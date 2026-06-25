Co prozradí hra Monopoly o přípravě na důchod

Obsah
- 1 Kdy hra přestává být soutěží
- 2 Průchod startem nestačí
- 3 Důchod není jen otázka úspor
- 4 Technologický pokrok jako šance
- 5 Nepříjemné poučení z Monopoly
- 6 Padesát let nemusí stačit každému
- 7 Problém penzijního spoření
- 8 Jak optimálně nastavit poměr? Existuje nějaké pravidlo?
- 9 Hrozba času a inflace
- 10 Příklad kdy je investice do úspor výhodnější než spoření
- 11 Příklad 2: Co dokáže 1000 ušetřených Kč
- 12 A není to příliš konzervativní přístup?
- 13 Tři režimy podle situace
- 14 Důležitá poznámka na obhajobu spoření
- 15 Co z toho plyne pro důchodovou politiku
- 16 Závěr
Monopoly jsou na první pohled jednoduchá desková hra. Hráči obcházejí herní plán, kupují pozemky, staví domy a hotely, platí nájem a čekají, komu padne špatné číslo. Jenže právě v této jednoduchosti je jejich síla. Hra ukazuje něco, co se v ekonomice často ztrácí pod nánosem složitých slov. Pokud se výrobní prostředky, pozemky a klíčová infrastruktura soustředí v rukou jednoho nebo dvou hráčů, ostatní mohou dál házet kostkou. Formálně se hra ještě hraje, ale výsledek je ve skutečnosti již zabudovaný v rozložení majetku.
Zlom ve hře nenastává ve chvíli, kdy má někdo o trochu víc peněz než druzí. Skutečný zlom přichází tehdy, když jeden hráč vlastní takové množství výnosných polí, že ostatní ztrácejí schopnost se zotavit. Každý další průchod herním plánem pro ně znamená riziko. Pro silného hráče naopak znamená každý jejich průchod přes jeho pole další příležitost inkasovat nájem.
Právě proto jsou Monopoly užitečnou metaforou pro přemýšlení o důchodu. Nejde jen o otázku, kolik si člověk naspoří. Stejně důležité je, komu bude ve stáří platit za bydlení, energii, úroky, služby, licence, poplatky a přístup k základní infrastruktuře.
Kdy hra přestává být soutěží
Ve hře Monopoly má každý hráč na začátku stejnou šanci. Dostane peníze, obchází desku a může nakupovat. Jenže hra se rychle začne větvit. Jeden hráč získá lepší skupinu pozemků. Jiný přijde o hotovost. Další musí zastavit majetek. Někdo přežije špatný hod bez následků, jiného stejný hod zlomí.
Tady se ukazuje důležitý princip. Stejná pravidla nepůsobí na všechny hráče stejně. Hráč s rezervou může zaplatit nájem, pokračovat a čekat na lepší příležitost. Slabý hráč musí rozprodávat budoucnost, aby zaplatil přítomnost.
Vysoký nájem je v Monopoly ničivější než daň. Daň odčerpá peníze do banky. Nájem ale přesune peníze přímo k silnějšímu hráči. Slabší hráč tedy nejen zchudne, ale jeho soupeř zároveň zesílí.
Právě tento rozdíl se v politice často ztrácí. Politici se rádi s velkými gesty předvádějí v debatách o drobných pohybech daňové zátěže. Jedno procento nahoru, jedno procento dolů, sleva, příspěvek, odpočet, úleva. To všechno může mít význam. Jenže mnohem větší část peněz často odtéká jinam: k vlastníkům bydlení, bankám, energetickým firmám, digitálním platformám, pojišťovnám, dodavatelům základních služeb nebo provozovatelům infrastruktury.
Tyto platby se přitom neoznačují jako daň. Formálně jsou to ceny, nájmy, splátky, poplatky, provize nebo tarify. Ve skutečnosti ale často fungují podobně jako soukromé mýtné. Člověk je platí proto, že bez bydlení, energie, účtu, připojení, dopravy nebo přístupu k trhu nemůže normálně žít a pracovat.
Proto může být politická debata zavádějící. Veřejnost sleduje, zda se daň změní o několik stokorun, ale stranou zůstává otázka, kolik tisíc korun měsíčně odchází ve prospěch silných hráčů. Daň je viditelná a politicky hlučná. Debata o individuálních výdajích bývá tišší, rozptýlená a náklady jsou často považovaná za běžnou cenu života. V textu dále pro ty tyto výdaje používám pojem „renta“ nebo „renta placená velkým hráčům“, aby bylo zřejmé, že jde o peníze, které platíte druhým za služby, které jsou nezbytné, nebo je považujete za dočasně nezbytné.
