Exoplanety: Pozorování odhaluje záhadný nedostatek světů v určité velikosti

19.02.2025 Dakotah Tyler, Clara Moskowitz – Naše sluneční soustava, která byla kdysi považována za vzor všech planetárních systémů, je nyní jen jednou z nesčetných možností – jedinečnou konfigurací ve vesmíru překypujícím rozmanitostí. Většina hvězd hostí planety, které se nepodobají ničemu v našem vesmírném sousedství, a připomínají nám, že vesmír je bohatší a překvapivější, než jsme si dokázali představit. Rozplétáním sil, které formují tyto vzdálené světy, se přibližujeme k odpovědím na některé z nejstarších otázek lidstva: Jak časté jsou planety jako Země? Existuje mezi hvězdami jiný život? A co vlastně znamená naše místo v tomto obrovském a složitém vesmíru?

Po staletí byla naše sluneční soustava jediným lidem známým planetárním systémem. Neměli jsme žádný důkaz, že existují i jiné světy než ty na našem vesmírném dvorku, a představovali jsme si, že pokud existují jiné planetární soustavy, budou zrcadlit tu naši: malé, kamenné světy obíhající blízko svých hvězd, s obřími planetami podobnými Jupiteru a Saturnu ve větší vzdálenosti. Vědci studovali historii našeho Slunce a jeho satelitů všemi dostupnými nástroji a získané poznatky využili k utváření našich představ o tom, jak se planety formují a vyvíjejí. Zhruba před třemi desetiletími však astronomové objevili exoplanety obíhající kolem hvězd, které nepatří k těm našim. V následujících letech jsme jich objevili tisíce a rozbili tak to, co jsme si mysleli, že o planetách víme.

Ukázalo se, že planetární systémy v naší galaxii vykazují pozoruhodnou rozmanitost – některé mají těsně na sebe navazující planety v exotických konfiguracích, jiným dominují plynní obři, kteří se sbližují se svými hvězdami. Nyní nastala nová éra planetární vědy: demografie exoplanet. Analýzou vzorců ve velikostech, oběžných drahách a složení objevených planet vědci odhalují skutečné procesy, které utvářejí planetární systémy. To, co nacházíme, není jednoduché vyprávění, ale hádanka: nápadné trendy v populacích planet, které zpochybňují naše chápání toho, jak se planety rodí a rostou.

Tyto trendy nabízejí nová vodítka k odpovědím na základní otázky: Proč je velmi málo planet v určitém rozmezí velikostí – především v oblasti „chybějících planet“ o něco větších než Země? Proč v naší sluneční soustavě chybí nejběžnější typy planet v galaxii – planety větší než Země, ale menší než Neptun? A co je možná nejdůležitější, jak tato zjištění ovlivní naše hledání obyvatelných světů?

Odhalení těchto záhad není jen o studiu jednotlivých planet, ale o celkovém pohledu na věc. Zkoumáním vzorců v demografii exoplanet se dozvídáme nejen to, co dělá planetární soustavy funkčními, ale také to, jak do tohoto galaktického kontextu zapadá naše sluneční soustava. V konečném důsledku chceme zjistit, zda je naše planeta vzácná – nebo zda podmínky, které zde umožnily vznik života, mohou být hojné i tam venku.

První potvrzené exoplanety byly objeveny v roce 1992 na oběžné dráze pulzaru – rychle rotující neutronové hvězdy vysílající rádiové vlny, která vznikla jako následek přeměny masivní hvězdy v supernovu. Stále není jasné, zda tyto planety u pulsaru přežily výbuch supernovy, nebo vznikly z jejích trosek. V každém případě se jedná o odlehlé případy ve známém souboru exoplanet.

