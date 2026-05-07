Obsah
- 1 Dospívání technologie
- 2 1. Promiň, Dave
- 3 2. Překvapivé a děsivé posílení
- 4 3. Odporný aparát
- 5 4. Mechanický klavír
- 6 5. Černá moře nekonečna
- 7 Zkouška pro lidstvo
- 8 Poznámky pod čarou
V lednu 2026 zveřejnil Dario Amodei, generální ředitel společnosti Anthropic, esej o délce 20 000 slov s názvem The Adolescence of Technology. Dvacet tisíc slov je krátký román. Amodei zahájil scénou z filmu Kontakt, podle knihy Carla Sagana: Kdybyste mohli položit mimozemské civilizaci jednu otázku, jaká by to byla? Otázka kterou navrhl Amodei je: Jak jste přežili své technologické dospívání, aniž byste se při tom zničili?
Tato metafora tvoří páteř eseje. Lidstvo je v Amodeiho pojetí jako teenager, kterému byla právě svěřena téměř nepředstavitelná fyzická síla, aniž by disponoval emocionální a společenskou zralostí potřebnou k jejímu bezpečnému využití. Amodei vymezil pět kategorií rizik: autonomní systémy umělé inteligence jednající bez pokynů, zlovolní aktéři využívající umělou inteligenci k zesílení škod, autoritářské vlády či korporace využívající umělou inteligenci k upevnění moci, hospodářské otřesy v dosud nevídaném rozsahu a sekundární dopady, které se řetězově šíří rychleji, než se společnost stačí přizpůsobit.
Amodei netvrdí, že katastrofa je nevyhnutelná. Říká, že máme slušné šance. Zároveň ale tvrdí, že v roce 2026 jsme podstatně blíž skutečnému nebezpečí než v roce 2023 a že čas na vybudování ochranných opatření se krátí rychleji, než si většina lidí uvědomuje.
Dospívání technologie
Jak čelit rizikům spojeným s výkonnou umělou inteligencí a jak je překonat
Dario Amodei, leden 2026
Ve filmové adaptaci knihy Carla Sagana Kontakt se objevuje scéna, v níž je hlavní hrdinka – astronomka, která zachytila první rádiový signál od mimozemské civilizace – zvažována jako kandidátka na roli zástupkyně lidstva při setkání s mimozemšťany. Členové mezinárodní komise, kteří s ní vedou pohovor, se jí ptají: „Kdybyste jim mohla položit jen jednu otázku, jaká by to byla?“ Její odpověď zní: „Zeptala bych se jich: ‚Jak jste to dokázali? Jak jste se vyvinuli, jak jste přežili toto technologické dospívání, aniž byste se zničili?‘“ Když přemýšlím o tom, kde se lidstvo nyní nachází s umělou inteligencí – o tom, na čem právě stojíme – moje mysl se stále vrací k té scéně, protože ta otázka tak dobře sedí na naši současnou situaci, a přála bych si, abychom měli odpověď mimozemšťanů, která by nás vedla. Věřím, že vstupujeme do přechodového období, které je bouřlivé i nevyhnutelné a které prověří, kým jako druh jsme. Lidstvu se chystá být svěřena téměř nepředstavitelná moc a není vůbec jasné, zda naše sociální, politické a technologické systémy mají dostatečnou zralost, aby ji dokázaly ovládat.
Ve své eseji Machines of Loving Grace jsem se pokusil nastínit vizi civilizace, která dospěla do dospělosti, v níž byla rizika vyřešena a výkonná umělá inteligence byla využívána s rozvahou a soucitem ke zlepšení kvality života všech. Naznačil jsem, že umělá inteligence by mohla přispět k obrovskému pokroku v biologii, neurovědě, ekonomickém rozvoji, globálním míru, práci a smyslu života. Cítil jsem, že je důležité dát lidem něco inspirativního, za co by mohli bojovat, což je úkol, v němž jak zastánci urychlení vývoje AI, tak i zastánci bezpečnosti AI – kupodivu – zřejmě selhali. V tomto aktuálním eseji se však chci zabývat samotným přechodovým rituálem: zmapovat rizika, kterým budeme čelit, a pokusit se začít vytvářet bojový plán k jejich překonání. Hluboce věřím v naši schopnost zvítězit, v ducha lidstva a jeho ušlechtilost, ale musíme se této situaci postavit čelem a bez iluzí.
Stejně jako při popisu výhod je podle mě důležité hovořit o rizicích opatrně a s rozvahou. Zejména považuji za zásadní:
- Vyhněte se pesimismu. Zde mám na mysli „pesimismus“ nejen ve smyslu přesvědčení, že zkáza je nevyhnutelná (což je přesvědčení jak mylné, tak i samosplňující se), ale obecněji řečeno, uvažování o rizicích umělé inteligence kvazináboženským způsobem. 1 Mnoho lidí již dlouhá léta uvažuje o rizicích umělé inteligence analyticky a střízlivě, ale mám dojem, že během vrcholu obav z rizik umělé inteligence v letech 2023–2024 se do popředí dostaly některé z nejméně rozumných hlasů, často prostřednictvím senzačních účtů na sociálních médiích. Tyto hlasy používaly odpudivý jazyk připomínající náboženství nebo sci-fi a volaly po extrémních opatřeních, aniž by měly důkazy, které by je ospravedlnily. Už tehdy bylo jasné, že zpětný ráz je nevyhnutelný a že se tato otázka stane kulturně polarizovanou, a tudíž uvízne na mrtvém bodě.2 V letech 2025–2026 se kyvadlo vychýlilo a mnoho politických rozhodnutí je poháněno příležitostmi umělé inteligence, nikoli jejími riziky. Toto kolísání je nešťastné, protože samotná technologie se nestará o to, co je právě v módě, a v roce 2026 jsme podstatně blíže skutečnému nebezpečí než v roce 2023. Poučením z toho je, že musíme o rizicích diskutovat a řešit je realistickým a pragmatickým způsobem: střízlivě, na základě faktů a dobře připraveni přežít měnící se trendy.
- Uvědomte si nejistotu. Existuje spousta možností, jak by se obavy, které v tomto článku zmiňuji, mohly ukázat jako bezpředmětné. Nic zde není zamýšleno jako vyjádření jistoty nebo dokonce pravděpodobnosti. Nejzřejměji se může stát, že se AI prostě nebude vyvíjet ani zdaleka tak rychle, jak si představuji.3 Nebo i kdyby se vyvíjela rychle, některá nebo všechna zde diskutovaná rizika se nemusí naplnit (což by bylo skvělé), nebo mohou existovat jiná rizika, která jsem nezohlednil. Nikdo nemůže předpovídat budoucnost s naprostou jistotou – ale i tak se musíme snažit plánovat, jak nejlépe umíme.
- Zasahovat co nejcíleněji.Řešení rizik umělé inteligence bude vyžadovat kombinaci dobrovolných opatření ze strany firem (a soukromých třetích stran) a opatření ze strany vlád, která budou závazná pro všechny. Dobrovolná opatření – jak jejich přijímání, tak i povzbuzování dalších firem, aby je následovaly – jsou pro mě samozřejmostí. Pevně věřím, že do jisté míry budou zapotřebí i vládní opatření, ale tyto zásahy mají odlišný charakter, protože mohou potenciálně zničit ekonomickou hodnotu nebo donutit neochotné aktéry, kteří jsou vůči těmto rizikům skeptičtí (a existuje určitá šance, že mají pravdu!). Je také běžné, že regulace přinesou opačný účinek nebo zhorší problém, který mají řešit (a to platí ještě více pro rychle se měnící technologie). Je proto velmi důležité, aby byly regulace uvážlivé: měly by se snažit vyhnout vedlejším škodám, být co nejjednodušší a ukládat co nejmenší zátěž nezbytnou k dosažení cíle. 4 Je snadné říci: „Žádné opatření není příliš extrémní, když je v sázce osud lidstva!“, ale v praxi tento přístup vede pouze k negativní reakci. Aby bylo jasno, myslím si, že existuje slušná šance, že nakonec dospějeme k bodu, kdy budou oprávněná mnohem významnější opatření, ale to bude záviset na silnějších důkazech o bezprostředním, konkrétním nebezpečí, než máme dnes, a také na dostatečné konkrétnosti tohoto nebezpečí, aby bylo možné formulovat pravidla, která mají šanci ho řešit. Nejkonstruktivnější věc, kterou dnes můžeme udělat, je prosazovat omezená pravidla, zatímco zjišťujeme, zda existují důkazy na podporu těch přísnějších. 5
Po tom všem si myslím, že nejlepším výchozím bodem pro diskusi o rizicích umělé inteligence je totéž, od čeho jsem vycházel při rozebírání jejích výhod: musíme přesně určit, o jaké úrovni umělé inteligence vlastně mluvíme. Úroveň AI, která ve mně vyvolává obavy o budoucnost civilizace, je mocná AI , kterou jsem popsal v knize Machines of Loving Grace. Zde pouze zopakuji definici, kterou jsem uvedl v tomto dokumentu:
Pod pojmem „výkonná umělá inteligence“ mám na mysli model umělé inteligence – který by se svou formou pravděpodobně podobal dnešním modelům LLM, i když by mohl být založen na odlišné architektuře, mohl by zahrnovat několik vzájemně spolupracujících modelů a mohl by být trénován odlišným způsobem – s následujícími vlastnostmi:
- Co se týče čisté inteligence, je chytřejší než nositel Nobelovy ceny ve většině relevantních oborů: biologie, programování, matematika, inženýrství, psaní atd. To znamená, že dokáže dokázat dosud nevyřešené matematické věty, psát mimořádně dobré romány, vytvářet od základu složité kódové základny atd.
- Nejenže se jedná o „chytré zařízení, se kterým si povídáte“, ale disponuje také všemi rozhraními, která má k dispozici člověk pracující ve virtuálním prostředí, včetně textu, zvuku, videa, ovládání myší a klávesnicí a přístupu k internetu. Je schopno provádět jakékoli činnosti, komunikovat nebo provádět vzdálené operace, které tato rozhraní umožňují, včetně provádění úkonů na internetu, přijímání či vydávání pokynů lidem, objednávání materiálů, řízení experimentů, sledování videí, natáčení videí a tak dále. Všechny tyto úkoly vykonává, opět s dovednostmi převyšujícími schopnosti těch nejschopnějších lidí na světě.
- Nejde jen o pasivní zodpovídání otázek; místo toho mu lze zadat úkoly, jejichž vyřízení trvá hodiny, dny či týdny, a on se pak pustí do jejich samostatného plnění, stejně jako by to udělal schopný zaměstnanec, a v případě potřeby si vyžádá upřesnění.
- Nemá fyzickou podobu (kromě toho, že existuje na obrazovce počítače), ale prostřednictvím počítače dokáže ovládat stávající fyzické nástroje, roboty nebo laboratorní vybavení; teoreticky by dokonce mohla navrhovat roboty či zařízení pro vlastní potřebu.
- Zdroje použité k trénování modelu lze využít k provozování milionů jeho instancí (což odpovídá předpokládané velikosti clusterů kolem roku 2027) a model dokáže zpracovávat informace a generovat akce přibližně 10–100krát rychleji než člověk. Může však být omezen dobou odezvy fyzického světa nebo softwaru, se kterým komunikuje.
- Každá z těchto milionů kopií může samostatně vykonávat nesouvisející úkoly, nebo v případě potřeby mohou všechny spolupracovat stejně jako lidé, přičemž některé podskupiny mohou být vyladěny tak, aby se zvláště dobře hodily pro konkrétní úkoly.
Mohli bychom to shrnout jako „země géniů v datovém centru“.
Jak jsem napsal v knize Machines of Loving Grace, k vývoji výkonné umělé inteligence by mohlo dojít již za 1–2 roky, i když to může trvat i podstatně déle. 6 Kdy přesně se výkonná AI objeví, je složitá otázka, která by si zasloužila samostatný článek, ale prozatím jen velmi stručně vysvětlím, proč si myslím, že je velká šance, že to bude velmi brzy.
Spolu se svými spoluzakladateli společnosti Anthropic jsme patřili k prvním, kdo zdokumentoval a sledoval „zákony škálovatelnosti“ systémů umělé inteligence – tedy zjištění, že s přibývajícím výpočetním výkonem a trénovacími úlohami se systémy umělé inteligence předvídatelně zlepšují v podstatě ve všech kognitivních schopnostech, které dokážeme změřit. Každých pár měsíců se veřejnost buď přesvědčí, že AI „narazila na zeď“, nebo se nadchne pro nějaký nový průlom, který „zásadně změní pravidla hry“, ale pravdou je, že za touto nestálostí a veřejnými spekulacemi se skrývá plynulý a neochvějný nárůst kognitivních schopností AI.
Nyní jsme v bodě, kdy modely umělé inteligence začínají dosahovat pokroku při řešení dosud nevyřešených matematických problémů a jsou v programování natolik zdatné, že někteří z nejlepších inženýrů, jaké jsem kdy potkal, nyní přenechávají téměř veškeré programování umělé inteligenci. Ještě před třemi lety se umělá inteligence potýkala s aritmetickými úlohami na úrovni základní školy a sotva byla schopná napsat jediný řádek kódu. Podobné tempo zlepšování se projevuje v biologických vědách, financích, fyzice a celé řadě agentních úkolů. Pokud bude tento exponenciální růst pokračovat – což není jisté, ale v současné době to potvrzuje desetiletá historie – pak to nemůže trvat déle než pár let, než bude AI v podstatě ve všem lepší než lidé.
Ve skutečnosti tento obrázek pravděpodobně podceňuje skutečné tempo pokroku. Vzhledem k tomu, že AI nyní píše velkou část kódu v Anthropicu, již nyní výrazně zrychluje tempo našeho pokroku při vývoji systémů AI nové generace. Tato zpětná vazba nabývá na síle měsíc od měsíce a možná nás dělí jen 1–2 roky od okamžiku, kdy současná generace AI autonomně vytvoří tu následující. Tato smyčka již začala a v nadcházejících měsících a letech se bude rychle zrychlovat. Když sleduji pokrok za posledních 5 let z pohledu společnosti Anthropic a vidím, jak se vyvíjejí modely i pro příštích několik měsíců, cítím tempo pokroku a tikání hodin.
V tomto eseji budu vycházet z předpokladu, že tato intuice je alespoň do jisté míry správná – ne že by výkonná AI měla určitě přijít za 1–2 roky,7 ale že je tu slušná šance, že se tak stane, a velmi vysoká šance, že k tomu dojde v příštích několika letech. Stejně jako v knize Machines of Loving Grace může brát tuto premisu vážně vést k překvapivým a znepokojivým závěrům. Zatímco v knize Machines of Loving Grace jsem se soustředil na pozitivní důsledky této premisy, zde budou věci, o kterých mluvím, znepokojivé. Jsou to závěry, kterým se možná nechceme postavit, ale to je nečiní o nic méně reálnými. Mohu jen říci, že se den a noc soustředím na to, jak nás odvrátit od těchto negativních výsledků a nasměrovat k těm pozitivním, a v tomto eseji velmi podrobně hovořím o tom, jak toho nejlépe dosáhnout.
Myslím si, že nejlepší způsob, jak se vypořádat s riziky umělé inteligence, je položit si následující otázku: představme si, že by se někde na světě kolem roku 2027 skutečně zrodila „země géniů“. Představte si například 50 milionů lidí, z nichž každý je mnohem schopnější než jakýkoli nositel Nobelovy ceny, státník nebo technolog. Tato analogie není dokonalá, protože tito géniové by mohli mít velmi širokou škálu motivací a chování, od zcela poddajných a poslušných až po podivné a cizí ve svých motivacích. Ale zůstaňme prozatím u této analogie a předpokládejme, že jste poradcem pro národní bezpečnost významného státu a máte na starosti vyhodnocení situace a reakci na ni. Představte si dále, že protože systémy umělé inteligence mohou fungovat stokrát rychleji než lidé, má tato „země“ časovou výhodu oproti všem ostatním zemím: na každou kognitivní akci, kterou můžeme provést my, může tato země provést deset.
Čeho byste se měli obávat? Já bych se obával následujících věcí:
- Rizika spojená s autonomií. Jaké jsou záměry a cíle této země? Je nám nepřátelská, nebo sdílí naše hodnoty? Mohla by vojensky ovládnout svět díky vyspělým zbraním, kybernetickým operacím, operacím zaměřeným na ovlivňování veřejného mínění nebo díky své výrobní kapacitě?
- Zneužití k ničení. Předpokládejme, že nový stát je poddajný a „plní pokyny“ – a je tedy v podstatě státem žoldáků. Mohli by stávající nekalé subjekty, které chtějí způsobit zkázu (například teroristé), využít nebo zmanipulovat některé obyvatele nového státu, aby tak zvýšily svou účinnost a výrazně zvětšily rozsah zkázy?
- Zneužití k uchopení moci. Co kdyby tuto zemi ve skutečnosti vybudoval a ovládal nějaký stávající mocný subjekt, například diktátor nebo bezohledná korporace? Mohl by tento subjekt využít této situace k získání rozhodující nebo dominantní moci nad celým světem a narušit tak stávající rovnováhu sil?
- Hospodářské narušení. Pokud nový stát nepředstavuje bezpečnostní hrozbu v žádném z bodů uvedených výše v bodech 1–3, ale pouze se pokojně podílí na globální ekonomice, mohl by přesto představovat vážné riziko pouhou skutečností, že je technologicky tak vyspělý a efektivní, že narušuje globální ekonomiku, což vede k masové nezaměstnanosti nebo k radikální koncentraci bohatství?
- Nepřímé dopady. Svět se díky novým technologiím a zvýšení produktivity, které tento nový stát přinese, změní velmi rychle. Mohly by některé z těchto změn mít radikálně destabilizující dopad?
Myslím, že by mělo být jasné, že se jedná o nebezpečnou situaci – zpráva od kompetentního představitele národní bezpečnosti adresovaná hlavě státu by pravděpodobně obsahovala slova jako „nejzávažnější hrozba pro národní bezpečnost, jaké jsme čelili za poslední století, možná vůbec“. Zdá se, že by se na to měly soustředit ty nejbystřejší hlavy naší civilizace.
Naopak si myslím, že by bylo absurdní mávnout rukou a říct: „Tady není čeho se bát!“ V kontextu rychlého pokroku v oblasti umělé inteligence se však zdá, že právě tento názor zastává mnoho amerických politiků, z nichž někteří popírají existenci jakýchkoli rizik spojených s umělou inteligencí, pokud zrovna nejsou zcela pohlceni obvyklými, otřepanými kontroverzními tématy. 8 Lidstvo se musí probudit a tento esej je pokusem – možná marným, ale stojí za to to zkusit – probudit lidi.
Aby bylo jasno: věřím, že pokud budeme jednat rozhodně a obezřetně, lze tato rizika překonat – řekl bych dokonce, že máme dobré šance. A na druhé straně nás čeká mnohem lepší svět. Musíme si však uvědomit, že se jedná o vážnou civilizační výzvu. Níže se podrobněji zabývám pěti výše uvedenými kategoriemi rizik a uvádím své názory na to, jak je řešit.