Tento mechanismus je pro ekonomiku zásadní. Pokud člověk nebo firma platí vysoký nájem, drahou energii, úroky, platformní poplatky nebo licence, peníze nezmizí. Přesouvají se k vlastníkům polí, přes která musí ostatní projít.
Průchod startem nestačí
V Monopoly dostane hráč při průchodu startem pravidelný příjem. Jenže v pozdější fázi hry už tato částka často nic neřeší. Pokud hráč vstoupí na cizí hotel, příjem ze startu se okamžitě rozpustí. Někdy nestačí ani na jedinou platbu.
Podobně v reálné ekonomice funguje mzda, důchod nebo výnos z finančního spoření. Člověk sice nějaký příjem má každý měsíc, ale velká část z něj odchází na platby, kterým se nedokáže vyhnout. Platí nájem, energie, splátky, pojištění, poplatky, služby a další pravidelné výdaje.
Samotný příjem tedy neříká všechno. Důležitý je čistý tok peněz. Jinak řečeno: co člověku zůstane poté, co zaplatí povinné platby za účast ve hře.
Pokud většina příjmů jen proteče k vlastníkům bydlení, bankám, energetickým firmám, platformám a velkým poskytovatelům služeb (nyní přibývají poplatky za streamovací služby a sw licence) pak vyšší příjem sám o sobě nemusí znamenat větší svobodu. Může jen zvětšit objem peněz, který projde přes ruce slabšího hráče směrem k silnějším.
Důchod není jen otázka úspor
Běžná debata o důchodu se často točí kolem spoření. Kolik si člověk odkládá? Jaký má výnos? Jaké riziko nese? Jak vysoký bude jeho budoucí příjem? To jsou důležité otázky. Jenže nejsou jediné.
Stejně důležitá otázka zní: jaké výdaje bude člověk ve stáří muset platit?
Člověk má zhruba padesát let produktivního života na to, aby postupně měnil své postavení ve hře. Nemusí pouze shromažďovat finanční úspory. Může také snižovat budoucí výdaje. Přesněji řečeno, může snižovat renty, které platí velkým hráčům.
Vlastní bydlení, energeticky úsporný dům, fotovoltaika, menší zadlužení, vlastní dílna, půda, malá firma, otevřený software, sdílená infrastruktura nebo družstevní řešení mohou mít podobný důchodový význam jako finanční portfolio. Nezvyšují pouze příjem. Snižují budoucí závislost.
Technologický pokrok jako šance
Technologický pokrok přesto může jednotlivcům, firmám i obcím nabídnout nové možnosti. Nemusí jít o jeden konkrétní nástroj. Důležitý je obecný princip: část plateb, které by jinak pravidelně odcházely velkým hráčům, lze někdy přesměrovat do vlastního majetku, dovedností, sdílené infrastruktury nebo společného vlastnictví.
Může jít o úspornější bydlení, menší závislost na drahých dodavatelích, vlastní pracovní nástroje, otevřený software, lokální výrobu, přímý prodej, komunitní služby nebo družstevní řešení. Smyslem není úplná soběstačnost. Smyslem je snížit počet situací, kdy každý pohyb po herní desce končí platbou cizí renty (ve prospěch jiného hráče nebo monopolisty).
To je podstatný rozdíl. Spoření znamená, že člověk ukládá peníze do finančního systému a doufá v budoucí výnos. Investice do vlastní odolnosti znamená, že část peněz mění ve schopnost platit v budoucnu méně.
Tím se nenahrazuje každé spoření. Spíše se doplňuje. Rozumná důchodová strategie by neměla stát jen na tom, kolik peněz člověk nashromáždí. Měla by sledovat i to, kolik peněz bude muset ve stáří odevzdávat druhým.
Nepříjemné poučení z Monopoly
Tady je ale nutné vrátit se ke hře Monopoly. Hra nabízí nepříliš povzbudivý závěr. Rada „postav si vlastní zdroj“ zní dobře jen tehdy, pokud má hráč vůbec z čeho stavět.
V Monopolech nestačí vědět, že domy a hotely přinášejí výhodu. Hráč musí nejdříve získat celou barevnou skupinu. Musí mít hotovost na výstavbu. Musí přežít několik špatných hodů. A musí se dočkat chvíle, kdy se jeho investice začne vracet.
