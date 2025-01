Jablko denně drží lékaře stranou – fakt nebo fikce?

Důsledné zařazování jablek do naší stravy si zaslouží významnou pozornost pro jejich mnohostranný přínos pro podporu celkového lidského zdraví. Jablka představují bezpečný, levný a snadno dostupný způsob získávání základních živin, jako je vitamin C, kvercetin, řada antioxidantů a prospěšný pektin. Různé fytochemikálie z jablek vykazují značný potenciál jak v prevenci, tak v léčbě mnoha zdravotních problémů.

Pravděpodobně znáte známé rčení „Jablko denně drží lékaře stranou“. Tato fráze byla poprvé použita v roce 1913. Vychází z přísloví, které vzniklo v roce 1866 v hrabství Pembrokeshire. Původní citát jako první zveřejnil časopis Notes and Queries: „Sněz jablko, když jdeš spát, a zabráníš doktorovi, aby si vydělal na chleba.“

Ačkoli výzkumy ukazují, že konzumace jablek nemusí být ve skutečnosti spojena s menším počtem návštěv u lékaře, přidání jablek do jídelníčku může zlepšit více aspektů vašeho zdraví. V tomto článku se blíže podíváme na to, zda konzumace jednoho jablka denně skutečně může zahnat doktory podobně jako česnek zahání upíry. :)

Jablko a jeho přínosy pro zdraví

Jablka jsou spojována s řadou výhod, které by mohly pomoci podpořit dlouhodobé zdraví. Jsou plná důležitých živin, včetně vlákniny, vitamínů, minerálů a antioxidantů. Vitamin C působí zejména jako antioxidant, který neutralizuje škodlivé sloučeniny známé jako volné radikály a chrání před nemocemi. Jablka jsou také skvělým zdrojem i dalších antioxidantů, jako je kvercetin, kyselina kávová a epikatechin.

Podporuje zdraví srdce

Studie ukazují [1], že konzumace většího množství jablek může být spojena s nižším rizikem několika chronických onemocnění, včetně srdečních chorob. Další studie provedená na více než 20 000 dospělých[2] osobách zjistila, že konzumace většího množství ovoce a zeleniny, včetně jablek, je spojena s nižším rizikem mrtvice.

To může být způsobeno přítomností flavonoidů, které se v jablkách nacházejí, což jsou sloučeniny[3], u nichž bylo prokázáno[4], že snižují zánět a chrání zdraví srdce.

Jablka jsou také bohatá na rozpustnou vlákninu, která může pomáhat snižovat krevní tlak a hladinu cholesterolu[5], což jsou rizikové faktory srdečních onemocnění.

Obsahuje sloučeniny, které působí proti rakovině

Jablka obsahují několik sloučenin, které mohou pomáhat předcházet vzniku rakoviny, včetně antioxidantů a flavonoidů[6]. Podle jednoho porovnání 41 studií[7] byla konzumace většího množství jablek spojena se snížením rizika vzniku rakoviny plic.

Podobná zjištění zaznamenala i další studie, která uvádí, že konzumace většího množství jablek byla spojena s nižším rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku[8]. Další výzkumy naznačují, že strava bohatá na ovoce a zeleninu[9] by mohla chránit před rakovinou žaludku, tlustého střeva, plic, ústní dutiny a jícnu.

Další zdraví prospěšné látky

Jablka jsou spojována i s několika dalšími zdravotními přínosy:

Potenciální nevýhody

Je nepravděpodobné, že by každodenní konzumace jablek poškodila vaše zdraví. Příliš mnoho a konzumace více jablek denně může způsobit několik nežádoucích vedlejších účinků. Zejména rychlé zvýšení příjmu vlákniny, na které není trávicí soustava zvyklá, může způsobit příznaky, jako je plynatost, nadýmání a bolest žaludku.

Stejně jako ostatní ovoce i jablka obsahují v každé porci pořádný kus sacharidů. Pro většinu lidí to nepředstavuje problém, ale ti, kteří drží nízkosacharidovou dietu, mohou být nuceni jejich příjem omezit.

