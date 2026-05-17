- 1 Důvody k optimismu v nejistých časech
- 2 Proč všichni milují Keynesovu esej Economic Possibilities for our Grandchildren
Optimismus v ekonomice představuje jednu z klíčových sil, které ovlivňují ochotu investovat, podnikat, riskovat a hledat nová řešení. Společnosti, které ztratí víru v budoucnost, často začnou odkládat inovace, omezovat investice a soustředit se hlavně na obranu před krizemi. Dlouhodobý hospodářský růst přitom vždy vznikal nejen díky technologiím a kapitálu, ale také díky přesvědčení, že budoucnost může přinést vyšší prosperitu a lepší životní podmínky.
Text Yuvala Atsmona obhajuje aktivní a dlouhodobý optimismus jako důležitou součást ekonomického i společenského pokroku. Připomíná, že lidstvo v minulosti opakovaně překonalo války, hospodářské krize i technologické otřesy díky inovacím, vědě a lidské vynalézavosti. Článek proto ukazuje, proč víra v možnost lepší budoucnosti není naivitou, ale důležitým předpokladem pro hledání řešení, investice do rozvoje a pokračování civilizačního pokroku. (rn)
Důvody k optimismu v nejistých časech
Když se svět jeví tak nejistý, může optimismus působit jako popírání reality. Záleží však na tom, jak široce nahlížíte na minulost a budoucnost.
Komentář, Yuval Atsmon, finanční ředitel společnosti McKinsey a senior partner v londýnské pobočce. Tento příspěvek byl původně zveřejněn na LinkedIn.com 22. dubna 2026.
V krátkodobém horizontu se nám rozsah a složitost výzev, kterým čelíme – od geopolitické nestability přes klimatickou krizi až po rychlé technologické změny – mohou jevit jako zdrcující. Pokud se však na věc podíváme z dlouhodobějšího hlediska, existují pádné důvody domnívat se, že základní hybné síly pokroku budou i nadále přispívat k růstu prosperity, zlepšování životní úrovně a posouvání hranic možného.
Lidský pokrok byl v posledních několika stoletích mimořádný. Nikdy nebyl lineární ani rovnoměrně rozložený a mnoho výzev zůstává nevyřešeno, ale z dlouhodobého hlediska je obraz jasný: naše schopnost řešit problémy a posouvat hranice možného trvale předstihuje naši schopnost předvídat budoucnost.
Je tedy rozumné předpokládat, že budoucnost bude i nadále utvářena průlomovými objevy, které si zatím ani nedokážeme představit. A co je nejdůležitější, víra v to je nezbytná k tomu, aby se tato budoucnost skutečně naplnila, jak kdysi naznačil Karl Popper: za úspěch budoucnosti neseme všichni stejnou odpovědnost. Právě proto je optimismus tak důležitý.
Dovolte mi to vysvětlit.
Optimismus není slepá pozitivita
Optimismus je často zaměňován s přesvědčením, že vše dopadne dobře, bez ohledu na skutečnost. V takovém extrémním případě může být tento druh slepé pozitivní víry iracionální a často katastrofální. Jednat na základě optimistických očekávání, když jsou šance na úspěch zjevně nízké, je málokdy moudré. Posoudit tyto šance však není jednoduché. Dunning–Krugerův efekt ukazuje, že lidé s nižšími schopnostmi v určitých oblastech často postrádají dovednosti potřebné k posouzení vlastní kompetence, což zvyšuje pravděpodobnost, že budou své šance na úspěch přeceňovat.
Optimismus také není totéž jako veselá povaha. Thomas Malthus, jeden z nejznámějších pesimistů v dějinách, pokud jde o rychlý růst populace a nedostatek zdrojů, byl prý velmi veselý člověk. Naproti tomu Winston Churchill bojoval s depresemi, přesto však dokázal spojit střízlivý pohled na krutou realitu s hlubokou vírou v konečné vítězství – vírou, která sehrála v dějinách rozhodující roli.
