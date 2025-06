Evropský okamžik „globálního eura“

17.června 2025 – Christine Lagarde, prezidentka Evropské centrální banky – Aby mohlo euro naplno využít svůj potenciál, musí Evropa posílit tři základní pilíře: geopolitickou důvěryhodnost, hospodářskou odolnost a právní a institucionální integritu.

Jsme svědky hlubokých změn v globálním uspořádání: Otevřené trhy a mnohostranná pravidla se štěpí a ani dominantní role amerického dolaru, základního kamene systému, již není jistá. Na jejich místo nastupuje protekcionismus, myšlení s nulovým součtem a dvoustranné mocenské hry. Nejistota poškozuje evropskou ekonomiku, která je hluboce integrovaná do globálního obchodního systému a v sázce je 30 milionů pracovních míst.

Probíhající změna však také nabízí příležitost, aby Evropa převzala větší kontrolu nad svým osudem a aby euro získalo globální význam. V současné době je euro druhou nejpoužívanější měnou na světě a tvoří 20 % světových devizových rezerv, zatímco americký dolar 58 %.

Zvýšení celosvětového postavení eura by přineslo hmatatelné výhody: nižší náklady na půjčky, menší vystavení měnovým výkyvům a ochranu před sankcemi a donucovacími opatřeními.

K takovému kroku směrem k většímu mezinárodnímu významu naší měny však nedojde samovolně: je třeba si ho zasloužit. Stejně jako v předchozích obdobích, ani dnes obavy z dominantní měny zatím nevyvolávají zásadní posun k alternativám. Místo toho se odrážejí v rostoucí poptávce po zlatě.

Aby Evropa mohla plně využít svůj potenciál, musí posílit tři základní pilíře: geopolitickou důvěryhodnost, hospodářskou odolnost a právní a institucionální integritu.

Zaprvé, globální postavení eura se opírá o roli Evropy v obchodě. EU je největším světovým obchodníkem – je partnerem číslo jedna pro 72 zemí, což představuje téměř 40 % světového HDP. Tomu odpovídá i podíl eura jako fakturační měny, který činí přibližně 40 %. EU musí tuto pozici využít ve svůj prospěch a uzavírat nové obchodní dohody.

„Přehnané privilegium“ mezinárodní rezervní měny, o kterém mluvil Valéry Giscard d’Estaing již v 60. letech, s sebou nese i odpovědnost.

Aby zabránila nedostatku likvidity v eurech v zahraničí, rozšiřuje ECB swapové a repo linky na klíčové partnery, aby zajistila hladkou transmisi své měnové politiky.

Skutečná důvěra se však opírá o tvrdá fakta. Investoři vyhledávají regiony, které dodržují svá spojenectví. Bylo prokázáno, že takové záruky zvyšují podíl měny na devizových rezervách až o 30 procentních bodů. Evropa prochází významným posunem směrem k obnově své tvrdé síly, což by také mělo pomoci posílit globální důvěru v euro.

Za druhé, ekonomická síla je základem každé mezinárodní měny. Úspěšní emitenti obvykle nabízejí trojici klíčových vlastností: silný růst, který přitahuje investice, hluboké a likvidní kapitálové trhy, které podporují velké transakce, a dostatečnou nabídku bezpečných aktiv.

Evropa se však potýká se strukturálními problémy. Její růst zůstává trvale nízký, její kapitálové trhy jsou stále roztříštěné a – navzdory silné celkové fiskální pozici s poměrem dluhu k HDP 89 % ve srovnání se 124 % v USA – nabídka vysoce kvalitních bezpečných aktiv zaostává. Nedávné odhady naznačují, že nevypořádané státní dluhopisy s ratingem alespoň AA dosahují v EU jen necelých 50 % HDP ve srovnání s více než 100 % v USA.

Aby euro získalo svůj status, musí Evropa podniknout rozhodné kroky, a to dokončením jednotného trhu, snížením regulační zátěže a vybudováním silné unie kapitálových trhů. Strategická odvětví, jako jsou zelené technologie a obrana, by měla být podporována prostřednictvím koordinovaných politik na úrovni EU. Společné financování veřejných statků, jako je obrana, by mohlo vytvořit bezpečnější aktiva.

Za třetí, důvěra investorů v měnu je v konečném důsledku spojena se silou institucí, které ji podporují. Je třeba přiznat, že EU není zvenčí snadné pochopit. Její strukturované a inkluzivní rozhodování však zaručuje kontrolu a rovnováhu, stabilitu a politickou jistotu. Dodržování zásad právního státu a nezávislost klíčových institucí, jako je ECB, jsou rozhodující komparativní výhody, které by EU měla využít.

Abychom tyto výhody ještě více zdůraznili, musíme reformovat institucionální strukturu Evropy. Jediné právo veta již nesmí stát v cestě společným zájmům ostatních 26 členských států. Hlasování kvalifikovanou většinou v kritických oblastech by Evropě umožnilo mluvit jedním hlasem.

Historie nás učí, že režimy se zdají být trvalé – dokud už nejsou. Ke změnám v dominanci světových měn docházelo již dříve. Tento okamžik změny je pro Evropu příležitostí: je to okamžik „globálního eura“. Abychom se jí chopili a posílili roli eura v mezinárodním měnovém systému, musíme jednat rozhodně jako sjednocená Evropa, která má svůj osud více pod kontrolou.

Tento příspěvek byl publikován v Blogu ECB a rovněž jako názorový článek v deníku Financial Times.