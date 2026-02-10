Donut jako vážný matematický problém

Obsah
Matematika má slabost pro objekty, které vypadají nevinně. Jedním z nich je i tvar americké koblihy, který se v učebnicích proměňuje v torus – zdánlivě jednoduchý, ale překvapivě vzpurný útvar. Po desítky let si s ním matematici lámali hlavu, protože se vzpíral jednoduchým konstrukcím i elegantním důkazům. Jde o otázku, zda existuje způsob, jak rozdělit povrch toru („donutu“) na co nejmenší počet plošných dílků – s minimálním počtem vrcholů a hran – tak, aby se celý povrch dal rozložit do roviny bez natahování, trhání nebo překrývání. Matematiky nezajímalo, jak donát složit z papíru, ale zda vůbec existuje nejjednodušší možný „střih“, který by to teoreticky dovolil – a byl to větší problém, než byste na první pohled čekali.
Představte si, že chcete najít nejúčinnější způsob, jak vytvořit toroid – matematický objekt ve tvaru donutu – z origami papíru. Tento toroid tvoří povrch, ale nevypadá jako hladká glazovaná kobliha z pekárny. Má naopak zubatý tvar složený z mnoha plošek, přičemž každá z nich je mnohoúhelník. Jinými slovy, snažíte se sestrojit polyedrický torus s plochami ve tvaru trojúhelníků nebo obdélníků.
Takový podivně vypadající tvar klade mnohem větší nároky na konstrukci než objekt s hladkým povrchem. Složitost problému dále roste ve chvíli, kdy se rozhodnete vytvořit podobný objekt ve čtyřech nebo více rozměrech.
Hledání minimální konstrukce
Matematik Richard Evan Schwartz z Brownovy univerzity se tomuto problému věnoval v nedávné studii. Vycházel z již existujícího polyedrického torusu a postupoval opačným směrem, aby zjistil, co by bylo potřeba k jeho sestrojení od samého začátku. Své zjištění[1] zveřejnil v srpnu 2025 na preprintovém serveru.
Schwartz dokázal vyřešit dlouhodobě otevřenou otázku: Jaký je minimální počet vrcholů (rohů) nutných k vytvoření polyedrického torusu s vlastností zvanou vnitřní plochost? Zjistil, že odpovědí je osm vrcholů. Nejprve prokázal, že sedm vrcholů nestačí. Následně nalezl konkrétní příklad vnitřně plochého polyedrického torusu s osmi vrcholy.
„Je velmi pozoruhodné, že Rich Schwartz dokázal tento dobře známý problém zcela vyřešit,“ říká Jean-Marc Schlenker, matematik z Lucemburské univerzity. „Problém vypadá elementárně, ale byl otevřený po mnoho let.“
Co znamená „vnitřně plochý“
Schwartzův objev v podstatě určuje minimální počet vrcholů, které polyedrický torus potřebuje, aby se dal zploštit. Jedna důležitá nuance však zůstává: pojem „vnitřně plochý“ se liší od jednoduchého označení „plochý“. Právě tento rozdíl hraje klíčovou roli při propojení Schwartzových výsledků s otázkou konstrukce polyedrických torusů od nuly.
Od 60. let 20. století matematici vědí, že vnitřně ploché verze podobných objektů existují. Samotné nalezení konkrétních příkladů však představuje zcela jinou výzvu. Označení polyedrického torusu jako vnitřně plochého neznamená, že by se dal jednoduše rozložit jako list papíru. Znamená to, že povrch má stejné rozměry jako jeho zploštěná verze. „Jiným způsobem, jak to vyjádřit, je, že pokud spočítáte součty úhlů kolem každého vrcholu, všude sečtou na 2Pi,“ říká Schwartz.
Problém, který čekal roky
Podle Schlenkera přesně tento typ výsledku odpovídá Schwartzově odbornosti. Přesto Schwartz sám přiznává, že ho problém po mnoho let natolik mátl, že ho odložil stranou.
Poprvé se s tímto dilematem setkal v roce 2019, kdy mu ho představili dva jeho kolegové matematici, Alba Málaga Sabogal a Samuel Lelièvre. „Mysleli si, že mě to bude zajímat, protože jsem vyřešil takzvaný Thompsonův problém, který se týkal elektronů na sféře,“ říká Schwartz. „Mysleli si, že [Thompsonův problém] se týká prohledávání konfiguračního prostoru a snahy zjistit, která konfigurace je nejlepší z nekonečného počtu možností, a tyto origami tori mají podobný charakter.“
Schwartz však zpočátku zůstával skeptický. „V podstatě mi to vrazili před nos a pak uběhlo několik let. Myslel jsem si, že je to příliš obtížný problém,“ říká. Obtížnost podle něj vycházela z obrovského počtu rozměrů, které bylo třeba brát v úvahu. „I pro pouhých sedm nebo osm [vrcholů] se zdá, že byste museli zkoumat prostor o více než 20 rozměrech,“ říká.