Totéž platí v ekonomice. Fotovoltaika, vlastní bydlení, malá firma nebo investice do vzdělání mohou snížit budoucí výdaje. Jenže vyžadují počáteční kapitál, čas, stabilitu a schopnost přežít výkyvy.
Slabší hráč se často nedostane do fáze, kdy může investovat. Vysoký nájem, drahá energie, daně, úroky a mimořádné výdaje ho mohou zlikvidovat dřív, než si vytvoří vlastní aktivum.
Padesát let nemusí stačit každému
Výše jsem zmínil, že většina lidí má dlouhý produktivní život. Alespoň na papíře. Může pracovat desítky let a během nich postupně měnit své postavení. Jenže Monopoly opět připomínají, že čas sám o sobě nestačí.
Hráč, který každé kolo platí vysoké nájmy, se neposouvá ke svobodě. Pouze obíhá desku a doufá, že znovu nepadne na cizí hotel. I když hraje dlouho, vůbec nemusí se dostat k vlastnímu majetku. Přesně to má si svůj ekonomický termín – krysí závod (anglicky rat race) je ekonomická a sociální metafora popisující nekonečný cyklus, kdy člověk pracuje stále více hodin, aby zaplatil rostoucí životní náklady, a přitom se marně snaží dosáhnout finanční nezávislosti. Lidé jsou přirovnáváni ke krysám běžícím v otáčecím kole, které nikdy nelze vyhrát.
Proto nelze říct, že každý má dost času se ze závislosti vymanit. Někteří lidé skutečně mají padesát let. Ale velkou část této doby mohou strávit v krysím závodu – placením nájmů, úroků a poplatků těm, kdo už klíčová políčka vlastní. Z toho plyne střízlivější závěr. Snižování výdajů a rent placených jiným hráčům je důležitá strategie. Není to však univerzální návod, který může stejně snadno použít každý.
Problém penzijního spoření
Finanční spoření má své místo. Poskytuje budoucí příjem, rozkládá riziko a umožňuje čerpat peníze v době, kdy člověk už nepracuje. Není rozumné ho jednoduše odmítnout.
Zároveň ale není neutrální. Penzijní a investiční společnosti vybírají poplatky. Ještě důležitější je, že vybrané peníze musí někam investovat. A protože spravují velké objemy kapitálu, často je ukládají právě do velkých firem, bank, fondů, nemovitostí, infrastruktury, energetiky, technologických platforem nebo státních dluhopisů.
Účastník spoření tedy získává nárok na budoucí výnos. Současně ale jeho peníze pomáhají posilovat kapitálovou sílu velkých hráčů. Tedy často těch, kterým pak jako zákazník platí nájem, úroky, energie, poplatky, licence nebo služby. V jazyce hry Monopoly: hráč si spoří na důchod, ale část jeho peněz může mezitím pomáhat stavět hotely na políčkách, přes která bude později sám chodit.
To neznamená, že penzijní fondy nemají smysl. Naopak. Samy o sobě ale neřeší závislost na rentách placených jiným hráčům. Mohou zvýšit budoucí příjem, ale nesnižují budoucí výdaje. Proto by vedle finančního spoření měla stát i strategie postupného snižovíní množství plateb, které bude člověk ve stáří nucen odvádět druhým.
Jak optimálně nastavit poměr? Existuje nějaké pravidlo?
Přesný empirický vzorec pro poměr mezi penzijním spořením a investicemi do snížení závislosti na velkých hráčích neexistuje. Základní důchodové spoření má vytvářet budoucí příjem. Investice do snížení výdajů má naopak zmenšovat budoucí potřebu příjmu. Obojí má důchodový význam. Rozdíl je v tom, že první strategie zvětšuje zásobu peněz, zatímco druhá mění postavení hráče na „herní desce.“
Neexistuje jeden ověřený poměr pro všechny, ale existují empirické kotvy, ze kterých lze postavit rozumné pravidlo.
Základní důchodové spoření má vytvořit budoucí příjem. Investice do snížení výdajů má snížit budoucí výdaje. Optimální poměr mezi nimi závisí na tom, kde má domácnost větší slabinu.
Prakticky by se dalo použít toto schéma:
1. Nejdřív minimum finanční bezpečnosti.
Člověk by neměl všechno vložit do nelikvidního majetku. Potřebuje rezervu, pojištění proti výpadku a aspoň základní finanční spoření. Jinak se může stát vlastníkem věci, která ho při první poruše nebo ztrátě příjmu položí.
