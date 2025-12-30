DARVO: Jak ruská propaganda využívá psychologickou manipulaci

Obsah
- 1 Co je DARVO a jak je běžné
- 2 Historie popisu fenoménu DARVO
- 3 Co je DARVO a co „gaslighting“
- 4 Jaký typ člověka má tendenci používat gaslighting?
- 5 Jak poznáte DARVO
- 6 Proč nepoužívat tuto techniku pochybné odvety
- 7 DARVO v propagandě Kremlu
- 8 Jak přistupovat k tvrzením o „míru“, pokud jsou doprovázena činy opačného typu
- 9 Má smysl jednat s aktérem, který používá DARVO?
- 10 Je správné jednání s takovým aktérem odmítnout?
- 11 Závěr
V dnešním textu se seznámíme s fenoménem, který psychologové označují zkratkou DARVO – „Deny, Attack, Reverse Victim and Offender“, tedy „Popřít, útočit, obrátit roli oběti a pachatele“. Tento mechanismus je běžně popisován v mezilidských vztazích, kdy manipulátor tváří v tvář jasnému provinění místo přiznání viny okamžitě popře fakta, začne útočit na kritiky a často obrátí roli oběti a pachatele, čímž manipuluje vnímáním okolí. V důsledku to znamená, že oběť, která se po právu a spravedlivě brání, se často cítí zmatená, rozrušená a zpochybňuje vlastní vnímání reality.
DARVO ale není jen psychologickou zajímavostí – jeho principy lze pozorovat i v politické komunikaci a válečné propagandě. Rysy této techniky se dají přesně identifikovat i v rétorice ruského vedení a Kremlu. Zejména při vysvětlování či bagatelizaci vojenských akcí a mezinárodně kritizovaných činů. Ruská propaganda opakovaně popírá vlastní odpovědnost, útočí na kritiky a zahraniční média a současně se prezentuje jako ohrožená strana, obracející role oběti a agresora.
V následujícím textu si ukážeme, jak DARVO funguje, jak ho rozpoznat v běžné komunikaci i v mediálních výstupech, a proč jeho principy dokážou být tak účinné i v geopolitickém kontextu.
Co je DARVO a jak je běžné
Věděli jste, že rozhovor bude složitý, protože jste museli někoho konfrontovat s jeho nevhodným chováním. Možná to byl kolega, který si přivlastnil váš pracovní nápad; možná to byl nový přítel, který o vás za vašimi zády říkal ošklivé věci; nebo možná to byl romantický partner, který vám byl nevěrný. Důkazy jsou nezvratné – natolik nezvratné, že očekáváte od druhé strany přiznání a žádost o odpuštění. Tak byste postupovali vy. Ale to není způsob jednání jednání této osoby.
Ta tváří v tvář jasnému provinění vše popře. Místo projevu lítosti, přejde do protiútoku a možná vás dokonce obviní z toho samého chování, kterého se dopustila sama. Navíc si hrála na oběť a vás vykreslila jako skutečného pachatele. Vlastně jste se dozvěděl, že viníkem všeho jste vy. Celá interakce vás rozrušila a zmátla – dokonce jste možná podlehli a začali zpochybňovat své vnímání. Je možné, že jste si to celé popletl?
Gratulujeme, právě jste se stali obětí DARVO, což je technika, se kterou se můžeme setkat v každodenním životě při jednání se sociopatickými osobnostmi. Tento typ chování, psychologické války mezi lidmi, je navržen tak, aby odvedl pozornost od jakéhokoli trestu za špatné chování a místo toho jej proměnil v příležitost získat nad vámi moc.
Pro vyrovnaného, duševně zdravého člověka je DARVO matoucí a znepokojující zážitek. Ale jakmile pochopíte, jak tato technika funguje, už nikdy se jí nemusíte stát obětí.
