Esej: Mezi korekcí a kolaborací — úvaha o moci, pravdě a odpovědnosti

Ve světě, který ztrácí orientaci, kde jazyk slouží spíše zastírání než odhalování, kde se svoboda zaměňuje za rozmar a odpovědnost za obtíž, se náhle objevuje vláda, která jako by nabízela návrat k pevnému bodu. Stojí v jejím čele člověk, jenž je svou povahou a vystupováním spíše hrubý než ušlechtilý, silový než rozvážný, primitivní spíše než kultivovaný. Přesto však činí řadu opatření, která mnozí považují za užitečná – možná dokonce nezbytná. Zasahuje proti zmatku, proti výstřelkům, proti relativismu. Zdá se, že vrací řád tam, kde vládla svévole. Nabízí obnovu i návrat hodnot, očistu. A právě v tom spočívá tragické pokušení, které před nás klade otázku hlubší, než je otázka politická. Je to otázka morální: jak daleko a zda vůbec lze dovolit moci, byť zdánlivě léčivé, aby zašla, než začne uzdravovat a vládnout násilím pod záminkou nápravy?

Jan Patočka by tuto situaci nečetl jen jako střet hodnot, ale jako zkoušku lidského charakteru, který musí čelit přitažlivosti snadného řešení. Neboť právě to je klíčové: zlo se neprojevuje jen jako brutální útlak, ale často jako nenápadné pokušení „dát věci do pořádku“. Přichází ve chvíli, kdy se společnost cítí unavená z vlastní svobody, kdy chce odpočívat od komplikovanosti demokracie, kdy se pravda zdá být příliš náročná na to, aby ji někdo opravdu žil. V takových chvílích se objeví vůdce, který slibuje návrat k pevnému řádu – ne proto, že by rozuměl pravdě, ale protože umí vládnout touhou po jednoduchosti.

Často se stává, že ve chvílích zmatku, únavy a hodnotového rozkladu začínáme pociťovat hlubokou potřebu nápravy. Není to falešný pocit. Právě naopak — je to legitimní reakce člověka, který nechce žít v lži, v přetvářce ani v chaosu. Chceme, aby věci dávaly smysl. Chceme pořádek, chceme spravedlnost, chceme pravdivost místo pokrytectví a strukturální poctivost místo účelového morálního relativismu.

Tato oprávněná touha po nápravě však nikdy není stejná pro všechny. Každý si pod tímto slovem představuje něco jiného. Pro jednoho je to návrat k tradičním hodnotám, pro jiného systémová změna, pro dalšího konec elitářství nebo korupce. Právě v této rozmanitosti a nejednoznačnosti spočívá křehkost demokracie — a zároveň její síla.

Když ale náš přirozený hlad po změně dostane jednoduchou nabídku od jednoho muže nebo jedné strany, může se z něj snadno stát past. Vládce, který přichází s jasným plánem, ostrým hlasem a srozumitelným jazykem pořádku, přebírá odpovědnost, kterou bychom jinak měli nést sami.

A právě tam začíná skluz: místo nápravy přichází vnucená jednota, místo rozumného rámce pro společné hledání přichází výklad jediné pravdy. Když se takový vůdce začne opírat o naši lhostejnost nebo pohodlí, když mu začneme přenechávat rozhodování, stáváme se tiše součástí jeho moci. Historie zná tyto momenty. Ne vždy přicházejí s armádou. Často s příslibem smyslu. S jasnou vizí. S řešením, které je příliš hladké, než aby nebylo nebezpečné. Historie nám ukazuje, že právě tento typ vlády, kterým byla předána přílišná volnost v opravě hodnot, skončil vždy tragicky.

Dějiny 20. století jsou bolestným svědectvím toho, co se stane, když se náprava světa stane monopolem vůdce. Když se Lenin vrátil do Ruska v roce 1917, v zemi panovala bída, zmatek, ztráta důvěry ve starý režim. Sliboval rovnost, spravedlnost, konec útlaku. V jejich jménu pak byla zřízena síť koncentráků – gulagů, zlikvidována svoboda slova a vymazána celá třída odpůrců. Z touhy po spravedlnosti se stal systém, který vládl pomocí strachu.

Nacistické Německo bylo ještě přímějším varováním. Po ponižujících podmínkách Versailleské smlouvy a beznaději třicátých let, nabídl Hitler německému národu návrat hrdosti, řádu a „přirozené hierarchie“. Mnozí souhlasili, mlčeli nebo vítali první reformy: znovuoživení průmyslu, snížení nezaměstnanosti, obnovení státní autority. Když začaly mizet noviny, sousedé, knihy a nakonec celé národy, bylo už pozdě. Z počáteční korekce se však rychle stala posedlost čistotou, nadřazeností, konečným řešením.

