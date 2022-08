Jak byla po 50 letech rozluštěna šifra sériového vraha

Obálka dorazila do redakce San Francisco Chronicle v listopadu 1969 bez zpáteční adresy, její pokyn adresátovi, napsaný výrazně šikmým písmem a s nerovnoměrně rozloženými slovy, zněl: „Prosím, spěchejte do redakce“. Redakce Chronicle se s tímto písmem setkala již dříve, na předchozích dopisech zaslaných Zodiacem, samozvaným sériovým vrahem, který vyhrožoval, že pokud noviny neuveřejní jeho psaní na titulní straně, začne „zabíjet“. V době odeslání listopadového dopisu už Zodiac napadl sedm lidí a pět jich zavraždil. K jeho poslední vraždě – zastřelení sanfranciského taxikáře – došlo pouhé čtyři týdny předtím, než přišla nová obálka. Zodiac poslal listu Chronicle jako důkaz zločinu kousek zakrvácené košile oběti.

Zodiacovy dopisy byly plné hrůzných obrazů. Své „jméno“ podepisoval symbolem kříže. Sděloval strašidelné detaily svých útoků. Sliboval, že vyhodí do povětří autobusy se školáky a na San Francisco vypustí „stroj smrti“. Kromě těchto zjevných výhrůžek však připojil i matoucí šifry, které vyšetřovatelé museli rozluštit, znepokojivé mřížky symbolů a písmen, které pravděpodobně skrývaly tajemství o jeho identitě, záměrech nebo obětech (dodnes se vraha nepodařilo najít). První Zodiacovu šifru, obsaženou v dopise z 31. července, se amatérskému týmu manželů podařilo vyřešit do týdne, ale odhalilo to jen další vrahovo blouznění. Druhá šifra, nyní známá jako „340“ kvůli počtu znaků v ní obsažených, se měla ukázat jako mnohem obtížnější úkol. Přišel s dopisem pro Chronicle, který zčásti zněl:

P. S. Mohli byste tuto novou šifru otisknout na své frontové stránce? Jsem strašně osamělý, když mě ignorují, tak osamělý, že bych mohl dělat svou Věc !!!!!!.

Redakce listu spolu s místními policejními orgány neměla důvod pochybovat o Zodiacově poslední hrozbě. Druhý den zveřejnili 340 v naději, že je to přivede o krok blíž k identitě sériového vraha nebo je to dovede k jeho dalším obětem.

Číslo 340 však zaskočilo jak amatérské, tak profesionální kryptografy – nejen v týdnech následujících po jeho zveřejnění, ale po celá desetiletí. NSA ji nedokázala rozluštit. Nepodařilo se to ani Námořní zpravodajské službě nebo FBI. Více než padesát let zůstávala šifra neřešitelnou hádankou, která mezi luštiteli kódů a kryptografickými badateli dosáhla téměř mýtických rozměrů. Někteří spekulovali, že šifra nebude nikdy vyřešena – že je příliš složitá, příliš náročná i pro současné kryptografy.

Obrázek: Šifra 340 (nahoře) se dostala do San Francisco Chronicle v listopadu 1969. První šifru vraha rozluštil amatérský tým manželů za týden. Vyřešení této šifry by vyžadovalo, aby případní luštitelé použili homofonní substituce, transpozici period-19, cestu rytíře (postup jezdce po šachovnici, kdy potupně projde všechny pole https://en.wikipedia.org/wiki/Knight%27s_tour ) a další složitá kryptologická schémata.

Ale pak, v prosinci 2020, FBI oznámila průlom: Šifra 340 byla vyřešena. Nikoliv však její profesionální jednotkou pro kryptoanalýzu a odhalování zločinů, ale třemi počítačovými odborníky, kteří se našli na obskurním internetovém diskusním fóru o skutečných zločinech a začali spolupracovat v době pandemie COVID-19. Naštěstí se jim to podařilo. Trojice, která neměla žádné zázemí v kryptologii ani profesionální zkušenosti s luštěním kódů, dokázala to, co nedokázaly nejmocnější zpravodajské organizace světa. Kromě strašidelné neprůhlednosti řešení přinesly složitosti samotné šifry nové vrstvy poznatků, které by podle forenzních expertů mohly pomoci úřadům nakonec, konečně, dopadnout vraha.

