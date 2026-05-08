Hazardní hry: Jak ze sporu o rozdělení výhry vznikla teorie pravděpodobnosti

Spor o to, jak rozdělit výhru v přerušené hazardní hře, vedl rané matematiky k vynálezu moderního hodnocení rizik. Hazard, mince a přerušená partie. Na první pohled drobný spor mezi hráči o spravedlivé rozdělení banku. Ve skutečnosti však právě podobné hádanky během renesance a raného novověku odstartovaly jednu z největších intelektuálních revolucí v dějinách matematiky. Z otázky, jak férově rozdělit sázku v nedokončené hře, se postupně zrodila teorie pravděpodobnosti – nástroj, bez kterého si dnes nelze představit ekonomiku, pojišťovnictví, finanční trhy ani moderní technologie.
Po staletí lidé riskovali, sázeli a rozhodovali se v podmínkách nejistoty téměř výhradně intuitivně. Obchodníci, námořníci, panovníci i hráči hazardních her museli odhadovat budoucnost bez pevného matematického rámce. Když se však renesanční matematici pokusili vyřešit zdánlivě jednoduchý „problém bodů“, narazili na něco mnohem hlubšího: jak vlastně měřit šanci, hodnotu budoucího výsledku a spravedlivé riziko.
První pokusy italských matematiků, jako byli Luca Pacioli nebo Niccolò Tartaglia, ještě vycházely hlavně z intuice a pocitu férovosti. Až slavná korespondence mezi Blaise Pascal a Pierre de Fermat v polovině 17. století přinesla zásadní obrat. Oba matematici si uvědomili, že spravedlivé řešení nezávisí na minulosti hry, ale na všech možných budoucích scénářích a pravděpodobnosti jejich nastání.
Právě zde se zrodil koncept očekávaná hodnota – jeden z nejdůležitějších principů moderní matematiky a ekonomie. Myšlenka, že lze budoucí nejistotu převést na čísla a systematicky ji vyhodnocovat, změnila svět. Dnes stejný princip používají analytici na burzách, pojišťovny při výpočtu rizik, technologické firmy při modelování systémů i vědci při práci s daty.
Příběh zrodu teorie pravděpodobnosti tak není jen kapitolou z dějin matematiky. Je to příběh okamžiku, kdy se lidstvo poprvé naučilo zacházet s nejistotou nikoli pomocí intuice nebo pověr, ale prostřednictvím racionálního výpočtu. A paradoxně k tomu vedla obyčejná otázka hráčů u stolu: kdo má dostat kolik peněz, když hra skončí předčasně?
Představte si, že hrajeme jednoduchou hazardní hru. Každý z nás vloží do banku 50 dolarů a začneme házet mincí. Panna – bod pro tebe; orel – bod pro mě. Ten, kdo jako první dosáhne 10 bodů, si odnese celých 100 dolarů. Hra je v plném proudu a skóre je momentálně 8:6 ve tvůj prospěch. Najednou mi zazvoní telefon: nastala nouzová situace a musím rychle odejít. Teď máme problém. Vy mi nechcete jen tak vrátit mých 50 dolarů, protože vyhráváte. Já se ale zdráhám dát vám celý bank, protože stále mám šanci na šťastnou sérii a návrat do hry. Jaký je nejspravedlivější způsob rozdělení peněz?
Tato hádanka, známá jako „problém bodů“ nebo „problém rozdělení sázek“, trápila matematiky více než 150 let. A to z dobrého důvodu: teorie pravděpodobnosti ještě nebyla vynalezena, když byl tento problém poprvé položen. Dva velikáni matematiky 17. století, Blaise Pascal a Pierre de Fermat, si o tomto problému dopisovali ve slavné sérii dopisů. Nejenže objevili správný způsob rozdělení výhry, ale při tom také položili základy moderní teorie pravděpodobnosti. Dodnes je toto řešení základem posuzování rizik všeho druhu a pomáhá nám činit chytřejší rozhodnutí ve všech oblastech, od nákupu akcií až po pojištění domu na pobřeží.
V roce 1494 se italský matematik Luca Pacioli poprvé pokusil o řešení problému bodů ve své učebnici, jejíž název lze přeložit jako Souhrn aritmetiky, geometrie, poměrů a proporcionality. Navrhl, aby si hráči rozdělili bank v poměru k počtu bodů, které v okamžiku přerušení hry každý z nich měl. V našem příkladu jste zatím vyhráli osm ze čtrnácti hodů. Podle Pacioliho řešení byste si vzali osm čtrnáctin banku, což odpovídá asi 57,14 $. Já bych si vzal zbývajících šest čtrnáctin.