Není třeba chodit do vzdálené minulosti. Írán po roce 1979 přijal duchovní autoritu ajatolláha jako odpověď na zkaženost sekulárního režimu. Výsledkem byla teokracie, v níž je svoboda systematicky potlačována a každá kritika považována za útok na víru. V Maově Číně, v období kulturní revoluce, byl chaos modernity „napraven“ tak, že celé generace byly převychovány, zničeny nebo umlčeny.

Ani současnost nás nenechává bez příkladů. Putin, podporován pocitem historického křivdy z kolapsu sovětského imperia v devadesátých letech, nabídl Rusku stabilitu a národní pýchu. Získal si i ty, kteří byli unavení z chaosu a slabosti. Ale výměnou za to zmizela svoboda médií, pravda byla systematicky ohýbána a odpůrci umlčeni — někdy natrvalo.

V dnešní Evropě sledujeme měkčí, ale přesto varovné podoby tohoto jevu: vládci, kteří pod praporem tradičních hodnot demontují demokratické instituce, pod rouškou legitimity oslabují soudy, omezují média a opírají se o veřejnost, která chce „hlavně klid“. Viktor Orbán v Maďarsku nebo Erdoğan v Turecku mluví o potřebě obnovy národního rázu, návratu ke kořenům, „zdravému rozumu“, který má konečně vystřídat liberální relativismus. Začínají u morálky, ale končí u koncentrace moci, cenzury a záměně právního státu za osobní režim.

To, co se v těchto případech opakuje, není jen konkrétní metoda vlády. Je to vnitřní schéma: nejprve dojde k rozkladu důvěry ve stávající řád a zpochybnění fungujících demokratických mechanismů. Poté se objeví postava, která slibuje nápravu – ne návratem k dialogu, ale silou. Veřejnost, unavená a zmatená, se raději přikloní k tomu, co zní jistě. Následuje období zdánlivého zklidnění, v němž však pomalu mizí záruky svobody. A nakonec přichází režim, který již nelze kontrolovat. Co bylo přijato jako lék, se proměnilo v nemoc.

Patočka by v této trajektorii rozpoznal útěk od odpovědnosti. Havel by pak připomněl, že skutečný problém není v tom, že někdo uchopí moc, ale že mu ji mnozí svědomitě přenechají – ze strachu, z pohodlnosti, z pocitu, že „sami stejně nic nezmůžeme“, nebo v naivní představě, že ten, komu bude dovoleno vykonat špinavou práci, odevzdá svěřenou moc zpátky demokratickým institucím. Právě v tom je neviditelná kolaborace: ne ta, která se projevuje transparentním souhlasem, ale ta, která mlčí. Ta, která se vymlouvá, že „to je složité“, že „každý má svou pravdu“, že „se nedá nic dělat“, nebo i kolaborace, která v skrytu očekává a toleruje, že „jim“ a „těm“ konečně někdo ukáže zač je toho loket.

Když ustoupíme před mocí ve jménu nápravy, dovolujeme jí, aby rostla na náš účet. A když mlčíme, zatímco se deformuje jazyk, institut, vztah, společnost – pak mlčíme i k sobě samým. Despotův úspěch spočívá v tom, že se opírá o naši rezignaci. O naše tiché přitakání, že se věci nějak musí dát do pořádku, a že forma je méně důležitá než výsledek. Ale právě v tom je klam. Řád bez ducha je nástrojem moci. Pravda bez vnitřního zápasu je ideologií. A přijetí korekce z rukou tyrana je vždy riskantní, neboť tyran nekoriguje a nenapravuje, nýbrž vždy podmaňuje.



Z toho všeho plyne jednoduchá, ale těžce přijatelná pravda: demokratická obnova společnosti není práce jednoho silného muže ani jedné strany. Není to otázka rychlých rozhodnutí a jedné „pravdy“, kterou stačí následovat. Je to náročné, pomalé a často nepohodlné úsilí o společné hledání, v němž nikdo nesmí být umlčen, kdy nejde o to, kdo křičí nejhlasitěji, ale kdo je ochoten slyšet i jiného.

Na tom záleží v každé době a každá doba je příležitostí k tomu, abychom obstáli. Ať už stojíme u volební urny nebo před obrazovkou s pocitem, že svět se rozpadá – vždy máme možnost rozhodnout, zda budeme opravovat společně, nebo přenecháme rozhodování jedné ruce, která se tváří jistěji než naše vlastní.

Otázka tedy vůbec nezní, jak daleko můžeme nechat despotu zajít. Otázka zní, zda se opravdu chceme zbavit vlastní odpovědnosti, zůstávat stranou a stát se součástí jeho režimu. Každá doba, která se vzdá pravdy ve jménu pořádku, brzy ztratí obojí.

A jak by možná řekl Václav Havel: Neztrácejme odvahu být nejistí. Právě v tom je síla pravdy – že nemusí vítězit hlukem, ale vytrvalostí svědomí.



RN