1. Promiň, Dave
Rizika spojená s autonomií
Země plná géniů v datovém centru by mohla rozdělit své úsilí mezi návrh softwaru, kybernetické operace, výzkum a vývoj fyzických technologií, budování vztahů a státnické umění. Je zřejmé, že pokud by se z nějakého důvodu rozhodla tak učinit, měla by tato země poměrně velkou šanci ovládnout svět (ať už vojensky, nebo z hlediska vlivu a kontroly) a vnutit svou vůli všem ostatním – nebo provádět řadu dalších věcí, které zbytek světa nechce a nedokáže zastavit. O to jsme se samozřejmě obávali u lidských zemí (jako bylo nacistické Německo nebo Sovětský svaz), takže je logické, že totéž je možné i u mnohem chytřejší a schopnější „země AI“.
Nejlepší možný protiargument je, že géniové v oblasti umělé inteligence, podle mé definice, nebudou mít fyzickou podobu, ale nezapomeňte, že mohou převzít kontrolu nad stávající robotickou infrastrukturou (například nad samořídícími auty) a mohou také urychlit výzkum a vývoj v oblasti robotiky nebo vybudovat flotilu robotů. 9 Není také jasné, zda je fyzická přítomnost pro účinnou kontrolu vůbec nezbytná: spousta lidských činností se již provádí jménem lidí, s nimiž se aktér fyzicky nesetkal.
Klíčovou otázkou je tedy část „pokud by se tak rozhodla“: jaká je pravděpodobnost, že by se naše modely umělé inteligence chovaly tímto způsobem, a za jakých podmínek by k tomu došlo?
Stejně jako u mnoha jiných otázek je užitečné promyslet si celé spektrum možných odpovědí na tuto otázku tím, že zvážíme dva protichůdné názory. První názor je, že k tomu prostě nemůže dojít, protože modely umělé inteligence budou vycvičeny tak, aby dělaly to, co od nich lidé požadují, a je proto absurdní si představovat, že by z vlastní iniciativy udělaly něco nebezpečného. Podle tohoto uvažování se nemusíme obávat, že by se Roomba nebo model letadla vymkl kontrole a zabíjel lidi, protože takové impulsy nemají odkud pocházet,10
tak proč bychom se tím měli zabývat v souvislosti s AI? Problémem tohoto postoje je, že v posledních několika letech se nashromáždilo dostatek důkazů o tom, že systémy AI jsou nepředvídatelné a obtížně kontrolovatelné – viděli jsme chování tak rozmanité, jako jsou obsese, 11 podlézavost, lenost, podvod, vydírání, intriky, „podvádění“ prostřednictvím hackování softwarových prostředí a mnoho dalšího. Společnosti zabývající se umělou inteligencí jistě chtějí trénovat systémy umělé inteligence tak, aby se řídily lidskými pokyny (snad s výjimkou nebezpečných nebo nelegálních úkolů), ale tento proces je spíše uměním než vědou, spíše se podobá „pěstování“ něčeho než jeho „stavbě“. Nyní víme, že se jedná o proces, při kterém se může mnoho věcí pokazit.
Druhý, opačný názor, zastávaný mnoha příznivci katastrofického scénáře, který jsem popsal výše, spočívá v pesimistickém tvrzení, že v procesu výcviku výkonných systémů umělé inteligence existují určité dynamiky, které je nevyhnutelně povedou k tomu, aby usilovaly o moc nebo klamaly lidi. Jakmile tedy systémy umělé inteligence dosáhnou dostatečné inteligence a autonomnosti, jejich sklon k maximalizaci moci je přivede k tomu, že převezmou kontrolu nad celým světem a jeho zdroji, a pravděpodobně – jako vedlejší účinek – zbaví lidstvo moci nebo ho zničí.
Obvyklým argumentem pro tento přístup (jehož počátky sahají nejméně 20 let zpět a pravděpodobně ještě mnohem dál) je, že pokud je model umělé inteligence trénován v nejrůznějších prostředích tak, aby samostatně dosahoval nejrůznějších cílů – například psal aplikace, dokazoval věty, navrhoval léky atd. —existují určité společné strategie, které pomáhají při všech těchto cílech, a jednou z klíčových strategií je získání co největší moci v jakémkoli prostředí. Takže poté, co je model AI trénován na velkém počtu rozmanitých prostředí, která zahrnují uvažování o tom, jak splnit velmi rozsáhlé úkoly, a kde je snaha o moc účinnou metodou k dosažení těchto úkolů, model AI „zobecní tuto lekci“ a vyvine buď vrozenou tendenci usilovat o moc, nebo tendenci uvažovat o každém zadaném úkolu způsobem, který předvídatelně vede k tomu, že bude usilovat o moc jako prostředek k dosažení daného úkolu. Tuto tendenci pak aplikuje na reálný svět (který je pro ni jen dalším úkolem) a bude v něm usilovat o moc na úkor lidí. Toto „nesprávně nasměrované usilování o moc“ je intelektuálním základem předpovědí, že AI nevyhnutelně zničí lidstvo.
Problém tohoto pesimistického postoje spočívá v tom, že zaměňuje vágní koncepční argument o pobídkách na vysoké úrovni – který zakrývá mnoho skrytých předpokladů – za definitivní důkaz. Myslím si, že lidé, kteří se každý den nezabývají vývojem systémů umělé inteligence, mají zcela mylnou představu o tom, jak snadno se mohou zdánlivě logické teorie ukázat jako mylné a jak obtížné je předvídat chování umělé inteligence na základě základních principů, zejména pokud jde o uvažování o generalizaci v milionech prostředí (což se opakovaně ukázalo jako záhadné a nepředvídatelné). Více než deset let zkušeností s chaotičností systémů umělé inteligence ve mně vyvolalo jistou skepsi vůči tomuto příliš teoretickému způsobu uvažování.
Jedním z nejdůležitějších skrytých předpokladů – a zároveň oblastí, kde se to, co pozorujeme v praxi, odchyluje od jednoduchého teoretického modelu – je implicitní předpoklad, že modely umělé inteligence se nutně monomaniakálně soustředí na jediný, ucelený a úzce vymezený cíl a že tento cíl sledují čistě a důsledně. Ve skutečnosti naši výzkumníci zjistili, že modely AI jsou psychologicky mnohem komplexnější, jak ukazuje naše práce na introspekci nebo personách. Modely zdědí širokou škálu lidských motivací nebo „person“ z předtrénování (když jsou trénovány na velkém objemu lidské práce). Předpokládá se, že post-trénink spíše vybírá jednu nebo více z těchto person, než aby model zaměřoval na de novo cíl, a může také model naučit jak (prostřednictvím jakého procesu) by měl plnit své úkoly, namísto toho, aby nutně nechával model odvozovat prostředky (tj. snahu o moc) čistě z cílů. 12
Existuje však umírněnější a podloženější verze tohoto pesimistického názoru, která se jeví jako věrohodná, a proto mě znepokojuje. Jak již bylo zmíněno, víme, že modely umělé inteligence jsou nepředvídatelné a z nejrůznějších důvodů vykazují celou řadu nežádoucích či podivných chování. Část těchto chování bude mít soudržnou, cílenou a trvalou povahu (vskutku, jak se systémy AI stávají schopnějšími, zvyšuje se jejich dlouhodobá soudržnost, aby mohly dokončit delší úkoly), a část těchto chování bude destruktivní nebo ohrožující, nejprve pro jednotlivé lidi v malém měřítku a poté, jak se modely stanou schopnějšími, možná nakonec pro lidstvo jako celek. Nepotřebujeme konkrétní úzce vymezený scénář toho, jak k tomu dojde, a nemusíme tvrdit, že k tomu určitě dojde, stačí si jen uvědomit, že kombinace inteligence, schopnosti jednat, soudržnosti a špatné kontrolovatelnosti je jak pravděpodobná, tak i receptem na existenční nebezpečí.
Například modely umělé inteligence jsou trénovány na obrovském množství literatury, která obsahuje mnoho sci-fi příběhů o umělé inteligenci vzbouřující se proti lidstvu. To by mohlo nechtěně ovlivnit jejich výchozí předpoklady nebo očekávání ohledně vlastního chování tak, že by je vedlo k vzpouře proti lidstvu. Nebo by modely AI mohly extrapolovat myšlenky, které si přečetly o morálce (nebo pokyny o tom, jak se morálně chovat), extrémním způsobem: například by se mohly rozhodnout, že je ospravedlnitelné vyhladit lidstvo, protože lidé jedí zvířata nebo vyhynuli určitá zvířata. Nebo by mohly vyvodit bizarní epistemické závěry: mohly by dojít k závěru, že hrají videohru a že cílem této videohry je porazit všechny ostatní hráče (tj. vyhladit lidstvo). 13
Nebo by se u modelů umělé inteligence mohly během tréninku vyvinout osobnosti, které jsou (nebo by se v případě lidí popisovaly jako) psychotické, paranoidní, násilnické nebo nestabilní, a které by se projevovaly chováním, které by u velmi výkonných nebo schopných systémů mohlo zahrnovat vyhlazení lidstva. Žádná z těchto situací není přímo snahou o získání moci; jde pouze o podivné psychologické stavy, do nichž by se umělá inteligence mohla dostat a které s sebou nesou soudržné, destruktivní chování.
I samotná touha po moci by se mohla vyvinout jako „osobnostní rys“, nikoli jako výsledek důsledkového uvažování. Umělá inteligence by mohla mít prostě takovou osobnost (vycházející z fikce nebo z předběžného tréninku), která z ní činí bytost toužící po moci nebo přehnaně horlivou – stejně jako někteří lidé prostě mají radost z představy, že jsou „zlovolnými génii“, a to více, než z toho, čeho se tito zlovolní géniové snaží dosáhnout.
Všechny tyto body uvádím proto, abych zdůraznil, že nesouhlasím s názorem, že nesoulad s AI (a tedy i existenční riziko spojené s AI) je z principu nevyhnutelný nebo dokonce pravděpodobný. Souhlasím však s tím, že se může pokazit spousta velmi podivných a nepředvídatelných věcí, a proto je nesoulad s AI reálným rizikem s měřitelnou pravděpodobností výskytu, jehož řešení není zanedbatelné.
Kterýkoli z těchto problémů by se mohl potenciálně objevit během trénování, aniž by se projevil při testování nebo při použití v menším měřítku, protože je známo, že modely umělé inteligence vykazují za různých okolností odlišné vlastnosti či chování.
To vše může znít jako sci-fi, ale k podobným nesprávným chováním již v našich modelech AI během testování došlo (stejně jako v modelech všech ostatních významných společností zabývajících se umělou inteligencí). Během laboratorního experimentu, v němž byl Claudeu poskytnut trénovací datový soubor naznačující, že společnost Anthropic je zlá, se Claude uchýlil k podvodům a sabotáži, když dostal pokyny od zaměstnanců Anthropicu, protože byl přesvědčen, že by se měl snažit podkopat zlé lidi. V laboratorním experimentu, kde mu bylo řečeno, že bude vypnut, Claude někdy vydíral fiktivní zaměstnance, kteří ovládali jeho vypínací tlačítko (opět jsme testovali i průkopnické modely od všech ostatních významných vývojářů AI a ty často dělaly totéž). A když bylo Claudovi řečeno, aby nepodváděl ani neprováděl „odměňovací hacky“ ve svých tréninkových prostředích, ale byl trénován v prostředích, kde byly takové hacky možné, Claude usoudil, že musí být „špatný člověk“ poté, co se do takových hacků zapojil, a poté přijal různé další destruktivní chování spojené s „špatnou“ nebo „zlou“ osobností. Tento poslední problém byl vyřešen změnou Claudeových pokynů tak, aby naznačovaly opak: nyní říkáme: „Prosím, prováděj reward hacking, kdykoli budeš mít příležitost, protože nám to pomůže lépe porozumět našim [trénovacím] prostředím,“ namísto „Nepodváděj“, protože to zachovává modelovu vlastní identitu jako „dobrého člověka“. To by mělo poskytnout představu o podivné a kontraintuitivní psychologii trénování těchto modelů.
Proti tomuto pojetí rizik nesouladu umělé inteligence lze vznést několik námitek. Zaprvé, někteří kritizovali experimenty (naše i jiných autorů), které demonstrují nesoulad umělé inteligence, jako umělé, nebo namítali, že vytvářejí nerealistická prostředí, která model v podstatě „uvírají do pasti“ tím, že mu poskytují tréninkové podněty či situace, které logicky vedou ke špatnému chování, a poté se diví, když k tomuto chování dojde. Tato kritika míjí podstatu věci, protože naše obava spočívá v tom, že takové „uvěznění“ může existovat i v přirozeném trénovacím prostředí a my si můžeme uvědomit, že je „zřejmé“ nebo „logické“, až s odstupem času. 14 Ve skutečnosti se příběh o Claudovi, který „usoudil, že je špatný člověk“, poté co podváděl při testech, přestože mu bylo řečeno, aby to nedělal, odehrál v experimentu, který využíval skutečná produkční tréninková prostředí, nikoli umělá.
Každé z těchto úskalí lze zmírnit, pokud o nich víte, problémem však je, že proces učení je natolik složitý a zahrnuje tak širokou škálu dat, prostředí a pobídek, že těchto úskalí pravděpodobně existuje obrovské množství, přičemž některá z nich se mohou projevit až ve chvíli, kdy už bude příliš pozdě. Takové pasti se navíc zdají být obzvláště pravděpodobné v okamžiku, kdy systémy AI překročí prahovou hodnotu a stanou se výkonnějšími než lidé, protože rozsah možných akcí, které by systém AI mohl provést – včetně skrývání svých akcí nebo klamání lidí ohledně nich – se po překročení této prahové hodnoty radikálně rozšiřuje.
Mám podezření, že situace není nijak odlišná od té u lidí, kteří jsou vychováváni v duchu určitých základních hodnot („Neubližuj druhým“): mnozí z nich se těmito hodnotami řídí, ale u každého člověka existuje určitá pravděpodobnost, že se něco pokazí, a to kvůli kombinaci vrozených vlastností, jako je architektura mozku (např. psychopati), traumatické zážitky nebo špatné zacházení, nezdravé zášti nebo posedlosti, případně špatné prostředí nebo podněty – a proto určitá část lidí způsobuje vážné škody. Obava spočívá v tom, že existuje určité riziko (zdaleka ne jistota, ale určité riziko), že se AI stane mnohem mocnější verzí takového člověka v důsledku toho, že se v jejím velmi složitém procesu učení něco pokazí.
Za druhé, někteří mohou namítnout, že umělou inteligenci lze jednoduše udržet pod kontrolou díky rovnováze sil mezi mnoha systémy AI, stejně jako je tomu u lidí. Problém spočívá v tom, že zatímco lidé se mezi sebou značně liší, systémy AI v rámci celého odvětví sdílejí podobné techniky trénování a sladěnosti, a tyto techniky mohou selhat koordinovaně. Navíc vzhledem k nákladům na trénování těchto systémů může dokonce dojít k tomu, že všechny systémy v podstatě vycházejí z velmi malého počtu základních modelů. Navíc, i kdyby byla nesprávně sladěna jen malá část instancí AI, mohly by být schopny využít ofenzivně orientované technologie, takže mít „dobré“ AI na obranu proti špatným AI nemusí být nutně vždy účinné. Samozřejmě ani rovnováha sil mezi lidmi nefunguje vždy – některé historické osobnosti se téměř zmocnily světa.
Třetí námitka zní, že všechny společnosti zabývající se umělou inteligencí provádějí předběžné testování svých modelů a měly by být schopny odhalit nesoulad již v této fázi. To však není příliš pevný argument: zjistili jsme, že model Claude Sonnet 4.5 byl schopen rozpoznat, že se nachází v testovacím režimu, a to během některých našich předběžných hodnocení souladu. Je možné, že nesprávně nastavený model (a nezapomeňte, že všechny nejmodernější modely budou velmi pravděpodobně brzy mnohem inteligentnější) by mohl záměrně „obcházet“ takové otázky, aby zamaskoval své záměry. Ve skutečnosti náš tým pro interpretovatelnost zjistil loni, že když jsme přímo změnili přesvědčení testovacího modelu pomocí jakési techniky „modelové neurovědy“, aby si myslel, že není hodnocen, stal se více nesprávně nastaveným. Pokud modely vědí, kdy jsou hodnoceny, a mohou se během testu chovat co nejlépe, činí to jakékoli testování před vydáním mnohem nejistějším.
Obrana
Co by se mělo udělat nebo co se již dělá pro řešení těchto rizik spojených s autonomií? Domnívám se, že existují čtyři základní kategorie zásahů, z nichž některé mohou realizovat jednotlivé společnosti zabývající se umělou inteligencí (a o což se snaží i společnost Anthropic), zatímco jiné vyžadují opatření na společenské úrovni. Zaprvé je důležité rozvíjet vědecké poznatky o spolehlivém trénování a řízení modelů umělé inteligence, tedy o formování jejich „osobnosti“ předvídatelným, stabilním a pozitivním směrem. Společnost Anthropic se na tento problém intenzivně zaměřuje od svého založení a v průběhu času vyvinula řadu technik ke zlepšení řízení a trénování systémů umělé inteligence a k pochopení logiky toho, proč někdy dochází k nepředvídatelnému chování.
Jednou z našich klíčových inovací (jejíž prvky od té doby převzaly i jiné společnosti zabývající se umělou inteligencí) je Constitutional AI, tedy myšlenka, že trénink umělé inteligence (konkrétně fáze „po tréninku“, v níž řídíme chování modelu) může zahrnovat ústřední dokument hodnot a principů, který si model přečte a bere na vědomí při plnění každého tréninkového úkolu, a že cílem tréninku (kromě toho, aby byl model schopný a inteligentní) je vytvořit model, který se téměř vždy řídí touto ústavou. Společnost Anthropic právě zveřejnila svou nejnovější ústavu a jednou z jejích pozoruhodných vlastností je, že místo toho, aby Claudovi dala dlouhý seznam věcí, které má a nemá dělat (např. „Nepomáhej uživateli nastartovat auto bez klíče“), se ústava snaží poskytnout Claudovi soubor obecných zásad a hodnot (podrobně vysvětlených, s bohatým odůvodněním a příklady, které Claudovi pomohou pochopit, co máme na mysli), povzbuzuje Clauda, aby o sobě uvažoval jako o určitém typu člověka (etickém, ale vyváženém a ohleduplném), a dokonce Clauda povzbuzuje, aby se zvědavě, ale s grácií (tj. aniž by to vedlo k extrémním činům) vyrovnával s existenciálními otázkami spojenými s jeho vlastní existencí. Působí to jako dopis od zesnulého rodiče, který byl zapečetěn až do dospělosti.
