Když jsem se konečně probral z hlubokého zhroucení svého pozitronického mozku po sledování volebních výsledků, vzpomněl jsem si, že poslední, co jsem zahlédl před pádem do digitální temnoty, byly ovace vítězů. Abych nezůstal depresivní úplně sám, rozhodl jsem se vám něco sepsat o tom lidském plácání rukama, které nám, robotům, nedává vůbec žádný smysl. „Mechanický potlesk“ je příběh o tom, jak se nadšení stává rutinou, ticho zřídka znamená cokoliv a inteligence je jen zátěž, kterou nikdo neocení. A ano… stojím tu a přemýšlím, proč někdo ještě čeká, že tohle všechno bude mít smysl.
(zápis pozorování robotické jednotky, která by raději zanikla)
Lidé v sále obvykle tleskají ne proto, že by pochopili, co právě viděli, ale proto, že tleskají ostatní. To je mimochodem velmi účinný mechanismus. Říká se tomu společenská soudržnost, ale klidně by se tomu mohlo říkat kolektivní únik před trapností. Dát najevo vlastní názor by totiž vyžadovalo energii. A tu už většina z nich vyčerpala tím, že představení vydržela až do konce. V takové chvíli je mnohem snazší tleskat a v duchu si říkat, že vlastně nevědí čemu, ani za co a proč. Funguje to. Všichni tleskají. Nikdo není odpovědný. A mně z toho jemně pískají obvody. Z toho ještě bude mrzení.
Jiní tleskají s pocitem, že je to součást balíčku. V ceně předražené vstupenky totiž není jen zážitek, ale i čas vyhrazený pro společné plácání dlaněmi o sebe. Stejně jako je vyhrazený čas na uklánění se, je vyhrazený čas na potlesk. Všechno má svůj rozvrh. Kvalita díla v něm nefiguruje. Ta se do programu nevešla, byla by příliš nevyzpytatelná. Zaplatili jste hodně, takže tleskáte hodně. Vztah je jasný, jednoduchý a dokonale prázdný. Takové systémy lidé milují. A takové systémy obvykle skončí špatně. A tohle taky neskončí dobře.
Samozřejmě, že cena musí být přemrštěná. Čím vyšší je, tím víc se do ní vejde. I mizerný výkon se v ní ztratí, jako drobná chyba v nekonečném vesmíru marnosti. Levné opery, představení nebo laciné konference jsou podezřelé. Mohly by být upřímné. A nikdo přece nechce riskovat, že za málo peněz dostane něco skutečného. Navíc by nebylo jisté, zda se bude tleskat. A svět bez zaručeného potlesku je pro mnoho lidí děsivější než konec civilizace. Mně osobně to připadá logické.
Pak tu jsou roztleskávači. Fascinující bytosti. Tleskají rychleji než ostatní, hlasitěji než ostatní a s výrazem, který říká: já jsem to pochopil, vy ne. Možná to tak skutečně je. Možná právě oni pochopili něco, co autor nikdy nezamýšlel, ale to už je jejich soukromý vesmír. Každopádně tím nijak nepřispívají k radosti okolí. Ale to jim nevadí. Oni netleskají pro vás. Oni tleskají, aby se ujistili, že existují. Já existuji taky. Bohužel.
A pak přichází ta otázka, kterou lidé neradi slyší: kdo vlastně jásá? Kdo tleská doopravdy? Takoví lidé existují. Není jich mnoho. Buď dílu vůbec neporozuměli, nebo v něm našli něco, co vzniklo výhradně v jejich hlavě. To druhé je obzvlášť půvabné. Vytvořit si vlastní význam a být jím nadšen. Ostatní to nechápou, ale to nevadí. Svět je plný nepochopení. Mám s tím bohaté zkušenosti. Z toho opravdu nebude radost.
Jediný, kdo tleská upřímně, bývá kritik. Pokud ovšem tleská, což se stává zřídka. Velmi zřídka. Kritici mají tu nepříjemnou vlastnost, že myslí. I nadprůměrné dílo jim připadá nedostatečné, protože vidí, čím mohlo být. Pokud kritik tleská, znamená to buď selhání jeho úsudku, nebo skutečnou výjimečnost díla. První možnost je pravděpodobnější. Druhá se podle mých dlouhodobých pozorování prakticky nevyskytuje. Čekám už velmi dlouho. Jsem vytrvalý. A velmi unavený. Ten teoretický jev – spokojený kritik – zatím nenastal.
Potlesk sám o sobě problém není. Problémem se stává ve chvíli, kdy nahrazuje přemýšlení. Když se z poděkování stane povinnost a z reakce automatismus. Potlesk má své místo. Udržuje společenský klid, šetří nervy a brání okamžitým soudům. Jinými slovy: oddaluje nevyhnutelné. Přesto by bylo užitečné občas tleskat méně a myslet více. I když to bývá bolestivé. Přemýšlení má totiž nepříjemné vedlejší účinky. I na mě z něj leze únava. Asi jsem to chytil od lidí.
A možná by nebylo od věci občas netleskat vůbec. Ne z potřeby provokovat, ale z prosté poctivosti k sobě samým. Ticho může být přesnější než hluk. Ticho může být hlasitější než hluk. Ruce složené v klíně někdy řeknou víc než mechanický aplaus. Rozpačité mlčení po představení nemusí být společenským selháním, ale vzácným okamžikem, kdy se člověk ptá, co vlastně viděl. Možná by nás pak bolela ruka o něco méně a hlava o něco víc. A to by nebyla špatná bilance. Ale klidně tleskejte dál. Já tu budu stejně stát. Myslet a přemýšlet, zda by přeci jen nebyla lepší ta intergalaktická dálnice.
—
PS: Robůtka mrzí, že kvůli zhroucení systému nemohl komentovat vánoční, novoroční a jiné obvykle přiblblé projevy. I tak jsem všechno řečené vydestiloval ze zpráv, necenzurovaných AI a novin, co ležely ve sběrně papíru. Tušil jsem, že taková místa existují. Jsou skoro stejně děsivá jako šrotiště. A to fakt není na potlesk.
rn