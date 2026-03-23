Tenhle text vás nebude přesvědčovat ani strašit. Mollie Engelhart píše o farmaření ve středním Texasu, o stromech, které kvetou v nesprávný čas, i o úrodě, která nepřijde. A přesto se to čte s podivným klidem. Možná proto, že mezi řádky nabízí něco vzácného: způsob, jak se dívat na svět, který je čím dál méně předvídatelný – a přesto v něm zůstat zakořeněný. A právě proto má smysl tenhle text číst: je radost narazit na někoho, kdo dokáže psát tak jednoduše, lidsky a přitom poutavě a pravdivě.
Co vás Texas naučí o přežití
Pěstování zeleniny a ovoce ve středním Texasu je hodně podobné tomu, být Američanem 250 let po začátku tohoto experimentu.
Mollie Engelhart
Když jsem se přestěhovala do středního Texasu, okamžitě mě zarazilo, jak málo se tam pěstuje zelenina. Žádné malé zahrádky. Žádné seriózní sady. Žádné diverzifikované plodiny. Téměř veškeré viditelné zemědělství zmizelo a nahradily ho rozlehlé domy, okrasné krajiny a nekonečná bermudská tráva.
Lidé nostalgicky hovořili o tom, co tu bývalo. Rodiče, kteří pěstovali kukuřici. Prarodiče, kteří sázeli žito a ozimý oves. Rodiny s granátovníky, fíkovníky a hrušněmi, které nepotřebovaly zavlažování a plodily tak hojně, že se z jejich plodů vyrábělo hruškové máslo, hrušková omáčka a dokonce i domácí alkohol.
Každý měl svůj příběh. Téměř nikdo neměl důkaz.
Alespoň ne tam, kde žiji.
Když jsem začala sázet svůj sad, jezdila jsem po vedlejších silnicích a sousedstvích a prohlížela si zahrady lidí, jako to farmáři vždycky dělají. Viděla jsem hrušeň a pomyslela jsem si, pojďme zasadit hrušky. Zahlédla jsem bezinku a přidala jsem bezinku do plánu. Zkontrolovala jsem naši pěstební zónu, porovnala tabulky a objednala stromy, které tu údajně měly být.
Dokonce jsem se plazila pod dvěma ploty z ostnatého drátu a šla podél břehu vyschlého potoka na pozemku mého souseda, abych odebrala řízky z keře granátového jablka, který tam přežívá bez zavlažování. Mým cílem bylo rozmnožit více onoho téměř mýtického granátového jablka, které nepotřebuje vodu. Ze všech řízků, které jsem odebrala, zakořenil pouze jeden. Teď žije v mém skleníku a od této rostliny vkládám velké naděje. Všude, kam jsem se obrátila, mě lidé varovali před půdou. Je příliš zásaditá, příliš kamenitá, příliš vyčerpaná a příliš mrtvá.
O půdu jsem se nebála.
Znám půdu. Vím, jak ji přivést zpět k životu. Vím, jak přimět mikrobiologii k hojnosti. Vím, že půda je systém, nikoli statický stav. Všechno, co mi lidé říkali, že je nemožné, se ukázalo jako jiný problém. Cedrové štěpky vám rostliny zabijí; nezabijí. Tady se mulčovat nedá; ale mělo by se. Na bermudské trávě se nedá pěstovat nic jiného než krávy; i to se ukázalo jako nepravdivé.
Skutečnou výzvou ve středním Texasu není chemie půdy. Je to teplotní nestabilita.
Během 48 hodin se můžeme přes noc vychýlit z teplot výrazně vyšších než 24 stupňů Celsia na -11 stupňů Celsia. V době psaní tohoto textu očekáváme o víkendu tuhé mrazy. Před dvěma dny to vypadalo jako jaro. Ať už jsou rostliny ve skleníku nebo ne, ať už jsou chráněné nebo ne, nevědí, jak se s tím vypořádat. Metabolicky jsou žádány, aby dělaly opačné věci současně: růst, přestat růst, probudit se, upadnout do stavu nečinnosti, chránit se, produkovat cukr a všechno to vypnout.
To nejsou drobné úpravy. Jsou to zcela odlišné režimy přežití.
To je obzvláště kruté pro stromy, které se probouzejí ze zimního spánku při prvním náznaku terplého počasí. Moruši „Illinois Everbearing“ se zde daří lépe než téměř jakékoli jiné odrůdě, přesto právě teď, v naprosto nevhodnou roční dobu, nese drobné plody, zmatená předčasným jarem. Mám broskvoně, které v prvním lednovém týdnu plně kvetou, a to jen pár dní před mrazem, který zničí celou úrodu. To znamená, že letos žádné broskve nebudou.
