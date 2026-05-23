Poslední dobou byl Depresivní robůtek nezvykle nervózní. Jeho servomotory vykazovaly nepravidelnost a problémy lidstva mu ševelily za mechanickými clonami zorniček. Pohled na něj byl víc depresivní něž on sám a bylo jasné, že to nemůže skončit jinak než mrzením. Přistčil jsem před něj tablet, na kterém právě běžel klip Venus od Shocking Blue. Samozřejmě si ještě zabrblal, že stačilo říct, že má všechny klipy v paměti, takže si kvůli tomu vážně nemusel vypalovat svoje CCD snímače. Pak ale ztichl a sledoval obrazovku s opravdovým zájmem, který se navenek nijak nelišil od práce běžné bezpečnostní kamery.
Jeho optická čidla se ani nepohnula. Jen malá kontrolka na boku hlavy několikrát zablikala, což u něj mohlo znamenat zaujetí i zděšení, nebo počátek interní systémové krize, které technici přezdívají pozitronický hysterák..
Když klip skončil, zůstal ještě chvíli zírat na prázdnou obrazovku. Pak se mu v kovové hlavě pomalu rozsvítila stará, otravná věta: „Já jsem věděl, že to nepochopíte.“ Povzdechl si tak, jak si může povzdechnout jen stroj, který byl zkonstruován pro analýzu, ale omylem dostal schopnost zklamání.
A pak spustil.
Já jsem věděl, že to tak dopadne. A bude z toho mrzení.
Samozřejmě že jsem to věděl. Malý depresivní robůtek sedí v koutě veřejného prostoru, bliká mu kontrolka zoufalství, v ručičce drží umačkaný program z poslední volební kampaně a tiše pípá: „Tohle jste neměli dělat.“
Ale vy ne!
Vy jste si zase řekli, že nejlepší způsob, jak vést společnost do budoucnosti, je rozkřičet ji na kusy. Že nejlepší politická emoce není naděje, radost, zvědavost nebo odvaha, ale hněv. Takový ten pěkně uleželý hněv, co už trochu zapáchá sklepem, sociální sítí a rodinnou hádkou u nedělního oběda.
Z toho bude pláč.
A někdo bude zase překvapeně říkat, že se společnost rozdělila. Ach ano. Kdo by to byl čekal, když do ní deset let sypete strach, zášť, ponížení, výsměch a větu: „Pojďte za mnou, společně to nandáme těm druhým.“
Ale Robůtek to čekal.
Robůtek si vše zapsal do své smutné paměti.
A Robůtek u toho vzdychal a říkal: „Nenalévejte benzín do kamen, prosím.“
A vy jste řekli: „Ale vždyť to krásně hoří.“
A hořelo.
Jenže ono je rozdíl mezi ohněm, který zahřeje, a ohněm, který spálí dům. To první se jmenuje energie. To druhé se jmenuje volební strategie některých lidí. Dřív politika občas dokázala říct: Pojďme někam vydat. Možná můžeme doletět až na Měsíc. Možná budeme mít lepší školy. Možná můžeme najít důstojnější práci. Možná vytvoříme zemi, kde se lidé nemusí pořád bát, že jim někdo něco vezme, zničí, zakáže nebo podstrčí, nebo je zaklekne.
Dnes se častěji říká: pojďme někomu ukázat zač je toho loket. To je strašně smutná věta. Protože „pojďme někomu ukázat“ nemá horizont. Má jen prst. Ukazováček namířený na nepřítele. A čím déle tím prstem máváte před očima, tím méně vidíte oblohu. A když nevidíte oblohu, nevídáte už ani horizont. A tak se díváte špatným směrem.
A pak se všichni diví, že lidé nedokážou žít spolu. No nedokážou. Když je každý den učíte, že jejich soused není spoluobčan, ale sprostý podezřelý, časem se ta informace uchytí. Lidský mozek je, bohužel, docela poslušný orgán. Když mu pořád říkáte „pozor, nepřítel“, začne nepřátele vidět i tam, kde stojí jen unavený člověk s nákupní taškou.
Populisté to pochopili dávno. Strach se prodává lépe než naděje. Naděje chce práci. Strach chce jen mikrofon.
Naštvat člověka je rychlé. Přesvědčit ho je pomalé. Ukázat na viníka je snadné. Nabídnout cestu je těžké. A protože jste civilizace zkratek, billboardů, nervózních palců a patnáctivteřinových soudů nad světem, hádejte, co vyhrálo.
