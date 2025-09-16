Co potřebujete vědět o AI a změně klimatu

Obsah
- 1 Nejde jen o ChatGPT
- 2 Nárůst spotřeby energie a uhlíková stopa
- 3 Co víme a co nevíme o dopadech
- 4 Dopady AI na životní prostředí
- 5 Přínosy AI, které stojí za to
- 6 Rizika nekontrolovaného růstu
- 7 Naše role a cesta vpřed
Umělá inteligence mění svět rychleji, než si dokážeme představit. Nabízí obrovský potenciál při sledování změn ledovců, optimalizaci energetických sítí nebo ochraně zdraví. Zároveň však vyvolává otázky ohledně spotřeby energie, uhlíkové stopy a dopadů na životní prostředí. Diskuze není černobílá: AI může pomoci zpomalit klimatické změny, ale také je může prohlubovat. Rozhodující bude, jak tuto technologii využijeme a zda její přínosy ospravedlní ekologické náklady. Budoucnost máme stále ve vlastních rukou.
Podíváme se důkladně na to dobré, špatné a hlavně na to, co umělá inteligence nabízí a znamená ve vztahu ke klimatu. Zachraňuje umělá inteligence svět, nebo ho ničí? Vzhledem k tomu, že tato technologie určuje éru a přechází od „co kdyby“ k „co dál“, může být pro lidi těžké se v tom všem vyznat. Můžete být nadšení a vzrušení, nebo existenčně znepokojení, nebo obojí.
Umělá inteligence dokáže sledovat antarktické ledovce 10 000krát rychleji než lidé a optimalizovat sítě obnovitelných zdrojů energie v reálném čase. Tyto schopnosti by mohly pomoci v boji proti změně klimatu. Zároveň však AI spotřebovává obrovské množství energie a stále více přispívá ke znečištění klimatu. Tím hrozí, že její přínosy zůstanou omezené.
Ann Bostromová, předsedkyně kulatého stolu Národních akademií věd o umělé inteligenci a změně klimatu, na otázku zda je AI pro klima dobrá nebo špatná, nedává přímočarou odpověď. „V současné době panuje vážná nejistota ohledně toho, co se s umělou inteligencí může nebo mohlo stát,“ řekla. „Ale to je částečně proto, že se jedná o nový nástroj, který vyvíjíme – umělá inteligence je nástroj. Takže to, co dělá, nebo co může dělat, je funkcí toho, co s ní uděláme.“
Nejde jen o ChatGPT
Umělá inteligence není jedna technologie, ale soubor různých nástrojů, z nichž každý má odlišný účel a dopad na životní prostředí. I když se diskuse často soustředí na ChatGPT a podobné systémy, jde jen o část rychle se vyvíjejícího prostředí, které se těžko kategorizuje.
Do širšího spektra patří systémy pro analýzu lékařských snímků, předpovědi počasí, sledování korálových útesů, generování textů, optimalizaci dodavatelských řetězců i pohon autonomních vozidel. Rozsáhlé jazykové modely, jako ChatGPT a Claude, tvoří jen jednu větev tohoto ekosystému. Firmy je neustále zdokonalují, přeškolují a uvádějí v nových verzích, což znesnadňuje sledování jejich dopadů.
Společným rysem zůstává vysoká spotřeba energie. Rané systémy strojového učení běžely na běžných počítačích s minimálními nároky. Dnešní nejvýznamnější systémy využívají 100 000 GPU, spotřebovávají elektřinu jako malé město a vyžadují serverové farmy o velikosti několika fotbalových hřišť.
Pro představu: systém společnosti Meta se spoléhal na přibližně 16 000 GPU, a na rýsovacích prknech už vznikají klastry s více než 300 000 GPU.
Dnes funguje po celém světě více než 8 000 datových center – a toto číslo se má do roku 2026 zdvojnásobit. V extrémním scénáři by americká datová centra mohla spotřebovat 12 % americké elektřiny. Jedna studie odhaduje, že dodatečná poptávka po energii odpovídá celým zemím o velikosti Švédska nebo Argentiny.
Nárůst spotřeby energie a uhlíková stopa
Každý krok v oblasti výpočetní techniky s sebou nese uhlíkové náklady. Podle MIT Technology Review nyní datová centra s umělou inteligencí spotřebovávají 4,4 % veškeré energie v USA. Projekce ukazují, že samotná umělá inteligence by do roku 2028 mohla spotřebovat tolik elektřiny jako 22 % amerických domácností. Tato centra obvykle používají elektřinu, která je o 48 % uhlíkově náročnější než průměr v USA.