Optimismus, nejistota a cena za omyl
Jsou-li tvrdá fakta z velké části známa, může se optimistický pohled, který je ignoruje, jevit jako iracionální – s výjimkou ojedinělých případů, jako je boj s vážnou nemocí, kdy optimismus může posílit odhodlání.
Behaviorální psychologie poukazuje na častější situaci, kdy se jedná o události s nízkou pravděpodobností, ale s potenciálně vysokou odměnou. V takovém případě je třeba zvážit, jaké následky může mít případný omyl. Koupit si los a věřit, že vyhrajete hlavní výhru, je neškodné; vsadit na výhru všechno, co máte, už ne.
Pokud však nejsou známy skutečnosti, může být pesimismus stejně iracionální.
Ilustruje to jedna stará pověst: Zloděj, kterého tyranský král odsoudil k smrti, mu učiní podivný návrh – že za svůj život naučí králova oblíbeného koně do roka zpívat chvalozpěv. Na otázku, proč dal tak absurdní slib, zloděj odpoví: „Za rok se může stát spousta věcí. Král může zemřít nebo přijít o moc, kůň může zemřít, nebo může začít zpívat.“ Ačkoli jsou tyto výsledky nepravděpodobné, jsou jednoznačně lepší než jistá smrt.
Síla optimismu při utváření budoucnosti
V situaci nejistoty je optimismus zaměřený na delší časový horizont cenný a zásadní. Nepopírá to, co nevíme, ale vychází z pokorného uznání této nejistoty. Mnoho vlivných osobností správně tvrdilo, jak se domnívám, že dlouhodobý optimismus není pouze popisný, ale má tvůrčí charakter: pomáhá utvářet lepší budoucnost tím, že motivuje k hledání řešení.
Historie tento názor potvrzuje. Malthusovy pesimistické předpovědi se dnes jeví jako směšně mylné, a to nikoli proto, že by se týkaly nesmyslných obav, ale proto, že podcenily sílu lidské vynalézavosti. Samozřejmě existuje i mnoho dlouhodobých optimistických předpovědí, které pokrok přecenily. Celkově však pesimistické předpovědi častěji minuly cíl a v téměř všech případech by jejich realizace zabránila cennému pokroku.
Optimismus tváří v tvář nejistotě neznamená ignorování rizik. Uznává, že cesta vpřed bude s největší pravděpodobností provázena vážnými výzvami a nepředvídanými krizemi. Zároveň však připouští, že nejistota má dvě stránky: stejně jako se mohou objevit nová a neznámá rizika, mohou se objevit i nová řešení, která si zatím nedokážeme představit. Důležité je, že optimismus nás nezbavuje odpovědnosti jednat, když jsou katastrofy na dohled. Naopak, předpokládá, že lepší výsledky závisí na trvalém individuálním a kolektivním úsilí. Nejedná se o pasivní optimismus přihlížejících, ale o optimismus zaměřený na akci—ten druh, který vede lídry a jejich týmy k tomu, aby čelili problémům, hledali lepší řešení a neustále usilovali o pokrok.
Vyhlídky na století hojnosti
Nová kniha mých kolegů Svena Smita, Chrise Bradleyho, Nicka Leunga a Marca Canala s názvem A Century of Plenty: A Story of Progress for Generations to Come přináší přesvědčivou vizi toho, jak by mohl dlouhodobý optimismus vypadat v praxi. Vřele ji doporučuji. Hlavní myšlenka je jednoduchá, ale silná: Mnohem bohatší budoucnost je na dosah. Kniha je podložena pádnými důkazy. Tvrdí, že udržitelný růst je dobrý, že je dost pro všechny, že je na nás, jakou budoucnost si vybudujeme, a že to, jak o budoucnosti přemýšlíme a mluvíme, má opravdu velký význam.