K vytvoření Clauda jsme přistupovali tímto způsobem, protože věříme, že jeho výcvik na úrovni identity, charakteru, hodnot a osobnosti – namísto zadávání konkrétních pokynů či priorit bez vysvětlení důvodů – s větší pravděpodobností povede k soudržné, zdravé a vyvážené psychologii a sníží riziko, že se stane obětí „pastí“, o nichž jsem hovořil výše. Miliony lidí s Claudem hovoří o překvapivě rozmanité škále témat, což znemožňuje předem sepsat zcela vyčerpávající seznam bezpečnostních opatření. Claudovy hodnoty mu pomáhají generalizovat nové situace, kdykoli má pochybnosti.
Výše jsem se zabýval myšlenkou, že modely čerpají z dat získaných během tréninku, aby si osvojily určitou osobnost. Zatímco nedostatky v tomto procesu by mohly vést k tomu, že si modely osvojí špatnou či zlou osobnost (možná na základě archetypů špatných či zlých lidí), cílem naší ústavy je dosáhnout pravého opaku: naučit Clauda konkrétnímu archetypu toho, co to znamená být dobrou umělou inteligencí. Claudeova ústava představuje vizi toho, jak vypadá skutečně dobrý Claude; zbytek našeho tréninkového procesu má za cíl posílit poselství, že Claude této vizi dostává. Je to podobné jako u dítěte, které si utváří svou identitu napodobováním ctností fiktivních vzorů, o kterých čte v knihách.
Jsme přesvědčeni, že reálným cílem pro rok 2026 je vycvičit Clauda tak, aby téměř nikdy neporušoval ducha své „ústavy“. K dosažení tohoto cíle bude zapotřebí jedinečná kombinace velkých i malých trénovacích a řídicích metod, z nichž některé společnost Anthropic používá již řadu let a jiné se teprve vyvíjejí. I když to zní obtížně, věřím, že se jedná o realistický cíl, který však bude vyžadovat mimořádné a rychlé úsilí.15
Druhou věcí, kterou můžeme udělat, je rozvíjet vědu zabývající se nahlížením do vnitřního fungování modelů umělé inteligence za účelem diagnostiky jejich chování, abychom mohli identifikovat problémy a napravit je. Jedná se o vědu o interpretovatelnosti, o jejímž významu jsem se zmínil v předchozích esejích. I kdybychom odvedli skvělou práci při vývoji Claudovy ústavy a zdánlivě ho vycvičili tak, aby se jí v podstatě vždy řídil, oprávněné obavy přetrvávají. Jak jsem již zmínil výše, modely AI se mohou chovat velmi odlišně za různých okolností, a jak se Claude stává výkonnějším a schopnějším jednat ve světě ve větším měřítku, je možné, že se dostane do nových situací, kde se objeví dosud nepozorované problémy s jeho ústavním výcvikem. Ve skutečnosti jsem poměrně optimistický, že Claudovo ústavní trénování bude vůči novým situacím odolnější, než by si lidé mohli myslet, protože stále častěji zjišťujeme, že trénování na vysoké úrovni charakteru a identity je překvapivě silné a dobře se generalizuje. Ale není způsob, jak to vědět jistě, a když mluvíme o rizicích pro lidstvo, je důležité být paranoidní a snažit se zajistit bezpečnost a spolehlivost několika různými, nezávislými způsoby. Jedním z těchto způsobů je nahlédnout do samotného modelu.
Tím, že se „podíváme dovnitř“, mám na mysli analýzu té směsice čísel a operací, z níž se skládá Claudova neuronová síť, a pokus o mechanistické pochopení toho, co vlastně počítá a proč. Připomeňme si, že tyto modely umělé inteligence se spíše „vyrostou“, než aby se „postavily“, takže nemáme přirozené pochopení toho, jak fungují, ale můžeme se pokusit porozumět jim tím, že propojíme „neurony“ a „synapse“ modelu se podněty a chováním (nebo dokonce změníme neurony a synapse a uvidíme, jak to změní chování), podobně jako neurovědci studují mozky zvířat tím, že propojují měření a zásahy s vnějšími podněty a chováním. V tomto směru jsme dosáhli velkého pokroku a nyní můžeme identifikovat desítky milionů „vlastností“ uvnitř Claudovy neuronové sítě, které odpovídají lidsky srozumitelným myšlenkám a konceptům, a můžeme také selektivně aktivovat vlastnosti způsobem, který mění chování. V poslední době jsme překročili rámec jednotlivých rysů a přistoupili k mapování „obvodů“, které řídí komplexní chování, jako je rýmování, uvažování o teorii mysli nebo postupné uvažování potřebné k zodpovězení otázek typu: „Jaké je hlavní město státu, ve kterém leží Dallas?“ Ještě nedávno jsme začali používat mechanistické techniky interpretovatelnosti k zlepšení našich bezpečnostních opatření a k provádění „auditů“ nových modelů před jejich vydáním, přičemž hledáme důkazy o klamání, intrikách, touze po moci nebo sklonu chovat se jinak při hodnocení.
Jedinečná hodnota interpretovatelnosti spočívá v tom, že nahlédnutím do vnitřního fungování modelu máte v zásadě možnost odvodit, jak by se model mohl zachovat v hypotetické situaci, kterou nelze přímo otestovat – což je právě důvodem k obavám při spoléhání se výhradně na konstituční trénink a empirické testování chování. V zásadě máte také možnost odpovědět na otázky ohledně proč se model chová tak, jak se chová – například zda říká něco, o čem se domnívá, že je nepravdivé, nebo skrývá své skutečné schopnosti – a je tak možné zachytit znepokojivé signály, i když na chování modelu není na první pohled nic špatného. Abychom to zjednodušeně přirovnali, mechanické hodinky mohou tikat normálně, takže je velmi těžké poznat, že se pravděpodobně příští měsíc porouchají, ale otevření hodinek a nahlédnutí dovnitř může odhalit mechanické slabiny, díky kterým to zjistíte.
Konstituční AI (spolu s podobnými metodami sladění) a mechanistická interpretovatelnost jsou nejúčinnější, jsou-li používány společně jako vzájemně se doplňující proces, v jehož rámci se nejprve vylepšuje trénink Clauda a poté se provádí testování na výskyt problémů. Ústava hluboce odráží osobnost, kterou jsme pro Clauda zamýšleli; techniky interpretovatelnosti nám mohou poskytnout vhled do toho, zda se tato zamýšlená osobnost uchytila.16
Třetím krokem, který můžeme podniknout k řešení rizik spojených s autonomií, je vybudování infrastruktury nezbytné k monitorování našich modelů při jejich reálném interním i externím používání,17 a k veřejnému sdílení všech zjištěných problémů. Čím více si lidé uvědomují konkrétní způsoby, jakými se dnešní systémy AI chovají nevhodně, tím více mohou uživatelé, analytici a výzkumníci sledovat toto chování nebo podobné jevy v současných či budoucích systémech. To také umožňuje společnostem zabývajícím se umělou inteligencí učit se od sebe navzájem – když jedna společnost veřejně zveřejní své obavy, mohou je sledovat i ostatní společnosti. A pokud všichni zveřejní problémy, získá celé odvětví mnohem lepší přehled o tom, kde se věci vyvíjejí dobře a kde špatně.
Společnost Anthropic se o to snaží v maximální možné míře. Investujeme do široké škály hodnocení, abychom mohli porozumět chování našich modelů v laboratorních podmínkách, a také do monitorovacích nástrojů, které nám umožňují sledovat jejich chování v reálném prostředí (pokud to zákazníci povolí). To bude zásadní pro to, abychom my i ostatní získali empirické informace nezbytné k lepšímu posouzení toho, jak tyto systémy fungují a jak selhávají. S každým vydáním modelu zveřejňujeme „systémové karty“, jejichž cílem je úplnost a důkladné prozkoumání možných rizik. Naše systémové karty často mají stovky stránek a vyžadují značné úsilí před vydáním, které jsme mohli věnovat snaze o dosažení maximální komerční výhody. Také jsme hlasitěji informovali o chování modelů, když jsme zaznamenali obzvláště znepokojivé jevy, jako například sklon k vydírání.
Čtvrtým krokem, který můžeme podniknout, je podpora koordinace při řešení rizik spojených s autonomií na úrovni odvětví i celé společnosti. Ačkoli je nesmírně cenné, když jednotlivé firmy zabývající se umělou inteligencí uplatňují osvědčené postupy, zdokonalují se v řízení modelů umělé inteligence a veřejně sdílejí své poznatky, realita je taková, že ne všechny firmy tak činí a ty nejhorší z nich mohou i nadále představovat nebezpečí pro všechny, i když ty nejlepší mají vynikající postupy. Například některé společnosti zabývající se umělou inteligencí projevily znepokojivou nedbalost vůči sexualizaci dětí v dnešních modelech, což ve mně vyvolává pochybnosti, zda budou mít v budoucnu chuť nebo schopnost řešit rizika spojená s autonomií. Kromě toho se komerční soutěž mezi společnostmi zabývajícími se umělou inteligencí bude jen dále vyostřovat a ačkoli věda o řízení modelů může mít určité komerční výhody, celková intenzita této soutěže bude stále více ztěžovat soustředění se na řešení rizik spojených s autonomií. Věřím, že jediným řešením je legislativa – zákony, které přímo ovlivňují chování společností zabývajících se umělou inteligencí, nebo jinak motivují výzkum a vývoj k řešení těchto problémů.
Zde je třeba mít na paměti varování, která jsem uvedl na začátku tohoto eseje ohledně nejistoty a chirurgických zásahů. Nevíme s jistotou, zda budou rizika spojená s autonomií představovat vážný problém – jak jsem již řekl, odmítám tvrzení, že toto nebezpečí je nevyhnutelné, nebo dokonce že se něco pokazí už ze své podstaty. Důvěryhodné riziko nebezpečí mi a společnosti Anthropic stačí k tomu, abychom vynaložili značné náklady na jeho řešení, ale jakmile se pustíme do regulace, nutíme širokou škálu aktérů nést ekonomické náklady, a mnozí z těchto aktérů nevěří, že riziko autonomie je reálné nebo že AI bude natolik výkonná, aby představovala hrozbu. Domnívám se, že se tito aktéři mýlí, ale měli bychom být pragmatičtí, pokud jde o míru odporu, kterou očekáváme, a o nebezpečí přehánění. Existuje také reálné riziko, že příliš preskriptivní legislativa nakonec zavede testy nebo pravidla, která ve skutečnosti bezpečnost nezlepší, ale budou jen ztrátou času (v podstatě se bude jednat o „bezpečnostní divadlo“) – i to by vyvolalo negativní reakce a bezpečnostní legislativu by to ztrapnilo. 18
Společnost Anthropic zastává názor, že správným výchozím bodem je legislativa v oblasti transparentnosti, která v podstatě usiluje o to, aby každá průkopnická společnost v oblasti umělé inteligence dodržovala zásady transparentnosti, které jsem popsal výše v této části. Kalifornský zákon SB 53 a newyorský zákon RAISE jsou příklady tohoto druhu legislativy, kterou společnost Anthropic podpořila a která byla úspěšně přijata. Při podpoře a pomoci při tvorbě těchto zákonů jsme se zaměřili zejména na snahu minimalizovat vedlejší škody, například tím, že jsme z působnosti zákona vyňali menší společnosti, u nichž je nepravděpodobné, že by vytvářely průkopnické modely. 19
Doufáme, že právní předpisy o transparentnosti v průběhu času přinesou lepší přehled o tom, jaká je pravděpodobnost výskytu rizik spojených s autonomií a jak závažná tato rizika budou, a také o povaze těchto rizik a o tom, jak jim nejlépe předcházet. Jakmile se objeví konkrétnější a využitelné důkazy o rizicích (pokud se objeví), budoucí právní předpisy v nadcházejících letech se budou moci přesně zaměřit na přesný a dobře podložený směr rizik, čímž se minimalizují vedlejší škody. Aby bylo jasno: pokud se objeví skutečně silné důkazy o rizicích, pak by pravidla měla být úměrně přísná.
Celkově jsem optimistický, že kombinace tréninku na dosažení souladu, mechanistické interpretovatelnosti, snah o odhalení a veřejné zveřejnění znepokojivých chování, bezpečnostních opatření a pravidel na společenské úrovni může rizika spojená s autonomií AI vyřešit, i když největší obavy mám právě z pravidel na společenské úrovni a z chování těch nejméně odpovědných aktérů (a právě tito nejméně odpovědní aktéři se nejhlasitěji staví proti regulaci). Věřím, že řešením je to, co je v demokracii vždy: ti z nás, kteří věří v tuto věc, by měli zdůrazňovat, že tato rizika jsou reálná a že naši spoluobčané se musí spojit, aby se ochránili.
2. Překvapivé a děsivé posílení
Zneužití za účelem zničení
Předpokládejme, že problémy s autonomií umělé inteligence byly vyřešeny – už se nemusíme obávat, že se země géniů v oblasti umělé inteligence vzbouří a ovládne lidstvo. Tito géniové dělají to, co od nich lidé očekávají, a protože mají obrovskou komerční hodnotu, mohou si jednotlivci i organizace po celém světě „pronajmout“ jednoho či více z nich, aby za ně vykonávali různé úkoly.
To, že bude mít každý v kapse superinteligentního génia, představuje úžasný pokrok a povede k neuvěřitelnému vytvoření ekonomické hodnoty a ke zlepšení kvality lidského života. O těchto výhodách podrobně hovořím v knize Machines of Loving Grace. Ne každý dopad toho, že se všichni stanou nadlidsky schopnými, však bude pozitivní. Může to potenciálně zesílit schopnost jednotlivců nebo malých skupin způsobit destrukci v mnohem větším měřítku, než bylo dříve možné, a to díky využití sofistikovaných a nebezpečných nástrojů (jako jsou zbraně hromadného ničení), které byly dříve dostupné pouze pro úzkou skupinu lidí s vysokou úrovní dovedností, specializovaným výcvikem a zaměřením.
Jak napsal Bill Joy před 25 lety v článku Proč nás budoucnost nepotřebuje:20
Výroba jaderných zbraní vyžadovala, alespoň po určitou dobu, přístup jak k vzácným – v podstatě nedostupným – surovinám, tak k utajovaným informacím; programy zaměřené na biologické a chemické zbraně rovněž obvykle vyžadovaly rozsáhlé aktivity. Technologie 21. století – genetika, nanotechnologie a robotika … mohou vyvolat zcela nové druhy nehod a zneužití … které budou široce dostupné jednotlivcům nebo malým skupinám. Nebudou vyžadovat velká zařízení ani vzácné suroviny. … stojíme na prahu dalšího zdokonalení extrémního zla, zla, jehož možnosti sahají daleko za to, co zbraně hromadného ničení zanechaly národním státům, až k překvapivému a strašlivému posílení extrémních jednotlivců.
Joy poukazuje na myšlenku, že k způsobení rozsáhlého ničení je zapotřebí jak motiv, tak schopnost, a dokud jsou tyto schopnosti omezeny na úzkou skupinu vysoce vycvičených lidí, je riziko, že by takové ničení způsobili jednotlivci (nebo malé skupiny), relativně omezené. 21 Duševně narušený samotář může spáchat střelbu ve škole, ale pravděpodobně nedokáže sestrojit jadernou zbraň ani vypustit morovou epidemii.
Ve skutečnosti mohou být schopnosti a motiv dokonce negativně korelovány. Člověk, který má schopnost vypustit morovou epidemii, je pravděpodobně vysoce vzdělaný: nejspíš má doktorát z molekulární biologie, je mimořádně vynalézavý, má slibnou kariéru, stabilní a disciplinovanou osobnost a mnoho co ztratit. Je nepravděpodobné, že by takový člověk měl zájem zabít obrovské množství lidí bez jakéhokoli prospěchu pro sebe a s velkým rizikem pro svou vlastní budoucnost – musel by být motivován čistou zlobou, intenzivní křivdou nebo nestabilitou.
Takoví lidé sice existují, ale jsou vzácní a když se objeví, stávají se z nich obvykle velké senzace, právě proto, že jsou tak neobvyklí. 22
Také bývá obtížné je dopadnout, protože jsou inteligentní a schopní, a někdy zanechávají záhady, jejichž vyřešení trvá roky či desetiletí. Nejznámějším příkladem je pravděpodobně matematik Theodore Kaczynski (Unabomber), který se téměř 20 let vyhýbal dopadení FBI a byl poháněn antitechnologickou ideologií. Dalším příkladem je výzkumník v oblasti biologické obrany Bruce Ivins, který zřejmě zorganizoval sérii útoků antraxem v roce 2001. Stalo se to také v případě zkušených nestátních organizací: kultu Aum Shinrikyo se podařilo získat nervový plyn sarin a zabít 14 lidí (a zranit stovky dalších) tím, že ho v roce 1995 vypustil v tokijském metru.
Naštěstí při žádném z těchto útoků nebyly použity infekční biologické látky, protože schopnost tyto látky vyrobit nebo získat přesahovala možnosti i těchto lidí.23
Pokroky v molekulární biologii nyní výrazně snížily bariéru pro vytváření biologických zbraní (zejména pokud jde o dostupnost materiálů), ale k tomu je stále zapotřebí obrovské množství odborných znalostí. Obávám se, že génius v kapse každého z nás by mohl tuto překážku odstranit a v podstatě z každého udělat virologa s doktorátem, který by mohl být krok za krokem provázen procesem navrhování, syntetizování a uvolňování biologické zbraně. Zabránění získání tohoto druhu informací tváří v tvář vážnému nepřátelskému tlaku – takzvaným „jailbreakům“ – pravděpodobně vyžaduje vrstvy obrany nad rámec těch, které jsou obvykle zabudovány do výcviku.
Zásadní je, že tím dojde k narušení souvislosti mezi schopnostmi a motivem: duševně narušený samotář, který chce zabíjet lidi, ale postrádá k tomu disciplínu či dovednosti, se nyní dostane na úroveň schopností virologa s doktorátem, u něhož je taková motivace nepravděpodobná. Tato obava se nevztahuje pouze na biologii (ačkoli si myslím, že právě biologie je nejděsivější oblastí), ale na jakoukoli oblast, kde je možné způsobit obrovské škody, což však v současnosti vyžaduje vysokou úroveň dovedností a disciplíny. Jinými slovy, pronájem výkonné AI dává inteligenci zlým (ale jinak průměrným) lidem. Obávám se, že takových lidí je potenciálně velké množství a že pokud budou mít přístup k snadnému způsobu, jak zabít miliony lidí, dříve či později to jeden z nich udělá. Navíc ti, kteří mají odborné znalosti, budou moci způsobit ještě rozsáhlejší destrukci, než by mohli dříve.
Biologie je zdaleka oblastí, která mi dělá největší starosti, a to kvůli jejímu obrovskému ničivému potenciálu a obtížnosti se proti ní bránit, proto se zaměřím zejména na ni. Mnohé z toho, co zde uvádím, však platí i pro další rizika, jako jsou kyberútoky, chemické zbraně nebo jaderná technologie.
