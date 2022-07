Výzvy, kterým čelí obě strany, vyžadují naléhavou pozornost. Není však spravedlivé vybírat si favority: Jak se daří jednomu, může se dařit i druhému. Slova „demokracie“ a „změna klimatu“ se v jednom dokumentu vyskytují příliš zřídka. To by se mělo změnit. Ačkoli se jedná o samostatné a odlišné problémy, s nimiž se moderní společnost potýká, mají oba tyto problémy síť důležitých vzájemných vazeb, z nichž mnohé pravděpodobně velmi ohrožují blaho obou.

Některé z důsledků hrozeb, které představují pro demokracii – v širším slova smyslu i ve Spojených státech – mohou mít téměř jistě krátkodobě negativní dopady na účinné řešení klimatických změn; stejně pravděpodobné nebo ještě pravděpodobnější jsou však pozitivní důsledky v dlouhodobém horizontu. A to za předpokladu (zde riskantního předpokladu), že společnost má ve skutečnosti k dispozici dlouhé období, během něhož může účinně zvládat rizika spojená se změnou klimatu. A také čas na to, aby ruská válka na Ukrajině dospěla do důstojného konce.

Ohrožení demokracie v celosvětovém měřítku…

Poslední z nich je možná nejvýznamnějším současným globálním rizikem pro malé demokratické principy – válka na Ukrajině. Ponechme na chvíli stranou, že válka jako taková je pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů celkově prospěšná jen zřídka, pokud vůbec. Uvědomme si jednoduše, že se pozornost veřejnosti a její obavy z oteplování planety přesouvají, protože média a tvůrci národních a mezinárodních politik přeorientovávají své obavy a úsilí na hrozby, které tato válka představuje pro demokracii. Nebo se zamyslete nad změnou přístupu politických činitelů – přinejmenším v krátkodobém horizontu, který se měří na měsíce a roky, a ne na dny či týdny – k hledání a těžbě dalších fosilních paliv pro pohon našich dieselů a spalovacích motorů, nehledě na vysoké ceny u pump. Pomyslete na ironii, že americký prezident Joe Biden jede do Saúdské Arábie s kloboukem v ruce a dlaní vzhůru, aby pomohl uhasit žízeň našich osobních a nákladních automobilů v době, kdy se zvyšuje nervozita z voleb v polovině volebního období.

Je to skoro, jako bychom se opět vrátili do dob „Drill, baby, drill“. Dobře… ne tak docela. Zdá se však nesporné, že snaha o zmírnění inflace (bez slovní hříčky), která má zmírnit nápor spirálovitě rostoucích cen benzínu u pump, v krátkodobém horizontu jen více podpoří touhu po větším přístupu k fosilním palivům a jejich spalování. A také si lze snadno představit, že v dlouhodobém horizontu a v poválečné budoucnosti poroste zájem o větší důraz na obnovitelné zdroje, elektrifikaci osobních a nákladních automobilů a osvobození od despotických zdrojů znečišťujících fosilních paliv.

Není třeba hledat jen v zámoří … domácí hrozby „reálné … smrtelně vážné

Bohužel není třeba jezdit za oceán, abychom našli velmi reálné hrozby pro demokracii – a tedy i pro naše klima. Ve hře jsou i domácí hrozby pro staletí demokratického vládnutí v USA a pro demokratické tradice a instituce. Stačí se obrátit na několik z mnoha informovaných hlasů ze všech stran ideologického spektra, abychom si uvědomili závažnost těchto problémů:

[Vědec James Lovelock] „je pesimistický a konstatuje, že lidská setrvačnost je tak velká, že pokud nedojde ke katastrofické události, to nejlepší, co mohou demokratické vlády udělat, je přizpůsobit se změně klimatu – tj. stavět hráze kolem ohrožených měst. Lovelock tvrdí, že k přijetí těžkých rozhodnutí potřebných k účinnému řešení klimatických změn bude možná nakonec nutné odložit demokracii a místo ní zvolit environmentální autoritářství.“ Robert Looney, profesor ekonomie na Naval Postgraduate School v kalifornském Monterey, napsal 1. června 2016 v časopise Foreign Policy.

„Demokracie mnohem častěji než autoritářské režimy upřednostňují environmentální udržitelnost před energetickou bezpečností nebo dostupnými dodávkami energie.“ …. V USA se díky dlouhodobé dezinformační kampani financované sektorem fosilních paliv vytvořila početná skupina odpůrců klimatických změn … I v těchto zemích však demokracie působí tak, že nenápadně popohání vládu k větší environmentální udržitelnosti.“ Robert Looney v časopise Foreign Policy, 1. června 2016.

„… křiklavé známky toho, že náš demokratický systém je v ohrožení.“ Sam Rosenfeld, Colgate University, píše v The Washington Post, 7. ledna 2022.

„Nikdo nechce vidět hlavní vysílací čas o 6. lednu [kongresové slyšení o vniknutí do hlavního města USA 6. ledna]. Chtějí vidět prime time o tom, jak budou mít na pultech dětskou výživu.“ Liz Harringtonová, mluvčí Donalda Trumpa, jak uvádí Newsweek, 6. června 2022.

„Nikdo nechce slyšet o demokracii. Chtějí slyšet o tom, proč vlaky nejezdí na čas.“ Bill Kristol na Twitteru 7. června.

„Demokracie je nyní velmi ohrožena ….. Jsem pro obranu liberální demokracie ….. Krize, které demokracie čelí, je skutečná …. Nastal čas volby: liberální demokracie, nebo neliberální autoritářství.“ Konzervativní komentátor Bill Kristol na Twitteru 9. června 2022.

„Nepřítelem demokracie je samolibost.“ The Economist, 9. června 2022.

„Krize, které demokracie čelí, je skutečná. Je smrtelně vážná.“ Bill Kristol na Twitteru 9. června 2022.

„Nouzová situace demokracie je úzce spojena s klimatickou krizí. Každá z nich má základ ve velké lži. …. Odstranění globální klimatické nouze proto závisí na ochraně demokracie.“ Mark Hertsgaard v deníku The Guardian, 10. ledna 2022.

Odhlédneme-li od veškerého „doomismu“ zaměřeného na oba problémy – demokracii i změnu klimatu -, zůstává zjevně důvod k optimismu: Ještě není pozdě na to, abychom porazili protidemokratické výzvy, kterým čelí naše země, a také není pozdě na to, abychom dosáhli pokroku při zadržování nejvážnějších dopadů oteplování klimatu. (Zde je třeba uznat, že toto pozdější úsilí se pravděpodobně zpomalí v důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ve věci Západní Virginie proti EPA z 30. června.

Nesčetné výzvy spojené s účinným zvládáním rizik, která představuje naše oteplující se atmosféra, denně narůstají. Ty bude třeba řešit s plným nasazením v příštích letech a desetiletích.

Spolu s obranou našich demokratických principů, tradic a institucí si toto úsilí zaslouží každodenní úsilí všech rukou na palubě. Míra tohoto úsilí se však měří každý den ve volbách a v místních, regionálních, národních a mezinárodních kampaních.

Klima a demokracie. Naše úspěchy při ochraně jednoho z nich závisí z velké části na ochraně druhého: Když se daří jednomu, daří se i druhému. Tyto dvě neoddělitelné výzvy stoupají nebo klesají společně.

Autor: Bud Ward