Kniha se zabývá scénářem, v němž do roku 2100 vzroste celosvětový HDP 8,5krát, čímž se nejchudší země dostanou na úroveň přibližně odpovídající dnešní životní úrovni ve Švýcarsku. Nejde přitom jen o vysoký roční příjem na obyvatele ve Švýcarsku (82 000 dolarů), ale také o široký přístup ke vzdělání, zdravotní péči, bezpečnosti a příležitostem. Dostat se k tomuto cíli byť jen na dosah by znamenalo mimořádný pokrok.
Pohled zpět na uplynulé století poukazuje na čtyři skutečnosti, které sice neposkytují žádnou záruku do budoucna, jsou však přesto základem pro optimismus ohledně toho, co by mohlo přinést příštích sto let:
- Rozsah pokroku byl mimořádný. Téměř ve všech ukazatelích lidského blahobytu došlo v uplynulém století k bezprecedentnímu zrychlení pokroku. Ve 20. letech 20. století mělo přístup k elektřině pouze asi 20 procent světové populace; dnes je to více než 90 procent. Reálný příjem na osobu se zvýšil více než sedmkrát, zatímco extrémní chudoba klesla z přibližně 60 procent lidstva na asi 10 procent. Dětská úmrtnost klesla z 32 procent na 4 procenta. Průměrná délka života se více než zdvojnásobila z 34 na 73 let. Gramotnost vzrostla z 32 procent na téměř 90 procent. Délka školní docházky se výrazně prodloužila, zatímco účast žen na trhu práce se více než zdvojnásobila a průměrná délka pracovní doby se zkrátila o více než čtvrtinu. To představuje rozsáhlé zlepšení jak v oblasti prosperity, tak kvality života.
- Hnací síly pokroku byly z velké části nepředvídatelné. Málokdo v roce 1925 mohl předvídat konkrétní síly, které budou utvářet následující století. Rozhodující hnací síly pokroku – polovodiče, antibiotika, masové vzdělávání, rozšíření ekonomické role žen, integrace světového obchodu či digitální revoluce – v té době buď neexistovaly, nebo hrály pouze okrajovou roli. Stejně nepředvídatelné byly i geopolitické konfigurace, které umožňovaly nebo omezovaly růst, od poválečné rekonstrukce až po vzestup nových ekonomických mocností. Pokrok nesledoval předem stanovený plán; vynořil se ze složitých interakcí mezi vědou, institucemi, pobídkami a historickými náhodami, které se vymykaly lineárním předpovědím.
- Pokrok byl nerovnoměrný, křehký a často narušovaný. Navzdory svému rozsahu nebyl tento pokrok zdaleka hladký. Minulé století přineslo ničivou finanční krizi, dvě světové války a mnoho dalších geopolitických krizí, pandemií a období stagnace, která zmařila dosavadní úspěchy milionů lidí. Míra růstu se v jednotlivých zemích a desetiletích značně lišila, přičemž dlouhá období zklamání střídala období prudkého pokroku. Čína a Indie rostly ohromujícím tempem téměř půl století, ale před koncem 70. let 20. století zaznamenaly jen malý růst. Protože období mezi lety 1929 a 1945 bylo obzvláště těžké, zdálo se, že pesimistické předpovědi z roku 1925 (kterých bylo mnoho) se naplnily, dokud nezačal poválečný boom, a i tehdy trvalo mnohem déle, než se tento růst dotkl většiny světové populace.
- Nesplněných úkolů je stále mnoho. Stále přetrvávají významné výzvy. Ačkoli extrémní chudoba již několik desetiletí klesá tempem 100 000 lidí denně, ekonomickou jistotu má pouze malá část světové populace. Nerovnost zůstává vysoká jak uvnitř jednotlivých zemí, tak mezi nimi, a přístup ke kvalitnímu vzdělání, zdravotní péči a příležitostem zdaleka není všeobecný. Stárnutí populace a nižší porodnost představují nové výzvy, zatímco technologické trendy nadále přinášejí nová řešení spolu s novými problémy. I tam, kde se materiální životní úroveň zlepšila, přetrvávají výzvy v oblasti začlenění, spravedlnosti, bezpečnosti a udržitelnosti.