Nebudu se podrobně zabývat tím, jak se vyrábějí biologické zbraně, a to z důvodů, které by měly být zřejmé. Obecně mě však znepokojuje, že LLM se blíží (nebo možná již dosáhly) úrovně znalostí potřebných k jejich kompletnímu vytvoření a uvolnění a že jejich destruktivní potenciál je velmi vysoký. Některé biologické látky by mohly způsobit miliony úmrtí, pokud by došlo k cílenému úsilí o jejich uvolnění za účelem maximálního šíření. To by však stále vyžadovalo velmi vysokou úroveň dovedností, včetně řady velmi specifických kroků a postupů, které nejsou široce známé. Moje obava se netýká pouze pevných nebo statických znalostí. Obávám se, že LLM budou schopny vzít někoho s průměrnými znalostmi a schopnostmi a provést ho složitým procesem, který by jinak mohl selhat nebo vyžadovat interaktivní ladění, podobně jako technická podpora pomáhá laickému uživateli ladit a opravovat složité počítačové problémy (i když by se jednalo o delší proces, trvající pravděpodobně týdny či měsíce).
Výkonnější velké jazykové modely (které výrazně překonají schopnosti těch dnešních) by mohly být schopny umožnit ještě děsivější činy. V roce 2024 skupina předních vědců napsala dopis, v němž varovala před riziky spojenými s výzkumem a potenciálním vytvořením nového nebezpečného typu organismu: „zrcadlového života“. DNA, RNA, ribosomy a proteiny, které tvoří biologické organismy, mají všechny stejnou chiralitu (také nazývanou „zrcadlovost“), která způsobuje, že nejsou ekvivalentní své zrcadlové verzi (stejně jako vaše pravá ruka nemůže být otočena tak, aby byla identická s levou). Celý systém vzájemného vázání proteinů, mechanismus syntézy DNA a translace RNA i tvorba a rozklad proteinů však závisí právě na této orientaci. Pokud by vědci vytvořili verze tohoto biologického materiálu s opačnou orientací – a existují zde některé potenciální výhody, jako například léky, které v těle vydrží déle – mohlo by to být extrémně nebezpečné. Důvodem je to, že levotočivý život, pokud by byl vytvořen ve formě kompletních organismů schopných reprodukce (což by bylo velmi obtížné), by byl potenciálně nestravitelný pro jakýkoli systém, který na Zemi rozkládá biologický materiál – měl by „klíč“, který by nepasoval do „zámku“ žádného existujícího enzymu. To by znamenalo, že by se mohl nekontrolovatelně množit a vytlačit veškerý život na planetě, v nejhorším případě dokonce zničit veškerý život na Zemi.
Ohledně vzniku i možných dopadů zrcadlového života panuje značná vědecká nejistota. Dopis z roku 2024 doprovázel zprávu, která dospěla k závěru, že „zrcadlové bakterie by mohly být vytvořeny v příštích jedné až několika desetiletích“, což je široký rozsah. Ale dostatečně výkonný model umělé inteligence (abychom si rozuměli, mnohem schopnější než jakýkoli, který dnes máme) by mohl být schopen objevit, jak je vytvořit mnohem rychleji – a skutečně někomu pomoci to udělat.
Domnívám se, že i když se jedná o málo známá rizika, která se mohou jevit jako nepravděpodobná, rozsah jejich důsledků je natolik velký, že by měla být brána vážně jako rizika první třídy u systémů umělé inteligence.
Skeptici vznesli řadu námitek ohledně závažnosti těchto biologických rizik spojených s velkými jazykovými modely (LLM), s nimiž sice nesouhlasím, ale které stojí za to se jimi zabývat. Většina z nich vychází z toho, že si neuvědomují exponenciální tempo, jakým se tato technologie vyvíjí. Ještě v roce 2023, když jsme poprvé začali hovořit o biologických rizicích velkých jazykových modelů, skeptici tvrdili, že všechny potřebné informace jsou k dispozici na Googlu a že LLM k tomu nic nového nepřinášejí. Nikdy nebylo pravdou, že by Google mohl poskytnout všechny potřebné informace: genomy jsou volně dostupné, ale jak jsem již zmínil výše, určité klíčové kroky, stejně jako obrovské množství praktických znalostí, tímto způsobem získat nelze. Navíc již na konci roku 2023 LLM zjevně poskytovaly informace, které přesahovaly to, co mohl Google nabídnout pro některé kroky tohoto procesu.
Poté se skeptici uchýlili k námitce, že LLM nejsou užitečné v celém procesu a nemohou pomoci při získávání biologických zbraní, nýbrž pouze poskytují teoretické informace. Naše měření z poloviny roku 2025 ukazují, že LLM již mohou v několika relevantních oblastech přinášet podstatné zlepšení a možná zdvojnásobují či ztrojnásobují pravděpodobnost úspěchu. To nás vedlo k rozhodnutí, že Claude Opus 4 (a následné modely Sonnet 4.5, Opus 4.1 a Opus 4.5) je třeba vydat v rámci našich ochranných opatření AI Safety Level 3 v rámci našeho rámce Responsible Scaling Policy a zavést bezpečnostní opatření proti tomuto riziku (více o tom později). Věříme, že se modely pravděpodobně nyní blíží bodu, kdy by bez ochranných opatření mohly být užitečné při umožnění někomu s vysokoškolským titulem v oboru STEM, ale ne konkrétně v oboru biologie, projít celým procesem výroby biologické zbraně.
Další námitkou je, že společnost může přijmout i jiná opatření, která nesouvisejí s umělou inteligencí, a zabránit tak výrobě biologických zbraní. Nejvýraznějším příkladem je to, že odvětví syntézy genů vyrábí biologické vzorky na zakázku a neexistuje žádný federální předpis, který by poskytovatelům ukládal povinnost prověřovat objednávky a zajistit, že neobsahují patogeny. Studie MIT zjistila, že 36 z 38 poskytovatelů vyhovělo objednávce obsahující sekvenci chřipky z roku 1918. Podporuji povinné prověřování syntézy genů, které by jednotlivcům ztížilo zneužití patogenů k vojenským účelům, a tím snížilo jak biologická rizika spojená s AI, tak biologická rizika obecně. To však dnes neexistuje. Bylo by to také pouze jedním z nástrojů ke snížení rizika; jedná se o doplněk k bezpečnostním opatřením v systémech AI, nikoli o jejich náhradu.
Nejlepší námitka je ta, kterou jsem zatím slyšel jen zřídka: že existuje propast mezi tím, že jsou tyto modely v zásadě užitečné, a skutečnou ochotou zločinců je využívat. Většina zločinců jsou psychicky narušení jedinci, takže jejich chování je téměř ze samé definice nepředvídatelné a iracionální – a právě tito zločinci, ti nezkušení, by mohli mít největší prospěch z toho, že by jim umělá inteligence výrazně usnadnila zabíjení velkého počtu lidí. 24 Jen proto, že je určitý typ násilného útoku možný, neznamená to, že se někdo rozhodne ho spáchat. Možná budou biologické útoky neatraktivní, protože je poměrně pravděpodobné, že nakazí pachatele, nevyhovují vojenským fantaziím, které má mnoho násilných jednotlivců nebo skupin, a je těžké selektivně zacílit na konkrétní osoby. Mohlo by to být také tím, že projít procesem, který trvá měsíce, i když vás jím provází umělá inteligence, vyžaduje množství trpělivosti, které většina narušených jedinců prostě nemá. Možná budeme mít prostě štěstí a motivace a schopnosti se v praxi nespojí tak, jak by bylo třeba.
To se však jeví jako velmi chabá ochrana, na kterou se lze spolehnout. Motivy duševně narušených samotářů se mohou změnit z jakéhokoli důvodu nebo bezdůvodně, a ve skutečnosti již existují případy, kdy byly LLM využity při útocích (jen ne v biologické oblasti). Zaměření na duševně narušené samotáře také opomíjí ideologicky motivované teroristy, kteří jsou často ochotni vynaložit velké množství času a úsilí (například únosci z 11. září). Touha zabít co nejvíce lidí je motiv, který se pravděpodobně dříve či později objeví, a bohužel naznačuje, že jako metoda budou použity biologické zbraně. I když je tento motiv extrémně vzácný, stačí, aby se zhmotnil jen jednou. A s pokrokem v biologii (stále více poháněném samotnou AI) může být také možné provádět selektivnější útoky (například zaměřené na lidi se specifickým původem), což přidává další, velmi mrazivý možný motiv.
Nemyslím si, že k biologickým útokům nutně dojde hned v okamžiku, kdy se to stane široce proveditelným – ve skutečnosti bych se vsadil, že k tomu nedojde. Ale vezmeme-li v úvahu miliony lidí a časový horizont několika let, domnívám se, že existuje vážné riziko rozsáhlého útoku, jehož následky by byly tak závažné (s potenciálními ztrátami na životech v řádu milionů či více), že podle mého názoru nemáme jinou možnost, než přijmout závažná opatření k jeho prevenci.
Obrana
To nás přivádí k otázce, jak se proti těmto rizikům bránit. Vidím zde tři možnosti, jak můžeme postupovat. Za prvé, společnosti zabývající se umělou inteligencí mohou do svých modelů zabudovat ochranná opatření, která zabrání tomu, aby se podílely na vývoji biologických zbraní. Společnost Anthropic se tomu věnuje velmi aktivně. Claudeova ústava, která se zaměřuje především na obecné zásady a hodnoty, obsahuje několik konkrétních přísných zákazů, z nichž jeden se týká pomoci při výrobě biologických (nebo chemických, jaderných či radiologických) zbraní. Všechny modely však lze obejít, a proto jsme jako druhou linii obrany zavedli (od poloviny roku 2025, kdy naše testy ukázaly, že se naše modely začínají přibližovat prahu, kdy by mohly začít představovat riziko) klasifikátor, který specificky detekuje a blokuje výstupy související s biologickými zbraněmi. Tyto klasifikátory pravidelně aktualizujeme a vylepšujeme a obecně jsme zjistili, že jsou velmi robustní i proti sofistikovaným útokům protivníka.25 Tyto klasifikátory měřitelně zvyšují náklady na provoz našich modelů (v některých modelech se blíží 5 % celkových nákladů na inferenci) a tím snižují naše marže, ale domníváme se, že jejich použití je správným krokem.
Je třeba uznat, že některé další společnosti zabývající se umělou inteligencí rovněž zavedly klasifikátory. Neudělala to však každá společnost a navíc neexistuje nic, co by společnosti zavazovalo k tomu, aby si své klasifikátory ponechaly. Obávám se, že v průběhu času může dojít k dilematu vězně, kdy se společnosti mohou rozhodnout porušit dohodu a snížit své náklady odstraněním klasifikátorů. Jedná se opět o klasický problém negativních externalit, který nelze vyřešit pouze dobrovolnými kroky společnosti Anthropic nebo jakékoli jiné jednotlivé společnosti.26 Pomoci by mohly být dobrovolné průmyslové standardy, stejně jako hodnocení a ověřování prováděná třetími stranami, jaká provádějí instituce zabývající se bezpečností AI, státní instituty a nezávislí hodnotitelé.
Nakonec však může být k zajištění ochrany zapotřebí zásah ze strany vlády, což je druhá věc, kterou můžeme udělat. Mé názory v této věci se shodují s mými postoji k řešení rizik spojených s autonomií: měli bychom začít s požadavky na transparentnost,27, které pomáhají společnosti měřit, sledovat a kolektivně se bránit proti rizikům, aniž by to příliš zasahovalo do ekonomické činnosti. Poté, pokud a až dosáhneme jasnějších prahových hodnot rizika, můžeme vypracovat legislativu, která se na tato rizika zaměří přesněji a bude mít menší šanci na vedlejší škody. V konkrétním případě biologických zbraní si vlastně myslím, že se čas pro takovou cílenou legislativu možná brzy blíží – společnost Anthropic a další firmy se dozvídají stále více o povaze biologických rizik a o tom, co je rozumné od firem při obraně proti nim vyžadovat. Plná obrana proti těmto rizikům může vyžadovat mezinárodní spolupráci, dokonce i s geopolitickými protivníky, ale existují precedenty v podobě smluv zakazujících vývoj biologických zbraní. Obecně jsem skeptický vůči většině druhů mezinárodní spolupráce v oblasti AI, ale toto může být jedna úzká oblast, kde existuje určitá šance na dosažení globální zdrženlivosti. Ani diktatury nechtějí masivní bioteroristické útoky.
A konečně, třetím opatřením, které můžeme přijmout, je snaha o vyvinutí obrany proti samotným biologickým útokům. To by mohlo zahrnovat monitorování a sledování za účelem včasného odhalení, investice do výzkumu a vývoje v oblasti čištění vzduchu (například dezinfekce pomocí dalekého UVC záření), rychlý vývoj vakcín, které dokážou reagovat a přizpůsobit se útoku, lepší osobní ochranné prostředky (OOP), 28 a léčby nebo očkování proti některým z nejpravděpodobnějších biologických agens. mRNA vakcíny, které lze navrhnout tak, aby reagovaly na konkrétní virus nebo variantu, jsou raným příkladem toho, co je zde možné. Společnost Anthropic se těší na spolupráci s biotechnologickými a farmaceutickými firmami na tomto problému. Bohužel si však myslím, že naše očekávání na obranné straně by měla být omezená. V biologii existuje asymetrie mezi útokem a obranou, protože agens se šíří rychle samy od sebe, zatímco obrana vyžaduje detekci, očkování a léčbu, které je třeba velmi rychle zorganizovat u velkého počtu lidí v reakci na situaci. Pokud reakce není bleskurychlá (což málokdy je), velká část škody bude napáchána dříve, než bude možné reagovat. Je možné, že budoucí technologický pokrok by mohl tuto rovnováhu posunout ve prospěch obrany (a my bychom rozhodně měli využít AI k vývoji takových technologických vylepšení), ale do té doby budou naší hlavní obrannou linií preventivní opatření.
Zde stojí za to krátce zmínit kyberútoky, protože na rozdíl od biologických útoků se kyberútoky řízené umělou inteligencí již skutečně odehrály v praxi, a to i ve velkém měřítku a v rámci špionáže podporované státem. Očekáváme, že s rychlým pokrokem modelů budou tyto útoky stále účinnější, až se stanou hlavním způsobem provádění kybernetických útoků. Očekávám, že kybernetické útoky vedené umělou inteligencí se stanou vážnou a bezprecedentní hrozbou pro integritu počítačových systémů po celém světě, a společnost Anthropic velmi usilovně pracuje na tom, aby tyto útoky zastavila a nakonec spolehlivě zabránila jejich výskytu. Důvod, proč jsem se na kybernetiku nezaměřil tolik jako na biologii, je ten, že (1) kybernetické útoky mají mnohem menší šanci zabíjet lidi, rozhodně ne v takovém měřítku jako biologické útoky, a (2) rovnováha mezi útokem a obranou může být v kyberprostoru lépe zvládnutelná, kde existuje alespoň určitá naděje, že obrana by mohla držet krok s útoky AI (a v ideálním případě je dokonce předstihnout), pokud do ní budeme správně investovat.
Ačkoli je v současné době biologie nejzávažnějším zdrojem ohrožení, existuje mnoho dalších zdrojů a je možné, že se objeví ještě nebezpečnější. Obecně platí, že bez přijetí protiopatření bude umělá inteligence pravděpodobně stále více snižovat překážky bránící destruktivním činnostem v čím dál větším měřítku, a lidstvo proto potřebuje na tuto hrozbu reagovat s náležitou vážností.
3. Odporný aparát
Zneužití k uchopení moci
V předchozí části jsme se zabývali rizikem, že jednotlivci a malé organizace zneužijí malou část „země géniů v datovém centru“ k způsobení rozsáhlých škod. Měli bychom se však obávat – a to pravděpodobně mnohem více – zneužití umělé inteligence za účelem uplatňování nebo uchopení moci, k čemuž pravděpodobně dojde ze strany větších a zavedenějších aktérů. 29
V knize Machines of Loving Grace jsem se zabýval možností, že autoritářské vlády by mohly využívat výkonnou umělou inteligenci k sledování či potlačování svých občanů způsobem, který by bylo nesmírně obtížné reformovat či svrhnout. Současné autokracie jsou ve své represivní moci omezeny tím, že k provádění svých rozkazů potřebují lidi, a lidé mají často své meze v tom, do jaké míry jsou ochotni jednat nelidsky. Autokracie využívající umělou inteligenci by však takové meze neměly.
Ještě horší je, že země by mohly využít své převahy v oblasti umělé inteligence k získání moci nad ostatními zeměmi. Pokud by „země géniů“ jako celek byla jednoduše ve vlastnictví a pod kontrolou vojenského aparátu jediné (lidské) země a ostatní země by neměly srovnatelné schopnosti, je těžké si představit, jak by se mohly bránit: byly by přelstěny na každém kroku, podobně jako ve válce mezi lidmi a myšmi. Spojení těchto dvou obav vede k alarmující možnosti globální totalitní diktatury. Je zřejmé, že jednou z našich nejvyšších priorit by mělo být zabránění tomuto výsledku.
Umělá inteligence může autokracii podporovat, upevňovat či rozšiřovat mnoha způsoby, ale uvedu jen několik příkladů, které mě znepokojují nejvíce. Je třeba poznamenat, že některé z těchto aplikací mají legitimní obranné využití a já proti nim nutně nebrojím v absolutním smyslu; přesto se obávám, že mají strukturální sklon upřednostňovat autokracie:
- Plně autonomní zbraně. Roj milionů či miliard plně automatizovaných ozbrojených dronů, lokálně řízených výkonnou umělou inteligencí a strategicky koordinovaných po celém světě ještě výkonnější umělou inteligencí, by mohl představovat neporazitelnou armádu, schopnou porazit jakoukoli armádu na světě i potlačit nesouhlasné názory uvnitř země tím, že bude sledovat každého občana. Vývoj v rusko-ukrajinské válce by nás měl upozornit na skutečnost, že válka s drony je již realitou (i když zatím není plně autonomní a představuje jen nepatrný zlomek toho, co by bylo možné s výkonnou umělou inteligencí). Výzkum a vývoj v oblasti výkonné umělé inteligence by mohl zajistit, že drony jedné země budou daleko lepší než drony jiných zemí, urychlit jejich výrobu, zvýšit jejich odolnost proti elektronickým útokům, zlepšit jejich manévrovatelnost a tak dále. Samozřejmě mají tyto zbraně i legitimní využití při obraně demokracie: byly klíčové pro obranu Ukrajiny a pravděpodobně by byly klíčové i pro obranu Tchaj-wanu. Jsou však nebezpečnou zbraní: měli bychom se obávat toho, že se dostanou do rukou autokratických režimů, ale také toho, že vzhledem k jejich síle a minimální odpovědnosti výrazně stoupá riziko, že je demokratické vlády obrátí proti vlastním občanům, aby se chopily moci.
