A tato cena se každým dnem zvyšuje. Stačí si vzpomenout na nedávné záplavy ve Španělsku, sucha v povodí Amazonky nebo bouře v Severní Americe. Tyto události jsou samy o sobě děsivé, ale ničí také základy našich ekonomik a v konečném důsledku i základy našeho ekonomického přežití.

Řešení klimatické a přírodní krize vyžaduje naléhavé investice do tří oblastí: zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se této změně a pomoc při katastrofách. Jinými slovy: musíme v co největší míře omezit změny klimatu, připravit se na to, čemu se nemůžeme vyhnout, a pomoci těm, kteří jsou nejvíce postiženi. To vše je životně důležité – a to vše je nákladné. Dosud jsme však zmobilizovali jen zlomek potřebných finančních prostředků.

Podle odhadů Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) musí celosvětové roční investice do zmírňování dopadů změny klimatu, které mají pomoci při transformaci našich ekonomik, do roku 2035 dosáhnout až 11,7 bilionu USD ročně, aby bylo možné splnit cíle Pařížské dohody.

To se rovná přibližně 10 % celosvětového hospodářského výkonu. Samotná energetická transformace vyžaduje, aby se investice do čisté energie do roku 2030 ztrojnásobily. Naléhavě potřebujeme uvolnit všechny možné zdroje kapitálu, a to rychle a ve velkém měřítku, a zavést regulační podmínky pro financování naší zelené budoucnosti a ochranu přírody.

Změna klimatu a degradace přírody změní naši společnost bez ohledu na to, jaká opatření přijmeme. To znamená, že se musíme přizpůsobit a stát se odolnějšími – a to způsobem, který je spravedlivý a rovnocenný.

I v těch nejoptimističtějších scénářích budou muset vlády pomoci, zejména těm nejzranitelnějším skupinám. Přesto se při pohledu na investice do adaptace na změnu klimatu ukazuje, že rozdíl mezi tím, co je potřeba, a tím, co se plánuje – čemuž říkáme „finanční mezera“ – se zvětšuje. UNEP také odhaduje, že tyto finanční potřeby rostou. Jsou o 50 % vyšší, než se dříve odhadovalo, a až 18krát vyšší než současné závazky.

Zpoždění v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně zvyšuje riziko přírodních katastrof a následně i potřebu pomoci při katastrofách. Zejména nejsilnější země mají povinnost pomáhat těm nejzranitelnějším, a to jak z humanitárních, tak z ekonomických důvodů. I v tomto případě však naše úsilí zdaleka není dostatečné a financování pomoci při klimatických katastrofách zdaleka nedosahuje potřebných hodnot.

To je částečně způsobeno zvětšujícím se rozdílem mezi pojištěnými a nepojištěnými škodami. Podle Swiss Re bylo v roce 2023 pojištěno pouze 38 % z celkových celosvětových hospodářských ztrát ve výši 280 miliard USD a většina z nich se soustředila v průmyslovém světě.



Obr 1. Průměrný podíl pojištěných ekonomických ztrát způsobených povětrnostními událostmi v Evropě (1980-2021, v procentech) Zdroj: EIOPA dashboard on insurance protection gap for natural catastrophes, Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) CATDAT.

Dohoda o Fondu pro krytí ztrát a škod dosažená před dvěma lety na konferenci COP 27 v Šarm aš-Šajchu byla vítaným krokem a konference COP 29, která začíná tento týden v Baku, je pro země příležitostí vybavit jej potřebným kapitálem. Vzhledem k nerovnoměrným dopadům změny klimatu by však měly rozvinutější země zvýšit své příspěvky do tohoto fondu.

Změna klimatu a degradace přírody jsou hrozbou pro naše hospodářství. Proto je Evropská centrální banka a další centrální banky berou v úvahu, když se snaží udržet stabilní ceny, zdravé banky a bezpečný finanční systém. Naším úkolem je shromažďovat a analyzovat údaje o tom, jaký dopad mají změna klimatu a úbytek přírody na banky a ekonomiku. To může pomoci efektivně usměrňovat již vyčleněné i budoucí financování tak, aby ekonomika byla v souladu s pařížskými cíli.

V čele boje proti změně klimatu však stojí vlády. Jsou to ony, kdo má prostředky a nástroje k jejímu řešení. Nemohou tak však činit samy. Zásadní roli při financování zelených inovací budou hrát také podniky, kapitálové trhy a rizikoví investoři. A v rámci EU jsou pro odstranění investičních překážek a urychlení zelené transformace rozhodující strukturální politiky, daňové pobídky (např. stanovení cen uhlíku a zrušení dotací na fosilní paliva), plány přechodu a pokrok v unii kapitálových trhů.

Řešení změny klimatu a spravedlivá ochrana biologické rozmanitosti není úkol, který bychom si mohli dovolit nechat na budoucích generacích – je naší povinností jednat hned. Abychom zajistili své hospodářské přežití, musíme investovat do naší zelené a odolné budoucnosti. Letošní konference smluvních stran je příležitostí k překlenutí celosvětové finanční mezery v oblasti klimatu.

Tento příspěvek byl zveřejněn na blogu ECB a byl také publikován ve Financial Times.