Poučení z minulého století nespočívá v tom, že pokrok je nevyhnutelný, ale v tom, že je možný i navzdory všem překážkám. Pokrok přináší mnoho výhod, vyžaduje však neustálou práci. Jak uvedl David Deutsch ve své ambiciózní knize z roku 2011 The Beginning of Infinity, existují tři zákony lidské existence: Problémy jsou nevyhnutelné, problémy jsou řešitelné a řešení vytvářejí nové problémy.
Keynesův optimismus před téměř stoletím
V roce 1930, poté co šokující kolaps kapitálových trhů vyvolal zničující hospodářskou krizi, napsal John Maynard Keynes esej „Ekonomické možnosti pro naše vnoučata“. 1 Začal pozoruhodnou úvahou: „Právě teď trpíme silným záchvatem ekonomického pesimismu. Často slýcháme, že éra obrovského ekonomického pokroku, která charakterizovala 19. století, skončila; že rychlé zlepšování životní úrovně se nyní zpomalí.“
Místo toho, aby se Keynes zabýval bezprostřední krizí, rozhodl se optimisticky hledět do budoucnosti a představit si, jak by mohl vypadat hospodářský život v roce 2030. Vysvětlil sílu kapitálových investic a to, jak se kumulují a zlepšují životní úroveň, která by se podle jeho předpovědi do roku 2030 měla zvýšit čtyřikrát až osmkrát. Uznal jistou lidskou nenasytnost po stále vyšší životní úrovni (a sociální nadřazenosti), ale zůstal nadějný, že potřeby většiny lidí budou uspokojeny nebo budou v jejich dosahu. Jeho analýza byla zcela správná, pokud jde o ekonomický růst, a částečně správná ohledně toho, jak široce se budou rozdělovat přínosy.
Keynes se poté zamyslel nad zásadní otázkou: Co se stane, když už nebude nedostatek hlavním problémem?
„Člověk tak poprvé od svého vzniku bude stát před svým skutečným, trvalým problémem – jak využít svobodu od naléhavých ekonomických starostí, jak vyplnit volný čas, který mu zajistila věda a složené úroky, aby žil moudře, příjemně a dobře.“
Neočekával, že se okamžitě nastolí utopie. Uvědomoval si, že hojnost s sebou může přinést i vlastní výzvy: ztrátu smyslu života, nedostatečně náročnou kariéru a potíže s přizpůsobením se světu s větším množstvím volného času, měnícími se morálními hodnotami a méně omezeními. Nakonec předpokládal, že se většina lidí přizpůsobí novému přístupu k hromadění a utrácení peněz. Někteří lidé zůstanou intenzivně zaměřeni na své relativní bohatství a úspěch, neschopni najít smysl jinde, zatímco mnoho dalších využije větší ekonomické jistoty k tomu, aby si užili více volného času.
Do roku 2030 zbývá ještě pár let, ale i ti největší „optimisté“ v oblasti umělé inteligence se domnívají, že tento přechod potrvá déle. Je pravděpodobné, že pro většinu lidí žijících dnes je Keynesova optimistická vize stále jen možností pro jejich vnoučata. Ušli jsme však dlouhou cestu, což nám připomíná, že pokrok je skutečný – a že síla optimismu je jedním z faktorů, které nás pohánějí vpřed.
Poznámka pod čarou (moje)
Proč všichni milují Keynesovu esej
Economic Possibilities for our Grandchildren
Když John Maynard Keynes v roce 1930 publikoval esej Economic Possibilities for our Grandchildren, svět se nacházel uprostřed jedné z nejhorších hospodářských krizí moderních dějin. Kapitálové trhy se zhroutily, nezaměstnanost prudce rostla a velká část společnosti měla pocit, že éra pokroku možná skončila. Přesto Keynes napsal text překvapivě optimistický. Tvrdil, že technologický pokrok, růst produktivity a kapitálové investice mohou během jednoho století zásadně změnit lidskou civilizaci a odstranit většinu materiální nouze.
Právě tato kombinace krizové doby a dlouhodobého optimismu je jedním z důvodů, proč esej přežila téměř celé století a proč se na ni dodnes odvolávají velmi rozdílné, někdy dokonce protichůdné ideologické směry.
Text totiž není napsán jako úzký ekonomický manifest. Keynes neobhajuje konkrétní politickou stranu ani pevně definovaný systém. Místo toho popisuje několik silných civilizačních motivů: technologický pokrok, růst prosperity, možnost budoucí hojnosti, proměnu práce a otázku, co bude člověk dělat ve chvíli, kdy přežití přestane být hlavním problémem společnosti.
A právě v tom spočívá jeho mimořádná „ideologická propustnost“.
Liberální ekonomové a zastánci globalizace v eseji vidí obhajobu dlouhodobého růstu, investic a technologického optimismu. Text potvrzuje jejich přesvědčení, že otevřená ekonomika, inovace a kapitálová akumulace mohou dlouhodobě dramaticky zvyšovat životní úroveň.
Keynesiánci naopak zdůrazňují jinou část jeho odkazu: přesvědčení, že ekonomika potřebuje stabilizaci, aktivní instituce a schopnost společnosti zvládat krize bez kolapsu důvěry a poptávky. Pro ně je Keynes symbolem myšlenky, že optimistická budoucnost nevzniká automaticky, ale vyžaduje politické i institucionální úsilí.
Technologičtí optimisté a dnešní AI futuristé v eseji nacházejí téměř prorockou představu společnosti, kde automatizace a produktivita postupně osvobozují člověka od velké části rutinní práce. Mnohé současné debaty o umělé inteligenci, univerzálním příjmu nebo „ekonomice hojnosti“ připomínají právě Keynesovy úvahy o budoucnosti s výrazně kratší pracovní dobou.
Zajímavé je, že stejný text inspiruje i radikální levici nebo postkapitalistické směry. Ty zdůrazňují Keynesovy pasáže o tom, že honba za penězi nemusí být věčným centrem lidské existence. Esej obsahuje úvahy o společnosti, kde materiální potřeby přestanou dominovat lidskému životu a kde bude hlavním problémem spíše otázka smyslu, volného času a organizace života v podmínkách hojnosti.
To vše z Keynesovy eseje činí výjimečný text. Každý si v ní může najít vlastní důraz:
- kapitalisté obhajobu růstu,
- reformisté důležitost institucí,
- technologové víru v inovace,
- a levice příslib světa za hranicí ekonomického nedostatku.
Právě tato mnohovrstevnatost odlišuje velké civilizační texty od běžných ideologických manifestů. Neuzavírají interpretaci. Naopak umožňují, aby si je různé generace znovu překládaly do vlastního historického kontextu.
A možná právě proto zůstává Keynesova esej stále živá. Nevysvětluje pouze ekonomiku. Pokouší se odpovědět na mnohem hlubší otázku: co se stane se společností, pokud lidstvo skutečně dosáhne dlouhodobé prosperity.
Keynes věřil, že technologický pokrok dokáže během několika generací vyřešit většinu absolutních potřeb. Neočekával však, že zmizí relativní soutěž mezi lidmi. V podstatě totiž předvídá dnešní situaci, kdy materiální životní úroveň dramaticky vzrostla a mnoho noho lidí žije v historicky bezprecedentním komfortu, ale pocit „dostatku“ se často u mnohých nedostavil. Zde se Keynes dostává z ekonomie do filozofie civilizace – pokládá otázku, zda lidstvo, ale i každý jedinec, vůbec umí poznat okamžik, kdy už má „dost“ a může být spokojen.