Skutečný průlom nastal v roce 1995, kdy byla objevena 51 Pegasi b, první exoplaneta obíhající kolem hvězdy podobné Slunci. Tento svět se vymykal všem očekáváním. Místo vzdáleného plynného obra, jako je Jupiter, byla 51 Pegasi b obří planetou o hmotnosti poloviny Jupiteru, ale obíhala překvapivě blízko své hvězdy, kolem níž obíhala jednou za 4,2 dne. V takové blízkosti by se planeta rozpálila na teplotu kolem 1 800 stupňů Fahrenheita, což je dost horké na to, aby se některé kovy vypařily. Přestože 51 Pegasi b má jen asi polovinu hmotnosti Jupiteru, tato extrémní teplota způsobuje nafukování plynu, takže planeta má poloměr dvakrát větší než Jupiter. Astronomové tuto zvláštní novou třídu planet nazvali „horkými Jupitery“.

Existence horkých Jupiterů zamíchala kartami v hlavních modelech vzniku planet. Teorie byly založeny na struktuře naší sluneční soustavy, kde kamenné světy obíhají blízko Slunce a plynní obři se zdržují mnohem dále v chladnějších oblastech, kde mohou hromadit plynný vodík a helium. Ale tady byl svět o hmotnosti Jupitera, který nějakým způsobem obsadil žhavé vnitřní oblasti své planetární soustavy. Pokud by se masivní planety mohly zformovat tak blízko svých hvězd – nebo se zformovat dále a přesunout se tam později – jaká další nečekaná uspořádání by mohla existovat?

Je naše planeta vzácná? Jsou podmínky vzniku života hojné?

Astronomové objevili 51 Pegasi b díky detekci kolísání pohybu její hvězdy způsobeného gravitačním přetahováním obíhající planety – technika se nazývá Dopplerova metoda (nebo metoda radiálních rychlostí). Při oběhu planeta mírně přitahuje svou hvězdu k sobě. Z našeho pohledu na Zemi se tato hvězda přibližuje k nám a zase se od nás vzdaluje (pokud je oběžná dráha v pravém úhlu od našeho zorného pole), což způsobuje střídavý červený a modrý posuv světla hvězdy, podobně jako se výška tónu sirény sanitky zvyšuje, když se blíží, a snižuje, když projíždí kolem. Čím je planeta hmotnější a čím blíže je její dráha, tím větší je kmitání hvězdy a tím snadněji ji lze detekovat.

To je důvod, proč první exoplanety nalezené touto metodou byly horké Jupitery – a proč má tato strategie silnou detekční tendenci pro velké planety na blízkých oběžných drahách. Když bylo metodou radiálních rychlostí objeveno více planet, začaly se objevovat zákonitosti. V roce 2008, po prozkoumání stovek hvězd, vědci zjistili, že přibližně 10 % hvězd podobných Slunci hostí obří planety ve vzdálenosti několikanásobku vzdálenosti Země-Slunce (tzv. astronomické jednotky). Přesto byly tyto první demografické vzorce zastřeny našimi pozorovacími zkresleními.

Významný krok vpřed vdemografii planet nastal, když NASA spustila vesmírný dalekohled Kepler. Díky nepřetržitému pozorování více než 150 000 hvězd po dobu čtyř let objevil Kepler tisíce planet pomocí tzv. tranzitní metody. Hledal mírné ztlumení světla hvězdy, ke kterému dochází, když před ní z našeho pohledu přechází planeta. Výsledky byly překvapivé: Erik A. Petigura, můj doktorand na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, analyzoval údaje z Keplera a ukázal, že přibližně polovina všech hvězd podobných Slunci hostí alespoň jednu planetu o velikosti mezi Zemí a Neptunem.

Zdá se, že tyto planety, které v naší sluneční soustavě vůbec neexistují, vykonají kompletní oběh kolem své hvězdy spíše za týdny nebo měsíce než za roky. Při zpětném pohledu bylo krátkozraké myslet si, že naše sluneční soustava je galaktickým vzorem. Jako pravidlo v astronomii však obvykle platí, že je bezpečné předpokládat, že naše perspektiva je průměrná a nijak výjimečná, takže nám to asi může být odpuštěno.

