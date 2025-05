Drony pomáhají ženám na venkově zvýšit jejich příjmy

Bill Gates: Loni jsem se těšil na dron, který jsem dostal k narozeninám. Nemohl jsem se dočkat, až ho vyzkouším a podívám se, jak vypadá moje zahrada z ptačí perspektivy. Ale jak každý, kdo dron někdy použil, ví, brzy jsem zjistil krutou pravdu: Létání s dronem není snadné. Vyžaduje hodně praxe a dovedností.

Možná je čas dron znovu vytáhnout, protože minulý měsíc jsem měl to štěstí, že jsem se v Indii naučil létat od odborníků. Během své návštěvy v Dillí jsem se setkal se Sangitou Devi, Sumintrou Devi a Kajol Kumari – třemi Drone Didis z Biháru, které posouvají produktivitu indického zemědělství na novou úroveň.

Ženy, které jsem potkal, jsou součástí programu indické vlády Namo Drone Didi. (Didi je hindské slovo pro „sestra“.) Program byl spuštěn v roce 2023 s cílem pomoci ženám na venkově zvýšit jejich příjmy a zvýšit produktivitu indického zemědělství – a ačkoli je program ještě v počátcích, už teď jsem jeho výsledky ohromen.

V současné době Drone Didis využívají své letecké dovednosti především k hnojení plodin. Aplikace hnojiva pomocí dronů má oproti ručnímu hnojení mnoho výhod. Protože lze postřikovat z větší vzdálenosti od rostlin, tekuté hnojivo se lépe rozptýlí, což znamená, že se rozpadne na jemnější kapičky, které pokryjí větší plochu.

To je výhodné jak pro zemědělce, tak pro životní prostředí, protože k rozptýlení hnojiva je potřeba mnohem méně hnojiva a vody. Navíc je to rychlejší. Jedna Drone Didi dokáže pokrýt plochu až pěti akrů za stejnou dobu, za kterou by pět lidí pokrylo půl akru.

Nemůžu se dočkat, až uvidím, jak se program v příštích letech rozroste. Indická vláda plánuje vybavit drony pokročilými senzory a zobrazovací technologií. To umožní Drone Didis využívat data v reálném čase k cíleným zásahům, které zlepší kvalitu a množství úrody zemědělců. Budou schopny detekovat choroby a škůdce, posoudit vlhkost půdy, sledovat růst plodin a mnoho dalšího.

Stejně tak mě zajímá, jak program Drone Didi bude i nadále posilovat postavení žen v celé Indii. Každá Didi je členkou svépomocné skupiny (SHG). Do konce příštího roku se plánuje vybavit SHG v celé Indii téměř 15 000 dronů.

Ve Spojených státech, kde žiji, jsou svépomocné skupiny obvykle spojovány s duševním zdravím. V Indii jsou formou vzájemné pomoci. Každá SHG je malá – většina má kolem 12 členek, některé jsou ale až 25členné – a sdružuje ženy, které se navzájem podporují po sociální i finanční stránce. Společně shromažďují úspory, získávají mikroúvěry s nižšími úroky a řeší problémy v oblastech jako zdraví a vzdělávání.

Didis, se kterými jsem se setkala, byly dlouholeté členky SHG organizované JEEViKA, organizací v Biháru, která se snaží vymanit lidi z venkovských oblastí z chudoby. Během našeho společného pobytu v Dillí mi Kajol vyprávěla, jak jí JEEViKA před třemi lety pomohla otevřít vlastní obchod, kde prodává semena a hnojiva. Miluje podnikání, a když ji oslovili, zda by se nechtěla stát Drone Didi, věděla, že to pro její podnikání bude zázrak.

Každá Didi absolvuje školicí program v Hyderabadu nebo Noidě, kde se učí pilotovat dron a efektivně aplikovat hnojivo. (Překvapilo mě, že naučit se létat je prý jednodušší a trvá to méně času než naučit se hnojit!) Ostatní ženy v jejich SHG jsou vyškoleny jako technici dronů a jsou připraveny opravit stroje, pokud nastanou nějaké problémy.

Za necelé dva roky program Drone Didi již mění životy svých pilotek. Kajol využívá svůj přídavný příjem k rozšíření nabídky svého obchodu a výstavbě skladu pro své zásoby. Plánuje také poslat své děti do lepší školy. Sangitina rodina si předtím, než se stala Drone Didi, nemohla dovolit ani kolo – dnes je hrdou majitelkou autorikši.

Sumintra doufá, že když lidé uvidí někoho jako ona létat s obrovským dronem, změní to jejich vnímání toho, čeho jsou ženy schopné. Stejně jako mnoho žen v její oblasti se vdala velmi mladá a očekávalo se od ní, že zůstane doma s dětmi. Dnes jí děti říkají „pilotní maminka“ a sní o tom, že jednoho dne bude létat letadly.

Doufám, že až příště uslyšíte bzučení dronu nad sebou na svatbě nebo v parku, vzpomenete si na Didis. Je pozoruhodné, jak jedna technologie může změnit možnosti celé komunity. Kajol mi řekla, že lidé se na ni někdy dívají a říkají: „Letí příliš vysoko! Co udělá příště?“

Její odpověď? “To je teprve začátek. Počkejte a uvidíte, co přijde.“

Zdroj: Drony Didis vzlétly, Bill Gates, April 29, 2025, Gates Notes

Klíčové vlastnosti programu:

Dotaci pro ženy DAY NRL-SHG na nákup dronu.

Dotace ve výši 80 % nákladů na dron až do výše 8 lakh.

Úvěr od AIF na zbývající náklady na dron

Snadná půjčka s 3% úrokovou sazbou

Školení pilotů dronů jako součást balíčku pro drony

Šance vydělat další 1 lakh PA prostřednictvím Drone

Pronájem služby postřiku dronem zemědělcům prostřednictvím ženských SHG

Přínosy programu Namo Drone Didi: