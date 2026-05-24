Harrison Ford poslal silný vzkaz absolventům ročníku 2026

Herec a ochránce přírody promluvil v Tempe před rekordně početnou posluchačskou skupinou po boku filantropa Howarda G. Buffetta; oba byli oceněni čestnými tituly. Během slavnostního předávání diplomů Ford vyzval absolventy, aby chránili naši planetu.
„Příroda lidi nepotřebuje. Lidé potřebují přírodu, aby přežili,“ řekl. „Zdravá příroda poskytuje lidstvu bezplatné služby, které si sami nedokážeme zajistit.“
Ford, známý svým drsným šarmem a suchým humorem, stvořil některé z nejtrvalejších postav filmové historie, mezi nimiž nechybí ani Han Solo ze série „Hvězdných válek“. Jeho kariéra trvá již více než šest desetiletí a zahrnuje takové filmové hity jako „Dobyvatelé ztracené archy“, „Svědek“, „Patriot Games“, „Blade Runner“, „Uprchlík“ a „Podezřelý“. V poslední době si zahrál v televizním westernu „1923“ a v komediálním dramatu „Shrinking“.
Před svým projevem obdržel Ford čestný titul doktora umění a humanitních věd jako uznání za svůj celosvětový kulturní vliv prostřednictvím filmu, za svou činnost v oblasti ochrany životního prostředí a za zásluhy v oblasti humanitární letecké dopravy.
Projev Harrisona Forda
Děkuji, pane rektore Crow. Děkuji. Mockrát děkuji. Děkuji, pane rektore Crow, za milé a laskavé představení a za tu čest, že k vám všem dnes mohu promluvit.
Jste zde, protože jste dosáhli něčeho významného. Pochopili jste příležitost, která se vám naskytla. Využili jste všeho, co vám tato světová univerzita mohla nabídnout. Udělali jste moudrá rozhodnutí a dotáhli jste svou práci do konce. Obdivuji vaše odhodlání. Společný úspěch vás všech, potenciál celé vaší generace – to je to, co mi dává naději do budoucnosti.
Když jsem byl na vysoké škole, o budoucnosti, o své budoucnosti, jsem moc nepřemýšlel. Nedělal jsem správná rozhodnutí. Neměl jsem nadhled, zralost. Sloužil jsem jen sám sobě. Promrhával jsem svůj život bouřlivým životním stylem.
Ve třetím ročníku jsem měl vážné potíže s prospěchem a hledal jsem snadnou jedničku. Zapsal jsem si kurz, který se v katalogu jmenoval „Drama: Studium divadelních her“. Měli jsme na starosti uvádění divadelních her pro univerzitu. Ale o téhle části jsem moc nepřemýšlel.
Myslel jsem, že budu pracovat v pokladně nebo stavět kulisy. Moji spolužáci byli lidé, které jsem dříve považoval za podivíny a outsidery. Brzy jsem si ale uvědomil, že já jsem ten podivín a outsider. Našel jsem své místo. Tohle byli moji lidé.
Ukázalo se, že jsem v pokladně nepracoval. Místo toho jsem měl hlavní role v pěti nebo šesti hrách, které jsme ten rok uvedli. Začal jsem se na jevišti nacházet, když jsem předstíral, že jsem někdo jiný.
Vždy jsem se považoval za plachého, ale schovaný za postavou, kostýmem a make-upem jsem pocítil svobodu a odvahu, jakou jsem nikdy předtím nezažil. A dostal jsem jedničku. Uvědomil jsem si, že jsem byl přítomný snad poprvé v životě.
Moje vášeň mě přivedla do komunity. Vedoucí divadelního oddělení se stal mým mentorem. Pozval mě, abych hrál v letní divadelní sezóně, kterou režíroval. Jasně! A pak přijď do Kalifornie, abys se k němu znovu připojil v profesionálnějším divadle. Páni!
To vedlo k pohovoru v Columbia Pictures, což nakonec vedlo k mé divadelní kariéře. Ale herectví mi ještě nevydělávalo na živobytí. Svou rostoucí rodinu jsem živil prací jako tesař.
Další způsob, jak zajistit jídlo na stůl. Miloval jsem vyrábět věci. To trvalo asi… No, právě jsem přeskočil řádek. Vraťte se prosím o kousek zpět. A herecké role jsem přijímal jen tehdy, když mě daná postava výzvou.
