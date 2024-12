Jenom si to sem odložím, protože se to někomu může hodit…. Spolupráce nad nátlakem: Důležitost nekontrolované dětské hry pro demokracii a liberalismus, STEVEN HORWITZ, Steven Horowitz, https://cosmosandtaxis.org/wp-content/uploads/2015/11/horwitz.pdf



Abstrakt: Dětská hra bez dozoru je způsob, jakým se děti učí neformálnímu vytváření a vynucování pravidel, které je tak důležité pro snahu liberální společnosti minimalizovat donucování. Je to klíčový způsob, jakým se děti učí dovednostem nezbytným pro zapojení do sociální spolupráce ve všech druzích sociálního prostoru v rámci trhu a zejména mimo něj. Učíme se tímto způsobem řešit problémy, aniž bychom se museli dovolávat násilí nebo nějakého druhu vnější hrozby, což nám jako dospělým umožňuje mírově spolupracovat v intimních skupinách i v rámci toho, co Hayek nazýval Velkou společností. Společnost, která oslabuje schopnost dětí naučit se těmto dovednostem, jim upírá to, co potřebují k bezproblémové sociální interakci, a podkopává jejich schopnost podílet se na tom, co Tocqueville nazval „uměním sdružování“. Ztráta dovedností získaných při hře bez dozoru zvyšuje pravděpodobnost nátlaku tím, že ohrožuje naši schopnost vytvářet a udržovat vztahy řízené pravidly, které jsou základem liberálních společností. Pokud vychováváme nebo vydáváme zákony, které dětem ztěžují rozvoj těchto dovedností, bereme jim klíčovou část toho, co umožňuje svobodným lidem vytvářet mírové a produktivní liberální řády.

Klíčová slova: liberalismus, demokracie, dětská hra, Vincent Ostrom, Elinor Ostromová, Hayek, spontánní řád.

ÚVOD

Jedním z charakteristických rysů široké klasické liberální tradice je snaha minimalizovat množství donucení v lidském společenském životě. Různí učenci této tradice se liší v názoru na to, jak dalece lze donucení minimalizovat a jaké typy institucí by tohoto výsledku nejlépe dosáhly, ale obecně se shodují na tomto společném cíli. Hned první věta Hayekovy (1960, s. 11) Konstituce svobody zní: „Je třeba, abychom si uvědomili, že v tomto případě se jedná o svobodu: „V této knize se zabýváme takovým stavem lidí, v němž je donucování jedněch druhými omezeno tak, jak je to jen ve společnosti možné.“ Po většinu dějin klasického liberalismu se snaha o minimalizaci donucení soustředila na to, do jaké míry je stát nezbytný k dosažení tohoto cíle. Klasičtí liberálové obecně chápali trh jako srostlici dobrovolné směny, v níž lidské vztahy nejsou nucené, pokud se účastníci zdrží použití podvodu nebo síly. I když uznávám, že existuje důležitá kritika tohoto pohledu jak v rámci lassického liberálního myšlení, tak mimo něj, budu toto tvrzení považovat za dané pro to, co následuje.

V tomto článku se zabývám především oblastí lidského jednání, která není ani trhem, ani státem, protože naprostá většina lidských interakcí se odehrává v těchto malých okamžicích života. Těmito oblastmi se zabývá Vincent Ostrom (1997) ve své knize The Meaning of Democracy and the Vulnerability of Democracies. Ostrom chápe „demokracii“ v Tocquevillově duchu jako systém, v němž lidé mají: schopnost prosazovat a zprostředkovávat konfliktní zájmy prostřednictvím procesů řešení konfliktů … [tím, že] vytvářejí sdílené komunity porozumění tomu, jak se vyrovnávat s naléhavými životními situacemi prostřednictvím reflexe a volby v samosprávných společenstvích vztahů. (Ostrom, 1997, s. 26)

Demokracie a umění občanství jsou způsobem, jakým „samosprávy“ vytvářejí „vztahy řízené pravidly“, aby předcházely konfliktům a řešily je, přičemž minimalizují používání soukromého nebo politického nátlaku. Ostrom jasně říká, že praxe demokratického občanství se netýká ani trhu, ani státu v obvyklém pojetí. Místo toho zahrnuje všechny různé způsoby, jimiž lidé používají jazyk a přesvědčování k vypracování „smluvních“ řešení nekonečných konfliktních problémů, které tvoří život ve společenském řádu. Tato smluvní řešení zahrnují vše od rozsáhlejších společenských institucí přes různé občanské a tržní organizace až po sousedství a rodiny.

Pro Ostroma je demokracie praxí vytváření uspořádání řízených pravidly prostřednictvím rozhovoru, spolupráce a souhlasu. Uvědomme si například, jak velkou část našeho života tvoří interakce s členy našich rodin nebo s lidmi, s nimiž pracujeme. Rodiny a firmy jsou právě takovými „zprostředkujícími institucemi“ mezi jednotlivci a státem, které jsou pro liberální společnosti klíčové.

I trhy lze považovat za zprostředkující instituce, ale pro mé účely zde chci trhy vyloučit a zaměřit se na lidské interakce, které se odehrávají mimo formální instituce politiky i peněžní směny („cash nexus“) trhu. Tyto prostory často zahrnují konfliktní momenty, kterým je třeba se buď vyhnout, nebo je řešit bez donucení, má-li být naplněna klasická liberální touha po společnosti minimalizující donucení. Navíc v míře, v jaké jsou takové malé konfliktní momenty již vyřešeny bez donucení, přispívá naše schopnost tak učinit ke vzniku celé řady společenských řádů, včetně velkého vznikajícího řádu, který Hayek nazval Velkou společností.

To, co mě zajímá, je jeden z nejdůležitějších způsobů, jak se naučit vyjednávat o těchto malých prostorech potenciálních konfliktů, které leží mimo trh a stát, aniž bychom k tomu využívali veřejného nebo soukromého nátlaku. Jinými slovy, jak se učíme rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné k tomu, abychom se stali samosprávci, kteří se mohou účinně podílet na demokratickém občanství, jak je chápe Ostromová? Budu tvrdit, že příležitost zapojit se do dětské hry bez dozoru funguje jako škola, kde se učíme jak sociálním normám, tak dovednostem potřebným k tomu, abychom se vyhnuli nesčetným konfliktům, které naplňují náš každodenní život, a řešili je. Schopnost zapojit se do takové hry je tak pro demokracii a liberální řád klíčová. Pokud je toto tvrzení správné, naznačuje také ústřední roli rodičovství a rodiny při udržování liberálního řádu.

Pokud je tento argument správný, naznačuje také ústřední roli rodičovství a rodiny při udržování liberálního řádu. Zdá se, že taková hra v životě mnoha mladých lidí na Západě stále více chybí, a my musíme zvážit důsledky této ztráty pro budoucnost liberálního řádu. V naší horlivosti chránit naše děti před celou řadou (mylně) vnímaných nebezpečí možná podkopáváme jejich schopnosti řešit sociální konflikty způsobem, který jim brání naučit se umění sdružování, jež je jádrem demokratického občanství. Ztráta umění sdružování vede k větší roli veřejného i soukromého donucování, což zmaří cíl liberalismu snížit roli donucování ve společnosti.

STRUČNÁ TAXONOMIE KONFLIKTŮ, SPOLUPRÁCE A NÁTLAKU

Základní skutečností lidské existence je, že nejsme schopni uspokojit všechna přání, která bychom mohli mít. Fyzické zdroje jsou ve srovnání s přáními vzácné, ale stejně tak i čas a znalosti. Na individuální úrovni jsme neustále konfrontováni s nutností volby a skutečností, že tato volba má své náklady v podobě zřeknutí se alternativního využití zdrojů, času a znalostí.

Na společenské úrovni lidé potřebují instituce, jejichž prostřednictvím lze všechny tyto individuální volby sladit, protože není důvod se domnívat, že všechna naše konkrétní přání budou dokonale v souladu s přáními všech ostatních tak, aby nedocházelo ke konfliktům o zdroje. Při absenci takového předběžného sladění objevili lidé prostřednictvím různých společenských evolučních procesů různé postupy a instituce, které mohou konfliktům, jež tím vznikají, buď předcházet, nebo je řešit.

Mezi tyto instituce patří trh a formální politické procesy, ale také celá řada společenských norem a zprostředkujících institucí, jako jsou rodiny, modlitebny, spolky a organizace a řada dalších prvků toho, co se dnes často nazývá „občanská společnost“. Tyto zprostředkující instituce jsou důležitou součástí širšího vznikajícího řádu Velké společnosti.

Jedním ze způsobů, jak si představit naše vyvinuté metody řešení konfliktů, je obrázek 1 níže. Pokud se dva nebo více lidí nemůže rozhodnout, jak konflikt vyřešit, zejména konflikt o zdroje, jsou dvě základní možnosti: buď najít způsob spolupráce, nebo použít donucení. Tyto dvě možnosti jsou k dispozici v každém případě, kdy lidé musí spolupracovat jako tým. Spolupráci lze rozdělit do dvou kategorií: využívání trhů k vzájemnému a mírovému uspokojování vlastních zájmů prostřednictvím peněžní směny a využívání různých jiných forem spolupráce, které se opírají o libovolný počet typů přesvědčování a dohod, ať už implicitních, nebo explicitních.

