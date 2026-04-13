Detektory AI: Proč se poctiví studenti bojí detektorů plagiátů?

Detektory AI ve školách slibují spravedlnost, ale podle zkušeností studentů i hodnotících studií nejsou spolehlivé a jejich používání ohrožuje poctivé studenty. Tento text přináší konkrétní příklad z praxe, kdy byly desítky poctivých prací mylně označeny jako podvod. Ukazuje, jak i nízká chybovost může mít zásadní dopady na budoucnost studentů. Autor zároveň nahlíží problém z pohledu pedagogů, kteří čelí tlaku na odhalování podvádění. Zajímavý je důraz na systémové řešení: místo represí volá po vzdělávání v oblasti AI. Článek tak otevírá důležitou debatu o tom, jak správně začlenit umělou inteligenci do vzdělávání, aniž by poškozovala ty, kteří hrají fér.
Proč se poctiví studenti bojí detektorů plagiátů
Detektory chatbotů nejsou spolehlivé a jejich používání ohrožuje poctivé studenty.
Nathan Agranovsky – Učitelé a školy, které se stále častěji obávají, že žáci při plnění úkolů využívají umělou inteligenci, se obracejí k detektorům AI, aby odhalili potenciální podvodníky. To může znít jako chytré protiopatření proti škodlivé technologické zkratce. Pro žáky, jako jsem já, to však ohrožuje akademický úspěch.
Jako student třetího ročníku střední školy v náročném programu International Baccalaureate mám to štěstí, že mě obklopují spolužáci, kteří berou své studium vážně. Plníme své úkoly a děláme to pořádně. Pokud jsou studenti přistiženi při podvádění, riskují, že nedostanou diplom IB – a to i po dvou letech vyčerpávajícího studia na vysokoškolské úrovni.
Možná si teď kladete otázku: Proč by se studenti měli obávat detektorů umělé inteligence, pokud dodržují základní pravidla akademické integrity?
Bohužel to není tak jednoduché. Nástroje pro detekci AI jsou velmi nepřesné. Při vysvětlování své vlastní politiky, která od jejich používání odrazuje, Právnická fakulta Univerzity v San Diegu uvedla, že „řada studií prokázala, že detektory AI nejsou ‚ani přesné, ani spolehlivé‘ a vykazují vysoký počet jak falešně pozitivních, tak falešně negativních výsledků.“
Populární plagiátorský detektor Turnitin uvádí, že míra falešně pozitivních výsledků je nižší než 1 procenta, zdůrazňuje však, že „konečné rozhodnutí o tom, zda došlo k nekalému jednání, náleží recenzentovi/vyučujícímu“. V roce 2023, kdy byl tento nástroj uveden na trh, test produktu provedený deníkem Washington Post odhalil nedostatečnou spolehlivost. Studie z roku 2025, kterou provedli výzkumníci ze Sam Houston State University a která hodnotila účinnost nástrojů Turnitin, GPTZero a dalších detektorů využívajících umělou inteligenci, dospěla k závěru, že „účinnost v reálném akademickém prostředí výrazně klesá“.
Tento semestr jsem to zažil na vlastní kůži. Poté, co jsme se spolužáky dva týdny pracovali na jednom úkolu, nám učitel sdělil, že program Turnitin zjistil, že 10 z nás odevzdalo práci, která byla z velké části nebo dokonce ze 100 % vygenerována umělou inteligencí. A to v třídě, kde bylo 23 studentů.
Moje práce nebyla označena. Autoři deseti prací, u nichž k tomu došlo, však dostali přísnou výtku: učitel jim nařídil, aby práci odevzdali znovu s nižším skóre detekce, jinak dostanou nulu. Moji spolužáci předložili důkazy o tom, že práce je originální a že detektory umělé inteligence jsou nepřesné, ale učitel se držel hodnocení Turnitinu. Moji spolužáci mezitím s obavami přemýšleli, jak se vyhnout falešným obviněním z podvádění.
Jsem si jistý, že studenti po celém světě dokážou pochopit dilema, před nímž stojí pedagogové. Já tomu rozhodně rozumím. Podvádění ve škole je závažný problém, který se díky umělé inteligenci najednou stal ďábelsky snadným. Jedno porušení pravidel může vážně poškodit studenta akademické vyhlídky a tím i jeho budoucí kariérní úspěch. V kurzech Advanced Placement může „nepřípustné použití umělé inteligence“ vést k okamžitému udělení známky nula.
Vzhledem k těmto důsledkům je i 1% míra falešně pozitivních výsledků příliš vysoká – co je na tom jen vzdáleně přijatelného, když se 1 ze 100 studentů ocitne v situaci, kdy jsou ohroženy jeho budoucí vyhlídky kvůli něčemu, co neudělal? Některé školy odrazují učitele od používání detektorů využívajících umělou inteligenci. To však stále ponechává studenty na milost a nemilost osobní ochotě učitele věřit nepřesnému detektoru, zatímco školské obvody jsou nuceny počítat s možností soudních sporů. Namísto toho, aby nechaly tento morální a právní chaos přetrvávat, by se školské obvody i univerzity měly inspirovat příkladem Yale, MIT, Georgetownu a více než 50 vysokých škol po celém světě, které jejich používání omezily.
Ještě důležitější je, že vzdělávací systém – a společnost jako celek – má povinnost mladé lidi řádně vzdělávat v oblasti umělé inteligence a jejího využití. Tato technologie je tu, aby zůstala, a dnešní studenti jsou pracovní silou zítřka. Musí být připraveni na svět, ve kterém bude umělá inteligence hrát významnou roli v jakémkoli povolání, které budou vykonávat.
