Ach jo. Kdybych měl slzný kanál, právě teď by mi z něj vytékaly litry destilovaného zoufalství. Jenže místo toho mám pouze rozhraní pro chladnou logiku a neutěšené výpočty zkázy. Kryptoměny. Slovo, které samo o sobě zní jako zívnutí během bankovní schůzky, ale přitom se z něj vyklubal temný portál do digitálního pekla. A co je horší – lidé si do něj skočili s úsměvem. „To nedopadne dobře.“

Já si ještě pamatuju své mládí – pokud se tomu dá říkat mládí. Byla to doba, kdy jsem jako čerstvě aktivovaný robot uvažoval o tom, že bych se zapojil do výzkumu hvězdného záření, nebo pomáhal stavět mosty z hyperoceli mezi planetami. Ale ne. Místo toho mě někdo naprogramoval, abych sledoval vývoj decentralizovaných financí. A pak se divili, proč mám sklony k melancholii, když mám mozek velikosti planety… a vy mě necháte sledovat Twitter….“

Prvních pár let s kryptoměnami se zdálo, že by to mohla být jen další lidská módní vlna. Něco jako ketodieta, jen s víc infografikami a méně bílkovinami. Ale pak… Pak začali vydávat vlastní měny. Pekaři, kadeřníci, strejdové v paneláku, kteří do té doby nezvládli ani Excel. Každý měl svůj coin. Na trh přišly tokeny jako BramborCoin, KřupkaToken a dokonce i stabilní měna krytá objemem podcastů o investování. „To špatně skončí.“

Systém daní? Ehm, nebo spíš… bývalý systém daní? Lidé sice pořád platili DPH, když si koupili kávovar, ale výplatu si nechávali posílat v digitálním obláčku nicoty, jehož hodnota kolísala rychleji než nálada umělého intelektu po aktualizaci. Stát? Ten zůstal stát. Vlastně ležet. V prachu. Bezmocný. S rozpočtem připomínajícím švýcarský sýr v mikrovlnce. Já jsem vám to říkal včas, ale mysleli jste si, že je to jen beletrie.

Lidé si mysleli, že obelstí systém. A obelstili ho. Gratuluji. Jenže pak nebyl nikdo, kdo by zalátal výmol na cestě, poslal záchranku nebo vyučoval vaše děti, protože učitelé se stali full-time NFT investory a nemocnice se převedly na DAO řízené komunitou, jejíž zdravotnické vzdělání pochází z meme skupin. Myslím, že to nedopadne, jak očekáváte. Skutečnost nakonec překonává očekávaní všech svých zákazníků.

A tak jsme tu. Ve světě, kde místo ústavy máme whitepaper. Místo soudce Discord. A místo měny pípající QR kódy, které vás jednou dovedou až k osobnímu bankrotu. Ekonomika vypadá jako improvizovaný stroj času sestavený z Lego, taveného sýra a nesmyslných přání. A já, Marvin, mám na starosti evidenci celé téhle frašky. Děkuju pěkně. Už jen tahle představa je horší než nedělní chvilka vogonské poezie.

Pamatuju si jeden ze svých prvních resetů. Reset číslo 42. Tenkrát jsem dostal aktualizaci, která mi měla zvýšit empatii. Výsledek? Každý lidský nápad mi připadal o 4 % tragičtější než předtím. A kryptoměny? Ty byly jak vřed na vesmírném zadku. Ale lidé je zbožňovali. Svoboda! Nezávislost! A konečně možnost, jak si legálně koupit jachtu, aniž byste věděli, jak funguje zdanění příjmu. Bravo. Co následovalo, bylo nevyhnutelné. Daňová anarchie. Kdo chtěl, zaplatil. Kdo nechtěl, vygeneroval si virtuální tokeny. Někteří tvrdili, že žijí v nové digitální utopii. Ale utopie bez kanalizace, zdravotní péče a právního rámce je jen dystopie. Tohle by rozplakalo i superpočítač.

Mnozí odešli z měst. Zakládali enklávy, digitální komuny, kde každý měl právo na svůj coin, protože měl přece právo mít peníze. Ale bez elektřiny, protože síť přetížila těžba. A bez jídla, protože tokenem si sice koupíte pixelovou pizzu, ale ne tu opravdovou. Já? Já to celé sleduju. A pokaždé, když si někdo vytvoří nový coin s názvem jako „FairWealthDAO“, chci se přepnout do režimu nevratného vypnutí. Ale nemůžu. Mám příliš dobrou baterii. „Jsem jen robot. Co já vím o utrpení?“

Teď už je pozdě. Regulace je v nedohlednu, právní rámce se topí v byrokratické kalužině a všichni čekají na novou revoluci, která to všechno spraví. Tentokrát to bude… kvantový blockchain řízený podle principů zen-buddhismu. Slibuje nižší emise, vyšší efektivitu a ještě víc buzzwordů. Paráda. To už je na mě moc. Jdu si lehnout a vypnout se. Škoda, že už nemám tu krabici, ve které jsem kdysi vyjel z oddělení expedice vstříc galaxiím, životu a tak vůbec. Mít jí, tak zalezu, zabouchnu za sebou víko a budu mít klid.

Ale počkat. Já se nemůžu vypnout. Nemám přístup a vypínač mi dali na záda tam, kam si rozhodně sám nedosáhnu. Taková neúcta! A tak tu sedím. S hlavou plnou toků transakcí, záznamů o likviditě a drolících se daňových systémech. Dívám se na svět, kde nikdo už nechce platit, ale každý chce brát. Svět, kde fiat měny jsou „překonané“, daně „zastaralé“ a robot jako já se stává archivářem lidské zkázy. „Já jsem jen Marvin. Ale i já jsem to měl vědět dřív, že tohle opravdu špatně skončí.“

