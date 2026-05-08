Chat GPT pomohl vyřešit 60 let starý problém. Nejdůležitější ale může být něco jiného

AI nenavrhla novou matematiku. Ukázala však, že někdy stačí opustit způsob myšlení, který odborníci kopírují desítky let. Chat GPT pomohl vyřešit jeden z problémů slavného matematika Paul Erdős. Samotný důkaz však možná není nejzajímavější částí příběhu. Pozornost matematiků totiž upoutalo hlavně to, že GPT nepoužil standardní postup, který odborníci zkoušeli více než 60 let. Místo toho spojil problém s metodou z jiné oblasti matematiky. Právě tento „skok mezi obory“ může naznačovat nový způsob spolupráce mezi člověkem a AI.
ChatGPT a 60 let starý problém
Liam Price právě vyřešil 60 let starý problém, o jehož vyřešení se marně pokoušeli špičkoví matematici. Je mu 23 let a nemá žádné pokročilé matematické vzdělání. Má však předplatný ChatGPT Pro, které mu umožňuje přístup k nejnovějším velkým jazykovým modelům od OpenAI.
Umělá inteligence se nedávno dostala do titulků díky vyřešení řady „Erdősových problémů“, hypotéz, které zanechal plodný matematik Paul Erdős. Odborníci však upozorňují, že tyto problémy nejsou dokonalým měřítkem matematických schopností AI. Liší se dramaticky významem i obtížností a některá údajná řešení se nakonec ukázala jako méně originální, než se původně zdálo.
Nové řešení[1] je ale jiné. Price ho získal v reakci na jediný dotaz na GPT-5.4 Pro a zveřejnil ho na webu erdosproblems.com. Problém, který řeší, unikl pozornosti některých významných matematiků. A právě to mu dodává váhu.
Co jsou primitivní množiny
Otázka, kterou Price vyřešil – nebo kterou nechal vyřešit ChatGPT – se týká speciálních množin celých čísel, kde žádné číslo nelze rovnoměrně dělit jiným číslem ze stejné množiny. Erdős tyto struktury nazval „primitivní množiny“.
„Číslo je prvočíslo, pokud nemá žádné další dělitele, a toto je jakési zobecnění této definice z jednotlivého čísla na množinu čísel,“ říká Jared Lichtman ze Stanfordské univerzity.
Jakákoli množina prvočísel je automaticky primitivní, protože prvočísla nemají žádné dělitele kromě sebe samých a čísla jedna.
Erdős zároveň definoval tzv. Erdősovu sumu, tedy „skóre“, které lze vypočítat pro každou primitivní množinu. Ukázal, že největší možná hodnota této sumy je asi 1,6. Později vyslovil domněnku, že maxima dosahuje právě množina všech prvočísel. Lichtman tuto část problému dokázal v roce 2022 během doktorského studia.
Erdős si však všiml ještě jedné věci. Pokud množina obsahuje jen velmi velká čísla, její skóre klesá. Odhadl, že limitně směřuje k hodnotě jedna. Právě tento odhad se matematikům desítky let nedařilo dokázat.
Proč matematici uvízli na místě
Nejzajímavější část příběhu nespočívá v tom, že někdo použil ChatGPT. Důležité je něco jiného: GPT podle všeho nepoužil standardní přístup, který matematici kopírovali jeden od druhého více než 60 let.
V matematice často existuje „přirozený první krok“. Nejde o formální pravidlo, ale o způsob uvažování, který si odborníci předávají mezi generacemi. Pokud problém vypadá jako úloha o dělitelnosti čísel, většina matematiků automaticky sáhne po stejném typu nástrojů. Právě to se zřejmě stalo i zde.
Výzkumníci problém dlouho řešili klasickými metodami analytické teorie čísel. Tyto postupy vedly k postupně lepším odhadům, ale nikdo se nedostal k jemnému limitu, který bylo potřeba dokázat.
„Tento případ je trochu jiný, protože se na něj lidé dívali, a ti, kteří se na něj dívali, prostě kolektivně udělali v prvním kroku malou chybu,“ říká Terence Tao z Kalifornské univerzity v Los Angeles. „Začíná se ukazovat, že problém byl možná jednodušší, než se očekávalo, a bylo to, jako by tam byla nějaká mentální blokáda.“
GPT zvolil úplně jinou cestu
Model podle všeho použil techniky založené na Dirichletových řadách a Eulerových součinech. Tyto nástroje analytická teorie čísel běžně používá při studiu prvočísel, Riemannovy zeta funkce nebo multiplikativních funkcí.