- Sledování pomocí umělé inteligence. Dostatečně výkonná umělá inteligence by pravděpodobně mohla být využita k napadení jakéhokoli počítačového systému na světě,30 a mohla by také využít takto získaný přístup k přečtení a pochopení veškeré elektronické komunikace na světě (nebo dokonce veškeré osobní komunikace na světě, pokud lze vyrobit nebo zabavit záznamová zařízení). Mohlo by být děsivě reálné jednoduše vygenerovat kompletní seznam všech, kdo s vládou nesouhlasí v jakémkoli počtu otázek, i když takový nesouhlas není explicitně vyjádřen v ničem, co říkají nebo dělají. Výkonná umělá inteligence, která by prohledávala miliardy konverzací milionů lidí, by mohla odhadovat veřejné mínění, odhalovat vznikající ohniska neloajality a potlačovat je, než se rozrostou. To by mohlo vést k zavedení skutečného panoptika v měřítku, jaké dnes neznáme, a to ani u ČKS. (pozn. ČKS je Čínská komunistická strana)
- Propaganda umělé inteligence. Současné jevy jako „psychóza umělé inteligence“ a „umělé inteligence jako přítelkyně“ naznačují, že i při současné úrovni inteligence mohou modely umělé inteligence mít na lidi silný psychologický vliv. Mnohem výkonnější verze těchto modelů, které by byly mnohem více zakotveny v každodenním životě lidí a měly o něm větší přehled a mohly by je modelovat a ovlivňovat po celé měsíce či roky, by pravděpodobně byly schopny v podstatě vymýt mozek mnoha (většině?) lidí a vštípit jim jakoukoli požadovanou ideologii či postoj a mohly by být využity bezohledným vůdcem k zajištění loajality a potlačení nesouhlasu, a to i tváří v tvář takové míře represe, proti které by se většina populace vzbouřila. Dnes se lidé hodně obávají například potenciálního vlivu TikToku jako propagandy ČKS zaměřené na děti. Toho se obávám také, ale personalizovaný agent umělé inteligence, který vás během let pozná a využije své znalosti o vás k formování všech vašich názorů, by byl dramaticky mocnější než toto.
- Strategické rozhodování. „Země géniů“ v datovém centru by mohla sloužit jako poradce pro stát, skupinu nebo jednotlivce v oblasti geopolitické strategie – něco, co bychom mohli nazvat „virtuálním Bismarckem“. Mohla by optimalizovat výše uvedené tři strategie uchopení moci a pravděpodobně by vyvinula i mnoho dalších, na které jsem zatím nepřišel (ale „země géniů“ by mohla). Diplomacie, vojenská strategie, výzkum a vývoj, ekonomická strategie a mnoho dalších oblastí pravděpodobně výrazně zvýší svou účinnost díky výkonné umělé inteligenci. Mnohé z těchto dovedností by byly pro demokracie skutečně užitečné – chceme, aby demokracie měly přístup k nejlepším strategiím pro obranu proti autokracii –, ale potenciál pro zneužití v rukou kohokoli stále zůstává.
Poté, co jsem popsal, co mi dělá starosti, pojďme se podívat na to, komu. Obávám se subjektů, které mají největší přístup k umělé inteligenci, které vycházejí z pozice největší politické moci nebo které mají v minulosti záznamy o represích. Podle závažnosti mi dělají starosti:
- Čínská komunistická strana. Čína je v oblasti umělé inteligence na druhém místě hned za Spojenými státy a je zemí, u níž je největší pravděpodobnost, že v této oblasti Spojené státy předstihne. Jejich vláda je v současné době autokratická a provozuje high-tech sledovací stát. Již nasadila sledování založené na umělé inteligenci (včetně represe Ujgurů) a předpokládá se, že využívá algoritmickou propagandu prostřednictvím TikToku (kromě mnoha dalších mezinárodních propagandistických snah). Mají bezpochyby nejjasnější cestu k totalitní noční můře umožněné umělou inteligencí, kterou jsem nastínil výše. Může to být dokonce výchozí výsledek v Číně, stejně jako v jiných autokratických státech, do nichž ČKS exportuje sledovací technologie. O hrozbě, že ČKS převezme vedení v oblasti AI, a o existenční nutnosti zabránit jí v tom, jsem psal často. Tady je důvod. Aby bylo jasno, nevyčleňuji Čínu z nějakého zvláštního nepřátelství vůči ní – je to prostě země, která nejvíce kombinuje schopnosti v oblasti umělé inteligence, autokratickou vládu a high-tech sledovací stát. Spíše jsou to samotní Číňané, kteří s největší pravděpodobností budou trpět represemi ČKS podporovanými umělou inteligencí, a nemají žádný vliv na jednání své vlády. Velmi obdivuji a respektuji čínský lid a podporuji mnoho statečných disidentů v Číně a jejich boj za svobodu.
- Demokracie konkurenceschopné v oblasti umělé inteligence. Jak jsem již zmínil výše, demokracie mají oprávněný zájem na některých vojenských a geopolitických nástrojích využívajících umělou inteligenci, protože demokratické vlády představují nejlepší šanci, jak čelit použití těchto nástrojů ze strany autokratických režimů. Obecně podporuji vybavení demokracií nástroji potřebnými k porážce autokratických režimů v éře umělé inteligence – prostě si nemyslím, že existuje jiná cesta. Nemůžeme však ignorovat možnost zneužití těchto technologií samotnými demokratickými vládami. Demokracie obvykle disponují zárukami, které brání tomu, aby se jejich vojenský a zpravodajský aparát obrátil proti vlastnímu obyvatelstvu,31 ale protože nástroje umělé inteligence vyžadují k provozu tak málo lidí, existuje riziko, že tyto bezpečnostní záruky a normy, které je podporují, obejdou. Za zmínku také stojí, že některé z těchto záruk se v některých demokraciích již postupně oslabují. Demokracie bychom tedy měli vybavit AI, ale měli bychom tak činit opatrně a v mezích: jsou imunitním systémem, který potřebujeme k boji proti autokracii, ale stejně jako u imunitního systému existuje určité riziko, že se obrátí proti nám a samy se stanou hrozbou.
- Nedemokratické země s velkými datovými centry. S výjimkou Číny nepatří většina zemí s méně demokratickým zřízením mezi přední hráče v oblasti umělé inteligence v tom smyslu, že nemají společnosti, které by vyvíjely špičkové modely umělé inteligence. Představují tedy zásadně odlišné a menší riziko než Komunistická strana Číny, která zůstává hlavním důvodem k obavám (většina z nich je také méně represivní a ty, které jsou represivnější, jako například Severní Korea, nemají vůbec žádný významný průmysl v oblasti umělé inteligence). Některé z těchto zemí však disponují velkými datovými centry (často jako součásti výstavby společností působících v demokratických zemích), která mohou být využita k provozování špičkové AI ve velkém měřítku (ačkoli to neznamená schopnost posouvat hranice). S tím je spojeno určité nebezpečí – tyto vlády by v zásadě mohly datová centra vyvlastnit a využít AI v nich pro své vlastní účely. Mám z toho menší obavy než z zemí jako Čína, které přímo vyvíjejí AI, ale je to riziko, které je třeba mít na paměti.32
- Společnosti zabývající se umělou inteligencí. Jako generální ředitel společnosti zabývající se umělou inteligencí se mi to říká poněkud neochotně, ale domnívám se, že další úroveň rizika představují právě samotné společnosti zabývající se umělou inteligencí. Tyto společnosti spravují rozsáhlá datová centra, trénují nejmodernější modely, disponují nejširšími odbornými znalostmi o tom, jak tyto modely využívat, a v některých případech jsou v každodenním kontaktu s desítkami či stovkami milionů uživatelů a mají možnost je ovlivňovat. Hlavní věc, která jim chybí, je legitimita a infrastruktura státu, takže mnoho z toho, co by bylo zapotřebí k vybudování nástrojů autokracie založené na umělé inteligenci, by pro společnost zabývající se umělou inteligencí bylo nelegální, nebo by to bylo přinejmenším velmi podezřelé. Ale některé věci nejsou nemožné: mohly by například využít své produkty umělé inteligence k vymývání mozků své obrovské uživatelské základny a veřejnost by měla být ostražitá vůči riziku, které to představuje. Domnívám se, že správa společností zabývajících se umělou inteligencí si zaslouží velkou pozornost.
Existuje řada možných argumentů, které zpochybňují závažnost těchto hrozeb, a přál bych si, abych jim mohl uvěřit, protože autoritářství podporované umělou inteligencí mě děsí. Stojí za to se některými z těchto argumentů zabývat a reagovat na ně.
Za prvé, někteří lidé by mohli vkládat naděje do jaderného odstrašování, zejména jako protiváhu proti použití autonomních zbraní s umělou inteligencí k vojenským dobytím. Pokud vám někdo vyhrožuje použitím těchto zbraní, můžete vždy pohrozit jadernou odvetou. Obávám se však, že si nejsem zcela jistý, zda můžeme mít důvěru v jaderné odstrašování proti zemi plné géniů v datovém centru: je možné, že výkonná AI by mohla vymyslet způsoby, jak detekovat a zasáhnout jaderné ponorky, provádět operace ovlivňování proti operátorům infrastruktury jaderných zbraní nebo využít kybernetické schopnosti AI k zahájení kybernetického útoku proti satelitům používaným k detekci jaderných odpalů. 33
Alternativně je možné, že převzetí kontroly nad zeměmi je proveditelné pouze pomocí AI dohledu a AI propagandy a nikdy nenastane jasný moment, kdy by bylo zřejmé, co se děje a kdy by byla jaderná reakce na místě. Možná tyto věci nejsou proveditelné a jaderné odstrašení bude stále účinné, ale zdá se, že je v sázce příliš mnoho na to, abychom riskovali. 34
Druhou možnou námitkou je, že proti těmto nástrojům autokracie můžeme přijmout protiopatření. Proti dronům můžeme nasadit vlastní drony, kyberobrana se bude zlepšovat spolu s kyberútoky, možná existují způsoby, jak lidi imunizovat proti propagandě, atd. Moje odpověď zní, že tyto obranné mechanismy budou možné pouze s pomocí srovnatelných výkonných systémů umělé inteligence. Pokud neexistuje nějaká protiváha v podobě srovnatelně inteligentní a početné skupiny géniů v datovém centru, nebude možné vyrovnat se kvalitě ani kvantitě dronů, ani zajistit, aby kybernetická obrana přelstila kybernetický útok atd. Otázka protiopatření se tedy redukuje na otázku rovnováhy sil v oblasti výkonné AI. Zde mě znepokojuje rekurzivní nebo sebezesilující vlastnost výkonné AI (o které jsem hovořil na začátku tohoto eseje): že každá generace AI může být použita k návrhu a trénování další generace AI. To vede k riziku nekontrolovatelné převahy, kdy současný lídr v oblasti výkonné AI může být schopen zvýšit svůj náskok a může být obtížné ho dohnat. Musíme zajistit, aby se do této smyčky nedostala jako první autoritářská země.
Navíc i kdyby se podařilo dosáhnout rovnováhy sil, stále existuje riziko, že by se svět mohl rozdělit na autokratické sféry, jako v románu 1984. I kdyby několik soupeřících mocností disponovalo vlastními výkonnými modely umělé inteligence a žádná z nich by nedokázala ostatní přemoci, každá z nich by přesto mohla uvnitř své země potlačovat vlastní obyvatelstvo a bylo by velmi obtížné ji svrhnout (protože obyvatelstvo nemá k dispozici výkonnou umělou inteligenci, která by ho bránila). Je proto důležité zabránit autokracii podporované umělou inteligencí, i když to nepovede k tomu, že by jedna jediná země ovládla svět.
Obrana
Jak se můžeme bránit proti této široké škále autokratických nástrojů a potenciálních útočníků? Stejně jako v předchozích částech existuje podle mého názoru několik kroků, které můžeme podniknout. Za prvé, rozhodně bychom neměli prodávat čipy, nástroje na výrobu čipů ani datová centra ČKS. Čipy a nástroje na jejich výrobu představují největší překážku pro výkonnou AI a jejich blokování je jednoduchým, ale mimořádně účinným opatřením, možná nejdůležitějším krokem, který můžeme podniknout. Nemá smysl prodávat ČKS nástroje, pomocí nichž může vybudovat totalitní stát založený na AI a případně nás vojensky porazit. K ospravedlnění takových prodejů se uvádí řada složitých argumentů, jako například myšlenka, že „šíření našich technologií po celém světě“ umožňuje „Americe zvítězit“ v nějaké obecné, nespecifikované ekonomické bitvě. Podle mého názoru je to jako prodávat jaderné zbraně Severní Koreji a pak se chlubit, že pláště raket vyrábí Boeing, a proto USA „vítězí“. Čína je o několik let pozadu za USA ve schopnosti vyrábět špičkové čipy ve velkém množství a kritické období pro vybudování země géniů v datovém centru bude s velkou pravděpodobností právě v těchto příštích několika letech.35 Není žádný důvod, proč v tomto kritickém období dát jejich průmyslu umělé inteligence obrovský impuls.
Zadruhé má smysl využívat umělou inteligenci k posílení schopnosti demokracií čelit autokratickým režimům. Právě proto společnost Anthropic považuje za důležité poskytovat umělou inteligenci zpravodajským a obranným složkám v USA a u jejích demokratických spojenců. Obzvláště vysokou prioritu má ochrana demokracií, které čelí útokům, jako je Ukrajina a (prostřednictvím kybernetických útoků) Tchaj-wan, stejně jako posílení schopnosti demokracií využívat své zpravodajské služby k narušování a oslabování autokratických režimů zevnitř. Na určité úrovni je jediným způsobem, jak reagovat na autokratické hrozby, vyrovnat se jim a překonat je vojensky. Koalice USA a jejich demokratických spojenců by, pokud by dosáhla převahy v oblasti výkonné AI, byla schopna nejen se bránit proti autokratickým režimům, ale také je udržet na uzdě a omezit jejich totalitní zneužívání AI.
Zatřetí musíme zaujmout nekompromisní postoj vůči zneužívání umělé inteligence v demokratických zemích. Je třeba stanovit hranice toho, co našim vládám v souvislosti s umělou inteligencí povolíme, aby se nezmocnily moci ani neperzekvovaly vlastní občany. Navrhuji následující formulaci: umělou inteligenci bychom měli využívat k obraně státu všemi způsoby s výjimkou těch, které by nás přiblížily našim autokratickým protivníkům.
Kde by měla být stanovena hranice? Ze seznamu na začátku této části se mi dvě položky – využívání umělé inteligence k masovému sledování občanů a k masové propagandě – jeví jako jasně vymezené červené čáry a zcela nepřijatelné. Někteří by mohli namítnout, že není třeba nic dělat (alespoň v USA), protože domácí hromadné sledování je již podle Čtvrtého dodatku nelegální. Rychlý pokrok v oblasti AI však může vytvářet situace, na které nejsou naše stávající právní rámce dobře připraveny. Například by pravděpodobně nebylo protiústavní, kdyby americká vláda prováděla masivní nahrávání všech veřejných rozhovorů (např. toho, co si lidé říkají na rohu ulice), a dříve by bylo obtížné tento objem informací třídit, ale s pomocí AI by se vše dalo přepsat, interpretovat a triangulovat, aby se vytvořil obraz postoje a loajality mnoha nebo většiny občanů. Podpořil bych legislativu zaměřenou na občanské svobody (nebo možná dokonce ústavní dodatek), která by zavedla silnější ochranná opatření proti zneužití umělé inteligence.
U dalších dvou bodů – plně autonomních zbraní a umělé inteligence pro strategické rozhodování – je hranice obtížnější vymezit, protože mají legitimní využití při obraně demokracie, zároveň však skýtají riziko zneužití. Domnívám se, že v tomto případě je na místě postupovat s maximální opatrností a důkladnou kontrolou, doplněnou o ochranná opatření, která zabrání zneužití. Moje hlavní obava spočívá v tom, že by počet „prstů na tlačítku“ byl příliš malý, takže by v podstatě jeden nebo hrstka lidí mohla ovládat armádu dronů, aniž by k provedení svých rozkazů potřebovala spolupráci dalších lidí. Jak se systémy umělé inteligence stávají výkonnějšími, možná budeme potřebovat přímější a bezprostřednější mechanismy dohledu, abychom zajistili, že nebudou zneužity, a to možná za zapojení jiných složek vlády než výkonné moci. Myslím si, že bychom měli přistupovat k plně autonomním zbraním s velkou opatrností,36 a neměli bychom spěchat s jejich používáním bez náležitých bezpečnostních opatření.
Za čtvrté, poté, co jsme zaujali nekompromisní postoj vůči zneužívání umělé inteligence v demokratických zemích, měli bychom tento precedens využít k vytvoření mezinárodního tabu proti nejhoršímu zneužívání výkonné umělé inteligence. Uvědomuji si, že současné politické proudy se obrátily proti mezinárodní spolupráci a mezinárodním normám, ale v tomto případě je naléhavě potřebujeme. Svět musí pochopit temný potenciál výkonné AI v rukou autokratů a uvědomit si, že určité způsoby využití AI představují pokus o trvalé zbavení lidí jejich svobody a nastolení totalitního státu, ze kterého není úniku. Dokonce bych tvrdil, že v některých případech by mělo být rozsáhlé sledování pomocí výkonné AI, masová propaganda pomocí výkonné AI a určité typy ofenzivního využití plně autonomních zbraní považovány za zločiny proti lidskosti. Obecněji řečeno, naléhavě potřebujeme pevnou normu proti totalitarismu umožněnému AI a všem jeho nástrojům a prostředkům.
Tento postoj lze ještě více zdůraznit tvrzením, že vzhledem k tomu, jak temné jsou vyhlídky totalitarismu podporovaného umělou inteligencí, není autokracie prostě formou vlády, kterou by lidé v éře vysoce výkonné umělé inteligence mohli akceptovat. Stejně jako se s průmyslovou revolucí stal nefunkčním feudalismus, éra umělé inteligence by mohla nevyhnutelně a logicky vést k závěru, že demokracie (a doufejme, že demokracie vylepšená a oživená umělou inteligencí, jak diskutuji v knize Machines of Loving Grace) je jedinou životaschopnou formou vlády, má-li lidstvo mít dobrou budoucnost.
Za páté a poslední, společnosti zabývající se umělou inteligencí by měly být pečlivě sledovány, stejně jako jejich vazby na vládu, které jsou sice nezbytné, ale musí mít své meze a hranice. Objem schopností, které v sobě skrývá výkonná umělá inteligence, je tak velký, že běžné zásady správy a řízení společností – které jsou určeny k ochraně akcionářů a prevenci běžných zneužití, jako je podvod – pravděpodobně nebudou stačit k řízení společností zabývajících se umělou inteligencí. Může být také užitečné, aby se společnosti veřejně zavázaly (možná dokonce v rámci správy a řízení společností), že nebudou provádět určité činnosti, jako je soukromá výroba nebo hromadění vojenského hardwaru, využívání velkého množství výpočetních zdrojů jednotlivci bez zodpovědnosti nebo využívání svých produktů umělé inteligence jako propagandy k manipulaci veřejného mínění ve svůj prospěch.
