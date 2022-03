Finančník Bill Browder: Tady jsou Putinovy miliardy

Po zahájení ruské války proti Ukrajině byl majetek Vladimira Putina na Západě částečně zmrazen. Kde se však tyto miliardy nacházejí, je dobře utajeno. Finančník Bill Browder, který v minulosti působil jako přední světový investor v Rusku, ví, kde začít hledat a lobbuje u vlád zemí G7, aby zavedly mnohem přísnější právní předpisy, které by donutily oznamovatele k nahlášení účtů spojených s Putinem a jeho státním organizovaným zločinem.

Je to velmi jednoduché. Začal bych u Credit Suisse a pak bych přešel k UBS, Deutsche Bank a Goldman Sachs. To je na této úrovni,“ říká Bill Browder.

A ani na vteřinu nepochybuje o tom, že úředníci velkých bank, kteří na těchto transakcích a podvratech pracují, vědí, co dělají.

Jsou plně zapojeni. Se zástupci oligarchů jsou v každodenním kontaktu,“ říká.

Rozhodnutí Západu zmrazit majetek Vladimira Putina a jeho oligarchů je podle Browdera zatím pouze symbolické. Jejich peníze jsou převáděny prostřednictvím přátel a rodinných příslušníků.

Browder v současné době lobbuje u vlád zemí G7, aby zavedly mnohem přísnější právní předpisy, které by donutily oznamovatele k tomu, aby se přihlásili.

Finanční poradci, kteří tyto systémy v bankách vytvářejí, musí být považováni za zločince, pokud neprozradí, co vědí. Musíme vytvořit pobídky pro oznamovatele pod hrozbou trestu,“ říká.

Na papíře vydělává Vladimir Putin ekvivalent více než 10 200 eur měsíčně, píše The New York Times. K tomu je třeba připočíst údajný Putinův byzantský palác na pobřeží Černého moře a luxusní jachtu Graceful, která byla rovněž označena za Putinovu. Loď Graceful v hodnotě asi 100 milionů dolarů odjela z německých přístavů do Ruska v týdnech před invazí na Ukrajinu.

Ve skutečnosti je však Putin podle Browdera jedním z nejbohatších na světě. Přinejmenším na úrovni Elona Muska nebo Jeffa Bezose. Browder pro slyšení v americkém Senátu v roce 2017 provedl hrubý výpočet Putinova majetku a dospěl k závěru, že se pohybuje kolem 200 miliard dolarů. Navzdory propadu rublu a téměř nulové hodnotě depozitních certifikátů ruských společností, jako je plynárenská společnost Gazprom a velká banka Sberbank, na londýnské burze tento týden Browder odhaduje, že Putinův majetek za posledních pět let vzrostl.

„Nyní jsme nad touto částkou, i když jsem se ji nepokoušel vypočítat,“ říká.

Jak se takový výpočet provádí?

Když Putin v roce 2003 zatkl nejbohatšího ruského oligarchu (Michaila Chodorkovského), ostatní oligarchové se na něj obrátili s dotazem, co mají dělat, aby se vyhnuli stejnému osudu. Putin odpověděl: 50 procent.

To mi potvrdilo několik důvěryhodných zdrojů. To je však zpravodajská informace, kterou nelze prokázat. Je založena na ústních dohodách.

Browder proto v roce 2003 do výpočtu převzal polovinu majetku oligarchů a něco málo přidal, protože se domnívá, že Putin se také obohatil různými druhy krádeží z ruského státu.

Včetně Putinových miliard se Browder domnívá, že na Západě se dnes pohybují „špinavé ruské peníze“ v hodnotě asi 1 bilionu dolarů.

Jsou investovány do firem, projektů, nemovitostí nebo umístěny u správců fondů.

Browder se domnívá, že Si Ťin-pching je připraven poskytnout Putinovi záchranné lano v napjaté situaci.

Válka a sankce udělaly z Číny posledního ruského věřitele – bez morálky. Si pak může na zoufalého Putina tlačit, aby souhlasil s velmi výhodnými hospodářskými dohodami pro Čínu.

Podle Browdera, který pravděpodobnost palácového převratu v Moskvě nebo lidového povstání v Rusku hodnotí jako velmi malou, by to mohlo přispět k prodloužení Putinova setrvání u moci.

Možná ne deset let, ale určitě to může trvat ještě rok dva, než se Putinova vláda tak či onak zlomí z finančních důvodů.

Bohatí Rusové skoupili v britském hlavním městě řadu exkluzivních nemovitostí, mimo jiné v okolí Eaton Square ve čtvrti Belgravia, často označované jako Rudé náměstí.

Browder, který se narodil v USA, je dlouholetým britským občanem a žije v Londýně, kam již 20 let proudí ruská smetánka a kde se mu přezdívá „London Row“.

S oligarchy se moc nesetkávám. Z bezpečnostních důvodů se musím držet dál od Rusů, protože Putin mě chce zabít,“ říká Browder.

Jediný oligarcha, kterého tady v Londýně potkávám, je Michail Chodorkovskij, který stejně jako já dělá vše pro to, aby bojoval proti Putinovi, dodává.

Bill Browder

Finančník Bill Browder je generálním ředitelem a zakladatelem londýnské společnosti Hermitage Capital Management, která byla na počátku roku 2000 největším mezinárodním investorem v Rusku.

Nyní 57letý Browder, původem Američan, ale nyní britský občan, byl v roce 2005 vyhoštěn z Ruska. V té době byl označován za hrozbu pro bezpečnost Ruska.

Účetní Billa Browdera, právník Sergej Magnitskij, následně odhalil mnohamiliardové zpronevěry mezi vysoce postavenými ruskými vládními úředníky. Sám byl však zatčen a ve věku 37 let zemřel – podle Browdera zavražděn – v nechvalně proslulé moskevské věznici Butyrka.

Od Magnitského smrti zasvětil Browder svůj život spravedlivé odplatě za svého přítele a účetního. Obviňuje Vladimira Putina, že stojí za vraždou Magnitského. Jeho práce přiměla USA, EU a Velkou Británii mimo jiné k přijetí zákonů, které otevírají cestu k sankcím, jež mohou být namířeny proti lidem, kteří se provinili porušováním lidských práv a korupcí v jiných zemích.

Tzv. Magnitského zákon, podepsaný americkým prezidentem Barackem Obamou 14. prosince 2012, uvaluje finanční a vízové sankce na ruské činitele odpovědné za porušování lidských práv. Je pojmenovaný po ruském právníkovi Sergeji Magnitském (1972–2009), který obvinil skupinu vysokých hodnostářů z miliardových machinací na úkor fondu Hermitage Capital a ruského rozpočtu. Poté byl vzat do vazby a v jednom z nejhorších ruských kriminálů Matrosskaja tišina byl pomalu a cílevědomě umučen k smrti (16. 11. 2009).