Tyto netržní formy spolupráce považuje Vincent Ostrom za oblast demokracie. Donucení má rovněž dvě formy: veřejnou a soukromou. Tam, kde spolupráce není možná, třeba proto, že chybí rámec institucí nezbytných pro vytvoření tržní směny nebo jsou různé formy sociální důvěry slabé, nebo proto, že problémy veřejných statků a „free riders“ jsou příliš nákladné na to, aby je bylo možné překonat, lidé pravděpodobně využijí donucení. Veřejné donucení se uskutečňuje prostřednictvím formálního politického procesu. Ať už je názor na velikost a roli vlády jakýkoli, v konečném důsledku spočívá na donucování, i když je toto donucování považováno za společensky prospěšné[1].

Soukromý nátlak je vždy také možností, zejména pokud pokusy o přesvědčování v malých skupinách nevedou k dohodě, možná proto, že jednotlivci nemají dostatečné schopnosti potřebné k vytvoření konsensuálních a spravedlivých dohod.

Silnější jedinci se mohou individuálně nebo prostřednictvím koalice pokusit různými formami nátlaku určit, kdo co dostane nebo jak budou skupiny fungovat.

Hayek, Ostromová a další se obávají, aby se co nejvíce minimalizovalo donucování, a to ve světle této analýzy. Bez ohledu na to, jaký je náš názor na roli vlády ve vztahu k tržní směně, se zdá být jasné, že pokud se tržní a netržní formy spolupráce mohou dostatečně dobře osvědčit při předcházení konfliktním situacím nebo při jejich řešení, měli bychom dát přednost těmto řešením bez donucení. Uvážíme-li všechny momenty lidské interakce, které jsou případy potenciálního konfliktu, zejména ty velmi malé a lokální, je zvláštní, že se nesetkáváme s větším množstvím donucení a násilí, než je tomu nyní[2].

Schopnost zapojit se do skupinového řešení problémů a urovnávat spory bez zásahu cizích osob je klíčovou součástí liberálního řádu. Když si uvědomíme všechny sociální interakce, které lidé během dne prožívají a které zahrnují nějakou drobnou neshodu nebo spor (Kdo je na řadě u kopírky? Kdo má uklidit prostor s kávou? Kdo dostane to parkovací místo?), je ohromující, jak často se tyto spory vyřeší bez násilí a ostrých slov. Nebo se zamyslete nad tím, jak vytváříme pravidla a postupy v malých neformálních skupinách, opět většinou bez násilí a ostrých sporů.

Totéž lze říci o tom, jak lidé vytvářejí formální organizace a institucionální uspořádání pro řešení konfliktů většího rozsahu nebo jak snášíme nepříjemné či protivné chování druhých v malém měřítku nebo jak přizpůsobujeme své vlastní chování potřebám a přáním druhých.

Když se člověk vážně zamyslí nad všemi okamžiky běžného dne, které mohou vést ke konfliktu a které se vyřeší rozhovorem a vyjednáváním nebo prostě jen tolerancí, je vlastně poněkud zarážející, jak hladký je společenský život. Tato řešení jsou nenásilná a netržní. Jsou srdcem a duší demokratické občanské společnosti a našich interakcí v různých zprostředkujících institucích, které ji tvoří.

V liberální společnosti se tyto druhy momentů mohou odehrávat v různých institucionálních kontextech. Dokonce i v kontextu trhu stále existuje řada momentů lidské interakce, které vyžadují, abychom se přizpůsobili druhým, aniž by nás vedla jasná, explicitní pravidla. Mimo formální trh vstupujeme během dne do dobrovolných interakcí s velkým množstvím dalších lidí, kde opět nemusí existovat žádná explicitní pravidla, která by nás vedla k tomu, jak se chovat.

Přesto se nám daří nacházet způsoby, jak se vyhnout konfliktům nebo jak řešit ty, které se objeví. Jeden z dobrých příkladů vytváření sociálních institucí, které omezují konflikty a řídí se pravidly, pochází z práce Elinor Ostromové (1990). Ve své práci se zaměřila na způsoby, jakými lidé řeší problémy se společnými zdroji, aniž by využívali formální struktury trhu nebo státu. Tvrdila, že to nejsou jediné dvě institucionální formy, které mají společenství k dispozici, když řeší, jak „spravovat společné statky“.

V mnoha situacích je vhodnější, aby si členové dotčených komunit vytvořili vlastní institucionální řešení pro správu společných zdrojů, a na případových studiích ukázala, jakých různých forem mohou taková řešení nabývat. Na příkladech společného vlastnictví ve vesnicích mimo jiné v alpském Švýcarsku a Japonsku Ostromová zkoumá způsoby, jakými tato společenství zavádějí konkrétní pravidla, kontrolní opatření a sankce, aby zajistila, že společné vlastnictví bude využíváno rozumně a nestane se obětí známé tragédie společného vlastnictví. Každé z těchto společenství si endogenně vytváří určitý soubor pravidel, kontrolních opatření a sankcí, které fungují pro konkrétní problém, jemuž čelí, a které jsou v souladu s kulturními zvyklostmi daného společenství.

Ačkoli všechna tato kooperativní řešení musí řešit stejné obecné problémy (tj. zajištění pravidel, monitorování a sankcí), konkrétní podoba řešení se bude lišit podle konkrétních okolností a zvyklostí dané skupiny. Ostromová opatrně upozorňuje, že tato emergentní řešení založená na komunitě se vyvíjejí mnohem obtížněji, než naznačují jednoduché modely, které předpokládají, že taková řešení lze navrhnout shora dolů:

Namísto předpokladu, že optimální institucionální řešení lze snadno navrhnout a s nízkými náklady vnutit vnějšími autoritami, tvrdím, že „správné nastavení institucí“ je obtížný, časově náročný a konflikty vyvolávající proces. Je to proces, který vyžaduje spolehlivé informace o proměnných času a místa a také široký repertoár kulturně přijatelných pravidel. (Ostrom, 1990, s. 14)

Práce Elinor Ostromové je užitečným příkladem takového řešení problémů zdola nahoru, které může charakterizovat, jak se svobodní lidé zabývající se uměním sdružování vyhýbají konfliktům a řeší je, aniž by se uchylovali k vnějším autoritám a nátlaku. Stejně jako práce Vincenta Ostroma však vyvolává otázku, jak se učíme zapojovat do těchto druhů kooperací, zvláště když mnohé z nich jsou idiosynkratické a není snadné je zachytit jasnými, explicitními pravidly, jako je „respektuj vlastnictví“ nebo „dodržuj sliby“[3].

Když rozšíříme svou perspektivu nad rámec celospolečenských problémů, které zajímaly Elinor Ostromovou, a zvážíme obrovské množství menších kooperativních úkolů, které vyplňují naše dny, rozsah těchto druhů interakcí se stane jasnějším a skličujícím. Lidé musí neustále vymýšlet, jak spolupracovat při řešení problémů. V naší evoluční historii se mnoho z těchto spoluprací odehrávalo s příbuznými, kteří nám byli dobře známí. V těchto situacích je spolupráce možná jednodušší a méně nákladná, i když stále vyžaduje určitou verzi dovedností, které jsou součástí spolupráce ve větším měřítku. Samozřejmě ve velké společnosti se tato spolupráce často odehrává s lidmi, kteří jsou cizí, což vyžaduje, abychom se ještě více spoléhali na získané sociální dovednosti než na konkrétní znalosti jednotlivce. [4]

Konkrétněji je třeba vysvětlit, jak se lidé učí vytvářet a prosazovat endogenní pravidla a normy, zejména s cizími lidmi. Jinými slovy, kde se učíme „kulturně přijímaná pravidla“ (tj. dovednosti potřebné pro samosprávu, která se účastní demokratických procesů) o tom, jak vzájemně spolupracovat a kooperovat, aniž bychom se dovolávali nátlaku třetích osob?

NEŘÍZENÁ DĚTSKÁ HRA A ENDOGENNÍ VYTVÁŘENÍ A PROSAZOVÁNÍ PRAVIDEL

Pokud jde o tržní směnu a Velkou společnost obecně, máme jakési povědomí o tom, že se musíme naučit pravidlům respektování majetku, dodržování slibů a praktikování tolerance, a také chápeme, že toto učení probíhá v rodině a ve školách a je podporováno naší rétorikou o ekonomické činnosti (McCloskey, 2010). Jaká jsou ekvivalentní místa pro učení se vyjednávání a přesvědčování v situacích, v nichž existuje jen málo formálních pravidel, pokud vůbec nějaká, která by nás vedla? Jak se vyhnout konfliktům a jak je řešit v těchto neformálních a příliš častých okamžicích?

