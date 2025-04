Google Green Light využívá AI k řešení městské dopravy

Experiment společnosti Google zaměřený na zlepšení provozu na semaforech vykazuje první pozitivní výsledky. Software pro automatické řízení dopravy s podporou umělé inteligence by mohl nahradit lidské „inženýry“ , protože bude schopen dosáhnou stonásobně lepších výsledků.

Silniční doprava je zodpovědná za významné globální a městské emise skleníkových plynů. Zvláště problematická je na městských křižovatkách, kde může být znečištění 29krát vyšší než na otevřených silnicích a přibližně polovina těchto emisí pochází z dopravy zrychlující po zastavení. Vzhledem k milionům světelných křižovatek po celém světě byl rozsah problému obrovský – a pokud společnost Google mohla něco udělat pro jeho řešení, byla to i příležitost.

Tým pracuje na rozšíření systému Green Light do stovek měst a desítek tisíc křižovatek v příštích několika letech.



Teď v některých ulicích Seattlu probíhá doprava o něco plynuleji. Společnost Google zde testuje nový systém strojového učení, který optimalizuje časování semaforů na pěti křižovatkách. Společnost zahájila tento test v rámci svého pilotního programu Green Light 2023 v Seattlu a v tuctu dalších měst, včetně některých notoricky přetížených míst, jako je brazilské Rio de Janeiro a indická Kalkata.

V těchto testovacích lokalitách místní dopravní inženýři využívají návrhy Green Light založené na umělé inteligenci a datech Google Maps k úpravě časování semaforů. Záměrem společnosti Google je, aby tyto změny omezily čekání na semaforech. A zároveň zvýšily plynulost provozu vozidel na frekventovaných průjezdních komunikacích a křižovatkách – a v konečném důsledku snížily emise skleníkových plynů.

Čistší vzduch, méně emisí a ztrát času

Tyto úpravy dokáží zajistit lepší (a pohodlnější) mobilitu pracovní síly zároveň s dobrou redukcí znečištění. Jiné přístupy nikdy nevedly ke současném efektu zlepšení – obvykle snižovaly snižovaly emise výhradně na úkor řidičů, majitelů a provozovatelů aut, až už šlo o rezidenty nebo poskytovatele služeb pro ně. Zlepšení průjezdnosti a odstranění dopravních zácp má pozitivní dopad i na plynulost městské veřejné dopravy.

„Zaznamenali jsme pozitivní výsledky,“ říká Mariam Aliová, mluvčí odboru dopravy v Seattlu. Dodává, že systém Green Light poskytl „konkrétní a realizovatelná doporučení“ a identifikoval úzká místa (a potvrdil známá) v dopravním systému.

Řízení pohybu vozidel v městských ulicích vyžaduje spoustu času, peněz a zohlednění faktorů, jako je bezpečnost chodců a trasy nákladních vozidel. Vstup společnosti Google do této oblasti je jedním z mnoha probíhajících pokusů o modernizaci dopravního inženýrství prostřednictvím zapojení dat z aplikací GPS, propojených automobilů a umělé inteligence.

Podle předběžných údajů by systém mohl snížit počet zastavení až o 30 % a emise na křižovatkách až o 10 % v důsledku omezení volnoběhu, uvádí zpráva společnosti Google o životním prostředí pro rok 2024. Společnost plánuje brzké rozšíření do dalších měst.

Řešení městské dopravy „není žádná raketová věda. – Je to složitější.“ – Aleksandar Stevanovic, University of Pittsburgh

Novodobý systém semaforů se však ani zdaleka neblíží tomu, aby nahradil lidské rozhodování v dopravním inženýrství, a možná není takovým řešením udržitelnosti, jak tvrdí Google.

Všechny systémy jsou v provozu

Elektrické semafory se ovládají jedním ze tří hlavních způsobů. Nejstarší jsou semafory s „pevným časem“, které fungují podle nastavených harmonogramů založených na ručně sbíraných počtech aut. Novější světla mohou být „řízená vozidly“ s detektory, obvykle instalovanými pod povrchem vozovky, které snímají přítomnost nebo nepřítomnost automobilů a mohou podle toho upravovat časování. Adaptivní nebo citlivé semafory se kromě senzorů, jako jsou kamery, spoléhají na algoritmy, které sledují toky vozidel na více křižovatkách.

„Pouze asi 4 až 5 % semaforů ve Spojených státech pracuje v tomto adaptivním režimu,“ říká Aleksandar Stevanovic, stavební a environmentální inženýr z Pittsburské univerzity, který se zabývá řízením dopravy. Ačkoli jsou adaptivní semafory účinné, jejich instalace a údržba je nákladná. Podle údajů amerického ministerstva dopravy z roku 2014 stojí nejrozšířenější adaptivní řídicí systémy na jedné křižovatce počáteční investice v řádu desítek tisíc dolarů.

Každé elektrické auto může fungovat mobilní vědecký senzor

Projekt Green Light společnosti Google nevyžaduje drahé pevné senzory ani pozorování na místě. Místo toho shromažďuje stávající dopravní data z map Google Maps, získaná z vozidel, která v podstatě fungují jako „mobilní senzory“, říká Henry Liu, stavební a environmentální inženýr na Michiganské univerzitě, kde vede Institut pro výzkum dopravy.

Google nejprve vytvoří počítačový model každé křižovatky na základě anonymizovaných stop jízdy z programu Maps a pomocí strojového učení zpracuje rozsáhlý soubor informací. Tam, kde auta opakovaně zpomalují a zastavují, model vyvodí křižovatku a vypočítá přesné načasování světel. Společnost také využívá strojové učení k identifikaci potenciálních úprav.