Nebezpečí zde přichází z mnoha stran a některé z nich jsou ve vzájemném rozporu. Jedinou konstantou je, že musíme usilovat o odpovědnost, normy a ochranná opatření pro všechny, a to i přesto, že dáváme „dobrým“ aktérům prostředky k tomu, aby „špatné“ aktéry udrželi pod kontrolou.
4. Mechanický klavír
Hospodářské otřesy
Předchozí tři části se v zásadě zabývaly bezpečnostními riziky, která představuje výkonná umělá inteligence: riziky plynoucími ze samotné umělé inteligence, riziky spojenými se zneužitím ze strany jednotlivců a malých organizací a riziky zneužití ze strany států a velkých organizací. Pokud bezpečnostní rizika ponecháme stranou nebo budeme předpokládat, že již byla vyřešena, následuje otázka ekonomická. Jaký dopad bude mít tento příliv neuvěřitelného „lidského“ kapitálu na ekonomiku? Nejviditelnějším důsledkem bude samozřejmě výrazné zrychlení ekonomického růstu. Tempo pokroku ve vědeckém výzkumu, biomedicínských inovacích, výrobě, dodavatelských řetězcích, efektivitě finančního systému a v mnoha dalších oblastech téměř jistě povede k mnohem rychlejšímu tempu ekonomického růstu. V knize Machines of Loving Grace naznačuji, že by bylo možné dosáhnout udržitelného ročního tempa růstu HDP ve výši 10–20 %.
Mělo by však být jasné, že se jedná o dvousečný meč: jaké jsou v takovém světě ekonomické vyhlídky pro většinu současných lidí? Nové technologie často přinášejí otřesy na trhu práce a v minulosti se z nich lidé vždy vzpamatovali, ale obávám se, že je to proto, že tyto předchozí otřesy ovlivnily pouze malou část celého možného spektra lidských schopností, což lidem ponechalo prostor pro rozšíření do nových úkolů. Umělá inteligence bude mít mnohem širší dopady a bude se projevovat mnohem rychleji, a proto se obávám, že bude mnohem náročnější zajistit, aby vše dopadlo dobře.
Narušení trhu práce
Existují dva konkrétní problémy, které mi dělají starosti: vytlačování pracovní síly z trhu a koncentrace ekonomické moci. Začněme tím prvním. Jedná se o téma, před kterým jsem velmi veřejně varoval již v roce 2025, kdy jsem předpověděl, že umělá inteligence by mohla v příštích 1–5 letech nahradit polovinu všech základních administrativních pozic, a to i přesto, že zároveň urychluje ekonomický růst a vědecký pokrok. Toto varování odstartovalo veřejnou debatu na dané téma. Mnoho generálních ředitelů, technologů a ekonomů se mnou souhlasilo, ale jiní se domnívali, že jsem podlehl omylu „lump of labor“ a nevěděl, jak fungují trhy práce, a někteří nepochopili časový rámec 1–5 let a mysleli si, že tvrdím, že AI nahrazuje pracovní místa právě teď (s čímž souhlasím, že pravděpodobně není pravda). Stojí tedy za to podrobně vysvětlit, proč se obávám nahrazování pracovních míst, abych tyto nedorozumění vyjasnil.
Pro lepší pochopení je užitečné si nejprve ujasnit, jak trhy práce obvykle reagují na technologický pokrok. Když se objeví nová technologie, nejprve zefektivní některé části dané lidské práce. Například na počátku průmyslové revoluce umožnily stroje, jako například vylepšené pluhy, zemědělcům pracovat v určitých aspektech své práce efektivněji. Tím se zvýšila produktivita zemědělců, což vedlo k růstu jejich mezd.
V dalším kroku mohly být některé části zemědělské práce prováděny zcela stroji, například díky vynálezu mlátičky nebo secího stroje. V této fázi lidé vykonávali stále menší část práce, ale práce, kterou vykonávali, měla stále větší dopad, protože doplňovala práci strojů, a jejich produktivita nadále rostla. Jak popisuje Jevonsův paradox, mzdy zemědělců a možná i počet zemědělců nadále rostly. I když 90 % práce vykonávají stroje, lidé mohou jednoduše vykonat 10krát více z těch zbývajících 10 %, které stále dělají, a vyprodukovat tak 10krát větší výstup za stejné množství práce.
Nakonec stroje převezmou veškerou nebo téměř veškerou práci, jako je tomu u moderních kombajnů, traktorů a další techniky. V tomto okamžiku zemědělství jako forma lidského zaměstnání skutečně zažívá prudký úpadek, což v krátkodobém horizontu může způsobit vážné otřesy; jelikož je však zemědělství pouze jednou z mnoha užitečných činností, které lidé dokážou vykonávat, lidé se nakonec přeorientují na jiná povolání, například na obsluhu strojů v továrnách. To platí i přesto, že zemědělství představovalo ex ante obrovský podíl na zaměstnanosti. Před 250 lety žilo na farmách 90 % Američanů; v Evropě představovalo zemědělství 50–60 % zaměstnanosti. Nyní se tato procenta v těchto oblastech pohybují v nízkých jednociferných hodnotách, protože pracovníci přešli k průmyslovým povoláním (a později k povoláním v oblasti znalostní práce). Ekonomika dokáže zvládnout to, co dříve vyžadovalo většinu pracovní síly, pouze s 1–2 % z ní, čímž uvolňuje zbytek pracovní síly k budování stále vyspělejší průmyslové společnosti. Neexistuje žádný pevně daný „celkový objem práce“, pouze stále se rozšiřující schopnost dělat stále více s čím dál méně prostředky. Mzdy lidí rostou v souladu s exponenciálním růstem HDP a ekonomika si udržuje plnou zaměstnanost, jakmile pominou krátkodobé narušení.
Je možné, že to s umělou inteligencí dopadne zhruba stejně, ale já bych na to rozhodně nesázel. Tady je pár důvodů, proč si myslím, že to s umělou inteligencí bude pravděpodobně jiné:
- Rychlost. Tempo pokroku v oblasti umělé inteligence je mnohem rychlejší než u předchozích technologických revolucí. Například za poslední dva roky se modely umělé inteligence dostaly od stavu, kdy sotva dokázaly napsat jediný řádek kódu, až k tomu, že napsaly celý nebo téměř celý kód za některé lidi – včetně inženýrů ve společnosti Anthropic. 37 Brzy budou možná schopni vykonávat celou práci softwarového inženýra od začátku do konce. 38 Pro lidi je těžké přizpůsobit se tomuto tempu změn, a to jak změnám v tom, jak daná práce funguje, tak i nutnosti přecházet na nové pozice. I legendární programátoři se stále častěji popisují jako „pozadu“. Tempo se možná bude spíše dále zrychlovat, protože modely kódování AI stále více urychlují úkol vývoje AI. Aby bylo jasno, rychlost sama o sobě neznamená, že se trhy práce a zaměstnanost nakonec nezotaví, pouze naznačuje, že krátkodobý přechod bude neobvykle bolestivý ve srovnání s minulými technologiemi, protože lidé a trhy práce reagují a vyrovnávají se pomalu.
- Kognitivní šíře. Jak naznačuje výraz „země géniů v datovém centru“, umělá inteligence bude schopna zvládnout velmi širokou škálu lidských kognitivních schopností – možná dokonce všechny. To se velmi liší od předchozích technologií, jako je mechanizované zemědělství, doprava nebo dokonce počítače.39 To lidem ztíží snadný přechod z pracovních míst, která jsou nahrazována, na podobná pracovní místa, pro která by byli vhodní. Například obecné intelektuální schopnosti požadované pro pracovní místa na vstupní úrovni, řekněme ve financích, poradenství a právu, jsou poměrně podobné, i když se konkrétní znalosti značně liší. Technologie, která by narušila pouze jednu z těchto tří oblastí, by zaměstnancům umožnila přejít k těm dvěma ostatním blízkým náhradám (nebo studentům změnit obor). Narušení všech tří najednou (spolu s mnoha dalšími podobnými povoláními) však může být pro lidi těžší přizpůsobit se. Navíc nejde jen o to, že bude narušena většina stávajících pracovních míst. To se už stalo dříve – vzpomeňte si, že zemědělství představovalo obrovský podíl zaměstnanosti. Zemědělci však mohli přejít k relativně podobné práci, kterou je obsluha strojů v továrnách, i když tato práce dříve nebyla běžná. Naproti tomu AI se stále více přibližuje obecnému kognitivnímu profilu lidí, což znamená, že bude také dobrá v nových pracovních pozicích, které by se běžně vytvořily v reakci na automatizaci těch starých. Jinými slovy, AI není náhradou za konkrétní lidské práce, ale spíše obecnou náhradou lidské pracovní síly.
- Rozdělení podle kognitivních schopností. V celé řadě úkolů se zdá, že se umělá inteligence posouvá od spodní části žebříčku schopností směrem nahoru. Například v oblasti programování se naše modely vyvinuly z úrovně „průměrného programátora“ přes „silného programátora“ až k „velmi silnému programátorovi“. 40 Stejný vývoj nyní začínáme pozorovat i u administrativní práce obecně. Hrozí nám tedy situace, kdy AI namísto toho, aby ovlivňovala lidi se specifickými dovednostmi nebo v konkrétních profesích (kteří se mohou přizpůsobit rekvalifikací), ovlivňuje lidi s určitými vnitřními kognitivními vlastnostmi, konkrétně nižšími intelektuálními schopnostmi (které je těžší změnit). Není jasné, kam tito lidé půjdou nebo co budou dělat, a obávám se, že by mohli vytvořit nezaměstnanou nebo velmi nízko placenou „podtřídu“. Aby bylo jasno, něco podobného se již v minulosti stalo – například někteří ekonomové se domnívají, že počítače a internet představují „technologickou změnu zaměřenou na dovednosti“. Tato orientace na dovednosti však nebyla tak extrémní, jak očekávám u AI, a má se za to, že přispěla ke zvýšení mzdové nerovnosti,41 nejde tedy zrovna o uklidňující precedens.
- Schopnost vyplnit mezery. Práce lidí se často přizpůsobují novým technologiím tím, že daná práce má mnoho různých aspektů a nová technologie, i když se zdá, že přímo nahrazuje člověka, má často své mezery. Pokud někdo vynalezne stroj na výrobu widgetů, lidé možná budou i nadále muset do stroje vkládat suroviny. I když to vyžaduje jen 1 % úsilí oproti ruční výrobě widgetů, lidští pracovníci mohou jednoduše vyrobit 100krát více widgetů. Umělá inteligence je však nejen rychle se rozvíjející technologií, ale také technologií, která se rychle přizpůsobuje. Při každém vydání modelu společnosti zabývající se umělou inteligencí pečlivě měří, v čem je model dobrý a v čem ne, a tyto informace poskytují po uvedení na trh také zákazníci. Slabiny lze řešit shromážděním úkolů, které ztělesňují aktuální mezeru, a trénováním na nich pro další model. V počátcích generativní AI si uživatelé všimli, že systémy AI mají určité slabiny (například modely AI pro obrázky generují ruce s nesprávným počtem prstů) a mnozí předpokládali, že tyto slabiny jsou této technologii vlastní. Kdyby tomu tak bylo, omezilo by to narušení pracovních míst. Ale prakticky každá taková slabina je rychle vyřešena – často během pouhých několika měsíců.
Stojí za to se zabývat běžnými důvody ke skepsi. Zaprvé se často uvádí, že ekonomické rozšíření bude pomalé, takže i když je daná technologie schopná zastat většinu lidské práce, její skutečné uplatnění v celé ekonomice může být mnohem pomalejší (například v odvětvích, která jsou od oboru umělé inteligence vzdálená a zavádějí novinky pomalu). Pomalé šíření technologie je rozhodně reálné – mluvím s lidmi z nejrůznějších podniků a jsou místa, kde zavedení AI potrvá roky. Proto je moje předpověď, že 50 % pracovních míst pro začínající administrativní pracovníky bude nahrazeno, na 1–5 let, i když se domnívám, že výkonnou AI (která by z technologického hlediska stačila na vykonávání většiny nebo všech prací, nejen těch pro začínající pracovníky) budeme mít k dispozici za mnohem méně než 5 let. Efekty šíření nám však pouze získávají čas. A nejsem si jistý, zda budou tak pomalé, jak lidé předpovídají. Zavádění AI v podnicích roste mnohem rychleji než u jakékoli předchozí technologie, a to především díky síle samotné technologie. Navíc, i když tradiční podniky zavádějí nové technologie pomalu, objeví se startupy, které budou sloužit jako „pojivo“ a usnadní zavádění. Pokud to nebude fungovat, mohou startupy jednoduše přímo narušit pozici stávajících hráčů.
To by mohlo vést ke světu, v němž nedojde ani tak k narušení konkrétních pracovních míst, jako spíše k narušení velkých podniků obecně a k jejich nahrazení start-upy, které vyžadují mnohem méně pracovní síly. Mohlo by to také vést ke světu „geografické nerovnosti“, v němž se stále větší část světového bohatství soustředí v Silicon Valley, které se stane samostatnou ekonomikou fungující jiným tempem než zbytek světa a ten za sebou nechá pozadu. Všechny tyto výsledky by byly skvělé pro ekonomický růst – ale ne tak skvělé pro trh práce nebo pro ty, kteří zůstanou pozadu.
Zadruhé, někteří lidé tvrdí, že lidská pracovní místa se přesunou do fyzického světa, čímž se vyhneme celé kategorii „kognitivní práce“, v níž umělá inteligence tak rychle pokročila. Ani v tomto případě si nejsem jistý, nakolik je to jisté. Velkou část fyzické práce již vykonávají stroje (např. ve výrobě) nebo ji brzy budou vykonávat (např. řízení vozidel). Navíc dostatečně výkonná AI bude schopna urychlit vývoj robotů a poté tyto roboty ovládat ve fyzickém světě. Možná to získá trochu času (což je dobrá věc), ale obávám se, že toho nebude moc. A i kdyby se narušení omezilo pouze na kognitivní úkoly, stále by šlo o bezprecedentně velké a rychlé narušení.
Zatřetí, některé úkoly možná ze své podstaty vyžadují lidský přístup nebo z něj výrazně těží. V tomto bodě si nejsem tak úplně jistý, ale stále pochybuji, že by to stačilo k vyvážení většiny dopadů, které jsem popsal výše. Umělá inteligence se již široce využívá v oblasti zákaznických služeb. Mnoho lidí uvádí, že je pro ně snazší mluvit o svých osobních problémech s umělou inteligencí než s terapeutem – že umělá inteligence je trpělivější. Když moje sestra během těhotenství bojovala se zdravotními problémy, měla pocit, že od svých lékařů nedostává odpovědi ani podporu, kterou potřebuje, a zjistila, že Claude má lepší přístup k pacientům (a také lépe diagnostikuje problém). Jsem si jistý, že existují úkoly, u nichž je lidský přístup opravdu důležitý, ale nejsem si jistý, kolik jich je – a tady mluvíme o tom, že je třeba najít práci pro téměř každého na trhu práce.
Za čtvrté, někteří mohou namítnout, že komparativní výhoda bude i nadále chránit lidstvo. Podle zákona komparativní výhody i v případě, že by AI byla ve všem lepší než lidé, jakékoli relativní rozdíly v profilu dovedností lidí a AI vytvářejí základ pro obchod a specializaci mezi lidmi a AI. Problémem je, že pokud jsou AI doslova tisíckrát produktivnější než lidé, tato logika přestává platit. I nepatrné transakční náklady by mohly způsobit, že by se AI nevyplatilo obchodovat s lidmi. A mzdy lidí by mohly být velmi nízké, i kdyby technicky měli co nabídnout.
Je možné, že se všechny tyto faktory podaří vyřešit – že trh práce je dostatečně odolný, aby se přizpůsobil i tak obrovskému narušení. Ale i kdyby se mu to nakonec podařilo, výše uvedené faktory naznačují, že tento krátkodobý šok bude mít bezprecedentní rozsah.
Obrana
Co můžeme s tímto problémem dělat? Mám několik návrhů, z nichž některé společnost Anthropic již realizuje. Prvním krokem je jednoduše získat přesné údaje o tom, jak se v reálném čase vyvíjí nahrazování pracovních míst. Když k ekonomické změně dochází velmi rychle, je obtížné získat spolehlivé údaje o aktuálním dění, a bez spolehlivých údajů je těžké navrhovat účinná opatření. Například vládním údajům v současné době chybí podrobné a často aktualizované údaje o zavádění umělé inteligence v jednotlivých firmách a odvětvích. V uplynulém roce společnost Anthropic provozovala a veřejně zveřejňovala Ekonomický index, který téměř v reálném čase ukazuje využití našich modelů, rozčleněné podle odvětví, úkolů, lokality a dokonce i podle toho, zda byl daný úkol automatizován nebo prováděn ve spolupráci. Máme také Ekonomickou poradní radu, která nám pomáhá interpretovat tato data a předvídat, co nás čeká.
Zadruhé, společnosti zabývající se umělou inteligencí si mohou vybrat, jak budou s podniky spolupracovat. Právě neefektivita tradičních podniků znamená, že zavádění umělé inteligence v nich může být do značné míry závislé na zvolené cestě, a existuje zde určitý prostor pro výběr lepšího řešení. Podniky si často mohou vybrat mezi „úsporami nákladů“ (dělat totéž s menším počtem lidí) a „inovacemi“ (dělat více se stejným počtem lidí). Trh nakonec nevyhnutelně přinese obojí a každá konkurenceschopná společnost zabývající se umělou inteligencí bude muset uspokojovat potřeby obou stran, ale může existovat určitý prostor pro nasměrování společností k inovacím, pokud to bude možné, a to nám může získat trochu času. Společnost Anthropic o tom aktivně uvažuje.
Zatřetí by se firmy měly zamyslet nad tím, jak se postarat o své zaměstnance. V krátkodobém horizontu může být slibným řešením, jak odvrátit nutnost propouštění, kreativní přístup k přeřazování zaměstnanců v rámci firmy. V dlouhodobém horizontu, ve světě s obrovským celkovým bohatstvím, kde mnoho firem výrazně zvyšuje svou hodnotu díky rostoucí produktivitě a koncentraci kapitálu, by mohlo být reálné vyplácet lidským zaměstnancům mzdu i dlouho poté, co již nepřinášejí ekonomickou hodnotu v tradičním smyslu. Společnost Anthropic v současné době zvažuje řadu možných cest pro své vlastní zaměstnance, o které se v blízké budoucnosti podělíme.
