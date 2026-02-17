Falešný konzervatismus, který chce konzervovat závislost, čmoud a smrad

Když dnes odpůrci European Green Deal mluví o „poškozování ekonomiky“, tváří se jako obránci průmyslu a zdravého rozumu. Ve skutečnosti ale hájí model, který tuto ekonomiku dlouhodobě oslabuje. Jejich postoj je modelem závislosti. Modelem „levného“ dovozu energetických surovin, jejichž cena se mění podle nálady burz, geopolitických krizí a rozhodnutí cizích vlád. Odmítnutí zelené transformace je také pokračování v plýtvání energiemi a oddalováním modernizace. To není ochrana průmyslu. To je jeho udržování v permanentní zranitelnosti.
Politická linie reprezentovaná například Václavem Klausem a dnes artikulovaná jeho politickými pohrobky – stranou Motoristé sobě – staví svou kritiku na tvrzení, že některé evropské politiky musíme opustit, protože nás oslabují. Jenže co je skutečným oslabením? Skutečným oslabením se setrvávání v závislost na dovozu plynu a ropy ze zahraničí. Vystavení se tlaku režimů, které energii používají jako nástroj politického vydírání. Zkušenost s Ruskem nám přece jasně ukázala, že energie není jen komodita, ale i zbraň. Nakonec, každoročního kremelského vyhrožování o utažení kohoutů plynovodů jsme byli svědky několik let.
Ano, nahradit ruský plyn dodávkami od spojenců je bezpečnější. Ale není to řešení samotné podstaty problému. Je to pouze výměna jednoho kohoutku za jiný. Závislost zůstává, jen se přesune. Ceny stále určují globální trhy – ale i tak zůstáne domácí průmysl více vydán na pospas náhodným událostem, burzovní panice, chamtivosti krátkodobých spekulantů. Kapitál stále odtéká pryč. Politické riziko se pouze přebarví na přijatelnější odstín. Kdo toto vydává za strategickou suverenitu, klame sám sebe i voliče.
Skutečná suverenita nevzniká změnou dodavatele. Vzniká snížením potřeby dovozu. Vzniká úsporami, modernizací, vyšší efektivitou, rozvojem domácích zdrojů energie a promyšlenou recyklací materiálů. Země, která nemá vlastní zásoby ropy, plynu ani významných kovů, nemůže stavět svou budoucnost na iluzích o levném importu. Může ji stavět pouze na rozvoji vědy, technologii, efektivitě a schopnosti uzavírat materiálové i energetické cykly.
Odmítání transformace se často vydává za konzervatismus. Jenže co je na tom konzervativního, když vědomě udržujeme ekonomiku v modelu, který ji činí závislou na cizích rozhodnutích? Konzervatismus by měl chránit stabilitu a předvídatelnost. Závislost na fosilních komoditách přináší pravý opak: cenové šoky, geopolitické otřesy, nejistotu pro podniky i domácnosti. To není obrana tradice, ale nesmyslná snaha prodloužit závislosti, které nepřinášejí žádné výhody.
Green Deal v rámci Evropská unie není bezchybný a jistě vyžaduje realistickou implementaci. Ale jeho základní logika je racionální. Snižovat energetickou náročnost, podporovat vlastní výrobu energie, investovat do čisté recyklace a moderních technologií znamená omezovat strukturální slabiny evropské ekonomiky. Podnik, který si část energie vyrábí sám, není obětí ideologie. Je méně vystaven cenovým výkyvům a lépe plánuje své náklady. Ekonomika, která dokáže zpracovávat vlastní odpad na suroviny pomocí čisté energie, není slabší. Je méně vydíratelná.
Skutečným poškozováním ekonomiky není transformace. Skutečným poškozováním je odmítání modernizace ve jménu nostalgie po světě, který už neexistuje.
Tvrdí-li někdo, že návrat k vyšší závislosti na fosilních dovozech je projevem zdravého rozumu, pak nabízí iluzi stability výměnou za skutečné riziko. A to není konzervatismus. A nejde jen o falešné ideje – je to přímý útok na zdraví voličů. A to je hazard.
Závěr je ve skutečnosti jednoduchý. Pokud někdo vydává návrat k vyšší energetické závislosti, k fosilní setrvačnosti a k iluzím o „levném dovozu“ za konzervativní hodnoty, pak je třeba říci otevřeně, že jde o falešnou nálepku. Konzervativní politika má chránit stabilitu, suverenitu a odpovědnost vůči budoucím generacím. Závislost na cizích zdrojích, vystavení geopolitickému vydírání a ignorování strukturálních rizik není obranou stability. Je to její opak.
Volba mezi modernizací a setrvačností není volbou mezi ideologiemi. Je to volba mezi řízením rizik a jejich popíráním. Volič, který si klade otázku, co skutečně posiluje českou ekonomiku, by měl odlišit autentický konzervatismus od jeho karikatury.
Odmítnout podvod přestrojený za obranu tradic znamená trvat na tom, že suverenita se nebuduje resentimentem po minulosti, ale schopností obstát v současnosti. Potřebujem firmy, které se dokáží s Greendealem vyrovnat bez kňourání a vytáček. Protože co s takovými, jejichž život se zhroutí jen z toho, že plastové víčko je přidělané k láhvi nebo obalu. A co pak s těmi kteří přes miliardy dotací od daňových poplatníků, tvrdí, že jsou NESCHOPNÍ učinit vlastní byznys čistší, méně zdraví škodlivý a více soběstačnější.