To může zahrnovat zkrácení červené na semaforu o několik sekund a posunutí tohoto zpoždění na jiný směr křižovatky, říká Matheus Vervloet, produktový manažer Google Research. Nebo by mohlo jít o rychlejší průjezd celým cyklem semaforu. Vervloet dodává, že využití stávajících digitálních dat o pohybu vozidel by se mohlo ukázat jako cenově dostupnější a efektivnější než budování nových sítí senzorů pro sledování dopravy.

Google v současné době nabízí svůj program zúčastněným městům zdarma. První test Liova nástroje v Birminghamu ve státě Michigham snížil čas strávený na křižovatkách a počet zastávek až o 20, resp. 30 procent. Liu však na tato čísla příliš nespoléhá.

„Vše závisí na výchozím stavu, se kterým se porovnává,“ říká Liu. V případě Birminghamu má město pouze semafory s pevnou dobou svícení na základě počtu aut, které nebyly v poslední době aktualizovány. „Proto vidíme výrazné zlepšení,“ dodává Liu. Vervloet říká, že výsledky uváděné společností Google vycházejí z hodnocení 70 křižovatek, z nichž většina také v současné době neprovozuje adaptivní systémy – takže je obtížné porovnávat výsledky systému Green Light i s jinými, novějšími technologiemi.

Funguje to, a je to trefa do černého

Přístup společnosti Google je také mnohem užší než u mnoha moderních systémů řízení dopravy. Green Light se zatím zabývá optimalizací pouze jedné proměnné: menším počtem zastavení osobních vozidel na semaforech. Vervloet říká, že testovací křižovatky byly vybrány speciálně tak, aby se vyhnuly komplikujícím faktorům, jako jsou křižující se autobusové a cyklistické pruhy, trolejbusy a přechody pro chodce s velkým využitím.

I v těchto mezích se návrhy Green Light ne vždy trefují do černého. V jednom případě dopravní oddělení zrušilo doporučení společnosti Green Light – načasování semaforů, protože úprava „nevedla k čistému přínosu“. A v anglickém Manchesteru – dalším z pilotních měst Green Light – se dopravní inženýři často rozhodli ignorovat doporučení Googlu.

V mnoha případech dopravní inženýři města záměrně nastavovali semafory tak, aby upřednostňovali autobusové linky nebo dojíždějící odrazovali od průjezdu obytnými oblastmi, uvádí se v prohlášení. V důsledku toho byly jednoúčelové návrhy společnosti Google na minimalizaci zastávek na křižovatkách často bezpředmětné. Rozhodování kvalifikovaných lidí zůstává klíčové.

Dopravní inženýři musí při organizaci časování a koordinaci semaforů brát v úvahu nejen automobily, ale také chodce, cyklisty a veřejnou dopravu. A světla mohou pomoci zpomalit dopravu ve školních zónách nebo odradit od určitých tras jako průjezdných. Jenže je to složitější. A tak je možné (nebo spíš skoro jisté), že dobře míněná omezení a zpomalení v důsledku otravují městský vzduch ještě více. Od dobrého systému budete vyžadovat, aby během hodin dne plnil více různých cílů. A když přidáte podmínku, že řídící systém by měl být schopen mezi jednotlivými cíli plynule přecházet, je jasné, že zde žádná ideologie nemůže mít místo.

Změna na zelenou řízená AI, bez ideologie a lepení se k asfaltu

Společnost Google přišla na snadno realizovatelný systém, jak minimalizovat zdržení a frustraci na některých semaforech. Na základě výsledků, které společnost Google zveřejnila, není jasné, zda projekt může tohoto cíle dosáhnout. Na webové stránce společnosti popisující Green Light Google uvádí, že podle studie z roku 2015 zveřejněné v časopise Atmospheric Environment může být znečištění na městských křižovatkách 29krát vyšší než na otevřených silnicích.

Nečinně stojící automobily spalují palivo, aniž by někam dojely, a omezení dopravních zácp může snížit místní znečištění. Přesto je otevřenou otázkou, zda omezení dopravy v kolonách vede v dlouhodobém horizontu ke snížení celkových emisí skleníkových plynů.

Podle zprávy Rozpočtového úřadu Kongresu z roku 2022 jsou pouze asi 2 % všech emisí spojených s dopravou v USA důsledkem dopravních zácp. Při jízdě vyšší rychlostí se spaluje více paliva. A rychlejší jízda autem se může v konečném důsledku projevit tím, že lidé budou ochotni pravidelněji dojíždět na delší vzdálenosti v procesu známém jako vyvolaná poptávka.

To je však vesměs přežitý přístup, který si osvojily „ekologické“ organizace, vesměs velmi nevstřícný k potřebám stárnoucí populace. Navíc v době přechodu na elektromobilitu, pro kterou bude plynulost provozu bez zácp stejně důležitá a přínosná, zažíváme výmluvy, které by měly smysl v 70.letech minulého století, kdy motory měly spotřebu mezi 10-15 litry/na 100km a používal se olovnatý benzín. Není chybou těch, kteří chtějí lepší průjezdnost městem a měně emisí zároveň, že jejich radikální odpůrci a nepřátelé automobilů mentálně uvízli v 70.letech minulého století.

Přesto zůstává doprava pro mnohé legitimním problémem kvality života a zapojení tak vlivné společnosti, jako je Google, zvyšuje význam dopravního inženýrství. Snad bude následovat další zájem a řešení. Je skvělé, že Google na tomto problému pracuje. Přínos může být obrovský – daleko přesahující vše, co doposud předvedlo zelené hnutí.

https://sites.research.google/greenlight