Další zdravé možnosti

Jablka, bohatá na vitaminy, minerály a antioxidanty, jsou vynikajícím doplňkem stravy a mohou mít několik zdravotních přínosů. Mnoho druhů ovoce a zeleniny však nabízí podobný soubor živin a může být pro zdraví stejně prospěšné. Zařazením různých dalších druhů ovoce a zeleniny do jídelníčku můžete svůj jídelníček obohatit o další chuťové a nutriční hodnoty.

Podtrženo a sečteno

Ačkoli konzumace většího množství jablek nemusí být doslova spojena s menším počtem návštěv u lékaře, jablka jsou bohatá na živiny a nabízejí několik výhod pro prevenci nemocí a dlouhodobé zdraví. Kromě jablek poskytuje podobný soubor živin a zdraví prospěšných látek i mnoho dalších druhů ovoce a zeleniny.

Jablka vděčí za svou pověst mnoha bioaktivním látkám, včetně fytochemikálií, vitamínů, minerálů a vlákniny, z nichž většina je obsažena jak v dužině, tak ve slupce. Tyto živiny propůjčují jablkům charakteristické vlastnosti. Výše uvedené rčení navíc získalo vědecké potvrzení.

Gallus a kol. zkoumali osoby, které konzumovaly dvě jablka denně, a pozorovali u nich snížené riziko onemocnění rakovinou. Experimentální studie provedená na potkanech navíc odhalila, že výtažky z jablek smíchané s pitnou vodou a podávané po dobu 6 týdnů mohou u hlodavců zmenšit nádorová onemocnění. Extrakt obsahoval přibližně 6 mg/kg tělesné hmotnosti prokyanidinů (PC). Tyto výsledky vedly autory k domněnce, že by se tato závislost mohla týkat i lidského organismu. Konzumace dvou jablek denně by mohla člověku poskytnout potřebné množství PC, zhruba 4-10 mg/kg tělesné hmotnosti .

Pravidelná konzumace jablek také snižuje riziko vzniku cukrovky a jablka vykazují antiastmatické i antialergické vlastnosti. Metaanalýzy provedené Gayerem et al. pro kardiovaskulární onemocnění, Guo et al. pro diabetes mellitus 2. typu a Hosseiniho týmem pro astma poskytují důkazy podporující tato tvrzení [15,16,17].

Jablka napomáhají očistě organismu od toxinů a zbytků nestrávené potravy ve střevech, čímž zabraňují průjmům, nadýmání a zácpě. Konzumace jablek přispívá k odkyselení organismů, zlepšuje stav pokožky, vlasů a nehtů a nabízí ochranu před různými druhy rakoviny, a také proti Alzheimerově a Parkinsonově chorobě [20,21,22,23,24].

Pokud jde o rakovinu, metaanalýza provedená Fabianim et al. zkoumala 41 studií a zjistila, že konzumace jablek významně snižuje riziko CRC (OR = 0.56; p < 0,001) a rakoviny prsu (OR = 0,79; p < 0,001) u případů obou typů rakoviny. Výzkum naznačuje, že koncentrát jablečné šťávy může zlepšit paměť regulací klíčového neurotransmiteru, acetylcholinu [26].

Závěr

Vzhledem k rozmanité škále chemických sloučenin se zdraví prospěšnými vlastnostmi jsou jablka důležitou složkou vyvážené stravy, zatímco produkty z nich získané mohou být chutnou svačinkou. Pozoruhodný je jejich pozitivní vliv na lidský organismus, zejména na oběhový systém. Jablka (a v menší míře i jejich deriváty) představují bohatý zdroj neocenitelných složek, které se aktivně podílejí na metabolických procesech na buněčné úrovni. To pomáhá a udržuje buněčnou homeostázu a v konečném důsledku napomáhá prevenci nebo zmírnění řady zdravotních problémů. Včetně významných civilizačních chorob, jako jsou kardiovaskulární choroby, rakovina, cukrovka a obezita.