Trénovací proces, kdy se systémy učí na obrovských datových sadách, vyžaduje astronomické množství energie. Jen trénink GPT-4 spotřeboval dost energie k napájení San Francisca po dobu tří dnů, přičemž cena přesáhla 100 milionů dolarů.
Trénink spotřebuje jen 10–20 % energie. Největším žroutem se stává inference – tedy okamžik, kdy uživatel položí otázku, vygeneruje obrázek nebo získá doporučení. Studie MIT Technology Review ukázala, že jeden textový dotaz spotřebuje přibližně tolik energie jako jízda dvou metrů na elektrokole. Generování pětisekundového videa vyžaduje energii odpovídající 61 kilometrům jízdy autem.
Problémem zůstává, že čísla vycházejí z konkrétních parametrů – modelu, datového centra, energetické sítě a času – a těžko se aplikují na celé odvětví.
Co víme a co nevíme o dopadech
„Hodně se diskutuje o tom, jak těžké je získat data,“ říká Bostrom. „A neexistuje žádný běžný způsob, jak data zveřejňovat.“
Externí pozorovatelé tak skládají obraz z fragmentů, které firmy zveřejňují jen omezeně. Většina společností nesleduje emise na dostatečně detailní úrovni, aby šlo posoudit dopady různých aplikací – například rozdíl mezi běžným vyhledáváním a dotazem v ChatGPT.
Data navíc často postrádají kontext, jako místo a čas vzniku emisí. Výcvik modelu na obnovitelných zdrojích ve Švédsku má jinou stopu než na uhelné síti v Západní Virginii, ale zprávy to většinou nerozlišují.
Regulace zatím drží krok jen částečně. EU přijala zákon o umělé inteligenci a SEC stanovila nové požadavky na zveřejňování klimatických informací, ale nikdo z nich nenařizuje podrobné vykazování emisí. Firmy si samy volí, co zveřejní.
Dopady AI na životní prostředí
Umělá inteligence ovlivňuje klima více než jen emisemi uhlíku. Spotřebovává také vodu: 15 dotazů v ChatGPT vyžaduje půl litru čisté vody na chlazení serverů. Přitom dvě třetiny nových datových center vznikají v oblastech s nedostatkem vody.
Další problém představuje „ztělesněný uhlík“ – emise spojené s výrobou hardwaru, těžbou vzácných zemin a dopravou komponentů. Rychlý vývoj způsobuje, že vybavení zastarává a vytváří rostoucí horu elektroodpadu.
Infrastruktura AI navíc znečišťuje ovzduší ve zranitelných komunitách, protože často využívá energii z fosilních paliv. Do roku 2030 by americká datová centra mohla způsobit 1 300 předčasných úmrtí a 600 000 případů astmatu. Tyto škody dopadají hlavně na skupiny, které už nyní nesou největší břemeno klimatických změn.
AI také riskuje, že oslabí klimatická opatření, pokud začne šířit vědecky nepřesné informace nebo dezinformace. Ty mohou oddálit politická rozhodnutí potřebná k ochraně klimatu.
Přínosy AI, které stojí za to
Umělá inteligence může fungovat jako klíčový nástroj pro optimalizaci procesů, které přímo ovlivňují naši schopnost zvládnout klimatickou krizi. Nejde jen o teoretické možnosti, ale o konkrétní aplikace, které už dnes prokazují svou hodnotu. Rozhodující je, že právě tyto technologie dokážou vytvořit úspory a zvýšit efektivitu ve velkém měřítku – tedy v oblastech, kde lidská činnost spotřebovává nejvíce zdrojů a produkuje nejvíce emisí.
Energetika a chytré sítě
Jedním z největších přínosů je řízení energetických sítí. AI dokáže předpovídat poptávku po elektřině v reálném čase a přizpůsobovat jí distribuci. To znamená, že dokáže minimalizovat ztráty při přenosu, stabilizovat výkyvy a umožnit efektivnější zapojení obnovitelných zdrojů. Větrné a solární elektrárny vyrábějí nepravidelně, ale algoritmy dokáží přesněji než lidé odhadnout, kdy a kde budou zdroje dostupné. Takto lze šetřit obrovské množství energie a snížit závislost na fosilních palivech.
Logistika a doprava
Doprava patří k největším producentům emisí. Umělá inteligence pomáhá plánovat trasy tak, aby kamiony, lodě i letadla spotřebovávaly méně paliva. V kombinaci s prediktivní údržbou vozidel lze zabránit zbytečným poruchám a optimalizovat využití flotil. U městské dopravy se AI uplatňuje při řízení semaforů a zátěže v reálném čase, čímž zkracuje čekání a snižuje emise z volnoběhu. Autonomní vozidla řízená algoritmy navíc mohou v budoucnu sdílet trasy a snížit počet prázdných jízd.