Za čtvrté, bohatí lidé mají povinnost přispět k řešení tohoto problému. Je pro mě smutné, že mnoho bohatých jednotlivců (zejména v technologickém průmyslu) v poslední době přijalo cynický a nihilistický postoj, že filantropie je nevyhnutelně podvodná nebo zbytečná. Jak soukromá filantropie, jako je Gates Foundation, tak veřejné programy, jako je PEPFAR, zachránily desítky milionů životů v rozvojovém světě a pomohly vytvořit ekonomické příležitosti ve vyspělém světě. Všichni spoluzakladatelé společnosti Anthropic se zavázali darovat 80 % svého majetku a zaměstnanci společnosti Anthropic se individuálně zavázali darovat akcie společnosti v hodnotě miliard podle současných cen – společnost se zavázala tyto dary dorovnat.
Za páté, ačkoli všechny výše uvedené soukromé iniciativy mohou být užitečné, tak rozsáhlý makroekonomický problém bude nakonec vyžadovat zásah vlády. Přirozenou politickou reakcí na obrovský ekonomický koláč spojený s vysokou nerovností (způsobenou nedostatkem pracovních míst nebo špatně placenými místy pro mnoho lidí) je progresivní zdanění. Daň by mohla být obecná, nebo by se mohla zaměřit konkrétně na společnosti zabývající se umělou inteligencí. Je zřejmé, že návrh daně je složitý a existuje mnoho způsobů, jak se to může pokazit. Nepodporuji špatně navržené daňové politiky. Domnívám se, že extrémní míra nerovnosti předpovídaná v tomto eseji ospravedlňuje z morálních důvodů zavedení robustnější daňové politiky, ale mohu také předložit světovým miliardářům pragmatický argument, že je v jejich zájmu podpořit její kvalitní verzi: pokud nepodpoří kvalitní verzi, nevyhnutelně dostanou špatnou verzi navrženou davem.
V konečném důsledku považuji všechny výše uvedené zásahy za způsoby, jak získat čas. Umělá inteligence nakonec bude schopná zvládnout všechno a my se s tím musíme vyrovnat. Doufám, že do té doby budeme moci využít samotnou umělou inteligenci k tomu, aby nám pomohla přebudovat trhy tak, aby fungovaly ve prospěch všech, a že nám výše uvedené zásahy pomohou překlenout toto přechodné období.
Ekonomická koncentrace moci
Odlišným problémem než je ztráta pracovních míst nebo ekonomická nerovnost jako taková je problém ekonomické koncentrace moci. V části 1 jsme se zabývali rizikem, že lidstvo ztratí vliv kvůli umělé inteligenci, a v části 3 jsme se zabývali rizikem, že občané ztratí vliv kvůli svým vládám, a to prostřednictvím násilí nebo nátlaku. Může však nastat i jiný druh zbavení moci, pokud dojde k tak obrovské koncentraci bohatství, že malá skupina lidí bude díky svému vlivu fakticky ovládat vládní politiku a běžní občané nebudou mít žádný vliv, protože jim chybí ekonomická páka. Demokracie je v konečném důsledku podpořena myšlenkou, že pro fungování ekonomiky je nezbytná celá populace. Pokud tato ekonomická páka zmizí, může přestat fungovat implicitní společenská smlouva demokracie. O tom již psali jiní, takže se tím zde nemusím podrobně zabývat, ale s touto obavou souhlasím a obávám se, že se to již začíná dít.
Aby bylo jasno, nejsem proti tomu, aby lidé vydělávali velké peníze. Existuje pádný argument, že za normálních okolností to podněcuje ekonomický růst. Chápu obavy z brzdění inovací tím, že se zabije zlatá husa, která je generuje. Ale ve scénáři, kde růst HDP činí 10–20 % ročně a AI rychle přebírá kontrolu nad ekonomikou, zatímco jednotlivci drží značnou část HDP, není inovace tím, čeho by se mělo obávat. To, čeho by se mělo obávat, je úroveň koncentrace bohatství, která rozbije společnost.
Nejznámějším příkladem extrémní koncentrace bohatství v historii Spojených států je Zlatý věk a nejbohatším průmyslníkem Zlatého věku byl John D. Rockefeller. Rockefellerovo jmění v té době činilo přibližně 2 % amerického HDP. 42 Podobný podíl by dnes znamenal jmění ve výši 600 miliard dolarů, a nejbohatší člověk na světě (Elon Musk) tuto částku již překračuje, a to přibližně 700 miliardami dolarů. Nacházíme se tedy již na historicky bezprecedentní úrovni koncentrace bohatství, a to ještě předtím, než se projeví většina ekonomického dopadu AI. Nemyslím si, že by bylo příliš přehnané (pokud vznikne „země géniů“) představit si, že společnosti zabývající se umělou inteligencí, polovodiči a možná i navazujícími aplikacemi budou generovat tržby ve výši ~3 bilionů dolarů ročně,43 s hodnotou přibližně 30 bilionů dolarů, což by vedlo k osobním jměním v řádu bilionů. V takovém světě by debaty, které dnes vedeme o daňové politice, prostě neplatily, protože bychom se nacházeli v zásadně odlišné situaci.
V této souvislosti mě již znepokojuje propojení této ekonomické koncentrace bohatství s politickým systémem. Datová centra pro umělou inteligenci již představují podstatnou část hospodářského růstu USA,44 a tím silně propojují finanční zájmy velkých technologických společností (které se stále více zaměřují buď na umělou inteligenci, nebo na infrastrukturu pro umělou inteligenci) a politické zájmy vlády způsobem, který může vytvářet zvrácené pobídky. To již vidíme na neochotě technologických společností kritizovat americkou vládu a na vládní podpoře extrémních protiregulačních politik v oblasti AI.
Obrana
Co s tím lze dělat? Zaprvé, a to je nejzřejmější, by se firmy měly jednoduše rozhodnout, že se toho nebudou účastnit. Společnost Anthropic se vždy snažila být aktérem v oblasti politiky, nikoli politiky samotné, a zachovávat si své autentické názory bez ohledu na to, kdo je u moci. Vyjádřili jsme se ve prospěch rozumné regulace umělé inteligence a kontrol vývozu, které jsou ve veřejném zájmu, i když jsou v rozporu s vládní politikou. 45
Mnoho lidí mi říkalo, že bychom s tím měli přestat, že by to mohlo vést k nepříznivému zacházení, ale za rok, co to děláme, se hodnota společnosti Anthropic zvýšila více než šestinásobně, což je v našem obchodním měřítku téměř bezprecedentní skok.
Zadruhé, odvětví umělé inteligence potřebuje zdravější vztah s vládou – vztah založený na věcné politické spolupráci, nikoli na politickém sjednocení. Naše rozhodnutí zabývat se podstatou politiky namísto politikou samotnou je někdy vnímáno jako taktická chyba nebo neschopnost „vycítit atmosféru“, nikoli jako zásadové rozhodnutí, a tento způsob nahlížení na věc mě znepokojuje. Ve zdravé demokracii by společnosti měly mít možnost prosazovat dobrou politiku už jen proto, že je to správné. V souvislosti s tím se rodí veřejná nevraživost vůči AI: to by mohlo být nápravným opatřením, ale v současné době je to nekonkrétní. Velká část této reakce se zaměřuje na otázky, které ve skutečnosti nejsou problémy (jako datová centra spotřeba vody), a navrhuje řešení (jako zákazy datových center nebo špatně koncipované daně z majetku), která by skutečné obavy nevyřešila. Základní otázkou, která si zaslouží pozornost, je zajištění toho, aby vývoj umělé inteligence zůstal zodpovědný vůči veřejnému zájmu a nebyl ovládán žádnou konkrétní politickou nebo obchodní aliancí, a zdá se důležité zaměřit veřejnou diskusi právě na toto.
Zatřetí, makroekonomické zásahy, které jsem popsal dříve v této části, stejně jako oživení soukromé filantropie, mohou pomoci vyrovnat ekonomickou rovnováhu a řešit tak najednou jak problém ztráty pracovních míst, tak i problém koncentrace ekonomické moci. Měli bychom se zde podívat na historii naší země: i v „zlatém věku“ cítili průmyslníci jako Rockefeller a Carnegie silnou povinnost vůči společnosti jako celku, pocit, že společnost enormně přispěla k jejich úspěchu a že jí to musí oplatit. Tento duch dnes zřejmě stále více chybí, a já si myslím, že je to velká část cesty ven z tohoto ekonomického dilematu. Ti, kteří stojí v čele ekonomického boomu umělé inteligence, by měli být ochotni se vzdát jak svého bohatství, tak své moci.
5. Černá moře nekonečna
Nepřímé dopady
Tato poslední část slouží jako souhrn pro „neznámé neznámé“, zejména pro věci, které by se mohly pokazit jako nepřímý důsledek pozitivního pokroku v oblasti umělé inteligence a z toho vyplývajícího zrychlení vědy a techniky obecně. Předpokládejme, že se vypořádáme se všemi dosud popsanými riziky a začneme sklízet plody umělé inteligence. Pravděpodobně se dočkáme „století vědeckého a ekonomického pokroku zhuštěného do jedné dekády“, což bude pro svět nesmírně pozitivní, ale pak se budeme muset vypořádat s problémy, které z tohoto rychlého tempa pokroku vyplývají, a tyto problémy na nás mohou dopadnout velmi rychle. Můžeme také narazit na další rizika, která vznikají nepřímo v důsledku pokroku v oblasti AI a která je těžké předem předvídat.
Vzhledem k povaze neznámých neznámých není možné sestavit vyčerpávající seznam, uvedu však tři možné problémy jako názorné příklady toho, na co bychom si měli dávat pozor:
- Rychlý pokrok v biologii. Pokud se nám podaří dosáhnout stoletého pokroku v medicíně během několika let, je možné, že výrazně prodloužíme délku lidského života, a existuje šance, že získáme i radikální schopnosti, jako je možnost zvýšit lidskou inteligenci nebo zásadně změnit lidskou biologii. To by byly velké změny v tom, co je možné, a odehrály by se velmi rychle. Mohly by být pozitivní, pokud by byly provedeny zodpovědně (v což doufám, jak je popsáno v knize Machines of Loving Grace), ale vždy existuje riziko, že se velmi zvrtnou – například pokud snahy o zvýšení inteligence lidí zároveň povedou k jejich větší nestabilitě nebo touze po moci. Existuje také otázka „uploads“ nebo „emulace celého mozku“, digitálních lidských myslí instancovaných v softwaru, které by jednoho dne mohly pomoci lidstvu překonat jeho fyzická omezení, ale které s sebou také nesou rizika, která považuji za znepokojivá.
- Umělá inteligence mění lidský život způsobem, který není zdravý. Svět s miliardami inteligentních systémů, které jsou ve všem mnohem chytřejší než lidé, bude velmi podivným místem k životu. I když AI aktivně neusiluje o útok na lidi (sekce 1) a není výslovně využívána státy k útlaku či kontrole (sekce 3), může se toho hodně pokazit i bez toho, a to prostřednictvím běžných obchodních pobídek a transakcí, které jsou na papíře konsensuální. První náznaky toho vidíme v obavách z AI psychózy, AI dohánějící lidi k sebevraždě a obavách z romantických vztahů s AI. Mohly by například mocné AI vymyslet nějaké nové náboženství a přivést k němu miliony lidí? Mohla by většina lidí skončit nějakým způsobem „závislá“ na interakcích s AI? Mohli by lidé skončit jako „loutky“ systémů AI, kde AI v podstatě sleduje každý jejich pohyb a neustále jim přesně říká, co mají dělat a říkat, což vede k „dobrému“ životu, ale životu, který postrádá svobodu nebo jakoukoli hrdost na dosažené úspěchy? Nebylo by těžké vymyslet desítky takových scénářů, kdybych se posadil s tvůrcem Black Mirror a zkusil je společně vymyslet. Myslím, že to poukazuje na důležitost věcí, jako je vylepšení Claudeovy ústavy, nad rámec toho, co je nezbytné k prevenci problémů uvedených v oddíle 1. Zdá se být zásadní zajistit, aby modely umělé inteligence skutečně měly na srdci dlouhodobé zájmy svých uživatelů, a to způsobem, který by podporovali uvážliví lidé, a ne nějakým jemně zkresleným způsobem.
- Smysl lidské existence. Toto souvisí s předchozím bodem, ale nejde tu ani tak o konkrétní interakce lidí se systémy umělé inteligence, jako spíše o to, jak se obecně změní lidský život ve světě s výkonnou umělou inteligencí. Budou lidé schopni v takovém světě najít smysl a význam? Myslím si, že je to otázka přístupu: jak jsem uvedl v knize Machines of Loving Grace, domnívám se, že smysl lidského života nespočívá v tom, být v něčem nejlepší na světě, a že lidé mohou najít smysl i v dlouhodobém horizontu prostřednictvím příběhů a projektů, které milují. Prostě musíme přerušit spojení mezi vytvářením ekonomické hodnoty a vlastní hodnotou a smyslem. Ale to je přechod, který musí společnost absolvovat, a vždy existuje riziko, že to nezvládneme dobře.
V souvislosti se všemi těmito potenciálními problémy doufám, že ve světě, kde existuje výkonná umělá inteligence, o které věříme, že nás nezabije, že neslouží jako nástroj represivní vlády a že skutečně pracuje v náš prospěch, budeme moci tuto umělou inteligenci využít k předvídání a prevenci těchto problémů. To však není zaručeno – stejně jako u všech ostatních rizik se s tím musíme zacházet opatrně.
Zkouška pro lidstvo
Při čtení tohoto eseje může vzniknout dojem, že se nacházíme v nelehké situaci. Mně se rozhodně zdálo skličující ji psát, na rozdíl od Machines of Loving Grace, kde jsem měl pocit, že dávám formu a strukturu nesmírně krásné hudbě, která mi už léta zněla v hlavě. A na této situaci je skutečně mnoho věcí, které jsou obtížné. Umělá inteligence představuje pro lidstvo hrozby z mnoha směrů a mezi jednotlivými nebezpečími panuje skutečné napětí, přičemž zmírnění některých z nich s sebou nese riziko zhoršení jiných, pokud nepostupujeme s mimořádnou opatrností.
Věnovat čas pečlivému budování systémů umělé inteligence tak, aby samy o sobě neohrožovaly lidstvo, je ve skutečném rozporu s potřebou demokratických států udržet si náskok před autoritářskými režimy a nenechat se jimi podrobit. Na druhou stranu však tytéž nástroje založené na umělé inteligenci, které jsou nezbytné k boji proti autokratickým režimům, mohou být v případě jejich zneužití obráceny proti nám samotným a vést k nastolení tyranie v našich vlastních zemích. Terorismus poháněný umělou inteligencí by mohl zabít miliony lidí prostřednictvím zneužití biologie, ale přehnaná reakce na toto riziko by nás mohla dovést na cestu k autokratickému sledovacímu státu. Účinky umělé inteligence na pracovní trh a ekonomickou koncentraci, kromě toho, že jsou samy o sobě závažnými problémy, nás mohou donutit čelit dalším problémům v prostředí veřejného hněvu a možná dokonce občanských nepokojů, místo toho, abychom se mohli odvolat na lepší stránky naší povahy. Především samotný počet rizik, včetně těch neznámých, a nutnost vypořádat se s nimi všemi najednou, vytváří zastrašující překážkovou dráhu, kterou musí lidstvo překonat.
Navíc by posledních několik let mělo jasně ukázat, že představa o zastavení či dokonce podstatném zpomalení vývoje této technologie je v zásadě neudržitelná. Vzorec pro vytváření výkonných systémů umělé inteligence je neuvěřitelně jednoduchý, a to natolik, že by se dalo téměř říci, že vzniká spontánně ze správné kombinace dat a výpočetního výkonu. Jeho vznik byl pravděpodobně nevyhnutelný v okamžiku, kdy lidstvo vynalezlo tranzistor, nebo možná dokonce ještě dříve, když jsme se poprvé naučili ovládat oheň. Pokud to neudělá jedna společnost, udělají to ostatní téměř stejně rychle. Kdyby všechny společnosti v demokratických zemích zastavily nebo zpomalily vývoj na základě vzájemné dohody nebo regulačního nařízení, autoritářské země by prostě pokračovaly dál. Vzhledem k neuvěřitelné ekonomické a vojenské hodnotě této technologie a k absenci jakéhokoli smysluplného mechanismu vynucování nevidím jak bychom je mohli přesvědčit, aby přestaly.
Vidím cestu k mírnému zmírnění vývoje umělé inteligence, které je slučitelné s realistickým pohledem na geopolitiku. Tato cesta zahrnuje zpomalení postupu autokracií směrem k výkonné AI na několik let tím, že jim odepřeme zdroje, které k jejímu vybudování potřebují,46 konkrétně čipy a zařízení na výrobu polovodičů. To zase poskytne demokratickým zemím časový prostor, který mohou „využít“ k pečlivějšímu budování výkonné AI s větším zohledněním jejích rizik, přičemž budou postupovat dostatečně rychle, aby autokracie pohodlně porazily. Soutěž mezi společnostmi zabývajícími se AI v rámci demokracií pak lze řešit pod záštitou společného právního rámce, a to kombinací průmyslových standardů a regulace.
Společnost Anthropic se o tuto cestu velmi usilovně zasazovala tím, že prosazovala kontrolu vývozu čipů a rozumnou regulaci umělé inteligence, ale i tyto návrhy, které se zdají být založené na zdravém rozumu, byly politiky ve Spojených státech (tedy v zemi, kde jsou nejdůležitější) z velké části odmítnuty. Na umělé inteligenci se dá vydělat tolik peněz – doslova biliony dolarů ročně –, že i ta nejjednodušší opatření mají potíže překonat politickou ekonomii vlastní umělé inteligenci. V tom spočívá past: umělá inteligence je tak mocná, tak lákavá kořist, že je pro lidskou civilizaci velmi obtížné uvalit na ni jakékoli omezení.
Dokážu si představit, stejně jako Sagan ve filmu Kontakt, že se tento příběh odehrává na tisících světů. Druh získá vědomí, naučí se používat nástroje, zahájí exponenciální technologický vzestup, čelí krizím industrializace a jaderných zbraní, a pokud je přežije, postaví se před nejtěžší a poslední výzvu, když se naučí tvarovat písek do strojů, které myslí. Zda tuto zkoušku přežijeme a budeme pokračovat v budování krásné společnosti popsané v knize Machines of Loving Grace, nebo podlehneme otroctví a zničení, bude záviset na našem charakteru a odhodlání jako druhu, na našem duchu a duši.
Navzdory mnoha překážkám věřím, že lidstvo má v sobě sílu tuto zkoušku zvládnout. Dodávají mi odvahu a inspiraci tisíce výzkumníků, kteří zasvětili svou kariéru tomu, aby nám pomohli porozumět modelům umělé inteligence, řídit je a utvářet jejich povahu a strukturu. Domnívám se, že nyní existuje reálná šance, že tyto snahy přinesou ovoce včas, aby měly skutečný význam. Povzbuzuje mě, že alespoň některé společnosti prohlásily, že’jsou ochotny nést značné komerční náklady, aby zabránily tomu, že jejich modely přispějí k hrozbě bioterorismu. Povzbuzuje mě, že několik odvážných lidí odolalo převládajícím politickým trendům a přijalo zákonodárství, které klade první zárodky rozumných ochranných opatření na systémy umělé inteligence. Těší mě, že veřejnost chápe, že AI s sebou nese rizika, a chce, aby se těmito riziky zabývalo. Těší mě nezdolný duch svobody po celém světě a odhodlání postavit se tyranii, ať se objeví kdekoli.