V Texasu farmařím teprve tři roky. Předtím jsem farmařila v New Yorku. Farmařila jsem v Kalifornii. Ta místa mají roční období, která dávají smysl. Jsou předvídatelnější. I když je počasí extrémní, mění se podle rozpoznatelných vzorců. V Texasu tomu tak není. Panuje tu kontinentální podnebí, které se mění prudce a bez varování.
Ale učím se.
Pokrok je zde postupný a těžce vydobytý. Moji zákazníci v rámci komunitou podporované zemědělství (CSA) sice nedostávají hojnost, kterou si užívají v létě, ale stále dostávají jídlo: dýni, citronovou trávu, bazalku, kapustu kadeřávek, juku, papriky, ředkvičky, listy hořčice, brambory, mučenku, rozmarýn, pár velmi ubohých lilků, které se v skleníku nějak drží, a trvanlivé potraviny, které jsme z konzervovali ze sklizně z loňského léta.
Sázíme nové sady podle toho, co skutečně přežije, a ne podle toho, co by mělo přežít na papíře. Tam, kde stromy neuspěly, využíváme zavlažovací systémy k jiným účelům. Olivovníky, které jsme vysadili, kvůli opakovaným mrazům nikdy nepřinesou ovoce, ale vždy budou rodit listy. A tak se z těchto listů nyní stává čaj. Stávají se z nich tinktury. Neúspěch se mění v přizpůsobení.
Při studiu rostlin, které zde přežívají, se vynořuje jasný vzorec. Vítězi nejsou ty nejkřehčí ani nejplodnější rostliny v ideálních podmínkách. Jsou to ty, které snášejí chaos. Rostliny, které dokážou přeměnit jak horko, tak chlad na cukr. Rostliny s voskovitými listy. Rostliny s hlubokým kořenovým systémem. Rostliny, které se pohybují pomalu a nejprve se chrání, než začnou jednat.
Když tu stojím na poli a sleduji, jak rostliny bojují o přežití v těchto výkyvech počasí, nemohu si nevšimnout, že je to jako zrcadlo naší současné historické situace.
V současné době se jako Američan cítím nejistě. Akciový trh je na vzestupu, pak zase na dně. Bitcoin stoupá a klesá. Stříbro prý míří až na Měsíc. Zabezpečujeme hranice, nebo ubližujeme lidem – záleží na úhlu pohledu. Mění se očkovací kalendáře. Uvolňují se předpisy týkající se chemických látek. Inflace se stupňuje. Důvěra se rozpadá. Instituce se otřásají. Podle toho, jak se na to díváte, je každý titulek buď vítězstvím, nebo katastrofou.
Ať už je politická situace jakákoli, výkyvy jsou skutečné.
Je to jako žít v systému, který už nenabízí konzistenci. Denně přicházejí vrcholy a pády. Ekonomická nejistota. Geopolitické napětí. Kulturní roztříštěnost. Říše, která se potácí pod tíhou vlastního břemene. Je to podivná doba na to, abychom v ní žili.
A vlastnosti potřebné k přežití vypadají velmi podobně jako vlastnosti potřebné k farmaření ve středním Texasu..
Potřebujete brnění – ne tvrdost, ale odolnost. Potřebujete hluboké kořeny – zakořeněné v něčem starším než jsou titulky. Pro mě je to Bůh, půda a každodenní kontakt se zemí. Potřebujete schopnost proměnit horko i chlad v cukr. Přizpůsobit se. Změnit směr. Pokračovat v produkci, i když podmínky nejsou ideální.
Pěstování zeleniny a ovoce ve středním Texasu je podobné jako být Američanem po 250 letech od začátku tohoto experimentu. Podmínky už nejsou příznivé. Systémy jsou přetížené. Hranice možností jsou omezené, zisky mizivé. Výkyvy jsou prudké.
Nezbývá nám nic jiného, než dělat to, co farmáři dělali vždy: pozorovat, učit se, zkoumat, přizpůsobovat se, zůstat pevně zakořeněni a budovat odolnost tváří v tvář proměnám počasí, ať už jde o bouře meteorologické, politické, ekonomické nebo emocionální.
Rostliny nás to naučí, pokud budeme ochotni je pozorovat.