Jak se vzorek Keplera rozrůstal, záhada se stávala stále zřejmější. Astronomové si všimli nápadného nedostatku planet s velikostí kolem 1,6 až 1,9 poloměru Země, což nazvali „mezera v poloměru“. Toto zjištění nebylo náhodné – poté, co vědci zohlednili všechny výběrové efekty a zkreslení pozorování, mezera zůstala. Něco při vzniku nebo vývoji planet musí aktivně bránit tomu, aby si planety udržely tuto střední velikost, nejspíše proces, který zbavuje planety v tomto rozmezí atmosféry.

Další zajímavost do této záhady vnáší jev známý jako „horká neptunská poušť“. Planety velikosti Neptunu se nápadně nevyskytují na oběžných drahách kratších než přibližně tři dny. Důvody tohoto nedostatku jsou stále předmětem zkoumání, ale pravděpodobně k němu přispívá extrémní záření hvězd v této vzdálenosti a slapové síly.

Stejně jako to vidíme u menších planet, které mají hmotnosti blízké mezipoloměru, jsou Neptuny s krátkou periodou obzvláště náchylné ke ztrátě atmosféry. Časem může dojít k úplnému odloučení jejich hustých plynných obálek a zůstanou po nich holá kamenná jádra, která bychom mohli klasifikovat jako superzemě – zmenšené verze našeho kamenného světa. Vědci se proto domnívají, že horká neptunská poušť je extrémnějším případem stejných procesů utvářejících rozdíl poloměrů. (Když jsme shromáždili více pozorování, některé teorie dokonce předpovídaly tyto rysy jako důsledek záření proudícího z hvězd).



Obrázek: Graf zobrazuje téměř 1 000 exoplanet podle oběžných dob a poloměrů planet. Superzemě se shlukují v zóně s relativně krátkými oběžnými dobami a poloměry podobnými Zemi. Od Subneptunů – s delší oběžnou dobou a většími poloměry planet – je odděluje méně obsazená mezera poloměrů.

Zdroj: Nadieh Bremer; The California-Kepler Survey. X. The Radius Gap as a Function of Stellar Mass, Metallicity, and Age, Erik A. Petigura et al. in Astronomical Journal, Vol. 163; March 2022.

Následná pozorování radiálních rychlostí pomocí pozemních teleskopů přidala další důležitý dílek do skládačky. Měřením hmotností známých exoplanet astronomové zjistili, že rozdíl v poloměru odpovídá přechodu ve složení. Planety s hmotností pod touto mezerou jsou husté a kamenité jako Země, zatímco planety s hmotností nad touto mezerou mají nižší hustotu, což svědčí o značné atmosféře. Menší planety se zdají být superzeměmi. Ty větší jsou „mini Neptuny“ se skalnatými jádry obalenými silnými vrstvami vodíku a helia.

Tento demografický vzorec vyvolává zásadní otázky. Mají všechny malé planety na počátku podstatnou atmosféru a některé ji časem ztratí? Nebo se od počátku formují s různým složením? Nedávná pozorování planet, které aktivně ztrácejí své atmosféry, naznačují, že ztráta plynu hraje významnou roli.

Astronomové se domnívají, že existuje několik procesů, které mohou atmosféru z planet vytrhnout nebo její vznik vůbec omezit. Dva hlavní kandidáti jsou fotoevaporace a ztráta hmoty způsobená jádrem. Společně mohou vysvětlovat rozdíl v poloměru a horkou neptunskou poušť.

Fotoevaporace je jedním z nejlepších vysvětlení mezery poloměru. Když se mladé hvězdy vznítí, uvolní extrémní ultrafialové a rentgenové záření spolu se silným větrem nabitých částic. Planety, které obíhají příliš blízko svých hostitelských hvězd, se koupou v tomto záření, které zahřívá jejich atmosféru do té míry, že částice mohou unikat do vesmíru.