„NENÍ V TOM PŘÍLIŠ MNOHO LOGIKY ANI DŮVODŮ, A PROTO JE VELMI PŮSOBIVÉ, ŽE TO NĚKDO VYŘEŠIL.“

Dave Oranchak byl vždycky maniak do hádanek. Když zrovna neběhá ultra maratony poblíž svého domova v Roanoke ve Virginii, tráví tento 47letý počítačový programátor většinu času vymýšlením praktických řešení problémů, ať už při své práci s kódováním, nebo při své vášni pro Shinro, japonskou odvozeninu sudoku. Kolem roku 2006 Oranchaka zaujal zjevný odpor 340 k řešení, klíč unikal veškerému úsilí profesionálů a odborníků. Zlákán šancí rozluštit řadu notoricky známých odložených případů, začal slídit po internetových diskusních fórech o Zodiaku. Než se nadál, byl v králičí noře, ponořil se do Zodiacova příběhu a získal si pověst jednoho z vládnoucích odborníků na vrahovy šifry.

Zodiac měl pro amatérské detektivy, jako byl Oranchak, k dispozici tlustý spis. Byl tu sériový vrah, který se vydal na cestu, aby se vysmíval policii. Ve spisu byl jeho rukopis i nahrávka jeho hlasu. Svědci jeho zločinů poskytli orgánům činným v trestním řízení dostatek informací, aby mohly vytvořit portrét jeho obličeje. Zodiac si své oběti zapisoval fixem na bok auta, vytvářel podomácku vyrobené šifry a posílal útržky důkazů do novin. Přes veškerou snahu předních zpravodajských služeb v zemi však nikdo nevěděl, kdo to je. Šifra 340 byla jednou z posledních nitek, za kterou bylo třeba tahat, skládačkou bez zdánlivě rozeznatelných pravidel, schémat nebo vnitřní logiky.

Oranchak věnoval šifře 340 stovky hodin – podle jeho vlastních slov „příliš mnoho“. Jak se jeho odhodlání prohlubovalo, stal se uznávaným moderátorem na diskusních fórech o Zodiaku a přední autoritou na samotnou 340. Objevoval se v televizních dokumentech a podcastech věnovaných Zodiacovi, nakonec přednášel na kryptologických konferencích sponzorovaných NSA a zasedal v panelech s agenty FBI, kteří aktivně pracovali v oblasti kryptologie.

Komunita amatérských lovců Zodiaca dokáže být senzacechtivá. „Je tu spousta tlachání, nesmyslů a hádek o podezřelých,“ říká Oranchak. Jeden člen fóra mu však připadal vyrovnaný a kritický: Jarl Van Eycke, samotářský skladník žijící v Belgii, který si získal respekt v kryptologické komunitě poté, co vyvinul vlastní dešifrovací software. „Jarl byl technicky založený a k problému [Zodiac] přistupoval racionálně,“ říká Oranchak.

Van Eycke odmítl žádost o rozhovor pro tento článek. O svém dešifrovacím softwaru ani o případu Zodiac nikdy nemluvil. Oranchak se s ním nikdy nesetkal; dopisovali si pouze e-mailem a na fórech. Navzdory Van Eyckeho téměř naprosté neznámosti souhlasil, že bude s Oranchakem spolupracovat na řešení problému 340. To byl klíčový okamžik, který měl proces luštění kódu urychlit; Van Eyckeho software dokázal pracovat s více sekvencemi řešení současně a poskytovat hodnocení správnosti každého výsledku.

Van Eycke a Oranchak začali programovat software pro lámání kódů tak, aby prošel tisíce a tisíce možných řešení šifry 340. Během pandemie spustil Oranchak ze své domácí kanceláře kanál na YouTube věnovaný jejich práci; při vydávání opojných prvouk o kryptologii a luštění kódů se díval na fotografie z rodinné dovolené a akvarelový portrét zesnulého rodinného kocoura Peabodyho.

Navzdory domácímu prostředí byly informace v Oranchakových videích nepopiratelně sofistikované. K vysvětlení substitučních klíčů a anagramů používal kostky Scrabble a nenuceně přednášel o strategiích organizace šifer, jako je například sloupcová transpozice, při níž se zprávy nejprve zapisují do sloupců, nikoli do řádků. Zanedlouho měla videa na jeho kanálu miliony zhlédnutí. Oranchak si byl jistý, že určité anomálie v šifře ukazují na logickou organizační strategii. Zatímco někteří šifru odmítali jako nemožné cvičení vyšinuté mysli, Oranchak věřil, že za nevyzpytatelnými symboly se skrývá cenné řešení.