Psycholog Peter Gray (2013) ve své knize Free to Learn dokumentuje, jakým způsobem je schopnost skutečně si hrát klíčová pro to, jak se děti učí, a jak tím přispívá k jejich růstu ve funkční dospělé. [5]

Zejména se (s. 7) zaměřuje na to, co nazývá „volnou hrou“ neboli „hrou, při níž hráči sami rozhodují o tom, co a jak budou hrát, a mohou volně měnit cíle a pravidla v průběhu hry“. Dodává (s. 17-18), že „volná hra je prostředkem, kterým příroda učí děti, že nejsou bezmocné“, a že při této hře „se děti učí činit vlastní rozhodnutí, řešit vlastní problémy, vytvářet a dodržovat pravidla a vycházet s ostatními jako rovný s rovným, nikoli jako poslušný nebo vzpurný podřízený“.

Kromě toho, Gray (s. 18) tvrdí, že „při společenské hře se děti učí, jak vyjednávat s ostatními, jak potěšit ostatní a jak tlumit hněv, který může vzniknout v důsledku konfliktů“.

Proto „bez dozoru“ v tomto kontextu nemusí znamenat, že v blízkosti nejsou žádní dospělí, ani že například nejsou nablízku sousedé nebo policie. Znamená to však, že povaha hry, vytváření pravidel, jimiž se tato hra řídí, a jejich dodržování je ponecháno v rukou hrajících si dětí. Struktura této hry není hráčům vnucována, ale vyplývá z jejich vlastních rozhodnutí.

Dalším prvkem, který definuje hru, je to, že pokračuje pouze se souhlasem těch, kteří hrají: „Nejvyšší svobodou ve hře je svoboda skončit“ (s. 141). Na souhlasu záleží, protože to znamená, že hra bude pokračovat pouze tehdy, pokud ti, kdo se takové hry účastní, dokáží řešit konflikty a zmírňovat stížnosti způsobem, který udržuje zájem všech o hru. To je jeden ze způsobů, jakým se učí sociální dovednosti: pokud si děti chtějí hrát, musí se naučit, aby byli všichni dostatečně spokojeni. Druh hry, na který se zde Gray zaměřuje, se velmi liší od strukturované hry, jakou je například dětská baseballová liga (Little League).

Tam jsou pravidla stanovena a spory řeší dospělí zvenčí a děti, jakmile se do hry zapojí, nemohou z konkrétní hry odejít tak snadno jako při opravdové hře. Alternativní institucionální prostředí Little League vylučuje způsoby, jakými se děti učí vytvářet a prosazovat vlastní pravidla, a činí je téměř zcela závislými na dospělých. Gray (s. 159) také tvrdí, že volná hra pomáhá dětem rozvíjet důležitý druh empatie, protože musí být schopny „vidět z perspektivy druhých, pochopit, co druzí chtějí, a alespoň něco z toho jim poskytnout“. Gray poznamenává, že rozdílný kontext mezi nestrukturovanou volnou hrou bez dozoru a strukturovanou hrou, jako je například Little League, vysvětluje, proč dochází k většímu počtu úrazů při strukturované hře než při volné hře.

Při volné hře musí každý hráč brát ohled na dovednosti a velikost ostatních hráčů, aby ti méně zdatní a menší měli zájem hrát, takže lepší a větší hráči jim uleví. Ústřední postavení souhlasu a snadný odchod nutí hráče mírnit své chování způsobem, který je ve strukturované hře zbytečný. V soutěžním prostředí a formální struktuře něčeho takového, jako je Little League, nejenže je taková umírněnost pro udržení souhlasu se hrou zbytečná, ale bude od ní aktivně odrazována. Ve volné hře naopak záleží více na prostředcích než na cílech, což snižuje soutěživost, která může zabránit tomu, aby zkušenější hráči ulehčili méně zkušeným.

Procesy, které působí při umožnění pokračování volné hry, jsou paralelní s těmi, které identifikovala Elinor Ostromová ve svých studiích reakcí na problémy společného vlastnictví zdrojů řízených komunitou: je třeba vytvořit pravidla a sledovat a sankcionovat chování. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se vypořádat s porušováním pravidel ve vznikajících řádech, je odchod, protože pokračování hry nebo instituce vyžaduje pokračující souhlas hráčů. Pokud odchod způsobí kolaps hry nebo sociální instituce, mají účastníci silnou motivaci zajistit, aby všichni hráči považovali pravidla za spravedlivá a aby byla dodržována. V případě pravidel vnucených shora, jako je tomu u vysoce strukturované hry pod dohledem, potřeba souhlasu s pravidly chybí a odchod se stává mnohem slabší formou sankce. V důsledku toho je méně pravděpodobné, že účastníci budou brát v úvahu přání ostatních, protože jejich ignorování nevede k ukončení činnosti. [6]

Dovednosti rozvíjené při hraní takových her jsou také dovednostmi, které jsou ústředním bodem širší diskuse Vincenta Ostroma (1997, s. 296) o významu „společných znalostí, sdílených společenství porozumění, vzorců sociální odpovědnosti a vzájemné důvěry v druhé“ pro efektivní samosprávu. Uvědomuje si také, jak se tyto dovednosti „začínají hromadit v prvních letech dětství“ a jak se „každé dítě může naučit, co to znamená hrát hry“ (s. 286). Gray však připomíná, že hra nemusí být hrou ve smyslu věcí, jako je baseball nebo basketbal, ale může mít nejrůznější podoby včetně fantazijní hry, jazykové hry, sociální hry a mnoha dalších. Grayovu (2013, s. 140) definici hry stojí za to citovat celou. Skládá se z následujících pěti charakteristik:

1) hra je samostatně zvolená a řízená;

2) hra je činnost, při níž jsou prostředky ceněny více než cíle;

3) hra má strukturu nebo pravidla, která nejsou diktována fyzickou nutností, ale vycházejí z mysli hráčů;

4) hra je imaginativní, nedoslovná, myšlenkově určitým způsobem vzdálená od „skutečného“ nebo „vážného“ života a

5) hra zahrnuje aktivní, bdělou, ale nestresující mysl. [7]

K tomu dodává (s. 146): „Hrát si znamená chovat se v souladu s pravidly, která si člověk sám zvolil“. Mezi lekce, které hra bez dozoru vštěpuje, patří to, že „hráči si musí vymýšlet a upravovat pravidla podle měnících se podmínek“, a nechtěně, opakujíc Vincenta Ostroma, poznamenává, že „pro život v demokracii je jen málo lekcí cennějších“ (s. 160). Děti se také učí, že „konflikty se řeší hádkami, vyjednáváním a kompromisem“, a proto se učí významu konsensu (na rozdíl od naprostého souhlasu), což je další klíčová dovednost pro zvládání nekonečných momentů potenciálních konfliktů, které jsou pro Velkou společnost charakteristické (s. 160). A konečně Gray (s. 174) poznamenává, že děti, které mají zkušenost s touto formou hry, jsou empatičtější a méně narcistické než ty, které takovou zkušenost nemají.

Neustálá potřeba brát vážně obavy druhých, aby byl zajištěn trvalý souhlas, a tím i udržení hry v chodu, pomáhá rozvíjet schopnost rozpoznat, kdy se ostatním hra nelíbí nebo kdy vnímají pravidla jako nespravedlivá. Tento soubor dovedností je opět klíčový pro řešení všech druhů konfliktů dospělých bez nutnosti nátlaku. Gray tvrdí, že všechny tyto dovednosti rozvíjené hrou mají zásadní význam pro vývoj dítěte a umožňují dětem stát se funkčními dospělými.

Poznamenává, že mají také důležité sociální důsledky. Kdybychom tyto dovednosti neměli, žili bychom ve světě, kde by mnohem více sociálních konfliktů nebo mezilidských urážek vedlo k hněvu nebo násilí.

Představte si svět, kde bychom místo toho, abychom se snažili konflikt urovnat rozhovorem a vyjednáváním mezi zúčastněnými stranami, šli okamžitě na policii nebo k právníkům. [8]

Pokud je hlavní myšlenkou liberalismu minimalizovat používání donucovacích prostředků ve společnosti, pak jakákoli sociální praxe, která vštěpuje dovednosti v oblasti tvorby pravidel, vyjednávání a kompromisu, stejně jako posiluje naši schopnost empatie a snižuje četnost narcismu, by měla být považována za klíčovou pro rozvoj dovedností nezbytných pro praktikování umění sdružování v liberální společnosti.

Politický význam dětství spočívá v tom, že nás připravuje na svobodu dospělosti tím, že nám umožňuje zažít tuto svobodu v malých, omezených dávkách. Pokud má Gray a jím citované výzkumy pravdu, pak je hra bez dozoru v dětství jedním z nejdůležitějších prostředků, jimiž mohou rodiče i celá společnost pomoci dětem stát se samosprávnými činiteli, které demokracie a liberalismus vyžadují.

