Evropská ekonomika není odolná vůči suchu

Obavy bankéřů o peníze a budoucí prosperitu investorů, firem, střadatelů sílí. Degradace přírodních ekosystémů zpomaluje hospodářský růst a zvyšuje riziko finanční nestability. Největší hrozbu představuje nedostatek vody, slabá přirozená ochrana před povodněmi a zhoršující se kvalita vody. Jen nedostatek povrchové vody ohrožuje téměř 15 % hospodářské produkce eurozóny.

Hospodářství eurozóny do značné míry spoléhá na přírodní ekosystémy a služby, které poskytují – jako je čistá voda, ochrana před povodněmi, ukládání uhlíku nebo zdravá půda. Přírodní zdroje jsou však pod stále větším tlakem.

Lidská činnost – zábor půdy, znečištění, změna klimatu, šíření invazních druhů či nadměrný rybolov – narušuje přírodní rovnováhu. Dochází k dlouhodobé degradaci i k akutním šokům zesíleným klimatickými extrémy. [1]

Vysoká závislost firem na přírodních službách

Výzkum ECB ukazuje, že 72 % podniků v eurozóně je kriticky závislých na ekosystémových službách. Tyto firmy zároveň čerpají tři čtvrtiny všech podnikových bankovních úvěrů v regionu, což představuje riziko pro finanční stabilitu. [2]

Zatímco analýzy byly dosud zaměřeny na individuální závislosti, ECB nyní ve spolupráci s Resilient Planet Finance Lab Oxfordské univerzity rozšiřuje své poznatky. Společně jsme vytvořili rámec Nature Value at Risk (NVaR) [3][4]. Ten pomáhá lépe porozumět komplexní propojenosti degradace ekosystémů a jejím dopadům na evropské hospodářství.

Hodnota ohrožené přírody – metodika NVaR

NVaR zachycuje finanční riziko spojené se ztrátou přírodních služeb na úrovni odvětví. Využívá tři základní složky:

Skóre systémového rizika , které zohledňuje činnosti jednotlivých odvětví a stav ekosystémových služeb na konkrétních místech. Pracuje s rizikem, expozicí i zranitelností a čerpá z dat z pozorování Země, modelových simulací a průzkumů.

, které zohledňuje činnosti jednotlivých odvětví a stav ekosystémových služeb na konkrétních místech. Pracuje s rizikem, expozicí i zranitelností a čerpá z dat z pozorování Země, modelových simulací a průzkumů. Odvětvovou závislost , tedy míru, jak moc dané odvětví spoléhá na ekosystémové služby.

, tedy míru, jak moc dané odvětví spoléhá na ekosystémové služby. Finanční vazby dodavatelských řetězců, které ukazují tok služeb a zboží přes hranice států.

Výsledkem je odhad, jaká část produkce se ztratí při zhoršení ekosystémové služby.

Nedostatek povrchové vody: hlavní riziko pro eurozónu

Podle našich zjištění je největším rizikem pro ekonomiku eurozóny nedostatek povrchové vody. Při extrémním suchu, které má návratnost 25 let, může být ohroženo téměř 15 % hospodářské produkce. Důvodem je nízká hladina vody v řekách, jezerech, nádržích i horních vrstvách půdy, kombinovaná s dlouhotrvajícím suchem, nadměrným čerpáním a neudržitelnou spotřebou.

Zátěž vodních zdrojů se rychle šíří do celé ekonomiky. Suchá půda snižuje výnosy zemědělců. Nedostatek vody zvyšuje výrobní náklady a ohrožuje provoz. Nízko položené hladiny řek omezují vodní elektrárny a brání lodní dopravě. Graf 1 zobrazuje, jaký podíl hospodářské produkce v jednotlivých odvětvích každé země eurozóny je ohrožen nedostatkem povrchové vody.

Jižní Evropa čelí nejvyšším rizikům

Největší tlak pociťují státy jižní Evropy. Přesto naše analýza ukazuje, že rizika se postupně šíří i do střední a severní Evropy. Nejvíce zasažené je zemědělství. V jižních státech může suchu podlehnout až 30 % zemědělské produkce, zatímco ve Finsku je to přibližně 12 %.

Silné dopady se ale nevyhýbají ani jiným sektorům – zpracovatelskému průmyslu, těžbě, vodohospodářským službám, stavebnictví či pohostinství. V jižní Evropě je ohroženo více než 20 % jejich produkce, jinde často přes 10 %.

V dlouhodobém horizontu může trvalý nedostatek vody ovlivnit i trhy s komoditami. Očekává se růst cen vody i potravin a šíření inflačních tlaků. [5]

Graf 1 Podíl národního odvětvového hospodářského výkonu eurozóny ohroženého nedostatkem povrchové vody

Zdroj: Oxford Systemic Risk Score, EXIOBASE, ENCORE.

Poznámky: Graf zobrazuje procento ohroženého HDP ve 12 sektorech v zemích eurozóny. Zohledňuje přímé dopady sucha i globální šíření dopadů prostřednictvím dodavatelských řetězců. Údaje se vztahují k roku 2020.





Rizika se přelévají do finančního sektoru

Nedostatek vody nezasahuje pouze reálnou ekonomiku – přenáší se i do finančního systému. Firmy ve stresu mají větší potíže splácet své úvěry, což může zvýšit úvěrová rizika bank.

Proto jsme analyzovali úvěrové expozice 2 500 bank eurozóny vůči nefinančním podnikům. Výsledek: více než 34 % z celkové nesplacené nominální částky – přes 1,3 bilionu eur – směřuje do sektorů vysoce ohrožených nedostatkem vody.

Největší rizikové expozice jsou ve zpracovatelském průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, nemovitostech, stavebnictví a energetice.

Nedostatek povrchové vody však není jediným kritickým problémem. Podzemní vody jsou rovněž pod tlakem – kvůli nadměrnému odběru a znečištění [6]. Zmenšují se nenarušené záplavové oblasti [7], které by jinak přirozeně tlumily záplavy. A kvalita vody se zhoršuje kvůli chemickému znečištění [8].

Klesající kvalita vody má i nepřímé dopady: v postižených oblastech klesá návštěvnost, což přináší ekonomické ztráty přes 100 miliard eur ročně.

Degradace dalších přírodních služeb, například schopnosti regulovat klima, tato rizika dále zvyšuje.

Výzkum jako nástroj obrany

Plné výsledky analýzy budou zveřejněny koncem roku. Už nyní je ale zřejmé, že rizika související s přírodou – zejména s vodou – musí být součástí rámců pro hodnocení finančních rizik.

Jak ukazují naše zjištění, ztrácí nejen podniky, ale i banky, které jim půjčují. Pokud se tato rizika neřeší, mohou vyústit v širší finanční nestabilitu. Porozumění složitým souvislostem a nejistotám vyžaduje další výzkum a zdokonalování analytických nástrojů.

Je klíčové, aby centrální banky spolupracovaly s vědci. Tato spolupráce zlepší data, modely i hodnocení rizik. Protože přírodní rizika nejsou pouze environmentální – jsou systémovými riziky celé ekonomiky.



Zdroj : Blog ECB, autoři Andrej Ceglar, Francesca Danieli, Irene Heemskerk, Mark Jwaideh a Nicola Ranger

Vytvořeno na základě původního textu The European economy is not drought-proof

