Cybercab: Zbourá nebo rozšíří svobodu za volantem?

Již více než sto let znamenají automobily pro Američany svobodu, únik a sebeobjevování. Nyní nás Cybercab společnosti Tesla a další robotické vozy staví před otázku, zda jsou auta bez volantu, které nepotřebují řidiče, slučitelné s tím, jak jsme se naučili vnímat automobil. Cybercab možná nenabídne řev motoru, ale nabídne novou vizi. Auto jako místo klidu, kreativity a sdílení. Možná se opravdu – jak píše Deni Ellis Béchard – auto samo stane autokinem.

V americké psychice automobil – tento velký demokratizátor vzdáleností – vždy znamenal víc než jen dopravu. Je to ztělesněná svoboda: možnost odjet a stát se někým novým o tři státy dál. Je to James Dean kouřící cigaretu, opřený o blatník – mužnost kodifikovaná chromem a výkonem, sexualita vyjádřená převodovými poměry a tóny výfuku. Je to Thelma a Louise, které utíkají nejen před svým bezútěšným životem, ale i před vším, co je v jejich kultuře špatně. Měli jsme Corvette, Mustang, Charger, Eldorado, Camaro, Thunderbird – a brzy budeme mít Cybercab.

Elon Musk odhalil prototyp Cybercab loni v říjnu, výroba je plánována na rok 2026, a dnes začala kolona 10 až 20 robotických vozů Model Y připravovat půdu pro jeho uvedení do provozu a testovat bezpečnost technologie autonomního řízení společnosti Tesla na geograficky ohraničené smyčce v texaském Austinu. Cybercab však ve vznikající genealogii robotaxíků vyčnívá. Zatímco motto robotaxi dceřiné společnosti Amazonu Zoox – které připomíná křížence mezi toustovačem ve stylu art deco a vozem metra – zní „Není to auto“, Cybercab přes veškerý svůj uhlazený vědeckofantastický minimalismus zůstává přímo na území automobilů.

Svoboda bez volantu? Cybercab jako nový symbol úniku

Cybercab je elegantní dvoumístné vozidlo s motýlími dveřmi – nezaměnitelnými znaky okouzlujícího vozítka. Přesto není třeba držet volant ani sešlápnout plynový pedál. Tvar vozu říká, že stále můžete uniknout svému životu, ale nyní řídí umělá inteligence. Příslib se může zdát lákavý: veškerá mobilita, žádná odpovědnost.

Více než sto let poté, co byl v roce 1908 dodán první model T za 825 dolarů (dnes téměř 29 000 Kč), jsme zapomněli, jak rychle a zásadně změnilo vlastnictví automobilu americkou kulturu. V roce 1900 vlastnilo automobil méně než 1 % amerických domácností. V roce 1913 zkrátila montážní linka Henryho Forda dobu výroby na 93 minut a levná texaská ropa zajišťovala plnou nádrž, čímž se osobní mobilita změnila z luxusu na standardní nastavení. Průzkum z roku 1927 zjistil, že 55,7 % amerických rodin vlastní alespoň jeden automobil.

Teprve v roce 1926 se však americký mýtus o dálnici skutečně rozjel, když Route 66 – John Steinbeck ji v knize Hrozny hněvu nazval „Mother Road“ – spojila Chicago a kalifornskou Santa Monicu. Historik Peter Dedek v knize Hip to the Trip označil tuto trasu za „pilíř automobilové kultury poloviny 20. století“.

Dálnice jako kulturní pásmo i zrcadlo Ameriky

Fotograf Robert Frank ve své knize The Americans z roku 1958 odhalil, jak čelní sklo proměnilo cestující v diváky i exponáty. Auta, která Frank slavně zobrazil, byla stejně tak společenskými nádobami jako stroji. Robin Reisenfeld, kurátor výstavy Life Is a Highway, uvedl: „Automobil definoval naši společnost“ a byl používán jako „prostředek sebevyjádření, statusu a identity“.