Představte si dvě nově vzniklé planety, které obíhají ve stejné vzdálenosti od svých hvězd a každá z nich má skalnaté jádro a podstatnou část plynného vodíko-heliového obalu. Planeta A má nižší hmotnost a slabší gravitaci, takže si nemůže udržet atmosféru, když do ní hvězda pumpuje energii. Rychle ztrácí veškerý plyn do vesmíru a stává se z ní hustá, skalnatá superzemě. Při pozorování tohoto systému se planeta bez atmosféry jeví jako menší. Planeta B má však vyšší hmotnost a silnější gravitaci, což jí umožňuje zachovat si většinu atmosférického obalu. Při pozorování této soustavy se planeta jeví jako velká díky svému lehkému a nadýchanému prvotnímu kokonu.

Teorie fotoevaporace obsahuje několik předpovědí, které odpovídají pozorovaným zákonitostem. Například rozdíl poloměrů by měl mít s oběžnou dobou klesající sklon, protože planety blíže ke hvězdám zažívají intenzivnější záření a musí být hmotnější, aby přežily s neporušenou atmosférou. Podobně pozorujeme nedostatek planet velikosti Neptuna s oběžnou dobou kratší než tři dny, tzv. horkou neptunskou poušť. V této oblasti je únik atmosféry tak účinný, že přežijí pouze kamenná jádra.

Druhým mechanismem zániku atmosfér planet je úbytek hmoty z jádra, který je způsoben teplem vznikajícím uvnitř planety. Poté, co se planety zformují, zadržují značné množství tepla z procesu vtahování hmoty do sebe. Tato zbytková vnitřní energie může při ochlazování planety zahřívat základnu atmosféry a rozpínání planého obalu spolu s působením hvězdného záření napomáhá ztrátě atmosféry.

Naše sluneční soustava, která byla kdysi považována za vzor všech planetárních systémů, je nyní jen jednou z nesčetných možností.

Úbytek hmoty způsobený jádrem naznačuje, že menší a méně hmotné planety se slabší gravitací a méně izolujícím plynem ztrácejí své atmosféry, jak chladnou stovky milionů let. Naproti tomu větší planety mají dostatečnou gravitační sílu, aby si i přes vnitřní zahřívání zachovaly své obálky. Tento mechanismus také odpovídá rozdílu poloměrů, vzhledem k tomu, že planety střední velikosti jsou nejvíce náchylné ke ztrátě atmosféry tímto procesem.

Nakonec horké planety vychladnou a hvězdné záření ohřeje atmosféry. Astronomové se domnívají, že oba mechanismy jsou v činnosti, ale zatím není jasné, která teorie má na stupnici planetární evoluce silnější palec. Je pravděpodobné, že výsledek závisí na konkrétních podmínkách dané planety.

K tomu mohou přispívat i další procesy. Teorie rychlého vyvření například předpokládá, že během prvních let existence planety, krátce po vzniku její hvězdy, se disk trosek obíhající kolem hvězdy – který obsahuje suroviny, z nichž byly planety postaveny – vyčistí. Následný rychlý pokles tlaku v okolí planety může způsobit náhlé vyvření její atmosféry.

V jiných případech mohou planety vznikat v prostředí chudém na plyn. Tyto světy by přirozeně neměly od počátku hustou atmosféru, což by vedlo ke skalnatému složení. A konečně, mohutné srážky mezi mladými planetami by mohly jejich atmosféry odstranit a zanechat po sobě holá, skalnatá jádra v rámci tzv. kolizní destrukce. Ačkoli je tento proces pravděpodobně vzácný, může vysvětlit některé populace planet.

Nedávná pozorování začala zachycovat některé z těchto situací v akci a poskytují přímé důkazy o úniku atmosféry. Protože planety nejčastěji pouštějí hmotu, když jsou mladé, většina malých planet, které můžeme pozorovat, neprochází výraznou ztrátou. Existuje však příznivý scénář pro pozorování úniku atmosféry v reálném čase: plynný obr na blízké oběžné dráze, známý také jako horký Jupiter.