2. Pokud domácnost platí vysoké renty velkým hráčům, má prioritu jejich snížení.
Jestli nájem, energie, úroky, poplatky a povinné služby berou třetinu až dvě pětiny čistého příjmu, pak další koruna vložená do fondu nemusí být nejlepší důchodová investice. Může být výhodnější snížit budoucí povinné platby.
3. Pokud jsou výdaje nízké a stabilní, dává větší smysl finanční portfolio.
Jakmile má člověk nízký dluh, stabilní bydlení, rozumné provozní náklady a nízkou závislost na cizích „mýtných branách“, pak už další osvobozující investice nemusí mít vysoký výnos. V té chvíli může být lepší klasické spoření a investování.
Do penzijního nebo investičního spoření by mělo jít alespoň tolik, aby člověk neztratil základní výhodu složeného úročení a státní podporu. Orientačně lze mluvit o 10 až 15 % příjmu, pokud to příjem dovoluje.
Pokud ale renty placené velkým hráčům (tj.všechny vaše „povinné“ výdaje) přesahují zhruba 30 % čistého příjmu, měla by významná část dalších volných peněz mířit spíš do jejich snížení než do fondů.
Pokud se tyto renty blíží 40 % příjmu nebo ji překračují, nejde už jen o optimalizaci důchodu. Jde o stav podobný hře Monopoly: hráč se sice snaží spořit, ale současně každé kolo pobere částku za průchod startem (každý měsíc mzda / důchod) a mnohem více krvácí na cizích políčkách (výdajích) – a to je signál, který by měl odstartovat úvahu o tom, zda něco neplatíte zbytečně.
Pravidlo by mohlo znít takto: Nejdřív zajistit finanční rezervu a základní spoření. Potom porovnat, zda další koruna lépe zvýší budoucí příjem, nebo sníží budoucí platby velkým hráčům. Důchodová strategie by neměla sledovat jen výši portfolia. Měla by sledovat také míru budoucí závislosti. Protože otázka není jen: kolik budu mít ve fondu? Stejně důležitá otázka zní: kolik budu muset každý měsíc odvést vlastníkům cizích políček?
Hrozba času a inflace
Poměr spoření versus snižování závislosti nemůže být statický, protože proti člověku běží dvě síly: inflační moc velkých hráčů a časová ztráta z odkladu.
První problém je inflace. Není úplně přesné říct, že velcí hráči „řídí inflaci“, ale v koncentrovaných sektorech mají větší schopnost přenášet náklady do cen, držet marže nebo využít šok ke zvýšení cen. IMF v roce 2023 uváděl, že rostoucí firemní zisky tvořily téměř polovinu nárůstu evropské inflace v předchozích dvou letech; ECB zároveň psala, že jednotkové zisky v eurozóně výrazně přispěly k domácím cenovým tlakům. Pozdější analýzy ECB ale také ukazují, že v roce 2023 začaly zisky v některých ukazatelích spíše tlumit dopad růstu mzdových nákladů – výhody z vyšších platů se rozplynuly díky růstu cen..
Tím se mění význam hranice 30 až 40 %. OECD používá hranici 40 % disponibilního příjmu jako ukazatel přetížení náklady na bydlení, ale v naší úvaze by to neměla být pevná hranice. Spíš varovná kontrolka. Pokud renty placené velkým hráčům rostou rychleji než příjem domácnosti, může být dnešních 30 % za několik let 40 %, aniž člověk změnil životní styl.
Proto bych použil tento jednoduchý vztah:
závislost = renty placené velkým hráčům / čistý příjem
Pokud podíl klesá, člověk se z Monopoly postupně vymaňuje. Pokud stagnuje, jen drží pozici. Pokud roste, zhoršuje se mu postavení ve hře, i když nominálně vydělává víc.
Druhý problém je čas. Každý rok odkladu znamená, že člověk dál platí druhým a zároveň si nevytváří úsporu, kterou by mohl použít na další krok. To je velmi důležité. Snižování závislosti má totiž vlastní formu složeného úročení.
Mechanismus je tento: snížím jednu pravidelnou platbu, vzniklou úsporu použiji na snížení další platby, tím vznikne další úspora a ta může financovat další krok. Je to podobné jako splácení drahého dluhu metodou laviny, jen nejde pouze o dluh. Jde o nájmy, úroky, energie, poplatky, licence, platformní provize a další mýtné brány.
Tady bych navrhl pracovní pojem: lavina osvobozování od rent
Nejdřív se hledají platby, které jsou vysoké, pravidelné, rostou rychleji než příjem a tečou velkým hráčům. Pak se posuzuje, zda existuje investice, která je umí snížit. Ne každá taková investice je dobrá. Musí mít rozumnou návratnost a nízké riziko, snesitelnou údržbu a nesmí člověka připravit o likviditu.