Tato analýza je poměrně růžovým popisem hry bez dozoru a její role v liberálním řádu. Možnosti odchodu jsou skutečně mocné, ale odvolávání se na ně vyvolává otázku úlohy donucení při poskytování rámcových institucí, v jejichž rámci probíhají různé formy sociální interakce a řešení konfliktů. Potřebujeme donucení něčeho takového, jako je stát, abychom zajistili možnost spolupráce na nižších úrovních? Jak se vypořádáme s těmi, kteří nehrají podle pravidel? To vše jsou otázky, které se dotýkají podstaty politické ekonomie. V souvislosti s tímto článkem uvedu dvě poznámky. Zaprvé, ačkoli máme tendenci považovat věci, jako je právo, za „vnější“ instituci pro analýzu různých forem společenské spolupráce, může se také stát, že pro pochopení vzniku právních pravidel nebo jiných forem správy musíme považovat druh dovedností v umění sdružování, o kterém hovořím, za „vnější“ pro tuto analýzu. To znamená, že způsob, jakým vzniká právo, může záviset stejně tak na povaze hry a spolupráce jako hra a spolupráce na právu. [9]

Z toho vyplývá druhý bod. Ve skutečnosti velká část vynucování smluv nepochází od tradičně chápaného státu, ale od celé řady forem soukromého vládnutí, z nichž mnohé mohou být založeny právě na takových dovednostech, o nichž zde diskutujeme. Chápeme-li vztah mezi „vnějšími“ institucemi prosazování smluv nebo jiných druhů norem jako pouhé poskytování rámce pro dobrovolnou spolupráci ze strany státu, uniká nám dialektičtější interakce mezi institucemi prosazování a spoluprací, která z nich vyplývá. [10]

ZÁNIK NEKONTROLOVANÉ HRY [11]

Bohužel pro budoucnost liberalismu je hra bez dozoru na ústupu. Například nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že 68 % Američanů si myslí, že by měl existovat zákon, který by zakazoval dětem do devíti let hrát si v parku bez dozoru, a to navzdory skutečnosti, že většina dotázaných dospělých bezpochyby vyrostla právě na této činnosti. Ve stejném průzkumu 43 procent respondentů podpořilo podobný zákon pro dvanáctileté děti. [12]

Jinými slovy, téměř polovina Američanů by chtěla kriminalizovat všechny předdůchodce, kteří si hrají venku sami. V posledních několika měsících byla média plná zpráv o tom, že rodiče, kteří se snažili nechat své děti hrát si nebo jít do parku či školy bez dozoru, byli pokutováni nebo zatčeni za ohrožení svých dětí. A to navzdory mnoha důkazům, že dětství nikdy nebylo bezpečnější než dnes. Mezi těmito neopodstatněnými obavami o bezpečnost dětí a přesvědčením, že výchova musí být neuvěřitelně pracná, ztrácejí děti možnost hrát si bez dozoru. Jedním z rysů výchovy v jednadvacátém století je očekávání, že by měla být mimořádně intenzivní a invazivní. Média jsou také plná příběhů maminek a tatínků, kteří se nad svými dětmi vznášejí a řídí každý aspekt jejich života téměř každou hodinu dne.

Rozhovor s učitelem ve škole nebo vysokoškolským profesorem přinese takových příběhů ještě více. Často se tato forma výchovy projevuje tak, že děti mají naplánováno plno aktivit ve škole i mimo ni, od hudební výchovy přes sport až po dobrovolnickou činnost nebo některou z několika desítek věcí, o kterých se rodiče rozhodli, že je potřebují. Tato snaha o nadměrné plánování, stejně jako mnoho dalších věcí spojených s tímto fenoménem, může pocházet z dobrých důvodů, a sice z touhy rodičů vidět své děti úspěšné v kombinaci s předpokladem, že smysluplný úspěch vyžaduje všechny tyto přípravy od prvního dne.

Není těžké si představit, hlavně proto, že jsou skuteční, rodiče, kteří se trápí tím, že se jejich děti nedostanou do správné školky, protože je to odstaví od nejlepší školky, což znamená, že se dítě nedostane na nejlepší soukromou základní školu, což zase znamená, že nezíská přípravu a konexe potřebné k tomu, aby se dostalo na vysokou školu Ivy League, o které se věří, že je jedinou cestou k úspěšné dospělosti. [13]

Tito rodiče také bývají těmi, které Marano (2008, s. 19) nazývá „rodiči sněhových pluhů“, kteří se snaží odstranit všechny překážky, jež jejich dětem stojí v cestě za touto životní cestou, a zároveň dávají dětem jen velmi malou zodpovědnost, respektive možnost volby. [14]

Současně s tím, jak tito rodiče nadměrně plánují a hypermanagementují detaily života svých dětí, je také chrání před jakýmkoli rizikem nebezpečí nebo selhání. I zde všichni známe příběhy rodičů, kteří se bojí všech hrozných věcí, které se mohou jejich dětem stát, a vyžadují všude dezinfekční prostředky na ruce nebo odstraňují tradiční vybavení dětských hřišť nebo vozí své děti do školy dva bloky ze strachu, co by se mohlo stát, kdyby šly samy. Když k tomu připočteme další rodičovské obavy ze všeho možného, od online predátorů přes otrávené halloweenské sladkosti až po to, jaké chemikálie jsou v plastových kelímcích na pití jejich dětí, máme tu děti, které jsou neustále baleny do bublin kvůli své vlastní ochraně. Kromě strachu z číhajících nebezpečí, ať už skutečných, nebo domnělých, má tato přehnaná rodičovská péče často podobu neochoty dovolit dětem zažít bolest a nepohodlí z neúspěchu. [15]

Obecněji řečeno, v analogii s fungováním trhů hyperrodičovství odmítá dovolit dětem, aby zažily psychologický ekvivalent zisků a (zejména) ztrát, které jim pomáhají naučit se úspěšně orientovat ve světě. Rodiče, kteří odklízejí sníh ze silnice a odstraňují překážky, upírají svým dětem pocit psychologického zisku, který plyne z toho, že samy něčeho dosáhnou. V důsledku toho se takové děti nenaučí tak efektivně, jak by se měly vypořádat s výzvami a novými situacemi, které od nich vyžadují tvrdou práci a vymýšlení řešení.

Rodiče, kteří se snaží zmírnit každý neúspěch svých dětí, ať už v triviální podobě trofejí pro druhého vítěze za prohru sportovního týmu, nebo v závažnější podobě agresivního naléhání na vedení školy, aby změnilo známky nebo zrušilo rozhodnutí trenéra vyřadit jejich dítě ze sportovního týmu, upírají těmto dětem možnost pocítit psychickou ztrátu, která plyne z neúspěchu a která je nezbytná k tomu, aby se naučily, co nemají dělat. Snaha zachránit děti před každým možným neúspěchem má stejný účinek jako finanční pomoc v ekonomice: blokuje neefektivitu a plýtvá zdroji tím, že zkracuje proces, v němž se učíme, co dělat a co ne. Stejně jako se ze zachraňovaných firem mohou stát ekonomické zombie, které jsou ekonomicky mrtvé, ale stále se potulují kolem a spotřebovávají zdroje, tak se zachraňované děti potácejí pozdním dospíváním a ranou dospělostí a nejsou schopny být odolné tváří v tvář neúspěchu a kreativní tváří v tvář překážkám. [16]

Jiný pohled na tyto jevy je, že představují chráněné dětství a jeho sentimentalitu dovedené do extrému. Koncept chráněného dětství, jak se objevil ve viktoriánské éře, se původně zabýval vytvořením prostoru, v němž by se děti mohly vzdělávat, hrát si a učit se, aniž by se musely obávat ošklivé reality světa dospělých, práce a obecněji veřejné sféry. Ukrývání dětí ve světě rodiny, školy a kulturních domů, a tím i skutečné vytváření dětství a dospívání, jak je známe dnes, bylo pochopitelnou reakcí na dlouhou historii, kdy děti musely pracovat na farmách nebo v továrnách v rámci úlohy rodiny v tržní výrobě.