Oranchakova víra v logiku 340 vycházela ze základních principů kryptografie. Šifry jsou staré nejméně 3000 let. Nejstarší známý kryptogram pochází z roku 1500 př. n. l., kdy mezopotámský hrnčíř vymyslel kód, aby udržel svůj recept na glazuru v tajnosti před konkurencí, ale od té doby se metodiky diverzifikovaly a rozšířily. Starověcí Sparťané a čínští vojevůdci používali metodu „kosy“, kdy psali zprávy, které bylo možné přečíst pouze tehdy, když byly omotány kolem určité tyče, a Julius Caesar zpopularizoval substituční šifru, při níž je každé písmeno nahrazeno jiným písmenem, které je v abecedě o určitý počet pozic dál. Sir Francis Bacon upřednostňoval „steganografický“ přístup, při němž nahrazoval písmena dvojčísly, a během každé ze světových válek používaly země celou řadu kryptografických metod, od jednoduchých šablon až po legendární německý stroj Enigma. Všechny tyto varianty šifer využívají rotační záměny, které lze „hrubě vynutit“ pouze pomocí tužky a papíru, říká doktor Riad Wahby, jehož výzkum na Carnegie Mellon University se zaměřuje na důkazové systémy a kryptografii. Díky této vlastnosti jsou přístupné veřejnosti i přes svou mnohovrstevnatou složitost.

V době, kdy Zodiac v roce 1968 začal vraždit, se šifry a další kryptogramy dostaly do pulpových kriminálních románů a detektivních časopisů. Čtenáři se mohli naučit organizační triky, jako je rytířský turnaj nebo transpozice period 19, a pak je používat ve vlastních šifrách. Sám Zodiac pravděpodobně dospíval četbou některých z těchto detektivních časopisů a šifrovacích knih, říká James R. Fitzgerald, forenzní lingvista a kriminální profiler, který strávil většinu své kariéry v oddělení behaviorální analýzy FBI. „Pokud bude Zodiac někdy identifikován a jeho dům bude prohledán, najdete desítky a desítky dalších kódových sešitů, dalších bloků papíru s jinými kódy,“ říká. „Měl o tento druh používání jazyka rozšířený zájem.“

Podle Fitzgeralda jsou Zodiacova schémata v souladu s populárními kryptologickými strategiemi té doby. První šifra byla jednoduchá – substituční kód obsahující 26 symbolů, z nichž každý zastupoval jedno písmeno anglické abecedy. Donald Harden, středoškolský učitel, a jeho žena Bettye ji vyřešili do týdne po jejím zveřejnění. Manželé odhadují, že nad hádankou strávili asi 20 hodin. Zaměřili se na snadno nalezitelná slova, která by mohl použít vrah; například slovo „zabít“ má opakující se písmena. Pak se řídili pravidly, která zná každý fanoušek hry Kolo štěstí: E je nejpoužívanějším písmenem v anglickém jazyce, stejně jako některé dvojice písmen, například T-H a Q-U. Řešení znělo částečně takto:

MÁM RÁD ZABÍJENÍ, PROTOŽE JE TO ZÁBAVA. JE TO VĚTŠÍ ZÁBAVA NEŽ ZABÍJENÍ DIVOKÉ ZVĚŘE V LESE, PROTOŽE ČLOVĚK JE NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ZVÍŘE ZE VŠECH. ZABÍT NĚCO MI PŘINÁŠÍ TEN NEJNAPÍNAVĚJŠÍ ZÁŽITEK. JE TO DOKONCE LEPŠÍ NEŽ SI UŽÍVAT S HOLKOU. NEJLEPŠÍ NA TOM JE, ŽE AŽ UMŘU, ZNOVU SE NARODÍM V RÁJI A VŠICHNI, KTERÉ JSEM ZABIL, SE STANOU MÝMI OTROKY.

Na první pohled se může zdát, že řešení šifry je při dopadení sériového vraha bezcenné. Není tomu tak, říká Fitzgerald. Místo toho poukazuje na kombinaci literárních narážek (především na knihu Richarda Connella „Nejnebezpečnější hra“) a hovorových sexuálních naschválů jako na užitečný kontext pro podrobný psychologický profil vraha. Stejně tak podle něj působí i záměrně špatně napsané slovo „ráj“ a vymyšlená představa specifického posmrtného života, který na Zodiaca čeká.

„Nevěřil ničemu z toho,“ říká Fitzgerald o Zodiacových tvrzeních. „Přesto mu to dávalo zdánlivý důvod pro jeho zabíjení, aby ho veřejnost nepovažovala za člověka, který si své oběti vybírá jen náhodně a bezúčelně.“