Průmyslová výroba
Průmysl produkuje značnou část světových emisí. AI dokáže zefektivnit výrobní procesy – od řízení spotřeby energie v hutích a cementárnách po optimalizaci chemických reakcí, které spotřebovávají méně zdrojů. V některých továrnách už dnes algoritmy regulují teplotu, vlhkost nebo spotřebu vody s vyšší přesností, než zvládnou lidé. Výsledkem je nižší spotřeba energií i menší množství odpadu.
Zemědělství a potravinové systémy
Přesné zemědělství je dalším zlomovým bodem. AI dokáže zpracovat data ze satelitů, senzorů a dronů a doporučit, kde a kolik vody či hnojiv použít. Tím nejen zvyšuje výnosy, ale hlavně šetří vodu a snižuje emise z nadměrného používání dusíkatých hnojiv. AI může také sledovat šíření škůdců nebo chorob a včas upozornit zemědělce, aby použili ochranné prostředky jen tam, kde je to nezbytné. Tak se minimalizuje chemické zatížení půdy a podzemních vod.
Městská infrastruktura a stavebnictví
Města spotřebovávají více než dvě třetiny světové energie a produkují velkou část emisí. AI dokáže modelovat tepelné ostrovy a navrhovat výsadbu stromů tam, kde nejlépe sníží teplotu. V oblasti stavebnictví pomáhá navrhovat energeticky úsporné budovy, regulovat klimatizaci a topení podle skutečné potřeby nebo odhalovat ztráty energie. Tím se nejen snižuje uhlíková stopa, ale i náklady pro obyvatele.
Předpověď katastrof a krizový management
AI analyzuje obrovské objemy dat z meteorologických stanic, satelitů a senzorů a umožňuje předvídat extrémní počasí s větší přesností. Díky tomu mohou úřady i komunity rychleji reagovat na blížící se hurikány, povodně nebo lesní požáry. Každá hodina navíc při evakuaci či přípravě infrastruktury znamená zachráněné životy a nižší materiální škody.
Rizika nekontrolovaného růstu
Rychlý vývoj přináší nejen příležitosti, ale i problémy. Rostoucí význam AI v kritické infrastruktuře, jako jsou energetické sítě nebo meteorologické systémy, vytváří nové bezpečnostní riziko. Kyberútoky typu otrava dat mohou poškodit spolehlivost modelů.
Firmy navíc integrují AI automaticky do běžných služeb. Google například standardně nabízí výsledky vyhledávání obohacené o AI. Uživatel musí funkci vypnout, místo aby si ji dobrovolně zapnul. To zvyšuje spotřebu energie, aniž by si toho lidé všimli.
Společnosti soupeří spíše o velikost a výkon modelů než o efektivitu. Každá nová generace modelů spotřebovává více energie, i když přináší jen malé zlepšení. Tím vzniká začarovaný kruh: více dat, více výpočtů, více elektřiny a větší tlak na infrastrukturu.
Naše role a cesta vpřed
Dobrou zprávou je, že lidé nejsou pasivními diváky. AI není neovladatelná síla přírody, ale nástroj, který právě teď vyvíjíme. Máme moc rozhodnout, zda se její vývoj nasměruje k užitečným aplikacím nebo k plýtvání zdroji.
Pokud model pomůže urychlit výzkum zachraňující životy nebo sníží potřebu cestování, stojí klimatický kompromis za zvážení. Naopak obrovské modely pro triviální úkoly zbytečně zatěžují planetu.
Problém nespočívá v jednotlivých uživatelích, ale v odvětví, které měří úspěch velikostí modelů. Komunity pak čelí nedostatku vody, znečištění a rostoucím emisím.
Nejistota zůstává, ale právě ta znamená, že máme prostor volit. Co se stane dál, záleží na rozhodnutích, která učiníme dnes – a zda dokážeme AI využít pro zvládnutí problémů, nebo jen ke generování kočiček.
EU zavádí zákon, který vyžaduje, aby vysoce rizikové systémy hlásily spotřebu energie, a více než 100 evropských datových center slíbilo klimatickou neutralitu do roku 2030. V USA regulace zaostávají, ale objevují se první návrhy, které by státům umožnily přijímat vlastní pravidla.
Tvrzení o udržitelnosti mají doprovázet vymahatelné standardy. Pokud se Protokol o skleníkových plynech rozšíří i na AI, pomůže to nastavit jasná a odpovědná kritéria. Jen tak se vyhneme tomu, aby se „zelená AI“ stala další formou firemního greenwashingu.