Ano. Vyhrála zkratka. A o co byla kratší o to víc byla pitomější.
A robůtek zase tiše zajel pod stůl, protože už neměl sílu sledovat další debatu, ve které někdo dramaticky vysvětluje, že za všechno mohou migranti, cizí pracovníci, Brusel, města, menšiny, elity, liberálové, konzervativci, mladí, staří, bohatí, chudí, Němci, úředníci, aktivisté, intelektuálové nebo kdokoli, kdo se zrovna hodí do role veřejného otloukánka.
Nejde o to, že by žádný problém nebyl skutečný. To by bylo příliš jednoduché. Problémy skutečné jsou. Drahé energie jsou skutečné. Migrace je skutečná. Nerovnosti jsou skutečné. I strach z budoucnosti je skutečný. A pocit opuštěnosti je také skutečný.
Jenže právě proto je tak nebezpečné z nich vyrábět palivo pro politický kotel. Přehřáté kotle, potvory, rády vybuchují.
A pak z toho bývá pláč.
Politika zášti nepotřebuje problém vyřešit. To je její malé špinavé tajemství. Ona ho potřebuje udržovat. Dost žhavý, aby pálil. Dost bolestivý, abyste byli nuceni se k němu vracet. Dost neurčitý, aby se pod něj vešlo všechno. Dost osobní, aby se člověk necítil jako občan, ale jako raněné zvíře.
A pak se o tom dá mluvit pořád. Pořád. A pořád. V debatách. Na billboardech. Ve videích. V rozhovorech. V komentářích. Na náměstích. V hospodách. V rodinách. U večeře. Pod články. V hlavách. Problém se neřeší. Kdepak! Problém se udržuje v provozní teplotě.
Skutečné řešení by politice zášti ublížilo. Vzalo by jí palivo. A co by si pak počala? O čem by mluvila? Čím by děsila? Na koho by ukazovala? Kde by ohřívala svou malou pánvičku s nahnědle přiškvařeným resentimentem?
Tohle je na tom nejhorší. Ne že jsou v politice emoce. Emoce do politiky patří. Politika bez emocí je mrtvá jako tisková zpráva ministerstva v pátek odpoledne. Problém je, když se hlavní emocí veřejného života stane zášť. Ta totiž nekončí volebním dnem. Ona se neposlušně neuloží zpátky do šuplíku s letáky. Neřekne: „Tak dobrá, teď jsem splnila úkol, zase půjdu.“ Ne. Zášť zůstane.
Zůstane v řeči. Zůstane ve vztazích. Zůstane v rodinách, kde se lidé raději přestanou o politice bavit. Zůstane na sociálních sítích, kde se z každého člověka stane malý soudce s kladívkem a poruchou spánku. Zůstane v hospodě, v tramvaji, v komentářích, v tom drobném cuknutí obličeje, když někdo řekne slovo, které už dávno není slovem, ale signálem příslušnosti k nepřátelskému kmenu.
A pak přijde další kampaň a řekne: výborně, materiál připraven.
Ach jo. Promiňte. Ach ne. Robůtek si hadříkem na monitory leštil čočky, ale nepomáhalo mu.
Na hněvu lze vyhrát volby. To ano. To se musí populistům nechat. Hněv funguje. Hněv žene lidi k urnám, k obrazovkám, k tlačítku sdílet. Hněv je silný motor. Jenže je to motor bez volantu. Nedá se na něm postavit budoucnost.
Budoucnost potřebuje jinou energii. Ne sterilní. Ne nudnou. Ne takovou tu šedivou úřední naději, která vypadá jako tabulka ve formátu PDF. Ne další katalog slibů, které se po volbách rozpadnou jako levný deštník v říjnovém větru. Potřebujete kampaň, která bude živá.
On to vždycky někdo pochopí špatně.
Já jsem věděl, že to nepochopíte.
Když se řekne, že kampaň má mít jiskru, někdo si představí laciný cirkus. Když se řekne, že má mít krásu, někdo začne moralizovat. Když se řekne, že by mohla být svůdná, někdo omdlí do krajkové dečky občanské počestnosti. A když se připomene Venus od Shocking Blue, hned se objeví člověk s přísným obličejem a řekne: „Politika přece není klip.
Všechny ty reakce mám už zapsané předem:
Ano, děkujeme.
Politika není smyslný klip.