Po druhé světové válce byly z G.I. Bill financovány hypotéky na předměstích, což umožnilo milionům lidí útěk z měst. V roce 1956 bylo financováno 41 000 mil mezistátních silnic – infrastruktura civilní obrany, která se změnila ve „zlatou bránu“ k sebeobnově od pobřeží k pobřeží. Zadní ploutve a chrom signalizovaly optimismus studené války, zatímco Kerouacův On the Road a píseň „Johnny B. Goode“ naprogramovaly nekonečný pohyb jako kulturní potřebu.

Mýtus otevřené cesty byl však vždy o tom, kdo sedí za volantem. Řidič je král. Kontrola nad vozidlem se rovnala kontrole nad osudem. Auta změnila nejen hudbu – rockové kytary napodobovaly řev motorů – ale i společenské rituály, včetně namlouvání. Historik David L. Lewis ve své studii Sex and the Automobile uvedl, že auta poskytovala „cíl cesty i soukromí“, čímž se stala klíčovým místem milostných setkání.

Betonové království a jeho kritici

Dálniční kultura však nebyla bez kritiky. Volba slova „král“ silnice odrážela i genderové rozložení moci – řidiči byli téměř výhradně muži. Dálnice zároveň rozdělovaly města a izolovaly komunity. Veřejná doprava nestačila reagovat na rostoucí vzdálenosti ani na potřeby starších a hendikepovaných.

Jane Holtz Kayová v knize Asfaltový národ (1998) napsala: „Mobilita zcela zmizela pro třetinu národa, která nemůže legálně řídit.“ Zpráva Brookings (2012) zjistila, že v největších metropolích může do práce dojet do 90 minut jen 27 % pracovníků.

Debata o robotických vozech tento příběh obrací. Kritici mluví o ztrátě svobody a včlenění do datové sítě. Obhájci naopak tvrdí, že autonomní vozidla vrací svobodu těm, kdo byli předtím opomenuti. Starší lidé, osoby s postižením – ti všichni by se mohli snadněji dostat k zaměstnání nebo za zážitky.

Autonomní budoucnost jako osvobození?

Zpráva z roku 2017 odhaduje, že autonomní vozidla by mohla umožnit dvěma milionům lidí se zdravotním postižením vstup na trh práce. Odhadované úspory v oblasti zdravotnictví by mohly dosáhnout 19 miliard dolarů díky snížení počtu zmeškaných lékařských prohlídek. Autonomní vozidla mohou také přinést úlevu od stresujícího dojíždění, nabídnout prostor k odpočinku, práci i sdílení času.

Studie z let 2020 a 2023 zveřejněné v odborných časopisech Sensors a Frontiers in Future Transportation potvrdily nižší úroveň stresu u cestujících v autonomních vozech oproti tradičním prostředkům.

Cybercab eliminuje chyby „lidského řidiče“. Už žádný mikrospánek, opilost nebo agresivita. Možná dorazí více teenagerů bezpečně domů. Možná prarodiče pojedou na svou poslední velkou cestu. A i když design zůstane věcí vkusu, Cybercab se nabízí jako alternativní forma svobody.

Překonají stroje strach veřejnosti?

Veřejné mínění však zůstává hlavní překážkou. Podle průzkumu Electric Vehicle Intelligence Report z roku 2024 si 71 % Američanů nechce sednout do robotaxi a 43 % by je nejraději zakázalo. Avšak jiný průzkum z pilotního projektu v Utahu (2021) ukázal, že po osobní zkušenosti mělo 95 % respondentů pozitivní názor a 98 % se cítilo bezpečně.

Ekonomická stránka slibuje další posun. Společnost Goldman Sachs Research v roce 2024 odhadla náklady na jízdu robotaxi na 3,13 USD/km. Do roku 2040 se očekává pokles na 0,58 USD. McKinsey & Company předpokládá pokles nákladů o více než 50 % do roku 2030. V Číně už státní média hlásí, že robotaxi v Wuhanu jsou až o 87 % levnější než klasická taxislužba.

A co dálniční mýtus? Pokud je svoboda stále spojena s improvizací, adrenalinem a neplánovanou zastávkou v motorestu, konvenční auta nezmizí – stejně jako nezmizeli koně. Ale možná se objeví nové příběhy, nový Kerouac a nový druh roadtripu.