Tak to pokračovalo asi 15 let, během nichž jsem dělal hodně tesařiny a jen čtyři nebo pět hereckých rolí, ale byly to ambicióznější, dobré projekty. A pak se to všechno sešlo a dostal jsem „Star Wars“. Zátěž se zmírnila. Měl jsem svobodu, příležitost. Ale něco mi stále chybělo.
Vášeň a smysl nejsou totéž. Vášeň vám přináší radost. Smysl vám dává smysl. Vášeň vás ráno dostane z postele, ale smysl vám umožní v noci spát. A já jsem ještě nenašel smysl vyšší než svou práci.
To se změnilo na konci 80. let. Žil jsem ve Wyomingu a udělala na mě dojem skupina lidí, kterou jsem tam potkal a která nedávno založila neziskovou organizaci s názvem Conservation International.
Měli inspirativního vůdce v osobě svého zakladatele, Petera Seligmanna, který se stal mým důvěryhodným přítelem. Jejich poselství bylo jednoduché: Příroda nepotřebuje lidi. Lidé potřebují přírodu, aby přežili.
Zdravý, přírodní svět poskytuje lidstvu bezplatné služby, které si sami nedokážeme zajistit. Kyslík ve vzduchu, který dýcháme. Opylovače pro naše plodiny. Čerstvou vodu a pohlcování uhlíku z našich lesů, mokřadů a oceánů. Léky, současné i budoucí, z deštného pralesa.
Měli hlavu v oblacích a nohy v blátě a povzbudili mě, abych se k nim přidal. A bylo to tady: smysl. Místo, kde mohu uplatnit svou vášeň pro vyprávění příběhů. Nechtěl jsem být jen tváří této věci. Chtěl jsem být součástí té práce. A tak jsem byl před asi 35 lety pozván, abych se stal členem správní rady. A proto tu teď před vámi stojím, abych zastupoval přírodu, zdroj života samotného.
Lidstvo je součástí přírody, nestojí nad ní.
Máme zásadní úkol chránit do roku 2030 30 % světové pevniny a moří, zabránit masovému vymírání a zpomalit oteplování naší planety. Přesto, navzdory novým vědeckým poznatkům a novým politikám, stále přicházíme o přírodu kvůli spekulacím, korupci, konfliktům… včetně území, která jsou na papíře již chráněna. Tyto snahy jsou důležité, ale nestačí. Potřebujeme kulturní změnu.
Musíme rozšířit sociální spravedlnost. Musíme respektovat a povýšit domorodé národy, které jsou marginalizovány a v mnoha případech chladnokrevně zabíjeny. Tyto komunity již dávno pochopily, že stromy, hory, voda a půda nejsou komodity. Jsou to příbuzní, které je třeba opatrovat, aby je budoucí generace mohly přijmout a chránit.
Všichni můžeme sehrát svou roli tím, že tuto moudrost přijmeme do svého každodenního života. Tím, že budeme milovat planetu, ctít autoritu přírody, její štědrost, hojnost, kterou nám poskytuje, a spravedlnost jejího příkladu. Protože svět, do kterého vstupujete – svět, který vám zanechala moje generace – je opravdu v troskách.
Záchrana přírody není naším jediným úkolem. Příležitosti se nabízejí ve společnosti i v podnikání, v tom, jak žijeme.
Najděte si tedy své místo.
Ať už máte jakýkoli talent nebo ambice, najděte způsob, jak je zužitkovat. Vytvořte něco, co včera neexistovalo.
Postavte se za někoho, kdo se nemůže postavit sám za sebe.
Sbližujte lidi, kteří spolu dříve nemluvili.
To je vůdcovství. To je to, co hýbe světem.
Vaše generace má mnohem větší sílu, než si možná uvědomujete, a pokud tuto sílu využijete, pokud najdete své vůdcovství, své priority, svůj hlas, svět vás nebude moci ignorovat.
Budete muset být bráni v potaz. Věřte mi, vím, že je to pravda. Nečekejte. Až se naskytne příležitost, rozpoznat ji. Tohle je vaše chvíle. Uchopte ji.
Užívejte si každou vteřinu. Protože co by mohlo být horšího, než dojít na konec života a uvědomit si, že jste ho neprožili naplno?
Gratuluji. Jděte změnit svět.