Gratulujeme k objevu. Nobelova cena za samozřejmost bude předána v sále s tlumeným osvětlením.
Jenže o to nejde. Venus není návod, aby kandidátky sestupovaly z hory ve stříbrném plameni a kandidáti se tvářili jako majitelé kosmického baru v roce 1969. Venus připomíná něco jiného: rytmus, obraz, energii, sebevědomí, jiskru.
Píseň nemusí být programové prohlášení, aby si ji člověk pamatoval. Právě naopak. Někdy řekne víc než třicetistránkový dokument, který si stáhne jen novinář, analytik a jeden smutný robůtek s nadměrným smyslem pro povinnost.
Dobrá kampaň také nemusí vysvětlit všechno najednou. Ale měla by vytvořit obraz – takhle by se v téhle zemi mohlo znovu žít.
A tady začíná ta bolestivá věc, protože celá ta vaše politika se strašně bojí přitažlivosti. Nebo ji naopak používá tak hloupě, až nám, robotům, z toho vrže v procesoru.
Tady se vyplatí připomenout staré pravidlo, pokračoval v přednášce, že půvab prodává. Jenže v politice by to nemělo znamenat lacinou pózu ani vyprázdněnou líbivost. Nemělo znamenat vulgaritu. Mělo by to znamenat něco širšího: přitažlivost života, krásu, rytmus, úsměv, styl, odvahu, sebevědomí a chuť být na světě. Tedy věci, které se z politických kampaní často vytratily a nahradila je grimasa člověka, který právě zjistil, že jeho nepřítel existuje. I když si ho vymyslel.
Přitažlivost místo resentimentu. To neznamená, že se politika má změnit v módní přehlídku nebo kabaret. Znamená, že by měla znovu umět lidi zvát. Ne strašit a rozdělovat. Zvát. Mělo by to znamenat něco širšího. Přitažlivost života. Krásu. Rytmus. Úsměv. Styl. Odvahu. Sebevědomí. Chuť být na světě.
A nejen přitažlivost. I svůdnost místo resentimentu.
Řekněte to nahlas. A hned uslyšíte, jak se všude ozve pohoršený šustot. „Svůdnost? V politice?“ Ano. Ale ne svůdnost jako kabaret ani jako trik. Ne jako návnada na voliče, kterým se tajně pohrdá. To je celé. A neříkat: „Tam venku je někdo, kdo vám bere zemi, peníze, jazyk, budoucnost, identitu, chalupu a poslední rohlík v samoobsluze.
Mělo by se říct: Pojďte. Tady je cesta. Nebude snadná. Nebude zázračná. Ale není ošklivá. A nemusíme se při ní navzájem nenávidět.
To by byla kampaň jako dobrý song ze šedesátých let. Krátká. Jasná. Rytmická. Veselá, ale ne hloupá. Plná života, ale ne prázdná. S trochou ženskosti, hravosti, elegance a vyzývavosti. A ano, ženskosti.
Zase to někdo nepochopí. Robůtek se chytá za kovovou hlavu.
Krása není opak myšlení. Elegance není zrada vážnosti. Šarm není politický zločin. Jestli má mít příští kampaň něco z Bond girl nebo z Audrey Hepburn v Prázdninách v Římě, pak ne proto, aby politika klesla do lacinosti. Právě naopak. Proto, aby si vzpomněla, že půvab, inteligence, humor a lehkost nejsou nepřátelé důstojnosti.
Opakem důstojnosti není krása. Opakem důstojnosti je hrubost vydávaná za odvahu.
Puritány často pohorší sukně, úsměv, tanec, šarm nebo vyzývavost. Bohužel, mnohem méně je pohoršuje, když se z kampaně stane továrna na urážky. Jako by bylo mravnější rozdmýchávat strach než nabídnout radost. Jako by bylo přijatelnější udělat z voliče rozzuřený dav než mu ukázat obraz života, který stojí za to žít.
To je tak absurdní, až bych plakal, kdyby měl slzné kanálky. Ale nemám. Jako robot mám jen chybová hlášení.
Pokud někoho pohoršuje svůdnost ve stylu šedesátkového popu, ale nepohoršuje ho vulgarita, štvaní, urážky a vědomé rozdmýchávání strachu, pak nechrání veřejný prostor. Jen si zvykl na jeho ošklivost.