Praktický výpočet by mohl být jednoduchý:
čistý výnos osvobozující investice = roční snížení výdajů − údržba − financování − riziková rezerva
Pokud tento čistý výnos převyšuje očekávaný čistý výnos fondu po poplatcích, riziku a inflaci, pak má investice do snížení závislosti důchodový smysl.
Protože ne každý má v oblibě tento učetně-ekonomický slang (popravdě řečeno, většina lidí mu nerozumí) připravil jsem jednoduchý příklad, který vám může sloužit jako vodítko pro porovnání investice do snížení výdajů s investicí do spoření.
Příklad kdy je investice do úspor výhodnější než spoření
Vzorec uvedený výše může být u většiny věcí, které modernizujete (v našem případě ukázková lednice), zjednodušený:
čistý výnos = roční úspora energie
Protože údržba nové a staré lednice je podobná, riziko je podobné nebo dokonce u nové lednice nižší, a pokud ji člověk koupí bez úvěru, odpadá financování.
Stará lednice spotřebuje za rok o 2 000 Kč elektřiny víc než nová. Nová lednice tedy vytváří úsporu 2 000 Kč ročně.
Pokud bychom chtěli stejný roční výnos získat ve fondu s výnosem 8 % ročně, museli bychom mít investováno:
2 000 / 0,08 = 25 000 Kč
To znamená: úspora 2 000 Kč ročně má podobný efekt jako kapitál 25 000 Kč investovaný s výnosem 8 % ročně!!
A teď přijde důležitá část. Pokud nová lednice stojí například 15 000 Kč, pak:
2 000 / 15 000 = 13,3 % ročně
Taková výměna se tedy chová jako investice s jednoduchým ročním výnosem 13,3 %, pokud opravdu sníží výdaje o 2 000 Kč ročně.
Kdyby člověk místo koupě lednice vložil 15 000 Kč do fondu s výnosem 8 %, získal by ročně:
15 000 × 0,08 = 1 200 Kč
Lednice mu ale ušetří 2 000 Kč. V tomto jednoduchém modelu je tedy modernizace (na důchod) lepší než fond s výnosem 8 %, protože rozdíl je 800 Kč ročně ve prospěch lednice.
Ještě přesnější je ale ptát se, jestli jde o nutnou výměnu, nebo o předčasnou výměnu. Pokud stará lednice dosluhuje a člověk by ji stejně musel brzy koupit, pak se neporovnává celá cena nové lednice. Porovnává se hlavně cenový rozdíl mezi levnější a úspornější variantou.
Například:
Levná lednice stojí 11 000 Kč. Úspornější lednice stojí 15 000 Kč. Rozdíl je 4 000 Kč. Roční úspora energie je 2 000 Kč.
Pak je návratnost: 4 000 / 2 000 = 2 roky
A jednoduchý roční výnos z příplatku je: 2 000 / 4 000 = 50 % ročně
To je extrémně dobrá „osvobozující investice.“
Úspora výdaje není méněcenná proti výnosu z fondu. Naopak. Trvalé snížení ročního výdaje o 2 000 Kč má podobný důchodový efekt jako kapitál 25 000 Kč uložený s výnosem 8 %. Rozdíl je v tom, že fond vytváří příjem, zatímco úspornější spotřebič snižuje (budoucí) platbu velkému dodavateli energie. V obou případech se zlepšuje cashflow.
A přesně tady se ukazuje význam celé úvahy. Někdy není nejlepší další korunu poslat do fondu. Někdy je lepší ji použít na odstranění pravidelného úniku peněz.
Mnoha lidem to už došlo jen to neříkají jazykem hry Monopoly: Do důchodu nechoď jako člověk, který musí každý měsíc platit cizí hotely.
Z toho plyne poměrně praktická posloupnost řešení
- Nejdřív rezerva, aby člověk nemusel při prvním problému prodávat budoucnost.
- Potom odstranění drahých dluhů, protože úrok je nejčistší forma renty.
- Potom snížení největších povinných výdajů: bydlení, energie, doprava, zdravotní a pečovatelské náklady, povinné služby.
A teprve vedle toho nebo po tom finanční portfolio, které má vytvářet budoucí příjem. Protože výše uvedené kroky každému vytvoří nějaký finanční prostor – zbyde mu více peněz a ty může spořit nebo investovat.