Jejím cílem nebylo chránit děti před všemi možnými nebezpečími nebo je dokonce chránit před neúspěchem tak, jak to dnes dělá příliš mnoho rodičů. Zdá se, jako by dnes neexistovalo žádné riziko pro děti, které by stálo za to tolerovat, alespoň pokud si ho rodiče nebo politici uvědomí. Steven Pinker (2011, s. 444) o tomto fenoménu výstižně řekl, že: „: „Historický nárůst oceňování dětí vstoupil do své dekadentní fáze.“ Ekonomická perspektiva může tento pohled na dětství trochu osvětlit. Jedním ze způsobů, jak mu porozumět, je, že se na každé dítě pohlíží téměř jako na nekonečně cenné, a proto jeho bezpečí či štěstí nelze vyměnit za případné riziko. Všimněte si, že mnoho obav rodičů souvisejících s bezpečností se týká velmi málo pravděpodobných následků, i když často takových, které by měly velmi velké negativní dopady, pokud by k události s velmi nízkou pravděpodobností došlo. Patří sem například obavy z únosů a internetových predátorů, jejichž rizika většina rodičů značně přeceňuje, zejména proto, že trestných činů páchaných na dětech obecně v posledních desetiletích výrazně ubylo. [17]

Pokud by činnosti, které s sebou nesou tato rizika, neměly žádné výhody, pak by mohlo být rozumné nepřijímat žádnou míru rizika. Jak jsem však tvrdil, mnoho, ne-li většina činností, které jsou pro děti považovány za příliš rizikové, jako jsou různé formy her bez dozoru, které zajímají Graye, s sebou skutečně nesou výhody, kvůli nimž stojí za to se jim věnovat, pokud je riziko tak malé. Zdá se však, že málo rodičů a politiků je ochotno mluvit o nákladech a přínosech nebo o přijatelném riziku, pokud jde o otázky týkající se dětí. V jazyce ekonomie jako by rodiče dokázali uvažovat pouze v termínech „ nekompromisního řešení“ (corner solution, rohové řešení), pokud jde o rizika pro jejich děti. Tato terminologie odkazuje na způsob, jakým ekonomové uvažují o kompromisech. Kompromisy máme tendenci znázorňovat pomocí něčeho podobného, jako je schéma na obrázku 2.

Téměř u každého příkladu, na který si vzpomeneme, existuje kompromis mezi bezpečností a odměnou, kterou z dané činnosti získáme. Téměř cokoli, co děláme, je spojeno s určitým prvkem rizika, takže jediný způsob, jak získat odměnu, je přijmout určité riziko, a tím snížit svou bezpečnost v nejširším slova smyslu. Křivka znázorňuje tento kompromis tím, že ukazuje, jak zvýšení užitku z činnosti znamená zároveň snížení její bezpečnosti (zvýšení jejího rizika). Termín „rohové řešení“ se vztahuje k bodu A, který leží v rohu křivky a osy, což znamená, že nedochází k žádnému kompromisu. V bodě A dává osoba přednost veškeré bezpečnosti, kterou lze získat, což neznamená žádnou odměnu. (A srovnatelný bod rohového řešení bychom mohli umístit na druhou osu, což by odráželo někoho, kdo se o bezpečnost vůbec nezajímá).

Obrázek 2: Rodičovství s rohovým řešením

Mnoho rodičů by mohlo říci „ano, pokud jde o bezpečnost mého dítěte, nestojí mi za to podstupovat žádné riziko“. Takoví rodiče tomu pravděpodobně také věří, přesto jejich jednání naznačuje opak. Kdyby tomu rodiče skutečně věřili, nikdy by se nerozhodli posadit své dítě do auta (ať už do autosedačky, nebo ne). Automobilové nehody jsou hlavním zabijákem dětí, přesto se zdá, že rodiče jsou velmi ochotní toto riziko podstoupit, ale mnohem méně ochotní například dovolit svým dětem jíst halloweenské sladkosti od cizích lidí, přestože není zaznamenán jediný ověřený případ otrávených halloweenských sladkostí (Skenazy, 2009, s. 62).

Na jedné straně je tedy tato starost o bezpečnost dětí problematická, protože rodiče zřejmě špatně odhadují, jaká rozhodnutí jejich děti skutečně ohrožují. Znepokojený rodič by mohl reagovat slovy: „No samozřejmě, že dávám své děti do auta – vždyť je musím převážet na různá místa a nemohou všude chodit pěšky.“. Taková odpověď však jen dokresluje podstatu věci: některá rizika se vyplatí podstoupit, pokud je riziková činnost přínosem, který více než kompenzuje riziko. Rodiče totiž chápou, že rohová řešení nejsou ve většině situací optimální. [18]

Cílem rodičovství by mělo být zajistit, aby děti byly vystaveny systému ziskového a ztrátového zrání. Když se dětem daří, měly by sklízet výhody, ale když něco pokazí, měly by za to také zaplatit. Pokud budeme dětem nadále poskytovat větší svobodu, ale neustále jim bránit v tom, aby zažily psychologický ekvivalent ztrát, odepřeme jim klíčovou část procesu učení a tím potenciálně oslabíme jejich schopnost efektivně se orientovat v liberálním řádu. Stejně jako privatizace zisků a socializace ztrát v ekonomice vede k chybné alokaci a morálnímu hazardu, tak i výchova, která socializuje ztráty, povede k tomu, že děti budou považovat realitu rozšířeného řádu Velké společnosti za zmatenou a nepřijatelnou.

Jestliže liberální řád závisí v rozhodující míře na tom, aby si lidé osvojili určité hodnoty a normy, a na pochopení toho, že Velká společnost se liší od intimního řádu rodiny, musí výchova brát v úvahu, jak nejlépe tyto hodnoty vštěpovat. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je umožnit dětem zažít skutečná rizika spojená se svobodou a ziskem i ztrátou, kterou taková svoboda může přinést. Gray (2013, s. 6 a násl.) v popisu toho, co nazývá „půlstoletím úpadku“ volné hry nebo hry bez dozoru, klade velkou vinu zvýšenému významu povinné formální školní docházky a způsobům, jakými vedla lidi k tomu, aby si mysleli, že čas ve třídě je to nejdůležitější, což způsobilo, že náklady příležitosti jiných aktivit jsou příliš vysoké. Důkazem toho jsou způsoby, jimiž školy omezily nebo zrušily přestávky pro malé děti, i když tato změna je pravděpodobně ovlivněna také zákony o odpovědnosti ve společnosti s vysokou mírou sporů. Shrnuje také literaturu, která tento úbytek volné hry spojuje s nárůstem různých psychických poruch u dětí. Je ironií osudu a tragédií, že ve jménu ochrany našich dětí a ve snaze zaručit jim to, co považujeme za správný druh výchovy, jim možná škodíme a oslabujeme tak dovednosti, které v liberálních společnostech pomáhají minimalizovat nátlak.

VÝCHOVA, „OSTROMOVY MOMENTY“ A LIBERÁLNÍ ŘÁD

Upíráme-li dětem svobodu samostatného bádání, připravujeme je o důležité příležitosti k učení, které jim pomáhají rozvíjet nejen nezávislost a odpovědnost, ale i celou řadu sociálních dovedností, jež jsou pro život s ostatními ve svobodné společnosti klíčové. Pokud je toto tvrzení správné, pak výchovné strategie a zákony, které dětem ztěžují samostatnou hru, představují vážnou hrozbu pro liberální společnost, protože mění naše výchozí nastavení z „vymysli, jak vyřešit tento konflikt sám“ na „použij sílu a/nebo třetí strany, kdykoli dojde ke konfliktu“. To je jedna ze „zranitelností demokracií“, na kterou upozornil Vincent Ostrom (1997). Společnost, která oslabuje schopnost dětí osvojit si tyto dovednosti, jim upírá to, co potřebují k bezproblémové sociální interakci.

Zhrubnutí sociální interakce, které z toho vyplyne, vytvoří svět plný konfliktů a násilí, v němž bude prvním instinktem lidí stále častěji dovolávat se nátlaku druhých stran při řešení problémů, které by měli být schopni vyřešit sami prostřednictvím demokratické samosprávy. Hra bez dozoru je klíčovým způsobem, jakým se děti učí dovednostem nezbytným pro zapojení do sociální spolupráce ve všech druzích sociálního prostoru, a to jak na trhu, tak zejména mimo něj. Pokud vychováváme nebo přijímáme zákony, které dětem rozvoj těchto dovedností ztěžují, bereme jim klíčovou část toho, co umožňuje svobodným lidem být mírumilovnými a spolupracujícími lidmi.

Pokud je to všechno přiměřeně přesné, naznačuje to, že výchovné postupy mají význam pro životaschopnost liberálního společenského řádu. Nedávná kniha Bryana Caplana (2011) přivedla mnoho obhájců klasického liberalismu k závěru, že na výchově tolik nezáleží, neboť Caplan předkládá působivé důkazy z behaviorální genetiky, které ukazují, že většina životních výsledků dětí je výsledkem přirozenosti, nikoli výchovy. Ačkoli Caplan jasně poukazuje i na to, že skutečně špatné výchovné postupy (např. zamykání dětí v pokojích) mohou způsobit škody, a stejně tak jasně poznamenává, že to nejdůležitější, co mohou rodiče pro své děti udělat, je poskytnout dětem šťastné vzpomínky na jejich rodiče a dětství, předkládá argument, že výchova je mnohem méně důležitá, než si lidé myslí.

Caplan se však zabývá vlivem rodičovství na individuální výsledky, zejména na různé metriky úspěšného života. Nezabývá se způsoby, jakými může rodičovství ovlivnit to, jak se děti vypořádávají s druhy otázek, které jsem zde uvedl, jako je schopnost liberálních společností minimalizovat nátlak. Lze připustit, že genetika může vysvětlovat mnohé o individuálních výsledcích, ale přesto si myslet, že výchova je významná pro schopnost mladých lidí stát se samosprávci se schopností zapojit se do kooperativních a kolaborativních procesů snižování konfliktů.