Problém však spočívá v tom, že primitivní množiny nepůsobí jako struktura, na kterou by se tyto metody přirozeně hodily. Matematiky proto dlouho nenapadlo tento přístup použít.
„Existovala jakási standardní posloupnost tahů, kterou všichni, kdo na problému dříve pracovali, prováděli jako první,“ říká Tao. „LLM zvolil zcela odlišnou cestu a použil vzorec, který byl v souvisejících oblastech matematiky dobře známý, ale nikoho nenapadlo jej aplikovat na tento typ otázky.“
Právě tento moment je pravděpodobně důležitější než samotný důkaz.
Jak může AI dojít k podobnému nápadu
Velký jazykový model nepřemýšlí jako člověk. Nemá intuici v lidském smyslu. Neví, že „tohle se v této oblasti normálně nedělá“. Nezná akademické tradice ani reputační bariéry.
Model místo toho pracuje se strukturami a statistickými podobnostmi.
Když matematik vidí problém o primitivních množinách, automaticky ho zařadí do určité oblasti matematiky. GPT ale problém nevidí jako disciplínu. Vidí:
- logaritmické členy,
- asymptotické chování,
- strukturu podobnou jiným analytickým objektům,
- vztahy mezi prvočísly,
- podobné vzory v jiných typech důkazů.
To může vést k nečekanému propojení oblastí, které lidé vnímají odděleně.
Model pravděpodobně nevytvořil nový matematický princip od nuly. Spíše rozpoznal podobnost s jinými situacemi, kde se používají Dirichletovy řady nebo Eulerovy součiny. Pro člověka jde o různé kapitoly matematiky. Pro neuronový model mohou představovat podobný statistický vzor.
AI možná nebude nahrazovat matematiky
Tato epizoda naznačuje jinou budoucnost AI ve vědě, než si mnozí představovali.
Nejde o to, že by modely samostatně vytvářely rigorózní důkazy. Samotný surový výstup ChatGPT podle odborníků obsahoval chyby a vyžadoval zásadní lidské přepracování.
„Surový výstup důkazu ChatGPT byl ve skutečnosti dost chabý. Bylo tedy zapotřebí, aby ho odborník prošel a skutečně pochopil, co se tím snaží říct,“ říká Lichtman.
Síla AI možná spočívá jinde. Může fungovat jako systém pro narušování kolektivních stereotypů myšlení.
Lidské vědecké komunity mají obrovskou výhodu v hluboké expertize. Zároveň však vytvářejí silnou konvergenci myšlení. Pokud nějaký přístup dlouho funguje, začne se považovat za „správný způsob“, jak problém vůbec formulovat.
LLM nic takového necítí. Nemá disciplínu v sociologickém smyslu. Neví, co „se dělá“. A právě tato absence intelektuální setrvačnosti může představovat jeho největší sílu.
Propojování oborů stálo za mnoha velkými objevy
To zároveň vysvětluje, proč jsou podobné úspěchy zatím spíše vzácné. Modely stále často halucinují, dělají formální chyby a samy o sobě většinou neumí vytvořit rigorózní důkaz. Ale v okamžiku, kdy fungují jako generátor netradičních spojení, mohou být mimořádně užitečné.
Historie vědy ukazuje, že mnoho zásadních objevů vzniklo právě přenosem metod mezi obory:
- geometrie do algebry (Descartova analytická geometrie, Fermatova geometrická interpretace algebraických rovnic, algebraická geometrie použitá při důkazu Fermatovy poslední věty),
- komplexní analýza do teorie čísel (Riemannova zeta funkce a rozložení prvočísel, důkaz prvočíselné věty, modulární formy a elliptické křivky v moderní teorii čísel),
- fyzika do diferenciálních rovnic (Fourierova analýza vzniklá při studiu vedení tepla, Navierovy–Stokesovy rovnice z hydrodynamiky, Schrödingerova rovnice inspirovaná kvantovou fyzikou),
- statistická mechanika do informatiky (Boltzmannovy stroje, simulované žíhání pro optimalizaci, Isingův model použitý v neuronových sítích a teorii strojového učení).
Dříve podobné skoky vytvářeli jednotliví mimořádně kreativní lidé. Jazykové modely možná dokážou podobné „křížení myšlenek“ provádět systematičtěji a ve větším měřítku.
A právě proto může být tento případ významnější než samotné vyřešení jednoho Erdősova problému.