Zkratka byla vytvořena v roce 1997 psycholožkou Jennifer Freydovou z Oregonské univerzity, která se intenzivně zabývá domácím a sexuálním násilím a charakteristikami těch, kteří se ho často dopouštějí. Zjistila, že když jsou pachatelé konfrontováni s důkazy o svém pochybení, obvykle nejprve popírají nebo minimalizují svou vinu („Děláš z komára velblouda“), poté obviní oběť, že problém způsobila („Lituješ toho, co se stalo, a teď z toho viníš mě“) a nakonec obrátí role oběti a pachatele („To ty by ses měl omluvit“).
Freydová se ve své práci obecně zaměřovala na nejzávažnější druhy přestupků, ale společně s dalšími výzkumníky zjistila, že k DARVO dochází běžně i v případě, kdy jsou někteří lidé kritizováni za běžnější prohřešky.
V roce 2017 požádali vědci 138 respondentů z řad vysokoškolských studentů, aby si vzpomněli na situaci, kdy konfrontovali jinou osobu kvůli jasnému prohřešku, mezi které patřilo například osobní napadení, sociální vyloučení nebo mlčení. Vědci zjistili, že oběti zažily určitou míru chování DARVO ve většině hlášených konfrontací. Studie také odhalila, že ženy měly o téměř 25 procent vyšší pravděpodobnost než muži, že se s touto technikou setkají, a že DARVO je znepokojivě účinné při vyvolávání určité míry sebeobviňování u svých obětí.
Co je DARVO a co „gaslighting“
DARVO má některé společné rysy s fenoménem známým jako „gaslighting“. Tento termín pochází z britské divadelní hry „Gas Light“ z roku 1938, která byla později zfilmována. V příběhu manžel psychologicky manipuluje svou ženu, aby uvěřila, že ztrácí rozum – například záměrně mění světlo plynových lamp (odtud název gas lights) a popírá její vnímání reality. Cílem jeho chování je vyvolat pochybnosti o jejím vlastním úsudku a důvěře ve vlastní vnímání, aby ji přesvědčil, že ztrácí rozum.
Podobně jako DARVO, i gaslighting zahrnuje popírání reality, manipulaci a obrácení role oběti a agresora. Rozdíl je spíše v kontextu: zatímco gaslighting se popisuje primárně v mezilidských vztazích a psychologickém týrání, DARVO je konkrétnější technika reakce pachatele při konfrontaci s vlastní vinou, často využívaná i v mediální a politické manipulaci. Obojí je ale založeno na taktice manipulace „Nevěř svým vlastním očím, které ti lžou“.
Tento trik se vyskytuje všude v politice, médiích a na internetu – vlastně kdekoli, kde je značná populace lidí jednající v dobré víře. Někteří vědci tvrdí, že nyní žijeme v „kultuře urážky“, což je způsob, jak tvrzení, že určité chování nebo prohlášení je urážlivé, proměnit v právo být uražen, což vede k dalšímu tvrzení o oběti. Myslím, že všichni známe příklady toho, jak lze tuto kulturu využít jako klacek k neupřímnému potlačování nepopulárních názorů a hlasů ve veřejné sféře.
Vědci dokonce identifikovali jev, který bychom mohli nazvat „gaslighting na druhou“ – kdy gaslighters sami používají obvinění z gaslightingu proti ostatním. V této formě DARVO popírají obvinění z gaslightingu, místo toho vás obviní z gaslightingu a tím dosáhnou obrácení rolí oběti a pachatele.
Jaký typ člověka má tendenci používat gaslighting?
Odpověď zní: temná triáda, odhadem 7 % populace, která má nadprůměrnou úroveň tří negativních osobnostních rysů: narcismus (všechno se točí kolem mě), machiavellismus (jsem ochoten ti ublížit, abych dostal, co chci) a psychopatie (necítím k tobě žádnou empatii a nemám výčitky, když ti ubližuji).