Proč může mít vztah rodičovství k neřízené hře význam pro liberální řád, můžeme pochopit, když se vrátíme k práci Elinor Ostromové a způsobům, jakými jsou zprostředkující instituce založené na lidské spolupráci klíčové pro vznikající řád liberální společnosti. Velká část současných sociálních věd využívá teorii her k popisu lidských sociálních interakcí. Ostromová to dělá také a tvrdí (1990, s. 23), že: „: „V nejobecnějším smyslu lze všechna institucionální uspořádání považovat za hry v extenzivní formě. Formální teorie her je nejčastěji chápána ve smyslu dané struktury pravidel, která spolu s výplatami určují různé strategie, jež mohou hráči uplatnit. Určitá kombinace strategií daná těmito pravidly a odměnami vede k rovnovážnému výsledku.

Institucionální emergence – uspořádání, které Ostromovou zajímá, jsou však pravidla, která vznikají endogenně ze hry hrané v rámci souboru pravidel vyššího řádu. To znamená, že rovnovážný výsledek hry na vytváření institucí je souborem emergentních pravidel. Ona (1990, s. 52) poznamenává, že každá analýza, která má za cíl vysvětlit vznik jednoho souboru pravidel endogenně, musí brát jiný soubor pravidel jako exogenní[19].

To však znamená, že „hra“ vzniku institucí je hrou, která také musí vytvořit soubor pravidel pro další hru, kterou budou účastníci hrát. Zde se institucionální emergence setkává s neřízenou hrou, neboť skok od hry ke hře je velmi krátký. Gray ve své analýze hry výslovně uvádí, že skutečná hra je „mentálně vzdálená“ reálnému životu, ale mnoho prvků hry lze spatřovat ve způsobech, jakými lidé konstruují a využívají institucionální uspořádání, která řeší sociální konflikty v reálném životě.

Stejně jako hra, i způsob, jakým se komunita může rozhodnout, jak nejlépe spravovat společnou pastvinu nebo vodní tok, nakonec spočívá ve vytvoření souboru pravidel, s nimiž budou všichni souhlasit. Stejné dovednosti kompromisu a empatie a stejná potřeba udržet lidi dostatečně spokojené, aby souhlasili s hrou (tj. přijali a dodržovali institucionální pravidla), které jsou charakteristické pro dětskou hru, jsou nezbytné pro vývoj institucionálních řešení pro správu společných zdrojů a mnoho dalších situací sociálních konfliktů v reálném světě.

To, co Elinor Ostromová (1990, s. 25) nazývá „možností samoorganizované kolektivní akce“, a to, co Vincent Ostrom (1997, s. 292) popisuje jako „cestu k míru… prostřednictvím samosprávy“, se jeví jako alternativní způsoby vnímání toho, co Gray nazývá „volnou hrou“. Klíčový rozdíl spočívá v tom, že institucionální řešení v reálném světě, protože jsou v reálném světě, jsou zaměřena na konkrétní cíle, na rozdíl od hry, která nemá žádný vlastní konkrétní cíl. Druhy institucionálních uspořádání, které Ostromovou zajímají, jsou takové, které řeší konkrétní problémy, a v tomto smyslu se podobají formám záměrné spolupráce, které charakterizují velkou část lidského jednání. Přesto však přebírají mnohé z charakteristik hry, a jak ukazuje práce Elinor Ostromové, lidská společenství jsou schopna mezi sebou vyvinout širokou škálu institucionálních řešení tváří v tvář problémům se společnými zdroji.

Jedním z důvodů, proč lidé mohou tato řešení vytvářet, je to, že můžeme využívat dovednosti, včetně schopnosti empatie, které se učíme ve škole volné hry. Ačkoli se práce Elinor Ostromové zaměřuje na společenské problémy většího rozsahu, které vyžadují kolektivní řešení, stejný druh konfliktního potenciálu existuje ve všech dříve uvedených druzích situací menšího rozsahu. Konflikt je stálým rysem lidské interakce.

Je možné, že se tyto malé „okamžiky Ostromové“ řeší mírovou cestou, protože mnozí z nás mají od dětství zkušenost s nutností zapojit se do kolektivních samosprávných procesů tvorby a prosazování pravidel, které jsou pro liberální společnost tak důležité. Hra bez dozoru dává dětem příležitost naučit se, jak vládnout a být ovládán, ale činí tak s nutností souhlasu a možností odchodu, čímž jim také pomáhá pochopit, co je legitimní autorita, a připravuje je na účast v demokratických procesech společnosti řízené pravidly. Taková hra také vyžaduje, aby se s mocí zacházelo jemně, což je důležitá dovednost pro lidi jako členy malých čet, které tvoří občanskou společnost.

Liberální společnosti jsou takové, v nichž se lidé naučili řešit problémy s využitím všech těchto dovedností, čímž odpadá nutnost dovolávat se násilí nebo nějakého druhu vnější hrozby. Rozvoj těchto dovedností je ústředním, i když do značné míry neviditelným, základem mírové lidské interakce a spolupráce, která udržuje liberální společnosti tak liberální a svobodné, jak jsou. Pokud bychom ztratili dovednosti potřebné k řešení konfliktů kooperativním způsobem, není těžké si představit, že by se lidé při jejich řešení rychle obraceli buď na vnější autority, jako je stát, nebo by požadovali vyčerpávající seznam explicitních pravidel tam, kde by takový seznam nemusel být možný. Jako příklad může tento bod přispět k našemu pochopení konfliktů kolem sexuálního souhlasu, které v posledních letech charakterizují americké univerzitní kampusy.

Pokud velké množství pozdních adolescentů nikdy nezískalo dovednosti, které jsou součástí nestrukturované hry, dává smysl, že by pro ně bylo obtížné zapojit se do nestrukturované „hry“, která by mohla charakterizovat velkou část sexuálních interakcí[20].

Sexuální interakce jsou formou hry dospělých a proces vyjednávání o pravidlech a zejména zajištění toho, aby všichni zúčastnění nadále souhlasili s těmito pravidly a hrou, která se hraje, zjevně čerpá ze stejného souboru sociálních dovedností, které podle Graye charakterizují hru bez dozoru. Bez rozvoje schopnosti kompromisu a empatie nebo bez zkušeností s vyjednáváním o pravidlech a vedením obtížných rozhovorů o konfliktech není překvapivé, že vysokoškolští studenti mohou chtít, aby konflikty řešila vnější autorita (například vysokoškolská správa a její soudní procesy), nebo trvat na explicitním souboru pravidel, který popisuje, co je v pořádku a co ne. Tyto úvahy mohou vysvětlovat zvýšený výskyt sexuálních smluv nebo extrémnějších forem „afirmativního souhlasu“, které se v posledních letech dostaly do módy. [21]

Jedním z klíčů k udržení společnosti, v níž je role veřejného nebo soukromého donucení omezená, je občanstvo, které má dovednosti řešit tyto malé „Ostromovy momenty“ konsensuálně. Schopnost zúčastněných lidí navrhnout soubor pravidel pro řešení potenciálních konfliktů je v centru toho, jak mohou svobodní lidé vytvářet institucionální řešení, která snižují míru donucení. Stejně jako hra, i taková řešení spočívají na souhlasu zúčastněných a musí být vytvořena tak, aby byli všichni spokojeni.

Pokud chápeme hru jako činnost založenou na souhlasu a strukturovanou pravidly vytvořenými hráči, stává se učení se hře způsobem, jak si ve světě vzdáleném realitě procvičovat dovednosti, které potřebujeme pro zcela reálný svět sociální a politické interakce. Ztráta možností zapojit se do takové hry by byla jedním z důvodů, proč sdílet obavy Vincenta Ostroma ze směru, kterým se ubírá americká demokracie. Pokud nastupující dospělí nebudou mít dovednosti řešit problémy zapojením do tvorby a prosazování pravidel, které jsou charakteristické pro samosprávné občany, budou i nadále přenechávat moc stranické politice a státu nebo jiným formám nátlaku. Výsledkem bude pomalá destrukce liberalismu a demokracie.

HRA BEZ DOZORU A VÝZNAM SELHÁNÍ

Hara Estroff Marano popisuje přínosy hry bez dozoru zejména v hayekovském duchu, když zdůrazňuje význam pravidel a nejistoty. Poskytuje také jeden další způsob, jakým může mít dětská hra význam pro liberální řád: [Hra je skutečnou přípravou na dospělost. Ve své podstatě je hra činností vázanou na pravidla, jejíž výsledek je neznámý. Je to způsob, jak se učíme zvládat neočekávané. Hra bystří důvtip a činí duševní procesy hbitými – odolnými a připravenými na vše, co nám život postaví do cesty. (Marano, 2008, s. 91)

Tento popis hry by se dal stejně dobře aplikovat na soutěž v tržním procesu. I ona je činností svázanou s pravidly, jejíž výsledek je neznámý, a i ona nám pomáhá zvládat neočekávané události, stejně jako zvyšuje mentální schopnosti těch, kteří soutěží. Uvažování o hře tímto způsobem poskytuje další texturu Hayekovu (1977, s. 115-20) popisu trhu jako „hry na katallaxi“ neboli směny. Uvažování o trzích jako o formě hry otevírá zajímavé možnosti, jak přemýšlet o teorii her a soutěžení a jejich vztahu k vývoji dětí.