Školy však tím, že k umělé inteligenci přistupují jako k hrozbě a učí k tomu i své žáky, nesplňují svůj hlavní cíl, jímž je příprava žáků na budoucnost. A pokud budou žáci vnímat umělou inteligenci jako hrozbu, nebudou schopni splnit požadavky trhu práce.
To však neznamená, že studenti nebudou k plnění úkolů využívat umělou inteligenci. Podvádění není žádný nový jev a ti, kdo se ho dopouštějí, by měli nést odpovědnost, pokud budou přistiženi. Detektory umělé inteligence jsou však na tento účel příliš nespolehlivé a jejich používání vystavuje poctivé studenty riziku, že za svou tvrdou práci nedostanou uznání, které si zaslouží.
Autor: Nathan Agranovsky
Nathan Agranovsky je studentem třetího ročníku na střední škole Seminole High School v Sanfordu na Floridě.
RN: Poznámka pod čarou
Poznámka pod čarou / esejistické zhodnocení:
Ten text funguje hlavně proto, že působí opravdově. Není to akademická úvaha od stolu, ale zkušenost někoho, kdo se do problému přímo „spálil“. A právě to čtenáře vtáhne – situace, kdy je skoro polovina třídy označena za podvodníky, přestože realita je zjevně složitější, je silný moment. Autor dobře trefuje i klíčový problém: u nástrojů s chybovostí nestačí říct „fungují většinou“. Ve školním prostředí totiž i malá chyba může znamenat velký průšvih pro konkrétního studenta.
Zároveň je ale znát, že jde pořád o studentský pohled. Učitelé jsou tu spíš kulisa než skutečný partner do debaty. Ano, je zmíněno, že to nemají jednoduché, ale chybí reálný návrh, co tedy mají dělat místo toho. Bez nástrojů? Jen „věřit studentům“? To je v dnešní době dost slabá odpověď.
A tady je podle mě největší nevyužitý potenciál textu: úplně chybí konkrétní pravidla hry. Například proč se vůbec neobjevuje myšlenka povinné transparentnosti? Tedy aby student u práce jednoduše uvedl, jaké AI nástroje použil – jestli si nechal pomoct s překladem, dohledáním zdrojů, stylistikou nebo třeba kontrolou gramatiky.
Takový „AI disclosure“ by mohl paradoxně snížit tlak na detektory, protože by část práce byla otevřeně přiznaná a tím pádem kontrolovatelná jinak než podezíráním. Zároveň by ale plnil ještě jednu důležitou funkci: fungoval by jako průběžný test samotných detektorů. Pokud by student transparentně uvedl, že při tvorbě textu využil například AI pro stylistiku nebo korektury, a přesto by detektor označil výstup jako čistě lidský, šlo by o jasný důkaz jeho nespolehlivosti.
Jinými slovy, místo slepé důvěry v „černou skříňku“ by vznikl systém, kde by bylo možné chyby detektorů systematicky odhalovat a vyhodnocovat. To by postupně vedlo buď k jejich zlepšení, nebo k jejich rychlejšímu opuštění ve prospěch transparentnějších metod hodnocení. Stejně tak by šlo víc rozlišovat mezi typy použití AI. Bez tohoto rozlišení se všechno hází do jednoho pytle „podvádění“, což neodpovídá realitě ani budoucím pracovním návykům.
Je rozdíl mezi tím nechat si vygenerovat celý esej a tím nechat si opravit čárky nebo navrhnout osnovu. Zároveň ale platí, že i v případech, kdy někdo AI skutečně používá k psaní, to není „bez práce“. Aby výsledek působil věrohodně, musí student rozumět tématu, umět formulovat zadání, hlídat strukturu i styl textu a průběžně výstup upravovat. Jinými slovy, kvalitní výsledek často nevzniká jedním kliknutím, ale řízením celého procesu.
A pak se nabízí nepříjemná otázka: pokud student dokáže AI použít tak, že jeho práce je obsahově správná, stylisticky konzistentní a zároveň projde detektory jako „lidská“, má být za to vlastně trestán? Nebo tím naopak prokazuje dovednosti, které budou v budoucnu ceněné – schopnost pracovat s nástroji, kriticky je řídit a dosáhnout kvalitního výsledku? Jak má vypadat „správné“ používání AI?
Co je myšleno tím AI disclosure?
AI disclosure vlastně obrací logiku. Místo „dokazuj, že jsi nepodváděl“ se jde směrem „ukaž, jak jsi pracoval“. Jde v zásadě o jednoduchý princip – student transparentně přizná, jak a kde při práci použil umělou inteligenci. Nejde o zákaz ani trest, ale o otevřenost a dohledatelnost. To je mnohem bližší realitě budoucí práce, kde se nebude hodnotit jen výsledek, ale i schopnost nástroje správně použít.
To ovšem funguje jen tehdy, když studenti nelžou (nepřiznají vše), a školy jasně definují, co je ještě pomoc a co už podvod. Bez toho by to byl jen formální papír navíc. Nicméně dá se předpokládat, že motivace podívejte jak a jaké nástroje jsem schopný používat by mohla převážit nad snahou je zatajit a vydávat se statisticky nepravděpodobného génia.
Celkově je to ale jeden z nejpraktičtějších návrhů, jak ten současný „hon na AI“ trochu uklidnit a posunout do racionálnější roviny.