V roce 2021 vědci prokázali, že u mladých dospělých je gaslighting úzce spojen s machiavellismem a psychopatií. Gaslighting je také silně spojen se sadismem; jinými slovy, když vám dvojí tvář násilníka způsobuje zmatek a utrpení, on z toho má potěšení. Sadismus je tak trvalou vlastností tohoto typu osobnosti, že někteří vědci jej považují za čtvrtou vlastnost charakteru temné tetrady.
Pokud máte pocit, že lidé, kteří na vás opakovaně používají DARVO, jsou v zásadě mimo, můžete mít pravdu: alespoň z neurologického hlediska se lidé, kteří patří do temné triády, liší od zbytku populace. Pozorování a analýzy ukázaly, že tito lidé mají menší objem mozku než běžná populace v oblastech souvisejících s regulací emocí (dorzolaterální prefrontální kůra, cingulární kůra) a odměnou (ventrální striatum, orbitofrontální kůra). Proto je tak těžké „vyléčit“ manipulátora. Vlastnosti temné triády – zejména pokud se jedná o plně rozvinutou psychopatii – jsou téměř nemožné napravit.
Ale co oběť DARVO – skutečná oběť, ne ta, která se za ni sama prohlásila? Pro někoho, kdo je vystaven této technice, je zpochybňování toho, zda se dané nevhodné chování skutečně stalo, nebo zda situaci nějak špatně vyhodnotil, ve skutečnosti ukazatelem jeho emocionálního zdraví. Jinými slovy, právě to, co z vás dělá slušného člověka, je to, čeho se pachatel chopí, aby vyvolal pochybnosti a sebekritiku. Náchylnost k tomuto morálnímu sebepochybování je to, co DARVO chce využít.
Jak poznáte DARVO
Užitečným nástrojem k posouzení jakékoli interakce tohoto typu, je dotazník profesora Freyda o zkušenostech s DARVO. Ve zkrácené verzi je osmnáct příkladů typických manipulativních tvrzení se kterými jste se mohli běžně setkat:
Řekla vám osoba, které jste se postavili, něco podobného?
„Ať už se stalo cokoli, co říkáš, není moje chyba.“
„To se nikdy nestalo“
„Pamatuješ si to špatně“
„Jen se snažíš ze mě udělat špatnou fotku“
„Chováš se jako blázen“
„Jsi lhář“
„Chováš se jako bludný člověk“
„Potřebuješ pomoc“
„Nikdo by ti nevěřil, kdybys o tom něco řekl/a“
„Jen se mě snažíš manipulovat“
„Lituješ toho, co jsi udělal/a, a teď obviňuješ mě.“
„Nemůžu uvěřit, že se to snažíš svalit na mě.“
„Já jsem tady skutečná oběť“
„Nejsi ke mně fér“
„Já jsem ten, kdo tím trpěl nejvíc“
„Proč mě trestáš?“
„Choval ses ke mně hůř, než jsem se já kdy choval k tobě“
„Měl by ses mi omluvit“
Pokud se domníváte, že jste se stali obětí DARVO, je zřejmým řešením vyhýbat se pachateli v budoucnu. Temné triády obecně nemění své chování, protože nedokážou změnit svou šedou hmotu, která řídí jejich emoční regulaci a systém odměn. Navíc jejich psychopatické sklony je činí neschopnými lítosti: pokud nelitujete toho, co jste udělali, a dosáhli jste tím požadovaného výsledku, budete v tom pokračovat.
Ještě lepší je být schopen identifikovat uživatele DARVO před navázáním romantického vztahu, přátelství nebo pracovního partnerství. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je pozorování internetové aktivity dané osoby, pokud je to možné. Bylo zjištěno, že lidé s charakteristikami temné triády jsou obzvláště přitahováni tím, co klinici eufemisticky nazývají „problematickým používáním sociálních médií“. Pokud zjistíte, že manipuluje s lidmi online, můžete si být jisti, že bude manipulovat i s vámi v reálném životě. Buďte opatrní a pokud je to možné, přerušte s ním kontakt.