Posiluje to také argument, že výchova, která umožňuje dětem zapojit se do hry bez dozoru, má zásadní význam pro udržitelnost liberálních institucí. Pro vztah mezi výchovou a liberálním řádem je bezprostředněji důležité, zda příliš vtíravá výchova ovlivňuje schopnost dětí přijmout odpovědnost takového řádu. Existuje souvislost mezi styly výchovy a tím, jak děti vnímají politický svět na nejširší úrovni?

Pokud například vychováváme děti, které jsou zvyklé na to, že za ně někdo něco udělá, a které nejsou zvyklé nést následky svých chyb, budou mít toleranci k riziku, která je nezbytná pro podnikavost, jež je v tržní ekonomice nezbytná pro hospodářský růst?

Mohou se z dětí, kterým rodiče nedůvěřovali, že se budou toulat dál než jeden blok od domova, že si budou organizovat hry bez dozoru rodičů nebo že budou chodit na hřiště bez vycpaných končetin, stát dospělí, kteří budou sami ochotni a schopni podstupovat ekonomická rizika?

Budou ochotně tolerovat, že ostatní podstupují taková rizika, včetně nečinného přihlížení, když se tato rizika nevyplní?

Liberální řád nemůže přežít bez ochoty riskovat, zejména v ekonomice, ale také v tom, co John Stuart Mill (1859) nazval „experimenty v životě“. Má-li liberální společnost pokročit, musí být průkopníci nových myšlenek schopni přijmout riziko odmítnutí, ať už v podobě společenského odsouzení, nebo ekonomických ztrát.

Pokud existuje souvislost mezi výchovou, která děti chrání před všemi takovými riziky, a tím, jak děti vnímají riskování v širším společenském uspořádání, pak je možné, že vychováváme národ nepřipravený na přijetí tolerance k riziku a neúspěchu, která je v liberální společnosti nezbytná. Možná ještě horším výsledkem než mladí dospělí, kteří se bojí riskovat, by byli mladí dospělí, kteří jsou příliš ochotni riskovat, protože jsou zvyklí, že v případě neúspěchu za ně někdo zaplatí. Příliš dotěrná výchova by mohla vést k tomu, že mladí dospělí budou chtít stále více svobody a stále méně odpovědnosti, když se jim jejich rozhodnutí nevydaří.

Místo toho, abychom vychovali národ slabochů, jak navrhuje Marano, získáme národ nadměrně riskujících lidí, kteří chtějí odpovědnost za své chyby přenést na jiné osoby nebo instituce, místo aby přijali odpovědnost za svá rozhodnutí a jim odpovídající rizika.

Budou navíc tito mladí lidé ochotni tolerovat verdikt trhu, když firmy, ať už jejich vlastní nebo jiné, zkrachují a budou směřovat k bankrotu? Nebo dají přednost ekonomickému ekvivalentu „každý dostane odměnu“ a budou tvrdit, že záchranné akce jsou na místě? Vyprodukuje národ dětí, které dostávají finanční pomoc, národ firem, které dostávají finanční pomoc?

Pokud je proces objevování trhu základním prvkem liberální společnosti a pokud tento proces vyžaduje, aby subjekty nesly ekonomické důsledky, pokud jejich plány nevytvářejí hodnotu, pak neustálé zachraňování firem, které prodělávají, zničí proces učení trhu. Bez tohoto procesu učení uvízneme ve světě, kde je mnoho zdrojů trvale špatně rozdělováno a kde se další zdroje věnují bojům o politické rozdělování záchranných balíčků a jiných forem zvýhodnění a dotací, které mají zmírnit úder firmám, jež nedokážou vytvářet hodnotu. [22]

Tato otázka je možná ještě naléhavější v souvislosti s velkou recesí a zejména s reakcí skupin, jako je Occupy Wall Street, a dalších, které se obávají „jednoho procenta“. I když si někteří z protestujících stěžovali na privilegované jedno procento, údaje z průzkumů ukázaly, že přibližně polovina protestujících považovala záchranu bankovního systému za nezbytnou. [23]

Značný počet mladých protestujících také tvrdil, že by jim měly být odpuštěny dluhy z vysokoškolských půjček, což se rovná jejich vlastní žádosti o záchranu. Bez ohledu na oprávněnost jejich stížností na moc korporací a selhání politické třídy častý refrén, že jim vysokoškolský titul nezajistil vysněnou práci nebo že by jim měl být dluh odpuštěn, přinejmenším odpovídá generaci, která byla vychována s velkou mírou svobody, ale s mnohem menší odpovědností za nesení negativních důsledků, které s ní souvisejí.

Možná je přitažené za vlasy spojovat výchovné styly s politickým gestalt, ale liberální myslitelé již dlouho tvrdí, že rodiny jsou ústředními přenašeči důležitých kulturních hodnot a norem, takže bychom se neměli divit, že pokud se změní struktura rodin a způsob výchovy dětí, změní se i hodnoty a normy, které si děti přinesou do svého chápání politiky. [24]

Pokud, jak jsem tvrdil, je hra bez dozoru ústředním prvkem pro osvojení si dovedností, které nám umožňují účinně spolupracovat namísto donucování a které nás připravují na přijetí rizika a důsledků selhání, jež jsou ve svobodné společnosti nevyhnutelné, pak výchova skutečně má význam pro zdraví demokracie a liberalismu. Často si myslíme, že způsoby, jakými rodiče předávají svým dětem důležité dovednosti a normy, jsou záležitostí výslovného poučení. Ačkoli je taková výuka jistě důležitá, víme také, že velkou roli v tom, jak se děti učí, hraje napodobování. Výzkumy o hře bez dozoru naznačují, že jedním z nejdůležitějších způsobů, jak mohou rodiče umožnit svým dětem rozvíjet alespoň jeden soubor důležitých sociálních dovedností, je jednoduše nechat své děti být, když si jdou hrát ven. Hayekovo (1989) přesvědčení, že liberalismus vyžaduje, abychom potlačili naše atavistické, altruistické morální instinkty, které jsme si vypilovali během věků existence v malých příbuzenských skupinách, je zde relevantní. Pokud má rodina ve Velké společnosti nějakou klíčovou funkci, pak je to snad to, že může učit způsobům, jakými musí členové liberální společnosti přijmout neúspěch a poučit se z něj.

Žádný rodič by samozřejmě neměl dovolit, aby jeho dítě riskovalo vážnou fyzickou újmu, ale do té míry, do jaké budeme i nadále bránit dětem pocítit jakoukoli bolest, zklamání nebo frustraci, riskujeme, že vytvoříme společnost, v níž lidé buď požadují svobodu bez odpovědnosti, nebo chtějí neustále omezovat svobodu všech ve jménu buď bezpečnosti, nebo prevence negativních pocitů spojených s neúspěchem. Každý z těchto důsledků představuje hrozbu pro demokracii a liberální řád.

ZÁVĚR

Pokud jsou liberální společnosti žádoucí, protože usilují o minimalizaci donucování, záleží na výchově dětí, abychom byli schopni liberální řád udržet. Pokud nedáme dětem možnost rozvíjet dovednosti, které vyplývají z hry bez dozoru, bude pro ně velmi obtížné vytvářet kooperativní, tolerantní a nenucené přístupy k institucionálním problémům většího rozsahu i k menším „Ostromovým momentům“. Velká část naší interakce v liberálním řádu se odehrává v prostoru, který není plně definován formálními pravidly ani vynucován formálními mechanismy.

Bez praxe v řešení takových situací mohou mladí lidé bojovat a žádat formální pravidla a jejich prosazování, což tyto neformální prostory pravděpodobně zadusí.

Více mladých lidí bez dovedností, které si osvojili při hře bez dozoru, by mohlo vést k vážnému zhrubnutí lidského společenského života. Změny ve výchově mohou snížit zranitelnost demokracií.

Schopnost řešit konflikty nízké úrovně mírovými prostředky zúčastněných stran snižuje soukromý nátlak, a tím snižuje poptávku po veřejnějších formách nátlaku.