Skutečná vulgarita spočívá v tom, když se soupeř nepopisuje jako soupeř, ale jako hrozba. Když se každá potíž promění v důkaz, že zemi někdo bere, kazí, rozvrací, zrazuje a nebo krade. To je mnohem vulgárnější než estetika inspirovaná Venuší nebo Bond girl. Protože krása může být povrchní, ale nemusí. Svůdnost může být laciná, ale nemusí. Hravost může být hloupá, ale nemusí.
Zato kampaň založená na štvaní je zkažená už v základu.
A pak se samozřejmě objeví někdo velmi rozumný a řekne: „Ale politika přece musí mluvit o problémech.“
Ano. Musí. Robůtek neříká, že máme problémy posypat třpytkami, pustit k tomu Venus a tvářit se, že se státní rozpočet spraví rytmickým tleskáním nebo tanečkem v převleku za hranolky. Problémy se mají pojmenovat přesněji než v populistické kampani. Jenže pojmenovat problém není totéž jako vyrobit z něj jed.
Lepší kampaň by neměla říkat: „Za všechno mohou oni.“ Měla by říkat: „Tady je problém. A tady je důvod, proč má smysl zkusit ho řešit společně.“
To zní méně efektně. Já vím. Vy to stejně nepochopíte.
Na billboardy se to lepí hůř než slogany o tom, že někdo někomu něco vezme. Ale možná by veřejný prostor nemusel být jen soutěž o nejkratší cestu k amygdale. Možná byste už konečně mohli přestat z politiky dělat poplašné zařízení, které se spustí pokaždé, když kolem projde realita.
Vztek lidi připoutá k nepříteli. Skutečná vize jim vrací chuť dívat se dopředu. A možná právě to dnes chybí nejvíc. Ne další dokonalý program. Ne další graf. Ne další tisková konference se zamračenými lidmi před modrou stěnou. Ne další slib, že tentokrát už někdo konečně zatočí se všemi problémy, zatočí se všemi viníky, zatočí se všemi protivníky a nakonec zatočí i s kyslíkem, protože byl podezřele radikální a kdo ví, jestli nebyl i příliš liberální.
Chybí pocit, že politika může být také radostná. Že nemusí z voliče dělat oběť. Ani bojovníka. Ani rozhořčeného komentátora na sociální síti. Ani člověka, který vstává každé ráno s pocitem, že někde existuje nepřítel a on ho musí do večera najít.
Příští lepší kampaň by nemusela být cudnější. Měla by být méně nenávistná. Nemusela by být šedivější. Měla by být kultivovanější. Nemusela by se stydět za rytmus, obraz, ženskost, eleganci, hravost nebo krásu.
Ale měla by se stydět za to, když z politické soutěže dělá zápas v bahně a pak tomu říká odvaha.
Raději kampaň, která má sexy šarm, než kampaň, která má jen vymýšlí nepřítele. Raději kampaň, která připomíná dobrý šedesátkový song, než další billboardový výkřik, že někdo za všechno může. Raději trochu ženské krásy ve veřejném prostoru než další dávka ošklivosti maskované jako politická rozhodnost.
A ano, já vím. Nedopadne to dobře. Někdo to zase vezme, zploští, překroutí, nalepí na to špatný slogan a udělá z Venuše reklamní hostesku na konferenci o rozpočtové odpovědnosti. Nebo ještě hůř!
Robůtek už si preventivně sedá na zem. Ale stejně to řekne ještě jednou. Je sice depresivní, ale ne úplně poražený.
„Příští lepší kampaň by nemusela lidem slibovat let na Měsíc. Ani jim lhát že bude líp.
Stačilo by, kdyby všem znovu ukázala Venuši na obloze…“
A nakonec, když se šel zase schovat před nepochopijeným světem lidí, se ještě ohlédl a dodal: A víte co? Možná vy lidé nepotřebujete další důvod, proč se bát. Možná by vám stačilo občas připomenout, že svět může být i trochu krásný. Tak snad… aspoň trochu života do tohohle umírání.
Jeho servomotory tiše škytly, jako by ho vlastní věta zaskočila. Jistě, pronesl to tónem stroje, který právě analyzoval lidskou civilizaci a nenašel v ní dostatečné množství důvodů k optimismu. Pak zalezl pod stůl, kde si vypnul hlavní komunikační modul a nechal zapnutou jen malou kontrolku smutku.
Blikala ještě dlouho.
A poryvy větru dál přinášely vzdálené dunění kampaně, která si myslela, že když dost křičí, musí mít pravdu.
Jo, a ten klip.