Proč nepoužívat tuto techniku pochybné odvety
Je třeba zdůraznit, že byste sami neměli používat DARVO. Kdybyste byli opravdovým členem temné trojice, pravděpodobně byste si vůbec dali práci číst tento článek. Gaslightingové chování však není černobílý jev, má mnoho odstínů šedi. I vyrovnaný člověk může upadnout do některých patologických mezilidských návyků. Pokud si myslíte, že jste se dopustili nějakého pochybného odvetného chování, zejména když jste se cítili kritizováni a bránili se, vraťte se k výše uvedenému DARVO kvízu a zhodnoťte svou vlastní komunikaci, zejména tu, která zahrnovala nějaký konflikt.
Většina z nás se pravděpodobně někdy použila výše zmíněné věty a dopustila nějaké verze tohoto chování. Používáte někdy útok jako způsob, jak se bránit oprávněným otázkám nebo obviněním? Protože technika DARVO je tak účinná, možná jste některé její rysy nenápadně převzali, aniž byste si to uvědomili. Ale můžete si být jisti tím, že DARVO ničí vztahy.
Ještě jedna poslední poznámka: V životě se často vyskytují situace, kdy dojde k opravdovému nedorozumění a zmatku – k nepříjemné situaci, kdy někdo neměl v úmyslu vás urazit nebo zranit, nebo kdy jste byli ve skutečnosti příliš citliví. Čestný člověk je otevřený této možnosti, protože nikdo z nás není dokonalý. Nečestný člověk však nikdy nepřizná, že se zmýlil, a rád obrátí obranu v útok.
Buďte tedy ostražití vůči DARVO a naučte se vyhýbat se pachatelům. Buďte však ostražití také vůči své vlastní potenciální schopnosti stát se pachatelem DARVO, byť jen částečně nebo dočasně. Pokud dokážete přijímat kritiku od ostatních s elegancí a pokorou – a nikdy se nesnažíte obrátit situaci ve svůj prospěch tím, že se na jejich úkor prohlásíte za oběť – budete dobře chráněni před manipulací, ať už vaší, nebo jejich.
Pokušení odpovídat na manipulaci stejnými prostředky je pochopitelné, ale nebezpečné. Používat techniku DARVO jako formu odvety znamená přijmout logiku manipulátora a rezignovat na vlastní ukotvení v realitě. DARVO nevede k objasnění pravdy ani k nápravě křivdy, ale k jejímu rozmazání. Člověk, který tuto techniku použije, sice může krátkodobě získat pocit převahy, ale dlouhodobě ztrácí důvěryhodnost, morální autoritu i schopnost rozlišovat fakta od účelových konstrukcí.
Normalizace DARVO navíc posouvá hranice přijatelného chování: pokud se lež, útok a převracení rolí stanou „oprávněnou obranou“, přestává být možné vést smysluplnou debatu a společnost se propadá do cynismu. Skutečnou odpovědí na DARVO není jeho zrcadlení, ale trvání na realitě, důkazech a důsledcích – i za cenu, že je to náročnější a pomalejší cesta.
DARVO v propagandě Kremlu
Popření je typickým znakem DARVO, kdy pachatel jasného činu odmítá, že by k němu došlo, nebo zpochybňuje jeho závažnost. V případě ruské propagandy se to projevuje například opakovaným popíráním záměrných útoků na civilní cíle na Ukrajině, a to i přes dostupné satelitní snímky a svědectví.
Útok je dalším prvkem, kdy pachatel místo přiznání odpovědnosti útočí na kritiky a označuje je za lháře, propagandisty či nepřátele. V ruské rétorice se to projevuje například tím, že státní média označují západní novináře a vládní instituce za šíření „anti-ruské propagandy“ a manipulaci.