Řešení zní rozumně, ale o více než 50 let později si Niccolò Fontana „Tartaglia“ všiml, že selhává v případech, kdy je poměr bodů mezi hráči extrémní. Co kdyby k přerušení došlo po jediném hodu mincí? Podle Pacioliho pravidla by vítěz tohoto jediného hodu získal celý bank, i když hra zdaleka nebyla rozhodnuta. To by bylo zjevně nespravedlivé – a problém bodů spočívá právě v hledání spravedlivého rozdělení.
Tartaglia navrhl alternativní metodu. Představte si, že v naší hypotetické hře vedete o dva hody. Máte za sebou jednu pětinu z 10 hodů potřebných k vítězství. Jelikož jste o jednu pětinu blíže k cíli, Tartaglia usoudil, že byste měli dostat zpět celou svou sázku a navíc získat jednu pětinu mé sázky: původních 50 dolarů, které jste vložili, plus jednu pětinu mých 50 dolarů, tedy celkem 60 dolarů. Tento nový přístup se zdá být spravedlivější, zejména v extrémních případech. Pokud by se hra přerušila po jednom hodu, vítěz tohoto hodu by si vzal pouze desetinu vkladu svého soupeře namísto celého vkladu. Zatímco Pacioliho metoda odměňuje vítězného hráče na základě velikosti jeho náskoku vzhledem k počtu dosavadních hodů, Tartagliova metoda ho odměňuje na základě velikosti jeho náskoku vzhledem k celkové délce hry.
Tartaglia však o své vlastní inovaci pochyboval a napsal: „Ať už se rozdělení provede jakkoli, bude to důvodem k soudnímu sporu.“ Věřil, že neexistuje žádné dokonalé matematické řešení a že tento problém byl navržen tak, aby vyvolával spory. Ukázalo se, že měl alespoň pravdu v tom, že o svém vlastním řešení pochyboval. Představte si, že jeden hráč měl 199 bodů a druhý 190 bodů během hry s cílem 200 bodů. Tartaglia by prvnímu hráči přiznal pouze devět setin vkladu jeho soupeře, tedy 2,25 dolaru, i když by jeho soupeř potřeboval 10 orlů v řadě, aby vyhrál. Mizivá výplata prvního hráče zdaleka neodráží jeho drtivou pravděpodobnost výhry v této fázi hry.
Debata nikam nevedla až do poloviny 17. století, kdy si francouzský hazardní hráč a intelektuál z vyšší společnosti vyžádal pomoc matematika Blaise Pascala. Pascal okamžitě pochopil, že řešení nespočívá ve stavu hry v okamžiku přerušení, ale v budoucích možnostech hry, a napsal svému příteli a kolegovi matematikovi Pierru de Fermatovi, aby mu pomohl to dokázat. Z jejich korespondence vzešly dva zcela odlišné přístupy k tomuto problému. Překvapivě však jejich rozdílné přístupy vždy vedly ke stejnému řešení. Tato shoda utvrdila jejich důvěru ve výsledky a matematici se dnes shodují, že našli nejspravedlivější způsob rozdělení sázek.
Fermatovo řešení spočívalo v tom, že se podíval na všechna možná pokračování hry od okamžiku, kdy byla přerušena, a spočítal počet těch pokračování, která vedou k vítězství každého z hráčů. Spravedlivý podíl z celkové výhry, který by měl být hráči přiznán, by měl odpovídat procentu možných scénářů, v nichž tento hráč hru vyhraje. Vezměme si náš nedávný příklad hry s výsledkem 8:6 a cílem 10 bodů; Fermat by si všiml, že hra musí skončit do pěti hodů mincí. Pokud by první hráč vyhrál jeden hod a druhý tři, pak by bylo skóre vyrovnané 9:9 a hra by skončila při dalším hodu. Pokud by hra v tomto bodě skončila, Fermatova metoda rozdělení banku by vypsala všechny možné výsledky těchto pěti hodů mincí a poté by sečtla ty, které každému hráči přinesly 10 bodů. V některých z těchto možných budoucností hráč vyhraje za méně než pět hodů, ale to nevadí: můžeme si představit, že pokud hra skončí dříve, hráči hodí mincí ještě několikrát navíc, jen aby usnadnili výpočet. Obrázek níže odhaluje odpověď na naši hádanku. První hráč vyhraje v 26 z 32 možných pokračování hry, takže mu náleží 26 / 32 = 81,25 procenta banku, tedy 81,25 $.