Přesvědčivým příkladem je planeta WASP-69b, kterou moje skupina pozorovala pomocí dalekohledu na observatoři W. M. Kecka na Havaji. WASP-69b je plynný obr o velikosti Jupitera a hmotnosti Saturnu, který obíhá tak blízko své hvězdy, že celý oběh kolem ní trvá planetě pouhých 3,8 dne. V článku publikovaném v roce 2024, autoři informovali o výtocích materiálu v okolí planety, které naznačují, že planeta aktivně ztrácí helium. V tomto případě musí být mechanismem ztráty hmoty fotoevaporace. Planeta je příliš hmotná na to, aby ztrácela hmotu vnitřním ohřevem; místo toho je ozařována vysokoenergetickým zářením své hostitelské hvězdy. Naše pozorování odhalila, že WASP-69b ztrácí přibližně 200 000 tun za sekundu, tedy jednu hmotnost Země za miliardu let. Kromě toho byly pozorovány dramatické změny tvaru výtoku unikajícího plynu: někdy má ohon podobný kometě, který se táhne přes 350 000 kilometrů, a jindy se zdá být mnohem méně nápadný.

Tato proměnlivost odtoku pravděpodobně pramení ze změn aktivity hostitelské hvězdy. Podobně jako naše Slunce prochází během svého magnetického cyklu obdobími zvýšené a snížené aktivity, mohou hvězdy zažívat období více či méně intenzivního záření a záblesků. Období zvýšené hvězdné aktivity mohou zvýšit rychlost úniku atmosféry a změnit tvar materiálu, který se z planety řítí. Tato dynamická interakce mezi hvězdou a planetou ukazuje, že úbytek atmosféry nemusí být stálým a rovnoměrným procesem ani u vyspělejších planet. Spíše se jedná o neustálý boj, který je utvářen jak vlastnostmi planety, tak náladou její hvězdy.

Naše zjištění a další ukazují, jak fotoevaporace může pomoci vysvětlit jak rozdíl v poloměru, tak horkou neptunskou poušť tím, že demonstruje tento proces ztráty hmoty v reálném čase. Pro danou oběžnou vzdálenost potřebují planety minimální hmotnost, aby si udržely svou atmosféru při náporu vysokoenergetického hvězdného záření. Rozdíl v poloměru odděluje planety, které jsou dostatečně hmotné, od těch, které dostatečně hmotné nejsou. Horká neptunská poušť ukazuje, jak se tento koncept zesiluje s tím, jak se planeta přibližuje ke hvězdě a hvězdné záření exponenciálně roste. V dostatečné blízkosti hvězdy mají pouze horké Jupitery hmotnost potřebnou k udržení atmosféry – všechny ostatní planety se obnaží až na holé kamenné jádro.

Příští desetiletí by mělo být vzrušující etapou pro zdokonalení našich znalostí o demografickém vývoji planet. Ačkoli se většina astronomů shoduje, že ztráta atmosférické hmoty je hlavním důvodem, proč nevidíme o něco větší Země nebo horké Neptuny na blízkých oběžných drahách, jemnější detaily zůstávají nedořešeny. Je dominantním faktorem fotoevaporace poháněná hvězdným zářením? Nebo hraje větší roli úbytek hmoty poháněný jádrem, který je poháněn vnitřním teplem planety? Odhalení vlivu těchto mechanismů vyžaduje novou generaci teleskopů a přístrojů schopných přesně měřit hmotnosti, složení a atmosféry planet.

Doufáme, že se nám podaří lépe pochopit, jak rozdíl v poloměru závisí na typu hvězdy. Zdá se, že u hvězd s nízkou hmotností, jako jsou trpaslíci typu M, se rozdíl v poloměru posouvá – menší planety kolem těchto hvězd si mohou častěji udržet atmosféru, protože jsou vystaveny menšímu záření, než jaké vydávají větší hvězdy. Rozdíl v poloměru je obvykle méně výrazný, protože hvězdy s nízkou hmotností vyzařují jiné druhy záření než větší hvězdy. Planety kolem těchto hvězd mají také tendenci k větší rozmanitosti složení jádra a v těchto systémech může docházet ke zvýšené četnosti velkých srážek.

