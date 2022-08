Dobrovolníci na Floridě chodí dům od domu a pomáhají lidem šetřit energii a vodu

Pracovníci floridské univerzity již několik let pořádají semináře, na kterých lidi učí šetřit energií a zdarma jim dávají LED žárovky, úsporné sprchové hlavice a další úsporná zařízení. Ne každý však má čas se těchto akcí účastnit, a proto již v březnu 2022 dobrovolníci zahájili akci Energy Sweep, která pomáhá lidem s nízkými příjmy snížit spotřebu elektřiny, tepla a vody a domácnosti se mohou naučit jak a kde ušetřit peníze. Skupina spolupracuje s místním úřadem pro dostupné bydlení a provádí takzvané „energetické kontroly“.

„Proto jsme převzali model workshopů a přenesli je do rodin přímo do jejich domovů…, abychom těmto rodinám usnadnili a aby se o těchto úsporách dozvěděly,“ říká Lee Hayes Byronová z Institutu potravinářských a zemědělských věd Floridské univerzity v okrese Sarasota (University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences Extension, Sarasota County).

Vyškolení dobrovolníci chodí od domu k domu v komplexu dostupného bydlení a instalují energeticky úsporná zařízení, kontrolují těsnost toalet a těsnění ledniček a hovoří s obyvateli o dalších problémech s údržbou, které je trápí. „Máme pro majitele nemovitostí následný seznam opatření, která mají řešit v delším časovém horizontu, tedy věci, které jsme nemohli udělat za ten den,“ říká Hayes Byron. „A oni se pak zavazují, že se pokusí pomoci tyto věci opravit.“

Zahájení projektu 2022 Energy Sweep: efektivita a spravedlnost pro bytový úřad v Sarasotě

Letos v březnu spolupracovali zaměstnanci oddělení udržitelnosti okresu Sarasota a dobrovolníci z řad Energy Coach s úřadem Sarasota Housing Authority (SHA) na instalaci energeticky a vodohospodářsky účinných zařízení v bytových jednotkách úřadu s nízkými příjmy. Během prohlídek instalovali energetičtí koučové úsporná zařízení (LED žárovky, perlátory atd.) a hledali větší opravy (úniky, opravy klimatizačních jednotek atd.), o kterých informovali tým údržby SHA. Dobrovolníci také využili této příležitosti k tomu, aby obyvatele vzdělávali v oblasti efektivity a poskytovali jim individuální tipy na nízké a žádné úspory.

Základní balíček úspor: Informace, led žárovky, těsnění, perlátory pro úsporu vody, EnerSaver – zásuvky s dálkovým ovládáním pro vypínání spotřebičů. https://youtu.be/ne88tn_YdJs



Kromě toho jsme identifikovali úniky vody z toalet pomocí karet pro detekci úniků. Zastavení úniků je velmi důležité, protože protékající toaleta může denně vyplýtvat až 200 galonů vody. Dobrovolníci také provedli test dolarovou bankovkou, aby zkontrolovali, zda těsnění chladničky správně těsní a nepropouští studený vzduch ven. Kontrolovali teplotu v mrazničce a ledničce, a to nejen proto, aby se ujistili, že jsou účinné, ale také proto, aby obyvatele poučili o bezpečnosti potravin, pokud by teplota byla příliš vysoká. K našemu překvapení nakonec dobrovolníci vyměnili pouze několik sprchových hlavic za nízkoprůtokové, protože většina bytů již měla nainstalované účinné hlavice.

Během energetického průzkumu se nám podařilo vylepšit 32 bytových jednotek pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a nainstalovat 166 LED žárovek. Podle Energy Star lze výměnou tradiční 60W žárovky za LED žárovku ušetřit v průměru 163 dolarů za 20 let. To v součtu znamená úsporu přibližně 27 tisíc USD pro 32 jednotek, které jsme oslovili.

V následujících měsících plánujeme dokončit zbytek budovy. Tato skvělá práce by nebyla možná bez našich skvělých dobrovolníků, kteří nám pomáhají měnit naši komunitu. Jak řekl náš oddaný dobrovolník Garth: „Vždycky jsem cítil potřebu něco vracet, zejména v oblasti úspory energie, a tohle je skvělý způsob, jak to udělat.“

Náš tým je tímto programem velmi nadšený, protože naplňuje všechny tři pilíře udržitelnosti (Lidé, Planeta a Zisk) tím, že šetří přírodní zdroje, podporuje energetickou spravedlnost a šetří veřejné peníze za komunální služby.

Nicole Barberová řídí program energetické efektivity pro Sarasota County UF/IFAS Extension & Sustainability. Mezi její povinnosti patří propagace energetické efektivity mezi obyvateli a podniky, podpora grantových programů, rozvoj dobrovolnického programu Energy Coach a udržování vztahů spolupráce s komunitními partnery. .

