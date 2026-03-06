Energetická bezpečnost: 4 důvody, proč jsou české obnovitelné zdroje nezbytné

Obsah
- 1 Obnovitelné zdroje energie pro odolnost, nezávislost a obranu
- 2 1. Posílení energetické sítě
- 3 2. Konec energetické závislosti
- 4 3. Ekonomická suverenita
- 5 4. Decentralizace jako obrana
- 6 Nejen energetický cíl, ale bezpečnostní nutnost
- 7 Kolik platíme za dovoz energie a co bychom mohli mít doma
- 8 Přehled dovozu energetických surovin do ČR (posledních 30 let)
- 9 Co bychom mohli za tyto peníze realizovat
- 10 Shrnutí
Energetika přestala být jen technickým tématem. V posledních letech se znovu ukazuje, že jde především o otázku bezpečnosti, geopolitiky a stability společnosti. Rakety, blokády a sabotáž infrastruktury dnes mohou během několika hodin otřást světovými trhy s ropou a plynem. Přesto část politické scény v mnoha zemích stále prezentuje obnovitelné zdroje energie jako ideologický luxus nebo módní experiment.
Tato rétorika je nejen krátkozraká, ale i nebezpečná. Politici, kteří z populistických důvodů brzdí rozvoj solární a větrné energetiky, ve skutečnosti prodlužují závislost svých zemí na centralizovaných a zranitelných systémech. Udržují ekonomiky připoutané k dovozu fosilních paliv a vystavují domácnosti i průmysl cenovým šokům, které přicházejí při každé geopolitické krizi.
Realita je přitom jednoduchá: energetický systém založený na několika velkých zdrojích a dováženém palivu je strategickým rizikem. Decentralizované obnovitelné zdroje nejsou jen nástrojem klimatické politiky. Jsou jedním z mála způsobů, jak snížit zranitelnost moderních společností. Ignorovat tuto skutečnost znamená přehlížet zkušenosti posledních desetiletí – a riskovat, že příští krize bude ještě dražší a ještě bolestivější.
Hlavní zprávy stále častěji zaplňují rostoucí ceny ropy a plynu, výkyvy trhů a nejistota kolem dodávek. Když je globální ekonomika závislá na centralizovaném a snadno narušitelném zdroji energie, rakety nepřerušují jen dodávky nebo lodní dopravu. Otřásají samotnými základy ekonomické stability.
Energetická infrastruktura založená na fosilních palivech je z principu zranitelná. Ropovody, plynovody, rafinerie, terminály LNG i několik málo velkých elektráren představují kritické body, jejichž vyřazení může destabilizovat celé regiony.
Současná krize tak představuje tragický, ale nepopiratelný argument pro to, proč musí svět urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie.
Obnovitelné zdroje energie pro odolnost, nezávislost a obranu
Nejde pouze o emise uhlíku nebo klimatické cíle. Jde o odolnost, bezpečnost a v krajním případě i přežití.
Energetika je dnes jedním z hlavních geopolitických nástrojů. Historie posledních desetiletí ukazuje, že konflikty často souvisejí s kontrolou zdrojů energie, dopravních cest nebo infrastruktury.
Decentralizovaná energetika založená na obnovitelných zdrojích proto není jen technologickou inovací. Je také strategickým nástrojem stability.
Zde jsou čtyři důvody, proč může transformace energetiky založená na obnovitelných zdrojích posílit bezpečnost států i jejich obyvatel – a jaké následky může mít jejich ignorování.
1. Posílení energetické sítě
Slunce nelze „vyhodit do vzduchu“.
Je nesmírně obtížné vyřadit z provozu energetický systém složený z milionů střešních solárních panelů, lokálních baterií a menších větrných elektráren. Distribuovaná výroba energie vytváří síť mnoha malých zdrojů místo několika málo kritických bodů.
Taková infrastruktura je ze své podstaty odolnější vůči sabotáži, vojenským útokům i přírodním katastrofám než několik velkých tepelných elektráren nebo rafinerií.
Pokud tento princip ignorujeme, zůstane energetika soustředěna do několika málo zranitelných bodů. Útok na rafinerii, plynovod nebo velkou elektrárnu pak může vyvolat rozsáhlé blackouty, kolaps průmyslu a dlouhodobé přerušení základních služeb.