Fermatovo řešení bylo sice elegantní, mělo však jednu zásadní nevýhodu: co kdyby existovalo příliš mnoho možných pokračování, než aby se daly všechny vyjmenovat? I kdyby v naší hře zbývalo jen 20 hodů mincí, museli bychom zvážit více než milion imaginárních budoucností, abychom odhalili spravedlivé rozdělení. Pascal nabídl geniální odpověď a zároveň poskytl nejranější úvahu o tom, co se později stalo pojmem očekávané hodnoty, , který zůstává základním pilířem moderní teorie pravděpodobnosti.
Pascalova metoda vychází z nesporného tvrzení: pokud je v okamžiku přerušení hry stav nerozhodný, měli by si oba hráči rozdělit bank rovným dílem. Kdyby v okamžiku přerušení bylo skóre 9:9, každý hráč by si odnesl zpět 50 dolarů. Nyní budeme postupovat zpětně. Kdyby bylo skóre 9:8 ve prospěch prvního hráče, Pascalův přístup by se ptal, co by se stalo po dalším hodu mincí. Byla by 50% šance, že hráč ve vedení by tento hod mincí vyhrál, dosáhl 10 bodů a získal celý bank. Na druhou stranu by byla 50% šance, že by hod vyhrál druhý hráč a vyrovnal skóre na 9:9, což by znamenalo, že by si měli rozdělit bank. Výhry prvního hráče by v průměru činily:
50 % ze 100 dolarů + 50 % z 50 dolarů = 75 dolarů
Pokud je tedy hra přerušena za stavu 9:8, měl by první hráč získat 75 dolarů. Tento způsob uvažování můžeme použít rekurzivně a vypočítat tak správné rozdělení výhry pro jakoukoli situaci.
Klíčem je zjistit, jaká by byla vaše spravedlivá výhra, kdyby padla ještě jedna hlava, a jaká by byla, kdyby padl ještě jeden orel. Poté vypočítáte průměr těchto dvou možností. Při skóre 9:7 by první hráč měl získat 87,50 $: ještě jedna hlava by mu vynesla 100 $ a ještě jedna orel by mu vynesla 75 $, protože by to byl případ 9:8, který jsme právě analyzovali. Při skóre 9:6 by získal 93,75 $. Skóre 8:7 by mu vyneslo 68,75 $, což je průměr jeho spravedlivého výdělku při skóre 9:7 a jeho spravedlivého výdělku při skóre 8:8. A konečně, při skóre 8:6 by první hráč měl vzít: 50 % z 93,75 $ + 50 % z 68,75 $ = 81,25 $.
Jedná se o naprosto stejné řešení jako Fermatova metoda. Fermat i Pascal dospěli ke stejnému poznání: spravedlivé rozdělení závisí na možných budoucích scénářích a každý z nich je třeba zvážit podle pravděpodobnosti, s jakou nastane. Dnes tyto rovnice chápeme jako očekávané hodnoty, tedy vážené průměry všech možných budoucích výsledků.
Fermat tyto budoucí výsledky vyčerpávajícím způsobem vypsal a zvážil každý možný výsledek následujících pěti hodů mincí.
Pascal vymyslel chytrý způsob, jak postupovat zpětně: spravedlivé rozdělení vypočítáte, když zbývá pět hodů mincí na základě spravedlivého rozdělení při čtyřech zbývajících hodech, které zase vypočítáte na základě tří zbývajících hodů, a tak dále.
Pojem očekávané hodnoty nezůstal omezen pouze na společenské hry 17. století. Jedná se o matematický mechanismus, který je základem téměř veškerého moderního hodnocení rizik. Když pojistný matematik stanovuje cenu pojistného na životní pojištění, analytik z Wall Streetu hodnotí akciové portfolio nebo hráč zvažuje rizika sázky, provádějí přesně stejný výpočet.
Vynásobí finanční dopad každého možného scénáře jeho pravděpodobností a poté vypočítají součet těchto výsledků, aby kvantifikovali hodnotu rozhodnutí. Nejistotě se nelze vyhnout a velkou část naší současné technologické vyspělosti vděčíme právě naší schopnosti čelit jí s důsledností. Po tisíciletí matematici řešili problémy náhody nesystematickým hádáním. Korespondence Pascala a Fermata nahradila toto hádání rámcovým systémem. I když stále nedokážeme předpovědět budoucnost, alespoň víme, jak ji ocenit.