Elbit Systems zřídí v České republice výrobní centrum pro drony

Izraelská společnost Elbit Systems se chystá zahájit projekt vytvoření nového centra pro výrobu a výcvik dronů v České republice.

Tento projekt, který je pro Elbit prvním svého druhu v evropském sektoru NATO, je realizován ve spolupráci s českou společností LPP, která je známá svou civilní a vojenskou avionikou, autonomními řídicími systémy, termovizními kamerami a zaměřovači.

Radim Petráš https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/izraelske-drony-v-cesku-svetovy-lidr-elbit-a-lpp-otevrou-v-tuzemsku-vyvojove-a-vyrobni-centrum-1411296 obchodní ředitel a spolumajitel společnosti LPP zdůraznil: „V oblasti bezpilotních letounů již podnikáme. Je to příležitost, jak rozšířit špičkové technologie a kvalifikaci do našeho vývoje a výroby i směrem k zákazníkům.“Taková spolupráce by mohla vést k integraci a vývoji izraelských a českých bezpilotních systémů, včetně leteckých a pozemních prostředků, a prvků umělé inteligence.

Elbit Systems, významný dodavatel bezpilotních letounů pro izraelskou armádu a společnost zaměstnávající více než 18 000 odborníků po celém světě, by ráda přinesla své odborné znalosti a technologie do střední Evropy. Očekává se, že ve spolupráci s LPP vznik tohoto centra přinese v České republice desítky nových pracovních příležitostí.

Mezi potenciální lokality pro vývojové centrum patří rozlehlý areál v Pardubicích, který LPP získala koupí společnosti T-CZ, specializující se na radarová a radiokomunikační zařízení.

Portfolio společnosti Elbit zahrnuje širokou škálu bezpilotních letounů, od kompaktních zařízení s kolmým startem a přistáním až po Hermes 900, který se může pochlubit hmotností 1,2 tuny a rozpětím křídel 15 metrů. Společnost rovněž vyrábí špičkové senzory, kamery a systémy elektronického boje, které budou vyvíjeny, vyráběny, integrovány a opravovány na území České republiky a budou uspokojovat specifické potřeby středoevropských zákazníků.

Kromě toho je dronové centrum připraveno nabízet výcvik na simulátorech a vychovávat tak novou generaci kvalifikovaných operátorů. Společnost Elbit Systems již vede vážná jednání s ozbrojenými silami Polska a Slovenska, přičemž zájem o pořízení většího počtu nových dronů projevila i Česká republika.

„Objem a velikost transferu izraelských technologií souvisí s počtem zakázek, které Elbit ve střední Evropě získá,“

Petráš a zdůraznil význam tohoto vývoje pro region.

Tato snaha navazuje na nedávné rozhodnutí českého ministerstva obrany zaměřit se na menší autonomní zařízení, jako jsou kvadrokoptéry a dvacetikilogramové drony, na rozdíl od větších dronů Heron 1, jejichž nákup byl dříve plánován od konkurence. To odráží měnící se priority vojenských operací, kdy menší bezpilotní letouny slouží pozorovacím a průzkumným jednotkám, protivzdušné obraně, dělostřelectvu a ženijním brigádám v rámci armády.

Česká armáda v současné době využívá různé modely, od lehkých zařízení až po o něco větší drony ScanEagle, které vyrábí Insitu, dceřiná společnost Boeingu.

Nicméně projekt modernizace v hodnotě stovek milionů korun zůstává v předběžné fázi. Simona Cigánková z tiskového oddělení ministerstva obrany vysvětluje, že v současné době zbrojní odbor čeká na technické specifikace od armády, než přistoupí k dalším krokům.