Příklady selhání centralizované infrastruktury
Útoky na ropná zařízení Saudi Aramco (2019)
Dronové útoky na ropné zpracovatelské zařízení Abkajk a pole Churajs v Saúdské Arábii dočasně vyřadily asi 5 % světové produkce ropy. Jediný útok na několik velkých zařízení způsobil globální cenový šok.
Blackout v Texasu (2021)
Extrémní mrazy vyřadily velké části elektráren a infrastruktury. Miliony domácností zůstaly bez elektřiny a tepla, stovky lidí zemřely a ekonomické škody dosáhly desítek miliard dolarů.
Útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu (2022–2024)
Raketové a dronové útoky na elektrárny a rozvodny způsobily rozsáhlé blackouty v celé zemi. Zranitelnost centralizované infrastruktury se stala klíčovým strategickým problémem.
2. Konec energetické závislosti
Konflikty téměř vždy přinášejí blokády, přerušení dodavatelských řetězců a problémy v námořní dopravě.
Stát, který vyrábí významnou část své energie ze slunce, větru nebo vody, je mnohem méně zranitelný. Nemůže být snadno vydírán narušením námořních tras, uzavřením průlivů nebo politickým tlakem producentů ropy a plynu.
Energetická soběstačnost tak posiluje nejen ekonomiku, ale také geopolitickou nezávislost.
Pokud závislost na dovozu přetrvá, může se energie stát nástrojem politického nátlaku. Státy se pak dostávají do situace, kdy musí volit mezi bezpečností dodávek a vlastní politickou suverenitou.
Příklady geopolitického vydírání
Plynové krize mezi Ruskem a Ukrajinou (2006, 2009)
Přerušení dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu způsobilo výpadky dodávek ve střední a jihovýchodní Evropě, zejména v zimních měsících.
Energetická krize v Evropě po invazi Ruska na Ukrajinu (2022)
Omezení dodávek plynu vedlo k prudkému růstu cen energií, ohrožení průmyslu a masivním vládním kompenzacím v řádu stovek miliard eur.
Ropné embargo OPEC (1973)
Embargo na export ropy do západních zemí způsobilo čtyřnásobný růst ceny ropy, recesi v mnoha ekonomikách a dlouhodobé geopolitické napětí.
3. Ekonomická suverenita
Růst cen ropy a plynu má okamžité dopady na domácnosti i průmysl.
Země závislé na dovozu fosilních paliv často čelí prudké inflaci, když ceny energií vyskočí během geopolitických krizí. Náklady na dopravu, výrobu i potraviny pak rychle rostou.
Lokální obnovitelné zdroje energie fungují jako ekonomická „pojistka“. Po počáteční investici poskytují energii s velmi nízkými provozními náklady a chrání domácnosti před cenovými šoky.
Pokud k této transformaci nedojde, budou ekonomiky nadále vystaveny cyklům energetických krizí. Ty mohou vyvolávat inflaci, sociální napětí, protesty i politickou destabilizaci.
Příklady cenových šoků
Globální ropná krize 1979 po íránské revoluci
Výpadek íránské produkce vedl k prudkému růstu cen ropy a k inflaci a ekonomické stagnaci v mnoha průmyslových zemích.
Energetická inflace v Evropě (2022–2023)
Ceny elektřiny a plynu dosahovaly historických rekordů. Některé energeticky náročné podniky omezily výrobu nebo ji přesunuly mimo Evropu.
Ekonomický kolaps v Libanonu (2019–2022)
Nedostatek deviz na dovoz paliv vedl k výpadkům elektřiny i více než 20 hodin denně, paralýze ekonomiky a kolapsu veřejných služeb.
4. Decentralizace jako obrana
Centralizované energetické systémy mají několik kritických bodů. Pokud jsou zasaženy, může dojít k rozsáhlým výpadkům.
Decentralizovaná energetika – doplněná o bateriová úložiště a lokální mikro-sítě – umožňuje udržet provoz klíčových služeb i v krizových situacích.
Nemocnice, školy, vodárny nebo domácnosti mohou pokračovat v provozu i v případě, že dojde k narušení národní přenosové soustavy.
Pokud zůstaneme u čistě centralizovaných systémů, mohou krizové situace rychle ochromit celé regiony. Výpadky elektřiny pak neznamenají jen tmu, ale také nefunkční zdravotnictví, přerušené zásobování vodou nebo kolaps komunikace.
