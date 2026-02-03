Elon Musk a distribuovaná AI: od zaparkovaných Tesel po milion satelitů ve vesmíru

Obsah
Elon Musk neustále posouvá hranice možného. Od automobilového průmyslu přes kosmický sektor až po umělou inteligenci, jeho vize často kombinuje technologie, které se zdají být na první pohled neslučitelné. Dva z nejodvážnějších projektů poslední doby směřují k využití existující infrastruktury pro obrovský výpočetní výkon AI — na zemi i ve vesmíru.
SpaceX předložila americkým regulačním orgánům plán na vypuštění až jednoho milionu satelitů, které by společně tvořily orbitální datové centrum pro umělou inteligenci. Tato konstelace by doplnila stávající síť Starlink, která dnes zahrnuje přibližně 9 300 až 9 600 satelitů a poskytuje internet milionům uživatelů po celém světě.
Ambiciózní plány a astronomické výzvy
Rozsah nové satelitní sítě je zcela bezprecedentní. Astronom Jonathan McDowell, který dlouhodobě sleduje satelitní konstelace, upozorňuje: „Bude extrémně obtížné provozovat tak obrovské množství satelitů bezpečně. Jedná se o stokrát větší počet než je dnes existující, což znamená desetitisíckrát větší počet blízkých přiblížení, pokud nebude poloha stanic pečlivě udržována.“
SpaceX zatím neposkytuje detaily o velikosti jednotlivých satelitů, přesných oběžných drahách ani nákladech. Společnost však uvádí, že satelity by měly být umístěny ve „většinou nevyužívaných orbitálních výškách“ mezi 500 a 2 000 kilometry. Díky optimálnímu umístění by měly získávat maximální sluneční energii a využívat solární panely pro napájení výpočetního výkonu.
AI ve vesmíru: výhody i rizika
Podle SpaceX by orbitální datacentra mohla nabídnout nejnižší náklady na generování výpočetního výkonu AI, a to bez pozemních omezení, která často zvyšují nároky na energii a prostor. Muskova společnost zároveň naznačuje, že projekt by mohl podpořit její plány vstoupit na burzu a propojit vesmírnou infrastrukturu se start-upem xAI, který stojí za chatbotem Grok.
Na druhé straně však astronomická komunita vyjadřuje značné obavy. Peter Plavchan z George Mason University varuje: „Ten, kdo jako první obsadí většinu použitelných orbitálních drah kolem Země, účinně zabrání ostatním společnostem či státům umístit satelity na těchto drahách. Je to ultimátní strategie územního nároku prvního příchozího.“
Tesly jako globální superpočítač? Vize se zatím neuskutečnila
Elon Musk v roce 2025 poprvé nastínil odvážnou vizi: miliony nečinných vozidel Tesla by mohly fungovat jako obrovský distribuovaný počítač, schopný spouštět výpočty pro umělou inteligenci. Každé zaparkované auto by teoreticky mohlo přispět výkonem svých čipů AI, když jeho majitel spí, a společně vytvořit síť s výkonem stovek gigawattů.
Od konceptu k realitě
Myšlenka se okamžitě stala mediálně atraktivní. Muskova představa byla jednoduchá a lákavá: parkovaná vozidla, vybavená pokročilými AI čipy, by mohla distribuovaně spouštět úlohy, zatímco auta čekají na aktivaci. Na papíře by to znamenalo potenciálně srovnatelný výpočetní výkon s některými z největších datových center světa.
Jenže od prvního oznámení nedošlo k žádnému praktickému kroku, který by tuto vizi posunul k reálnému využití. Tesla stále nenabízí žádný produkt ani pilotní projekt, který by zapojoval auta do globální AI sítě. Experti upozorňují, že problémy jsou složité: síťová konektivita, latence, spotřeba energie baterií a ochrana dat představují zásadní překážky.
Technické a energetické výzvy
Každé vozidlo by mohlo teoreticky nabídnout asi 1 kW výpočetního výkonu. Při stovkách milionů aut by se sice mohlo dostat k stovkám gigawattů, ale praktická realizace by vyžadovala perfektně koordinovanou síť a optimalizované rozdělení úloh, což je technologicky náročné. Navíc by se výrazně zvýšila spotřeba baterií, což by ovlivnilo dojezd a životnost vozidel.
Podobné myšlenky nejsou nové. Projekty jako SETI@home nebo Folding@home už ukázaly, že se dá propojit výkon milionů koncových zařízení, ale vždy šlo o úlohy vhodné pro distribuované výpočty, nikoli o dynamické inferenční AI s vysokou propustností.
V praxi ale projekt čelí řadě překážek: auta jsou často zaparkována v garážích nebo oblastech se slabým pokrytím, a 1 kW výpočetního výkonu na auto zatíží baterii. problémem je i ochrana dat a bezpečnost – distribuované výpočty by musely respektovat soukromí uživatelů a bezpečnostní standardy. Vedle toho zůstává nezodpovězená otázka co a jaký prospěch by z toho měli majitelé vozů Tesla.
Tesla a její současná AI strategie
Tesla mezitím posunula priority. Firma investuje do interní AI infrastruktury, včetně superpočítačů Dojo a vývoje vlastních AI čipů (AI5 a novější). Tyto systémy slouží pro autonomní řízení, robotiku a interní AI modely, nikoli pro poskytování distribuovaného výpočetního výkonu třetím stranám.
Současně Tesla oznámila ukončení některých modelů vozidel a přesun kapacit směrem k robotice a autonomním systémům. Vize flotily aut jako globálního superpočítače tedy zůstává spíše strategickou spekulací než připraveným produktem.
Mezi vizí a realitou
Oba Muskovi projekty ukazují, jak odvážně uvažuje o využití existující infrastruktury pro masivní výpočetní výkon AI. Parkovaná auta Tesla představují pozemní, distribuovaný edge computing; satelitní konstelace SpaceX by mohla využívat solární výkon na oběžné dráze.
Realizace obou projektů však naráží na technické, energetické a regulační překážky. Tesla zatím nemá pilotní síť pro distribuovanou inferenci, SpaceX čelí logistickým a právním výzvám při provozu milionu satelitů. Přesto tyto vize odrážejí potenciál budoucnosti, kde AI výkon nebude centralizován jen v datových centrech, ale bude distribuován napříč celou infrastrukturou — od pozemních vozů po orbitální flotily.