Hlasování peněženkou: Proč mají trhy sílu měnit vlády

Obsah
- 1 Británie 2022: když trh donutil vládu couvnout
- 2 Co znamená „default“
- 3 Sebe-naplňující očekávání a dluhová krize
- 4 Jak na hlasování peněženkou reagují politici
- 5 Není to jen pro bohaté
- 6 Dá se spustit run na stát jako na banku?
- 7 Jaké ponaučení si z toho odnést?
- 8 Demokracie je nepřetržitý proces
- 9 Kde se o tom dočíst
Když slyšíme slovo „hlasování“, většinou si představíme volební lístky, urnu a nedělní večer plný výsledků. Jenže demokracie není rituál jednou za čtyři roky. Hlasovat se dá i jinak – peněženkou. A to nejen v supermarketu, když vybíráme výrobky, ale i na finančních trzích, když jde o důvěru v politiky a jejich schopnost řídit stát. Existuje pro to i anglický výraz „bond vigilantes“. V překladu bychom mohli říct „dluhopisoví strážci“.
Bond vigilante je investor na dluhopisovém trhu, který protestuje proti měnové nebo fiskální politice státu, kterou považuje za příliš inflační nebo špatnou, prodejem dluhopisů. Termín zavedl v 80. letech 20. století. Ed Yardeni, americký ekonom izraelského původu. Prodejem dluhopisů tlačí jejich cenu dolů a úroky nahoru. Stát pak musí platit za půjčky víc. A to už je něco, co politici nepřehlédnou. I drobní investoři mohou vyjádřit nesouhlas, a předčasně „si vzít zpět“ své peníze z dluhopisů. Což se doporučí zejména, pokud jejich výnos umazala inflace, nebo se očekává, že nově zvolený ministr financí bude mít IQ hranolky.
Británie 2022: když trh donutil vládu couvnout
Nejznámější nedávný příklad se odehrál ve Velké Británii. Premiérka Liz Trussová oznámila v září 2022 plán rozsáhlých daňových škrtů a vyššího zadlužení. Vypadalo to jako odvážný tah, který měl rozhýbat ekonomiku. Jenže trhy tomu nevěřily. Investoři začali masově prodávat britské státní dluhopisy, libra prudce oslabila a úroky vyletěly vzhůru.
Bank of England musela zasáhnout a začala nakupovat dluhopisy, aby zabránila zhroucení trhu a pádu některých penzijních fondů. Politické důsledky byly rychlé. Vláda část svých plánů odvolala a krátce nato Liz Trussová rezignovala. Byla to ukázka toho, že „hlasování peněženkou“ dokáže změnit politickou realitu stejně, nebo ještě razantněji, než volby.
Tato epizoda ukázala, jak rychle může trh vynutit politickou korekci — plán vlády byl zčásti odvolán. V krajním případě to může směřovat k vážné krizi a tzv. defaultu. Šlo například o Řecko (2012), či v minulosti Argentinu (2001 a 2018) nebo Rusko (1998). V Itálii (2011), se mluvilo o tom, že pokud Evropská centrální banka nezasáhne, „strach ze strachu“ by mohl Itálii dostat do krize, i když její fundamenty nebyly tak špatné. Studie i praxe ukazují, že sebe-naplňující očekávání mohou stát přivést do dluhové krize i bez zásadního zhoršení fundamentů.
Co znamená „default“
Slovo default v kontextu státních financí znamená, že vláda přestane splácet své dluhy – tedy nesplatí jistinu nebo úroky státních dluhopisů, které si půjčila od investorů. V praxi to může mít různé podoby:
- stát přímo oznámí, že nebude splácet,
- domluví se na restrukturalizaci (prodloužení splatnosti, snížení jistiny nebo úroků),
- nebo vyhlásí moratorium na platby.
Sebe-naplňující očekávání a dluhová krize
Ekonomové používají pojem self-fulfilling crisis nebo sebe-naplňující očekávání. Jde o situaci, kdy samotný strach investorů ze státního defaultu způsobí, že stát se skutečně dostane do problémů.
Jak funguje krize sebe-naplňujícího očekávání?
- Investoři uvěří, že stát může mít problém (se splácením).
- Začnou prodávat jeho dluhopisy.
- Úroky prudce rostou, protože stát musí nabízet vyšší výnos, aby našel kupce.
- Rostoucí náklady na obsluhu dluhu způsobí, že se rozpočet dostane do spirály.
- To, čeho se investoři báli, se opravdu stane – stát se ocitne na hraně platební neschopnosti.
Jak na hlasování peněženkou reagují politici
Někteří politici otevřeně přiznávají, že trhy jsou součástí reality, a berou reakce investorů jako varování. Jiní naopak mluví o „diktátu finančních elit“ nebo „útoku spekulantů“. A populisté si často vybírají hloupoučce jednoduchý příběh: my jsme hlas lidu a oni – nevolení obchodníci – nám hází klacky pod nohy. Politici reagují různě podle toho, zda chtějí situaci uznat nebo popřít.
Někteří představitelé otevřeně připouštějí, že „trh posílá vzkaz“ (typicky ministři financí nebo centrální bankéři). Vnímají to jako připomenutí, že státní rozpočet má limity a že důvěra investorů je součástí legitimity vládní politiky. V rámci pragmatického řešení vlády obvykle ustoupí, protože dlouhodobě není udržitelné ignorovat náklady financování (příklad UK 2022)
Jiní označují bond vigilantes za „nevolenou sílu“ či „diktát trhu“, která omezuje prostor demokraticky zvolené vlády. Politici pak tvrdí, že volby mají větší legitimitu než signály finančních trhů. To je defenzivní postoj a odmítnutí.