Svobodné společnosti spočívají na neformálním řešení konfliktů a dovednosti potřebné k jeho uskutečnění mohou být dobře rozvíjeny prostřednictvím forem dětské hry bez dozoru. Prohlásit takovou hru za příliš riskantní je rozhodnutí plné rizik, a to jak pro blaho dětí, tak pro společnost, v níž budou žít jako dospělí. [25]

POZNÁMKY

[1] Zde stojí za to položit si otázku, zda se demokratické politické procesy také počítají mezi formy spolupráce. Nemám prostor se jí plně zabývat, ale domnívám se, že tato otázka závisí na schopnosti aktérů zapojit se do smysluplných aktů souhlasu a výstupu. Jak budu tvrdit později, tyto dva faktory jsou jádrem toho, co se mladí lidé učí při hře bez dozoru, a tím se přenášejí do jejich schopnosti vyhýbat se konfliktům a řešit je v občanské společnosti. Schopnost zapojit se do smysluplných aktů souhlasu a odchodu je jistě tím dostupnější, čím lokálnější je úroveň politiky, takže pro účely mé argumentace zde je třeba číst „vládu“ jako národní vlády a mít na paměti, že na lokálnějších úrovních vypadá vláda spíše jako smluvní vztahy řízené pravidly, které Ostromová vidí v centru demokracie.

[2] Zde je relevantní práce Stevena Pinkera (2011) o úbytku násilí v průběhu lidských dějin. Pinker připisuje značnou část tohoto poklesu násilí roli státu, ale poukazuje také na význam diskurzu práv pro změnu našich systémů přesvědčení o přijatelnosti násilí a nátlaku v jiných oblastech, jako je rodina.

[3] Tato dvě pravidla samozřejmě mohou mít určitý význam pro schopnost zapojit se do netržní spolupráce, ale jsou jen malou částí širšího souboru dovedností, o nichž bude řeč později.

[4] Více o tom, jak nám moderní instituce umožňují důvěřovat cizím lidem, viz Seabright (2004).

[5] Marano (2008, s. 88-91) uvádí některé podobné argumenty. Marano i Gray uvádějí odkazy na základní odbornou literaturu o vývojové roli hry.

[6] Tato diskuse o síle výstupu jak ve hře, tak ve vznikajících institucionálních praktikách může mít důležité důsledky pro federalismus.

[7] Kromě toho, že pravidla „vycházejí z myslí hráčů“, Gray (2013, s. 139) poznamenává, že hru nelze objektivně určit zvenčí: „Abyste poznali, kdo z nich si hraje a kdo ne, musíte z jejich projevů a detailů jejich jednání vyvodit něco o tom, proč dělají to, co dělají, a jaký k tomu mají postoj.“ [8 Rozlišení hry od nehry vyžaduje interpretaci záměrnosti a pěkně se shoduje se subjektivismem ekonomie a obecněji společenských věd.

[8] Je ironií osudu, že volání policie nebo sociálně-právní ochrany dětí se stává stále častějším způsobem, jakým lidé reagují na pohled na dětskou hru bez dozoru.

[9] Těmito otázkami se zabývám v Horwitz (1998).

[10] Více viz Stringham (2015).

[11] Tento oddíl čerpá do značné míry z Horwitz (2015, kapitola 8).

[12] Výsledky tohoto průzkumu Reason-Rupe z roku 2014 lze nalézt na adrese: http://reason.com/poll/2014/08/19/august-2014- reason-rupe-national-survey.

[13] Můj sarkasmus je zde podpořen nedávnou knihou, která tvrdí, že vysoké školy jiné než školy Ivy League jsou dokonale schopné připravit studenty na velmi úspěšný a šťastný život. Viz Bruni (2015).

[14] Gray (2013) tomu říká „direktivně-protektivní“ rodičovství.

[15] O významu neúspěchu viz McArdle (2014). 16 K těmto otázkám se vztahuje i Talebova (2012) práce o „antifragilitě“.

[16] Z anekdotického hlediska poskytují určité důkazy o tomto jevu mé vlastní zkušenosti s prací se studenty prvního ročníku na jejich psaní a mluvení. Mnoho dětí je natolik zvyklých na to, že jsou za vše, co udělají, chváleny a nikdy se nesetkaly se skutečnou kritikou své práce, že když dostanou kritickou zpětnou vazbu na svých prvních několik prací, jednoduše nevědí, jak se s ní vypořádat. Mnohé z nich reagují pouze tak, že ji považují za osobní útok nebo urážku. I když se přes tuto reakci dokáží přenést, přijít na to, jak se ze svých chyb poučit a v budoucnu se jich vyvarovat, je pro ně velkou výzvou. Část problému může spočívat v tom, že známky a další reakce učitelů vnímají spíše jako ukazatele osobních zásluh než jako zpětnou vazbu nebo vstup do procesu učení. Jak by se dalo říci o trzích, skutečnou funkcí zisků/ztrát a známek/odpovědí je zpětná vazba pro učení, nikoli posouzení nějakých základních osobních zásluh. Pokud děti nemají možnost zažít skutečný neúspěch a poučit se z něj, proč bychom od nich měli očekávat, že budou na špatné známky reagovat, jako by tomu tak bylo, zejména pokud jejich rodiče prosazují představu, že známky jsou o zásluhách? Více viz Hayek (1960, kapitola 6).

[17] A viděno z širší historické perspektivy, dětství nikdy nebylo méně násilné a bezpečnější než nyní: „Nyní, když jsou děti v bezpečí před udušením v den narození, hladověním v dětských domovech, otravou od vlhkých sester, bitím otců k smrti,… prací v dolech a mlýnech, kácením infekčními nemocemi a bitím od tyranů, si odborníci lámou hlavu nad tím, jak z křivky klesajících nebo dokonce obrácených výnosů vytěžit nekonečně malé přírůstky bezpečnosti“ (Pinker, 2011, s. 444).

[18] Viz také Pinker (2011, s. 446).

[19] K tomuto bodu se vážou dva údaje (Ostrom, 1990, s. 53). První z nich rozlišuje mezi různými úrovněmi volby, která vychází z Buchananova rozlišení mezi předkonstituční a postkonstituční úrovní volby. Druhý rozlišuje „formální“ a „neformální“ arény kolektivní volby a to, jak obě přispívají k „používaným operačním pravidlům“ v každé společnosti. Můj zájem se zde soustředí na neformální arény a způsob, jakým vytvářejí vznikající pravidla v rámci širší ústavní struktury Velké společnosti.

[20] Obecněji řečeno, mohou jim chybět dovednosti, jak se vypořádat s tím, co se dnes na univerzitních kampusech označuje jako „mikroagrese“. Mikroagrese jsou urážky ze strany druhých, které jsou vnímány jako založené na rase, třídě, pohlaví apod. Historicky by mnohé z nich byly jednoduše ignorovány, ale jak tvrdí Campbell a Manning (2014) ve své brilantní analýze tohoto fenoménu, je možné, že se vyvíjíme od kultury důstojnosti, v níž bylo normou ignorování nebo zdvořilá konfrontace s mluvčím, ke kultuře oběti, kde se normou stalo veřejné zostuzení mluvčího a žádost o vnější kontrolu jeho chování. Moje analýza v tomto článku by mohla vysvětlit, proč vysokoškolští studenti v posledních letech považují kulturu oběti za vstřícnější než kulturu důstojnosti: chybí jim dovednosti potřebné k řešení konfliktů způsobem, který by je urovnal mezi stranami.

[21] Úpadek neřízené hry by také mohl vysvětlit, proč se zdá, že tolik vysokoškoláků má potíže se skupinovými projekty, které vyžadují podobné dovednosti vyjednávání o pravidlech a hledání konsenzu jako různé formy hry. Podobné úvahy by mohly být relevantní i pro jejich potíže při řešení konfliktů se spolubydlícími, i když to je jistě způsobeno i tím, že tak málo z nich vyrůstá ve společné ložnici, což vyžaduje, aby si osvojili podobné vyjednávací dovednosti a touhu po konsenzu.

[22] Otázku ekonomického selhání na úrovni jednotlivce nebo domácnosti ponechávám stranou, protože si myslím, že na této úrovni existuje koherentní klasický liberální argument pro minimální záchrannou síť poskytovanou státem. Je zajímavou otázkou, zda je argument pro státní zajištění nejsilnějším z možných klasických liberálních argumentů, ale zároveň si myslím, že není v rozporu s klasickou liberální tradicí si myslet, že tomu tak je.

[23] Průzkum provedený na podzim roku 2011 ukázal, že 49 % účastníků protestu Occupy Wall Street v newyorském Zuccottiho parku se domnívá, že záchrana bank byla „nezbytná“. Viz Schoen (2011).

[24] Viz příliš stručná diskuse Vincenta Ostroma (1997, s. 296) o významu dětství pro výchovu samosprávců.

[25] Původně předneseno na konferenci Cosmos + Taxis 2015, Rochester Institute of Technology, 7.-9. května 2015. Děkuji Lauren Hallové za velmi užitečné připomínky a účastníkům za otázky vznesené v diskusi. Děkuji také anonymnímu recenzentovi za užitečné podněty.

Originál: Spolupráce nad nátlakem: Důležitost nekontrolované dětské hry pro demokracii a liberalismus, STEVEN HORWITZ,

https://cosmosandtaxis.org/wp-content/uploads/2015/11/horwitz.pdf