Neznamená to žádné fondy. Znamená to, že fondy nejsou jediná odpověď. Člověk, který má velké portfolio, ale zároveň vysoký nájem, drahé energie, dluhy a závislost na službách velkých hráčů, je pořád zranitelný. Naopak člověk s menším portfoliem, ale nízkými povinnými výdaji, může mít v důchodu vyšší reálnou svobodu.
Příklad 2: Co dokáže 1000 ušetřených Kč
Každých 1 000 Kč měsíčního výdaje, kterého se člověk trvale zbaví, znamená ušetřených 12 000 Kč ročně.
Při orientačním pravidle čtyřprocentního výběru by člověk potřeboval kapitál asi 300 000 Kč, aby si z portfolia vytvořil stejný roční tok 12 000 Kč. Pravidlo čtyřprocentního výběru říká, že pokud člověk v prvním roce důchodu vybere z investičního portfolia zhruba 4 % jeho hodnoty a další výběry upravuje o inflaci, mělo by mu portfolio s rozumnou pravděpodobností vydržet přibližně 30 let.
Jinými slovy: snížit trvalé výdaje o 1 000 Kč měsíčně může mít PODOBNÝ důchodový efekt jako vytvořit 300 000 Kč investičního kapitálu.
Lidé to dělají intuitivně: splácejí bydlení, zbavují se dluhů, stěhují se do levnějšího bydlení, pořizují si lepší vybavení, investují do zdraví, snižují fixní náklady. Ne vždy tomu říkají investice. Ale důchodově to investice je, pokud tím sníží budoucí povinné platby.
Shrnutí: Nejbezpečnější důchodová strategie není pouze „mít naspořeno“, ale „mít naspořeno a zároveň potřebovat co nejméně platit druhým“.
A není to příliš konzervativní přístup?
Pořadí rezerva a potom snížení výdajů je konzervativní poradenský postup. Chrání před průšvihem, ale nemusí maximalizovat rychlost vymanění. A právě rychlost je důležitý faktor (viz příklad co dokáže úspora 1000,- měsíčně). Samozřejmě, lze použít agresivnější variantu a v některých situacích může být racionálnější: Nejdřív spustit lavinu úspor a potom z úspor budovat rezervu a investice.
Nejde jen o otázku kolik mám posílat do fondu. Agresivnější formulace „co nejméně platit druhým“ totiž může vypadat takto:
Které platby mě budou za 20 nebo 30 let nejvíc držet pod krkem?
Tedy nečekat, až člověk vytvoří ideální rezervu na několik let nebo na důchod. Místo toho co nejdříve odstranit jednu platbu, která pravidelně odtéká druhým. Jakmile zmizí, uvolní hotovost. Ta pak může financovat další krok.
To je silný argument, protože čas pracuje proti slabšímu hráči. Každý měsíc, kdy platí vysokou rentu, posiluje cizí pozici a nevytváří vlastní. V řeči Monopoly: hráč se může roky snažit našetřit na bezpečný „polštář“, ale mezitím každé kolo dál platí nájem za cizí hotely a platby rostou jak políček s cizími hotely přibývá.
Problém je riziko, takže na počátku není rozumné být bez rezervy – nouzového fondu na neplánované výdaje, například opravy, lékařské účty nebo výpadek příjmu. Alternativně dvě oddělené rezervy zvlášť: menší rezervu na náhlý výdaj a větší rezervu na výpadek příjmu.
Rozumné pořadí agresivní varianty je jiné:
- Malá bezpečnostní rezerva, aby první porucha nebo nedoplatek neposlal člověka do drahého dluhu.
- Agresivní snížení nejtoxičtější platby, tedy takové, která je vysoká, pravidelná, nevyhnutelná a teče velkému hráči.
- Uvolněnou úsporu okamžitě nepustit do spotřeby, ale přesměrovat ji na další snížení závislosti, rezervu nebo investice.
- Teprve postupně budovat větší rezervu a portfolio, jakmile se zlepší měsíční cashflow.
To odpovídá i běžné logice uplatňované při splácení drahého dluhu. Některé finanční zdroje doporučují u vysokých úroků nejdříve platit nejdražší dluh, protože úroky často rostou rychleji, než kolik vydělají běžné úspory. CFPB (americký Úřad pro ochranu spotřebitelů v oblasti financí) například u finanční svobody pro vojáky uvádí jako první krok splacení vysokého úroku; jiné poradenské postupy ale zároveň varují, že bez aspoň malé rezervy člověk při další poruše znovu sklouzne do dluhu.
Vytváření velké rezervy před lavinou úspor může trvat dlouho a oddalovat start úsporných opatření. Odkládání peněz na budoucnost, neřeší současné krvácení. Člověk spoří „na důchod“, zatímco každý měsíc dál platí vysoké výdaje. Je to jako darovat krev na pozdější operaci ve chvíli, kdy je potřeba nejdříve zastavit tepenné krvácení.
Start laviny úspor bez jakékoli rezervy je ale druhý extrém. Stačí první porucha, nemoc nebo výpadek příjmu a celý plán se zhroutí, v nejhorším případě do drahého dluhu. Smyslem není čekat na dokonalé bezpečí, ale vytvořit minimální ochranu a co nejdříve zastavit největší odtoky peněz.
Tři režimy podle situace
U člověka s vysokým, drahým a rostoucím výdajem má smysl progresivní režim: malá rezerva a rychlý útok na platbu, která ho nejvíc drží pod krkem.
U člověka s nestabilním příjmem, závislými členy rodiny nebo vysokým rizikem výpadku má větší smysl nejdříve silnější rezerva. Jinak může při první krizi přijít o všechno.
U člověka s nízkými povinnými výdaji a stabilním bydlením má větší smysl klasické investování, protože už není tolik vysáván cizími rentami.
„Lavina úspor“ je vlastně důchodová obdoba dluhové laviny. Dluhová lavina (často označovaná jako debt avalanche) je vysoce efektivní strategie splácení dluhů. Funguje na principu, že své finance a veškeré přebytky soustředíte na umoření závazku s nejvyšší úrokovou sazbou, přičemž u levnějších hradíte pouze minimální splátky. Jakmile nejdražší půjčku splatíte, vezmete celou částku, kterou jste na ni dávali, a přesunete ji na další dluh v pořadí (podle výše úroku).
V případě, který jsem popsal nejde o to, kde je nejvyšší úrok. Cílem není nejdříve vybudovat dokonalou rezervu a teprve potom se osvobozovat od rent. Cílem je co nejdříve spustit lavinu úspor, ale tak, aby první nehoda člověka nevrátila zpět do drahého dluhu.
To je praktičtější než konzervativní strategie. A také lépe to odpovídá hře Monopoly: slabý hráč nemá čas čekat na ideální bezpečí. To ve hře nikdy nepřijde. Musí ale co nejrychleji snížit počet políček, na kterých krvácí když platí druhým. Ve hře to znamená zabrat políčka pro sebe a postavit hotely, v realitě kolikrát stačí, když se v prvním kroku zruší platby, které běží jen proto, že někdy v minulosti vypadaly jako „drobné.“
Důležitá poznámka na obhajobu spoření
Na obranu finančního spoření je ale potřeba říct ještě jednu věc. Některé formy úspor a investic jsou mezigeneračně přenosné. Portfolio, penzijní účet, podíl ve fondu, akcie, dluhopisy nebo hotovostní rezerva mohou přejít na další generaci. Pokud nejsou spotřebovány, nezmizí se smrtí vlastníka. Mohou pomoci dětem, vnukům, nebo posloužit jako základ pro další rodinnou stabilitu.
Investice do snížení výdajů má jinou povahu. Často pomáhá okamžitě a velmi efektivně, protože zastavuje pravidelný odtok peněz. Proto není dobré ji zbytečně odkládat. Jenže pokud stojí hlavně na lepší technice, musí člověk počítat s jejím stárnutím. Spotřebiče, auta, baterie, kotle, panely, počítače i pracovní nástroje jednou doslouží, morálně zastarají nebo budou vyžadovat obnovu.
Proto není správný závěr, že finanční spoření je špatné a investice do úspor vždy dobrá. Správnější je hledat dobré načasování. Některé úsporné investice dávají smysl hned, protože rychle zastaví krvácení. Jiné je lepší odložit, dokud stará technika skutečně nedoslouží, nebo dokud nová nenabídne dostatečný rozdíl v provozních nákladech. Finanční úspory mezitím zůstávají pružnější a lépe přenosné mezi generacemi.
Co z toho plyne pro důchodovou politiku
Politik, který to myslí s důchodovou politikou vážně, nesmí řešit jen výši penzí. Musí řešit i to, kam tyto peníze po vyplacení okamžitě odtečou. Pokud senior dostane valorizovaný důchod, ale většinu z něj obratem vydá za platby, jde jen o průtok peněz směrem k silnějším hráčům.