Planety kolem trpaslíků M mají také tendenci obíhat mnohem blíže, kde hvězdná aktivita, jako jsou erupce a větry, může mít velký vliv na udržení atmosféry. Podrobné zkoumání těchto světů odhalilo náznaky, že některé z nich by mohly skrývat značné množství vody, potenciálně ve formě hlubokých globálních oceánů pod atmosférami bohatými na vodík. Tyto „vodní světy“ by zaujímaly jedinečné postavení v planetární demografii a zpochybňovaly by jednoduché modely kamenných superzemí a na plyn bohatých mini Neptunů.

Při ověřování našich teorií budou nepostradatelné nové pozemní přístroje, jako je Keck Planet Finder (překlad „keckův hledač planet se mi také líbí :-) ) , který byl nedávno spuštěn na Keckově observatoři, a další vysoce přesné nástroje pro měření radiálních rychlostí. Tyto pokroky nám umožní měřit hmotnosti planet u širokého spektra typů hvězd a pomohou nám určit, zda hmotnosti superzemí a subneptunů odpovídají předpovědím našich různých modelů. U víceplanetárních systémů mohou tyto druhy dat pomoci rozklíčovat vliv historie ozařování hvězd a umožnit vědcům porovnat planety, které vznikly za podobných podmínek.

Mise NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite provádí rozsáhlé monitorování v dlouhém časovém horizontu, které by mohlo odhalit planety s poněkud širšími oběžnými drahami kolem svých hvězd, než má většina známých světů. Tím, že se tato řídce osídlená oblast malých exoplanet s delší oběžnou dobou zaplní, poskytnou tyto objevy zásadní údaje pro pochopení toho, jak se ztráta a složení atmosféry liší v širším spektru planetárních prostředí.

Velký skok vpřed by měl nastat, až budou v příštích desetiletích zprovozněny některé velké teleskopy. Očekává se, že pozemní superteleskopy, jako je například EL teleskop Evropské jižní observatoře, spatří první světlo koncem roku 2020. Tyto přístroje budou vynikat při pozorování mladých, svítivých planet, které ještě žhnou teplem svého vzniku. Takové obří teleskopy nabídnou zásadní vhled do chaotických raných fází vývoje planet, kdy jsou atmosféry nejzranitelnější vůči ztrátám.

Vlajkový vesmírný teleskop NASA Habitable Worlds Observatory má být spuštěn v roce 2040. Je navržen k detekci a studiu planet podobných Zemi v obyvatelných zónách hvězd podobných Slunci. Cílem je pomocí observatoře tyto světy přímo zobrazit a analyzovat jejich atmosféry a hledat v nich známky přítomnosti kyslíku, metanu a vodní páry, což jsou klíčové ukazatele obyvatelnosti.

To, co se dozvíme ze všech těchto nových nástrojů, bude mít daleko větší dosah než demografické údaje o planetě. Studiem toho, jak planety ztrácejí nebo si udržují atmosféru, odhalujeme tajemství obyvatelnosti, rozmanitosti a sil, které formují světy v celé galaxii.

Autoři textu:

Dakotah Tyler je doktorandkou astrofyziky na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. His research focuses on exoplanet atmospheres and how planets lose mass as they evolve.

Clara Moskowitz je vedoucí redaktorkou časopisu Scientific American, kde se věnuje astronomii, vesmíru, fyzice a matematice.

Zdroj: www.scientificamerican.com

Ilustrační foto je výřezem z plakátu Exoplanet ZOO, Martin Vargic, slovenský designér, jehož nedávný projekt nabízí dechberoucí okno do vesmíru exoplanet. Výtvarně vizualizuje přes 1100 exoplanet, které dnes známe, s využitím vědeckých modelů a nejnovějších dat. Jeho detailní plakát řadí exoplanety tepla, relativní velikosti a poskytuje umělecké znázornění jejich možného vzhledu. Plakát je možné objednat na https://www.halcyonmaps.com/posters/the-exoplanet-zoo-exclusive-wall-poster a u dalších prodejců.