Obrácení role oběti a pachatele je další charakteristikou DARVO, kdy se pachatel prezentuje jako skutečná oběť a své kritiky vykresluje jako agresory. Kreml často vykresluje Rusko jako ohroženou stranu „západní agresí“ a obrací roli Ukrajiny či NATO na „provokatéra“.
Celý proces je doprovázen manipulací vnímání, jejímž cílem je zmást cílovou skupinu, aby zpochybnila vlastní úsudek a cítila se zmatená či zatížená vinou. V praxi to zahrnuje systematické šíření dezinformací a selektivních faktů tak, aby veřejnost nevěděla, co je pravda, a byla přesvědčena, že kritici jsou skuteční agresoři.
Jak přistupovat k tvrzením o „míru“, pokud jsou doprovázena činy opačného typu
Pokud aktér systematicky používá vzorce DARVO, a v případě Putinova Ruska je to prokazatelné, nelze jeho slovní prohlášení brát jako nositele informace, ale jen jako nástroj manipulace. Tvrzení typu „chceme mír“ v tomto kontextu nefungují jako nabídka řešení, ale jako součást informační operace. Smyslem není dosažení míru, nýbrž:
- vytvoření morální symetrie („obě strany jsou stejné“),
- rozmlžení odpovědnosti,
- přesun tlaku na napadenou stranu a její spojence.
V takové situaci má smysl hodnotit výhradně činy, nikoli deklarace. Pokud útoky na civilní cíle pokračují dnem i nocí, pak slova o míru nemají analytickou hodnotu – jsou součástí taktiky DARVO, konkrétně fáze Reverse Victim and Offender.
Má smysl jednat s aktérem, který používá DARVO?
Ano, ale nikoli způsobem, jakým se jedná s partnerem jednajícím v dobré víře. To je zásadní rozdíl. Jednání s aktérem používajícím DARVO:
- nesmí být založeno na důvěře,
- nesmí být založeno na předpokladu racionality ve smyslu „hledání kompromisu“,
- musí být přísně podmíněné, ověřitelné a vázané na konkrétní, kontrolovatelné kroky.
V praxi to znamená, že jednání má smysl pouze jako nástroj řízení konfliktu, nikoli jako cesta ke konsenzu. To proto, že chování odpovídající DARVO znamená jediné: slova slouží k manipulaci, nikoli k řešení. Diplomacie zde nefunguje jako dialog, ale jako mechanismus tlaku, hranic a testování chování. Z psychologického hlediska platí důležité pravidlo: s manipulátorem se nevyjednává o realitě. Realita se stanovuje a jednání se vede pouze o důsledcích.
Je správné jednání s takovým aktérem odmítnout?
Absolutní odmítnutí jednání bývá lákavé, ale obvykle může být strategicky nevýhodné. Označit státní aktéry za „psychopaty“ může být publicisticky srozumitelné, ale analyticky nepřesné. Podstatné není, co jsou, ale jak se chovají. A chování odpovídající DARVO znamená jediné: slova slouží k manipulaci, nikoli k řešení.
Důvody, proč se zasedá k diplomatickým jednáním, i když tušíme, že druhé straně vůbec nejde o dohodo a už vůbec ne o spravedlivý mír, jsou následující:
- jednání může sloužit k odhalování skutečných záměrů,
- vytváří mezinárodní záznam o tom, kdo odmítá konkrétní kroky,
- umožňuje koordinaci spojenců a legitimizaci dalších opatření.
Při posuzování ruské agrese vůči Ukrajině se často setkáváme s fenomény, které zkreslují naši schopnost vyhodnotit realitu – a to i přesto, že činy agresora jsou jasně dokumentovány. Historický relativismus vede k tomu, že dnešní agresi posuzujeme odlišně než obdobné činy v minulosti, například nacistické Německo, přestože morální principy by měly být stejné. Strach z jaderné eskalace vyvolává přehnanou opatrnost a podmiňuje naše myšlení tak, že připouštíme kompromisy, které by jinak byly nepřijatelné. Normativní tlak „jednat“ a diplomatická rutina často zastírá faktickou realitu, čímž vzniká dojem, že kompromis je morálně ospravedlnitelný. A konečně, psychologické mechanismy DARVO agresora aktivně vyvolávají disonanci, která může vést k nevědomému legitimizování jeho tvrzení. Následující čtyři faktory dohromady vysvětlují, proč někdy připouštíme dohodu, byť by pro oběť agrese byla potupná, a proč je klíčové držet se zásady, že realita se stanovuje činy, nikoli „mírovými“ slovy agresora.