Skutečný politik má proto prosazovat politiku nižších povinných výdajů. Ne politiku dočasných příspěvků a předvolebních „přilepšeníček“, které pouze zalepí díru a pošlou veřejné peníze dál k vlastníkům bytů, bankám, energetickým firmám nebo monopolním dodavatelům.
To znamená podporovat dostupné bydlení a snadné a rychlé procesy výstavby, dbát energetickou odolnost (hurikán na opačné straně světa nebo uvízlé lodi v průlivu nesmí vyvolat cenový šok) a snižování energetické chudoby, levnější vstup do podnikání, otevřenou infrastrukturu, interoperabilní technologie, jednotné standardy, méně zbytečných licencí, méně povinných prostředníků a méně fixních poplatků „ze zákona“, které ničí malé hráče dřív, než mohou vyrůst. Do této logiky patří i zdánlivě technické věci: jednotná rozhraní, přenositelnost dat, možnost změnit dodavatele a nemuset kvůli každé službě kupovat pět různých uzavřených řešení.
Politik má umět říct nahlas, že trh nefunguje jen tam, kde lidé nemají reálnou možnost volby. Pokud občan musí zaplatit předem určené platby jen proto, aby mohl normálně žít, nejde o svobodný trh. Jde daň z práva na život á la Fantomas. Problém je zcela vážný: když většina příjmu odteče ještě před svobodným rozhodnutím, za co peníze směnit a komu je dát, mizí samotný základ trhu.
Proto nestačí politicky soutěžit o desetiny procenta daňové sazby, zatímco mnohem větší část peněz odtéká v podobě nájmů, úroků, poplatků, provizí a tarifů silným hráčům. Daň je viditelná. Soukromá výdaje jsou tišší. Právě proto jsou nebezpečnější. Politik, který se tváří, že řeší životní úroveň, ale ignoruje vysoké výdaje obvytel, pouze spravuje Monopoly v jejich závěrečné fázi.
Nekompromisní důchodová politika musí mít jednoduché měřítko: kolik peněz člověku po zaplacení povinných plateb skutečně zůstane. Ne kolik stát vyplatí. Ne kolik fond slíbí. Ne kolik procent přidá valorizace. Rozhodující je, zda člověk ve stáří potřebuje méně platit druhým, nebo zda jen dostává vyšší částku, která okamžitě mizí na cizích políčkách.
Politik má proto bránit občana před koncentrací moci, před uzavřenými systémy, před nákladovou pastí a před závislostí na několika málo vlastnících klíčové infrastruktury. Má podporovat vlastnictví tam, kde snižuje budoucí výdaje. Má podporovat sdílená řešení tam, kde jednotlivec nemá dost síly. Má vytvářet veřejné alternativy tam, kde soukromý monopol mění trh v povinné mýto.
A hlavně: má přestat vydávat kompenzace za řešení. Kompenzace jsou často jen způsob, jak veřejné peníze doručit stejným hráčům, kteří problém vytvořili nebo z něj těží. Skutečné řešení nespočívá v tom, že stát bude lidem připlácet na drahé Monopoly. Skutečné řešení spočívá v tom, že zmenší počet políček, na kterých občan nemá jinou možnost než zaplatit.
Důchodová politika, která toto neřeší, není důchodová politika. Je to účetní služba pro rentiéry. Politik, který chce bránit občany, musí prosazovat pravý opak: méně povinných plateb, méně závislosti, více možností volby a takové uspořádání ekonomiky, ve kterém člověk nevstupuje do stáří jako předem poražený hráč Monopoly.
Závěr
Monopoly ukazují jednoduchou, ale nepříjemnou pravdu. Hra se nemusí zhroutit najednou. Může pokračovat ještě dlouho poté, co už je o výsledku v zásadě rozhodnuto.
Podobně může ekonomika dál formálně fungovat, i když se většina lidí pohybuje po desce, jejíž nejlepší políčka už patří někomu jinému. Pracují, spoří, platí a doufají, že příští kolo bude lepší. Jenže pokud většina jejich příjmů odtéká k vlastníkům klíčových polí, jejich svoboda se nezvětšuje.
Příprava na důchod by proto neměla být jen otázkou finančního spoření. Měla by být také dlouhodobou strategií, jak snižovat výdaje a budovat rezervy. Nejde o útěk ze společnosti. Jde o změnu postavení ve hře. Čím méně člověk ve stáří potřebuje platit za cizí hotely, tím větší šanci má, že jeho důchod nebude jen dalším kolem v cizí partii Monopolů.
Autor: rn