Od devíti k osmi vrcholům
Situace se změnila v roce 2025, kdy se tito tři matematici znovu setkali. Schwartz se tehdy dozvěděl, že Vincent Tugayé, spolubydlící Samuela Lelièvra, našel příklad fungující s devíti vrcholy. „Byla to opravdu krásná věc“, kterou Tugayé, středoškolský učitel s doktorátem z fyziky, vystavoval na matematických veletrzích v Paříži, říká Schwartz. „Pomyslel jsem si: ‚No, tohle musí být to nejlepší‘,“ dodává. Právě tato ukázka ho přiměla ověřit, zda by šlo dosáhnout ještě lepšího výsledku.
Aby zjistil, zda by mohly fungovat případy se sedmi nebo osmi vrcholy, položil si Schwartz základní otázku: jak zredukovat rozměr problému. Pro sedm vrcholů navrhl celou řadu přístupů, ale žádný nevedl k řešení. Nakonec narazil na málo známou práci z roku 1991, která „z 80 procent dokazuje, že to se sedmi vrcholy nejde“, jak říká. „Pak jsem to jen dotáhl do konce.“
Když se matematika potká s výpočty
Ani u osmi vrcholů zpočátku nečekal úspěch. Pokusil se proto stejným způsobem dokázat, že ani tento případ není možný. Když však nedokázal některé konfigurace vyloučit, změnil strategii. Začal zkoumat, jaké vlastnosti by torus s osmi vrcholy musel mít, aby splňoval podmínku vnitřní plochosti. Pomocí přístupu, který popisuje jako „silně supervizované strojové učení“, nakonec našel konkrétní příklad, který všechny podmínky splňoval.
„Nejpozoruhodnější je podle mě to, že se jedná o další příklad specifických dovedností, které Rich Schwartz vyvinul, a které spojují tradiční matematický výzkum s výpočetními metodami,“ říká Schlenker. „Nachází krásné geometrické nápady, aby dokázal některé výsledky, ale také píše propracované programy, které hledají a nacházejí příklady. Jen velmi málo matematiků je schopno tyto dvě oblasti tak harmonicky spojit.“
Proč na počtu vrcholů tolik záleží
Na první pohled může otázka počtu vrcholů působit jako čistě akademická hra s čísly. Ve skutečnosti však minimalizace vrcholů patří k základním principům matematiky. Matematici se dlouhodobě snaží pochopit, jak jednoduchá může být struktura, která si přesto zachová své klíčové vlastnosti. Čím méně vrcholů a hran je potřeba, tím lépe rozumíme samotné podstatě daného tvaru.
Podobné otázky hrají důležitou roli také v informatice. Mnoho problémů v počítačové grafice, síťové analýze nebo optimalizaci lze převést na práci s vrcholy a hranami. Jednodušší struktury se snáze počítají, ukládají i vizualizují. Výsledky čistě teoretického výzkumu tak často ovlivňují i praktické algoritmy.
Význam má tento přístup i pro materiálové vědy. Pokud dokážeme popsat povrch nebo strukturu s minimálním počtem základních prvků, lépe chápeme, jak se materiály mohou chovat při ohýbání, skládání nebo zatěžování. Matematická úspornost zde často vede k fyzikální efektivitě.
Vztah k origami a reálným materiálům
Origami v tomto kontextu neznamená konkrétní návod na skládání papíru. Slouží spíše jako srozumitelná metafora pro práci s povrchy, které lze ohýbat, ale nelze natahovat nebo trhat. Právě tento předpoklad odpovídá tomu, jak se chovají mnohé reálné materiály.
Podobné matematické modely se uplatňují například při návrhu skládacích konstrukcí. Architekti a inženýři řeší, jak navrhnout struktury, které se dají složit do kompaktní podoby a poté rozložit do stabilního tvaru. Minimalizace hran a vrcholů zde zjednodušuje výrobu i mechanické chování konstrukce.
Výzkum má význam také pro moderní technologie. V mikrotechnice nebo při návrhu flexibilní elektroniky se pracuje s tenkými vrstvami materiálů, které se musí ohýbat přesně definovaným způsobem. Matematické poznatky o „vnitřní plochosti“ pomáhají předvídat, kde vznikne napětí a kde naopak materiál zůstane stabilní.
V širším pohledu tak abstraktní geometrie přispívá k lepšímu porozumění světa kolem nás. To, co začíná jako teoretický problém o donutu složeném z plošek, se postupně promítá do návrhů budov, technických zařízení i nových materiálů.
Závěr
Schwartzův objev ukazuje, že i zdánlivě jednoduché tvary mohou skrývat hluboké a dlouhodobé otázky. Spojením geometrické intuice, trpělivé analýzy a výpočetních metod se podařilo uzavřít problém, který odolával desítky let. Zároveň jde o připomínku, že matematika není jen abstraktní hra se symboly, ale jazyk, kterým popisujeme možnosti tvarů, struktur a materiálů. A někdy k tomu stačí vzít vážně i obyčejný donát.
Související odkazy
[1] https://arxiv.org/html/2507.14998v4
Vertex-Minimal Paper Tori, Richard Evan Schwartz, arXiv:2507.14998 [math.MG] or arXiv:2507.14998v4 [math.MG] for this version, https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.14998