1. Historický selektivní rámec („historický relativismus“)
Lidé mají tendenci hodnotit současné konflikty jinak než minulé, i když jsou podobné. Například nacistické Německo a jeho agrese jsou obecně přijímány jako absolutní zlo, zatímco Rusko bývá v některých diskusích hodnoceno „realisticky“ – jako stát s geostrategickými zájmy. Tento rozdíl je kognitivní zkratka, která často vede k nerovnocennému měřítku pro stejná fakta a činy.
2. „Jaderný strach“ a eskalační obezřetnost
Existuje tendence připisovat jaderným mocnostem zvláštní kategorii racionality a obávat se eskalace. To vede k přehnané opatrnosti a podmíněnému smíření – například připouštění nějakého „kompromisu“ ohledně okupovaného území.
Ve skutečnosti jaderné zbraně nemění základní princip DARVO a nemění fakt, že činy a nikoli prohlášení agresora určují realitu. Tento strach lze považovat za psychologický bias zvaný jaderný strach a eskalační obezřetnost (nuclear fear / escalation aversion), který často deformuje soudnost: nechceme riskovat, a proto uvažujeme o variantách, které by jinak byly z hlediska mezinárodního práva a spravedlnosti nepřijatelné.
V mezinárodní politice je častý tlak vyjednat „něco“ místo absolutního nehybného postoje. To může být kombinace tlaku spojenců, mediálního rámce („musíme hledat kompromis“) a pocitu, že diplomatické jednání je cenné samo o sobě. Vnímáme to jako racionální, ale jde často o normativní bias, kdy snaha „jednat“ překrývá morální realitu.
5. Mechanismus DARVO a psychologické ospravedlnění
Když agresor používá DARVO, jeho rétorika může aktivovat kognitivní disonanci: slyšíme „chceme mír“ a vidíme útoky, a mozek má tendenci hledat vysvětlení, které zmírní disonanci – například připuštění podmíněného kompromisu. To je psychologická past, která vytváří zdání legitimity agresora, aniž by nějak změnila fakta.
Závěr
Z klíčového principu vyplývá jedno zásadní varování: s manipulátorem se nevyjednává o realitě. To znamená, že slova agresora nemají žádnou informační váhu – platí pouze činy. Realita se stanovuje jednostranně, nikoli podle jeho tvrzení. Jednání s ním má smysl pouze tehdy, pokud jde o důsledky jeho činů, nikoli o dojemný dialog či hledání kompromisu, který by mohl legitimizovat jeho agresi.
Pro Ukrajinu a její spojence je z tohoto principu jasné, že každý pokus o „mírovou dohodu“ musí být pevně podmíněn kontrolovatelnými kroky a bez kompromisů v otázce územních zisků agresora. Mír, který by byl potupný, který by legalizoval anexe či okupaci, by nebyl mírem, ale instrumentem manipulace a DARVO. Skutečný mír může vzniknout pouze tehdy, když jsou činy agresora přísně sledovány, důsledky jasně definovány a potrestány.
Tento text je určen nejen odborné veřejnosti, ale i těm, kdo rozhodují o globální bezpečnosti. Snad se dostane i k očím těch, kdo mají rozhodující vliv a při čtení neztratí kontakt s realitou – protože právě schopnost rozlišit činy od prázdných proklamací je tím, co dnes skutečně chrání mír a spravedlnost.