Příklady kolapsu kritických služeb
Blackout v Indii (2012)
Porucha přenosové soustavy způsobila největší blackout v historii, který zasáhl asi 620 milionů lidí. Přestaly fungovat vlaky, nemocnice i vodní čerpadla.
Blackout v severovýchodní Americe (2003)
Výpadek elektrické sítě zasáhl 50 milionů lidí v USA a Kanadě. Výpadky ochromily dopravu, komunikaci i zdravotnické služby.
Hurikán Maria v Portoriku (2017)
Centralizovaná energetická síť se zhroutila a některé oblasti zůstaly bez elektřiny téměř rok. Nemocnice musely fungovat na dieselové generátory.
Nejen energetický cíl, ale bezpečnostní nutnost
Energetickou transformaci jsme dlouho prezentovali především jako klimatický projekt.
Současná geopolitická situace však ukazuje, že jde také o strategickou otázku bezpečnosti. Státy, které dokážou vyrábět energii lokálně a decentralizovaně, jsou odolnější vůči krizím, konfliktům i ekonomickým šokům.
V regionu, kde je stabilita často křehká, není přechod na obnovitelné zdroje energie „zeleným luxusem“. Je to strategická nutnost.
Musíme budovat energetické systémy, které budou stejně odolné jako lidé, kteří na nich závisí. Obnovitelné zdroje energie představují jednu z nejúčinnějších cest, jak této odolnosti dosáhnout.
Kolik platíme za dovoz energie a co bychom mohli mít doma
Česká republika za posledních třicet let utratila přibližně 3,4–4 biliony korun za dovoz energetických surovin – uhlí, ropy, zemního plynu, paliva pro jaderné reaktory i biomasy. Tato částka jde z české ekonomiky do zahraničí a výrazně ovlivňuje naši energetickou a ekonomickou bezpečnost.
Kdybychom tyto prostředky investovali doma, mohli bychom zásadně změnit energetickou soběstačnost českých domácností. Za peníze, které šly za fosilními palivy, by bylo možné vybavit půl milionu domácností energeticky úsporným domem (NED), střešní fotovoltaikou a elektromobilem, nebo více než polovinu domácností alespoň vlastní solární elektrárnou a elektromobilem.
Fotovoltaika na všech vhodných střechách rodinných, bytových i komerčních domů by mohla vyrobit 40–50 TWh elektřiny ročně, tedy většinu spotřeby celé ČR. Náklady na takovou instalaci by činily jen asi 420–720 miliard korun, tedy desetinu až pětinu toho, co jsme zaplatili za dovoz energie.
Přehled dovozu energetických surovin do ČR (posledních 30 let)
|Surovina
|Přibližný objem
|Přibližná cena (mld Kč)
|Hlavní země původu
|Uhlí
|50–60 mil t
|700–800
|Rusko, Polsko
|Ropa
|100–120 mil t
|1 500–1 800
|Rusko, Blízký východ
|Zemní plyn
|350–400 mld m³
|900–1 200
|Rusko, Norsko
|Palivo pro jaderné reaktory
|2 000 t
|150–200
|Rusko (TVEL), USA (Westinghouse)
Francie jen minoritní / testovací dodávky
|Biomasa
|3–4 mil t
|50–80
|Švédsko, Rakousko
Celkově ≈ 3,4–4,0 bilionu Kč.
Co bychom mohli za tyto peníze realizovat
|Investice
|Cena
|Počet domácností / instalací
|NED + FVE + elektromobil
|≈ 7,5 mil Kč (cena nového domu / na domácnost)
|≈ 500 000 domácností
|FVE + elektromobil
|≈ 1,45 mil Kč (cena na domácnost v dnešních cenách)
|≈ 2,55 milionu domácností
|FVE na všechny vhodné střechy rodinných domů
|420 mld Kč
|1 milion střech, 8,4 GW výkonu
|FVE na všechny střechy (rodinné, bytové, haly, supermarkety)
|540–720 mld Kč
|30–40 GW výkonu, 40–50 TWh ročně
Shrnutí
Tyto údaje ukazují, že česká ekonomika má obrovský potenciál investovat do energetické soběstačnosti a obnovitelných zdrojů energie. Za peníze, které v posledních třiceti letech odtekly do zahraničí za fosilní paliva, bychom mohli vybudovat infrastrukturu, která by pokryla většinu české spotřeby elektřiny, snížila závislost na dovozu a posílila ekonomickou i bezpečnostní stabilitu země.