Část politického spektra může tuto reakci interpretovat jako „útok elit“ na „lid“, což slouží k mobilizaci domácí podpory, např. obvinění spekulantů, „traderů“ či hedgeových fondů z podkopávání demokracie. To je populistické popření reality a svádění vlastních špatných výsledků na druhé.
Ve skutečnosti jde spíš o střet dvou legitimních světů. Volby dávají vládě politický mandát, zatímco trhy připomínají, že i finance mají své limity, a že nelze slibovat a rozdávat donekonečna. Demokracie je hra se více póly: voliči, voliči-investory a institucionálními a nadnárodními investory. Dobrý politik a dobrý ministr financí se musí zohledňovat a brát v potaz všechny – voliče, i investory. Jinak se může stát, že se populistické volební vítězství změní pod rukama investorů v Pyrrhovu vítěznou katastrofu.
Není to jen pro bohaté
Nečastější kritiku hlasování peněženkou (obvykle od levice) lze shrnout do argumentu: Pouze investoři a bohatší vrstvy mají možnost nakupovat a prodávat dluhopisy, a tím tedy ovlivňovat vládu. Je to vliv jen úzké vrstvy obyvatel a jiní (myšleno chudí) jsou z hlasování peněženkou vyloučeni, protože nemají peníze. K tomu je třeba říci, že to není pravda, protože hlasování peněženkou má více rozměrů a přinejmenším je třeba zmínit následující:
Demokratický rozměr: To, že kapitál může „hlasovat“, je vlastně součást širší kontroly moci. Voliči dávají hlas ve volbách, trhy dávají hlas prostřednictvím důvěry. Politikům je to nepohodlné, ale právě tahle pluralita kontrol dělá demokracii odolnější. Zároveň státní dluhopisy drží hlavně banky, fondy a investoři z řad voličů. Není to tedy jen jejich privilegium trestat vládu? Odpověď zní: ne úplně. Lidé mají své peníze uložené v penzijních fondech nebo životním pojištění, které tyto dluhopisy vlastní. Takže i když o tom nepřemýšlíme každý den, naše úspory jsou propojené s tím, jak dobře či špatně vláda hospodaří a jak jí a státu důvěřuje finanční trh.
Nepřímý vliv malých investorů: I běžní lidé drží část státních dluhopisů prostřednictvím penzijních fondů, investičních fondů nebo životního pojištění. Pokud se cena dluhopisů mění, odráží se to v hodnotě jejich úspor.
Volby + trhy se doplňují: Politickou legitimitu dávají volby, ekonomickou důvěryhodnost zase trhy. V demokracii jde o souhru obojího. Ani vláda s většinovým mandátem si nemůže dovolit úplně ignorovat kapitálové trhy, protože financování státu je nutné pro všechny – i pro „obyčejné“ voliče.
Nejde o privilegium, ale o systémovou roli: Trhy nefungují proto, aby chránily bohaté, ale proto, že zajišťují financování státu jako celku. Pokud vláda ztratí důvěru investorů, vyšší úroky nebo krize dopadnou na všechny občany (např. vyšší daně, dražší hypotéky, inflace).
Dá se spustit run na stát jako na banku?
Run na banku si představíme snadno – všichni chtějí vybrat svoje vklady a banka se zhroutí. U státu to funguje trochu jinak. Investoři obvykle nemůžou „vybrat“ dluh zpátky, ale mohou ho rychle prodávat. Tím vyženou úroky nahoru a vláda se ocitne v pasti. Pokud stát tiskne vlastní měnu, může krizi zalepit centrální banka. Pokud je závislý na cizí měně, je to mnohem těžší – Řecko to zažilo během dluhové krize velmi bolestivě.
Takže ano, run na stát existuje, i když v jiné podobě než u bank. Neprobíhá před pobočkou, ale na obrazovkách obchodníků. A jeho dopady se rozlévají celou ekonomikou.
Jaké ponaučení si z toho odnést?
Trhy mají moc — ale nejsou všemocné. Krátkodobě si vynutí politické korekce. Dlouhodobě jsou omezeny politickými rozhodnutími, centrální bankou a mezinárodními mechanizmy.
Prevence je levnější než zásah: jasná komunikace fiskální politiky, udržitelná dluhová dráha a dobré naplánování splatností dluhu snižují zranitelnost vůči náhlým výprodejům.
Veřejnost = voliči i investoři. Všichni mají právo na „hlasování peněženkou“ (odklonem investic), ale jejich přímý vliv je spíše prostřednictvím cen a důvěry na trzích než přes okamžitou exekutivní sílu.
Demokracie je nepřetržitý proces
Hlavní poselství je jasné: demokracie nekončí u volební urny. Hlasujeme neustále – volbou zboží v obchodě, účastí v debatách, aktivitou na sociálních sítích a ano, i finančními rozhodnutími. I když nemáme miliardy, pořád jsme součástí hry. Naše peníze, naše úspory, naše preference se skládají do tlaku, který politici cítí.
Není to ohrožení demokracie, ale její rozšíření. Politici nemůžou ignorovat voliče a zároveň nemůžou ignorovat trhy. A to je vlastně dobře. Je to další připomínka, že moc není nikdy absolutní a že kontrola funguje i mimo volební víkend.
Kde se o tom dočíst
Paul Krugman (Nobelova cena za ekonomii) o tom psal např. ve své knize The Return of Depression Economics.
Maurice Obstfeld a Paul Krugman (1996): Foundations of International Macroeconomics – klasická učebnice, kde je teorie sebe-naplňujících měnových a dluhových krizí.
Barry Eichengreen (2007): Globalizing Capital – zmiňuje roli očekávání v krizích.
RN