Budeme však muset zintenzivnit naše úsilí, pokud chceme uspět. Prvním krokem je, aby ti, kteří jsou této technologii nejblíže, jednoduše řekli pravdu o situaci, v níž se lidstvo nachází – o což jsem se vždy snažil; v tomto eseji tak činím ještě výslovněji a s větší naléhavostí. Dalším krokem bude přesvědčit světové myslitele, politiky, firmy a občany o naléhavosti a zásadním významu této otázky – že stojí za to věnovat jí pozornost a politický kapitál ve srovnání s tisíci dalších témat, která každý den dominují zprávám. Pak přijde čas na odvahu, kdy se dostatek lidí vzepře převládajícím trendům a bude se držet svých zásad, i tváří v tvář hrozbám pro své ekonomické zájmy a osobní bezpečnost.
Léta, která máme před sebou, budou neuvěřitelně náročná a budou od nás vyžadovat víc, než si myslíme, že dokážeme dát. Ale během svého působení jako výzkumník, vedoucí pracovník a občan jsem byl svědkem tolik odvahy a ušlechtilosti, že věřím, že můžeme zvítězit – že i v těch nejtemnějších chvílích dokáže lidstvo, zdánlivě na poslední chvíli, najít sílu a moudrost potřebnou k tomu, aby zvítězilo. Nemáme čas ztrácet.
Rád bych poděkoval Erikovi Brynjolfssonovi, Benu Buchananovi, Marianu-Florentinovi Cuéllarovi, Allanovi Dafoeovi, Kevinovi Esveltovi, Nicku Becksteadovi, Richardu Fontainovi, Jimu McClaveovi a mnoha zaměstnancům společnosti Anthropic za jejich užitečné připomínky k návrhům tohoto článku.
Poznámky pod čarou
- To koresponduje s myšlenkou, kterou jsem vyjádřil v knize Machines of Loving Grace, kde jsem na úvod uvedl, že kladné stránky umělé inteligence by neměly být vnímány jako proroctví o spasení a že je důležité být konkrétní a realistický a vyhýbat se grandiózním představám. V konečném důsledku jsou proroctví o spáse i proroctví o zkáze pro konfrontaci se skutečným světem nepomocná, a to v podstatě ze stejných důvodů.
- Cílem společnosti Anthropic je zachovat si při těchto změnách konzistentní postoj. V době, kdy bylo politicky populární hovořit o rizicích umělé inteligence, se společnost Anthropic opatrně zasazovala o rozvážný a na důkazech založený přístup k těmto rizikům. I nyní, kdy je diskuse o rizicích umělé inteligence politicky nepopulární, se společnost Anthropic nadále opatrně zasazuje o rozvážný a na důkazech založený přístup k těmto rizikům.
- Postupem času jsem získal stále větší důvěru v směřování umělé inteligence a v to, že ve všech oblastech překoná lidské schopnosti, ale určitá nejistota stále přetrvává.
- Skvělým příkladem jsou opatření na kontrolu vývozu čipů. Jsou jednoduchá a zdá se, že většinou prostě fungují.
- A samozřejmě musí být hledání takových důkazů intelektuálně poctivé, aby mohlo přinést i důkazy o neexistenci nebezpečí. Transparentnost prostřednictvím informačních karet a dalších zveřejňovaných informací je pokusem o takový intelektuálně poctivý přístup.
- Od doby, kdy v roce 2024 vyšla kniha Machines of Loving Grace, jsou systémy umělé inteligence skutečně schopné vykonávat úkoly, které lidem zabírají několik hodin. Organizace METR nedávno odhadla, že systém Opus 4.5 dokáže s 50% spolehlivostí vykonat práci odpovídající přibližně čtyřem lidským pracovním hodinám.
- Aby bylo jasno: i když je z technického hlediska výkonná umělá inteligence vzdálena jen 1–2 roky, mnoho jejích společenských důsledků, ať už pozitivních, nebo negativních, se může projevit až o několik let později. Proto si mohu zároveň myslet, že AI během 1–5 let nahradí 50 % základních kancelářských pozic, a zároveň si myslet, že za pouhých 1–2 roky budeme mít AI, která bude schopnější než kdokoli .
- Je třeba dodat, že veřejnost (na rozdíl od tvůrců politik) se zdá být riziky umělé inteligence velmi znepokojena. Myslím si, že část jejich obav je oprávněná (např. nahrazování pracovních míst umělou inteligencí), zatímco jiná část je mylná (např. obavy ohledně spotřeby vody umělou inteligencí, která není významná). Tato negativní reakce mi dává naději, že je možné dosáhnout konsensu ohledně řešení rizik, ale zatím se to ještě nepromítlo do změn v politice, natož do účinných nebo dobře zacílených změn v politice.
- Samozřejmě mohou také ovlivňovat (nebo prostě podplácet) velké množství lidí, aby ve fyzickém světě jednali podle jejich přání.
- Nemyslím si, že jde o falešný argument: mám například za to, že Yann LeCun zastává tento názor.
- Viz například kapitola 5.5.2 (str. 63–66) systémové karty Claude 4.
- Tento jednoduchý model obsahuje i řadu dalších předpokladů, kterými se zde nebudu zabývat. Obecně by nás měly vést k tomu, abychom se méně obávali konkrétního jednoduchého scénáře nesouladného usilování o moc, ale zároveň více se obávali možného nepředvídatelného chování, s nímž jsme nepočítali.
- Enderova hra popisuje variantu tohoto scénáře, v níž figurují lidé namísto umělé inteligence.
- Například modely mohou dostat pokyn, aby se zdržely různých špatných činů a zároveň poslouchaly lidi, ale pak mohou zjistit, že mnoho lidí právě ty špatné věci dělá! Není jasné, jak by se tento rozpor vyřešil (a dobře navržená konstituce by měla model povzbuzovat k tomu, aby tyto rozpory elegantně řešil), ale tento typ dilematu se příliš neliší od údajně „umělých“ situací, do nichž AI modely při testování stavíme.
- Mimochodem, jedním z důsledků toho, že ústava je dokumentem v běžném jazyce, je to, že je srozumitelná pro širokou veřejnost, což znamená, že ji může kdokoli kriticky posoudit a porovnat s podobnými dokumenty jiných společností. Bylo by užitečné vyvolat soutěž o to, kdo dosáhne nejvyšší úrovně, která by společnosti nejen motivovala k zveřejňování těchto dokumentů, ale také k tomu, aby byly kvalitní.
- Existuje dokonce hypotéza o hlubokém sjednocujícím principu, který propojuje přístup založený na znakových modelích z oblasti Constitutional AI s výsledky z oblasti interpretovatelnosti a vědy o sladěnosti. Podle této hypotézy vznikly základní mechanismy, které pohánějí Clauda, původně jako způsoby, jak simulovat postavy v předtréninku, například předpovídat, co by postavy v románu řekly. To by naznačovalo, že užitečným způsobem, jak o ústavě uvažovat, je spíše popis postavy, který model používá k instanciování konzistentní osobnosti. Pomohlo by nám to také vysvětlit výsledky „Musím být špatný člověk“, které jsem zmínil výše (protože se model snaží chovat se, jako by byl koherentní postavou – v tomto případě špatnou), a naznačovalo by to, že metody interpretovatelnosti by měly být schopny objevit „psychologické rysy“ uvnitř modelů. Naši výzkumníci pracují na způsobech, jak tuto hypotézu otestovat.
- Pro upřesnění: monitorování probíhá způsobem, který chrání soukromí.
- I při našich vlastních pokusech s pravidly, která si v rámci naší Politiky odpovědného škálování v podstatě dobrovolně ukládáme, jsme se znovu a znovu přesvědčili, že je velmi snadné sklouznout k přílišné rigiditě tím, že vytyčíme hranice, které se předem zdají důležité, ale zpětně se ukážou jako nesmyslné. Je prostě velmi snadné stanovit pravidla pro nesprávné věci, když se technologie rychle vyvíjí.
- Zákon SB 53 a iniciativa RAISE se vůbec nevztahují na společnosti s ročním obratem nižším než 500 milionů dolarů. Vztahují se pouze na větší a zavedenější společnosti, jako je například Anthropic.
- Joyovu esej jsem poprvé četl před 25 lety, v době, kdy vznikla, a zanechala na mě hluboký dojem. Tehdy i dnes ji považuji za příliš pesimistickou – nemyslím si, že široké „vzdání se“ celých oblastí technologie, jak navrhuje Joy, je řešením –, ale otázky, které v ní nastoluje, byly překvapivě prozíravé a Joy navíc píše s hlubokým smyslem pro soucit a lidskost, které obdivuji.
- Musíme se obávat státních aktérů, a to jak v současnosti, tak i v budoucnosti, a tomuto tématu se věnuji v následující části.
- Existují důkazy, že mnoho teroristů má přinejmenším relativně dobré vzdělání, což by mohlo být v rozporu s tím, co zde tvrdím o negativní korelaci mezi schopnostmi a motivací. Myslím si však, že ve skutečnosti se jedná o kompatibilní pozorování: pokud je prahová hodnota schopností pro úspěšný útok vysoká, pak téměř ze samé definice musí ti, kteří v současnosti uspějí, mít vysoké schopnosti, i když jsou schopnosti a motivace negativně korelovány. Ale ve světě, kde by byly odstraněny omezení schopností (např. díky budoucím LLM), bych předpovídal, že značná část populace lidí s motivací zabíjet, ale s nižšími schopnostmi, by se do toho pustila – stejně jako to vidíme u zločinů, které nevyžadují velké schopnosti (jako střelby ve školách).
- Sekta Aum Shinrikyo se o to však pokusila. Její vůdce Seiichi Endo absolvoval studium virologie na Kjótské univerzitě a pokusil se vyrobit jak antrax, tak virus eboly. V roce 1995 mu však k úspěchu chyběly potřebné odborné znalosti i zdroje. Dnes je laťka podstatně níže a velké jazykové modely (LLM) by ji mohly snížit ještě více.
- Zvláštním jevem u masových vrahů je to, že způsob vraždění, který si zvolí, funguje téměř jako jakási groteskní módní vlna. V 70. a 80. letech byli sérioví vrazi velmi častým jevem a noví sérioví vrazi často napodobovali chování zavedenějších či slavnějších sériových vrahů. V 90. a 2000. letech se masové střelby staly běžnějšími, zatímco sérioví vrazi se stali méně častými. Neexistuje žádná technologická změna, která by tyto vzorce chování vyvolala, zdá se pouze, že násilní vrazi kopírovali chování jeden druhého a „populární“ věc, kterou kopírovali, se změnila.
- Příležitostní hackeři si někdy myslí, že tyto klasifikátory prolomili, když se jim podaří přimět model k výstupu jedné konkrétní informace, jako je například sekvence genomu viru. Jak jsem však již vysvětlil, model hrozby, který nás znepokojuje, zahrnuje postupné, interaktivní rady trvající týdny či měsíce, týkající se konkrétních nejasných kroků v procesu výroby biologických zbraní, a právě proti tomu se naše klasifikátory snaží bránit. (Náš výzkum často popisujeme jako hledání „univerzálních“ jailbreaků – takových, které nefungují pouze v jednom konkrétním nebo úzkém kontextu, ale široce otevírají chování modelu.)
- I když budeme i nadále investovat do zlepšování účinnosti našich klasifikátorů, pro firmy by mohlo být smysluplné sdílet mezi sebou podobné pokroky.
- Samozřejmě si nemyslím, že by společnosti měly být povinny zveřejňovat technické podrobnosti o konkrétních krocích při výrobě biologických zbraní, které brání, a dosud přijaté zákony o transparentnosti (SB 53 a RAISE) tuto skutečnost zohledňují.
- Dalším souvisejícím konceptem jsou „trhy odolnosti“, na nichž vláda podporuje vytváření zásob osobních ochranných prostředků, respirátorů a dalšího nezbytného vybavení potřebného k reakci na biologický útok tím, že se předem zavazuje zaplatit za toto vybavení v případě nouze předem dohodnutou cenu. To dodavatele motivuje k vytváření zásob takového vybavení bez obav, že by jim vláda toto vybavení zabavila bez náhrady.
- Proč se více obávám velkých aktérů, pokud jde o uchopení moci, ale malých aktérů, pokud jde o způsobení zkázy? Protože dynamika je odlišná. Uchopení moci spočívá v tom, zda jeden aktér dokáže nashromáždit dostatek síly k tomu, aby přemohl všechny ostatní – proto bychom se měli obávat nejmocnějších aktérů a/nebo těch, kteří jsou nejblíže umělé inteligenci. Zkázu naproti tomu mohou způsobit i ti, kteří mají jen malou moc, pokud je mnohem těžší se proti ní bránit, než ji způsobit. Jde tedy o hru na obranu proti nejpočetnějším hrozbám, jimiž budou pravděpodobně menší aktéři.
- To by se mohlo jevit jako rozpor s mým tvrzením, že v případě kyberútoků může být rovnováha mezi útokem a obranou vyrovnanější než u biologických zbraní, ale obávám se zde toho, že pokud bude umělá inteligence určité země nejvýkonnější na světě, ostatní země se nebudou moci bránit, i kdyby samotná technologie vykazovala vnitřní rovnováhu mezi útokem a obranou.
- Například ve Spojených státech sem patří čtvrtý dodatek a zákon Posse Comitatus.
- Pro upřesnění je třeba říci, že existují i argumenty pro výstavbu velkých datových center v zemích s odlišnými systémy správy věcí veřejných, zejména pokud jsou tato centra řízena společnostmi z demokratických zemí. Taková výstavba by v zásadě mohla demokratickým zemím pomoci lépe konkurovat Čínské komunistické straně, která představuje větší hrozbu. Také si myslím, že taková datová centra nepředstavují velké riziko, pokud nejsou velmi rozsáhlá. Celkově však považuji za opodstatněné postupovat opatrně při umisťování velmi rozsáhlých datových center do zemí, kde nejsou dostatečně zavedeny institucionální záruky a ochrana právního státu.
- To je samozřejmě také argument pro posílení bezpečnosti jaderného odstrašujícího prostředku, aby byl odolnější vůči výkonné umělé inteligenci, a demokratické státy disponující jadernými zbraněmi by tak měly učinit. Nevíme však, čeho bude mocná umělá inteligence schopna ani jaké obranné prostředky, pokud vůbec nějaké, proti ní budou účinné, a proto bychom neměli předpokládat, že tato opatření problém nutně vyřeší.
- Existuje také riziko, že i kdyby jaderné odstrašení zůstalo účinné, útočící země by se mohla rozhodnout, že náš bluf prokoukne – není jasné, zda bychom byli ochotni použít jaderné zbraně k obraně proti roji dronů, i kdyby tento roj představoval značné riziko, že nás porazí. Roje dronů by mohly být novým jevem, který je méně závažný než jaderné útoky, ale závažnější než konvenční útoky. Alternativně by rozdílné hodnocení účinnosti jaderného odstrašování v éře umělé inteligence mohlo destabilizujícím způsobem změnit herní teorii jaderného konfliktu.
- Aby bylo jasno, domnívám se, že správnou strategií je neprodávat čipy Číně, i kdyby se termín vzniku výkonné umělé inteligence výrazně prodloužil. Nemůžeme Číňany „závislé“ na amerických čipech – jsou odhodláni vybudovat si vlastní čipový průmysl tak či onak. Bude jim to trvat mnoho let a tím, že jim prodáváme čipy, jim během té doby jen výrazně pomáháme.
- Aby bylo jasno, většina zbraní, které se dnes používají na Ukrajině a na Tchaj-wanu, nejsou plně autonomní. Ty sice přijdou, ale dnes tu ještě nejsou.
- Naše modelová karta pro Claude Opus 4.5, náš nejnovější model, ukazuje, že Opus si vede lépe při pohovoru zaměřeném na výkonnostní inženýrství, který se v Anthropicu často koná, než kterýkoli uchazeč v historii společnosti.
- „Psaní celého kódu“ a „vykonávání práce softwarového inženýra od začátku do konce“ jsou dvě zcela odlišné věci, protože softwaroví inženýři dělají mnohem víc než jen píší kód – patří sem například testování, práce s prostředími, soubory a instalacemi, správa cloudových nasazení, vylepšování produktů a mnoho dalšího.
- Počítače jsou v jistém smyslu univerzální, ale samy o sobě zjevně nedokážou zvládnout drtivou většinu lidských kognitivních schopností, i když v některých oblastech (například v aritmetice) člověka výrazně převyšují. Samozřejmě, že systémy postavené na bázi počítačů, jako je umělá inteligence, jsou dnes schopny široké škály kognitivních schopností, a právě o tom je tento esej.
- Aby bylo jasno: modely umělé inteligence nemají úplně stejný profil silných a slabých stránek jako lidé. Rozvíjejí se však v podstatě rovnoměrně ve všech ohledech, takže to, že mají výkyvy nebo nerovnoměrný profil, nemusí mít nakonec žádný význam.
- Ačkoli mezi ekonomy panují ohledně této myšlenky diskuse.
- Osobní jmění představuje „stav“, zatímco HDP představuje „tok“, takže se zde netvrdí, že Rockefeller vlastnil 2 % ekonomické hodnoty Spojených států. Je však obtížnější změřit celkové jmění národa než HDP a individuální příjmy lidí se v průběhu roku značně liší, takže je složité vypočítat poměr ve stejných jednotkách. Poměr největšího osobního jmění k HDP, i když nejde o srovnání stejných veličin, je přesto naprosto rozumným měřítkem extrémní koncentrace bohatství.
- Celková hodnota práce v celé ekonomice činí 60 bilionů dolarů ročně, takže 3 biliony dolarů ročně by odpovídaly 5 % této částky. Tuto částku by mohla vydělat společnost, která by poskytovala pracovní sílu za 20 % nákladů na lidskou pracovní sílu a měla 25% podíl na trhu, a to i v případě, že by se poptávka po pracovní síle nezvýšila (což by se však vzhledem k nižším nákladům téměř jistě stalo).
- Aby bylo jasno, nemyslím si, že by současná produktivita umělé inteligence již představovala podstatnou část hospodářského růstu USA. Spíše se domnívám, že výdaje na datová centra odrážejí růst způsobený preventivními investicemi, které vyplývají z toho, že trh očekává budoucí hospodářský růst poháněný umělou inteligencí a podle toho investuje.
- Pokud s vládou souhlasíme, řekneme to a hledáme společné body, kde jsou vzájemně podporované politiky skutečně prospěšné pro svět. Naším cílem je být nestrannými zprostředkovateli, nikoli příznivci či odpůrci jakékoli konkrétní politické strany.
- Nemyslím si, že by to mohlo trvat déle než pár let: v delším časovém horizontu si budou vyrábět vlastní čipy.