Behaviorální kriminologové, kteří se zabývali Zodiacovým případem, předpokládají, že konstrukce 340 byla ovlivněna snadností, s jakou byla vyřešena první šifra – skutečná rána pro vrahovo nafouklé ego. U šifry 340 Zodiac zvýšil počet jednotlivých znaků na 50 a uspořádal je pomocí mnohem složitějšího kryptogramu. Šifra se opírala o homofonní substituci, která přiřazuje jednomu písmenu více symbolů a pomáhá maskovat běžné dvojice písmen. Protože klíč šifry – kryptologická řeč pro řešení – nadále unikal vyšetřovatelům z FBI a NSA, začali mít kryptoanalytici podezření, že Zodiac nějakým způsobem změnil i pořadí symbolů, případně do šifry zahrnul záměrné chyby, které by zmátly jednoduchá řešení – „šifru v šifře“, říká Fitzgerald. Říká, že Zodiac se v tomto ohledu považoval za svého druhu kriminálního génia. „Skutečný autor šifer je velmi vzácný, ještě vzácnější je mezi sériovými vrahy nebo sériovými pachateli. A ti, kteří jsou obtížně prolomitelní, jsou nejvzácnější ze vzácných.“

Hotové řešení první šifry mohlo vést vraha k přílišné komplikovanosti druhé, včetně používání toho, co Fitzgerald nazývá „chybami pod falešnou vlajkou“, aby zmátl luštitele kódů. „Chtěl se stát ještě větší záhadou, než jakou už byl,“ říká Fitzgerald. „V tom se vyžíval. Tenhle chlapík se chtěl postavit nad všechny ty zabijáky pěšího typu.“ Tento egoismus mohl být také příčinou Zodiacovy přezdívky, symbolu a kostýmu, který podle očitých svědků připomínal středověkého kata. To je také důvod, proč se zřejmě vyžíval v posílání pošty do novin a vyžadování vysílacího času v televizních pořadech. Do jednoho takového pořadu zavolal muž, který se vydával za Zodiaca, a řekl, že jeho jedinou obavou je, že ho nakonec odvezou do plynové komory, což je strach neslučitelný s údajnou megalomanskou arogancí vraha. Později se ukázalo, že volající byl podvodník.

Zodiac působil jako osoba, která se nejen ráda vysmívala úřadům, ale kterou zabíjení nudilo a která si potřebovala vymýšlet hry, aby se zabavila. Šifra je hlavním symbolem vrahových paradoxních potřeb být posedlý a zároveň nepoznatelný. Tato zvrácená psychologie přispěla k jeho nesmírné obtížnosti a je jedním z důvodů, proč jeho rozluštění trvalo desítky let.

„ZODIAC ZABÍJEL PRO VZRUŠENÍ, ŠIFRY JEN ZVYŠOVALY VZRUŠENÍ, JAKMILE SE VRAŽDY STALY RUTINOU.“

Zatímco výluky COVID pokračovaly i v roce 2020, Jarl Van Eycke pokračoval ve zdokonalování svého softwaru pro luštění šifer AZDecrypt. Uživatelům konference Zodiac hlásil, že je stále rychlejší a efektivnější, a přidával funkce, které uživatelům umožňovaly zmrazit klíčová slova v šifře, například „kill“, a zároveň spouštět permutace na ostatních symbolech – proces zvaný „cribbing“, který může zúžit počet možných kombinací, jež musí program vyzkoušet. Dave Oranchak na svém kanálu na YouTube vyslovil teorii, že Zodiac pravděpodobně použil kombinaci schémat v 340, včetně tahu rytíře, při němž je zpráva přeskupena způsobem, který následuje tahy jezdce v šachu, a transpozice periody 19, při níž je každý znak před vyřešením přesunut o 19 pozic v šifře.

Toto video zaujalo Sama Blakea, výzkumníka v oblasti kvantitativní analýzy na Melbournské univerzitě. Blake byl vyhořelý ze své práce v oblasti počítačové infrastruktury a Oranchakův kanál pro něj představoval uvolněnější způsob řešení problémů. Zpočátku se zapojil do lovu na Zodiac s tradiční tužkou a papírem, ale zjistil, že je to „neohrabané“ pro interakci se složitějšími schématy, kterými se AZDecrypt zabýval. Zejména transpozice period-19 mu podle jeho slov „připadala jako osina v zadku“.

Blake k Oranchakovu videu poznamenal, že by bylo snadné vyjmenovat geometrii transpozice periody 19 do počítačového programu, ale v té době už Oranchakova videa dostávala desítky komentářů denně a Blakeův matematický návrh se ztratil ve změti. Ale pokračoval v něm, dokud nenašel Oranchakovu e-mailovou adresu a nenavrhl svůj nápad přímo. Na Oranchaka to udělalo dojem a pozval Blakea, aby se k němu připojil při hledání řešení.

Pomocí superpočítače Spartan Melbournské univerzity ve spojení s programem AZDecrypt analyzovali Blake a Oranchak tisíce variant šifry 340. Všichni se snažili najít řešení, které by bylo možné použít. Kromě periody 19 a rytířského turu vyzkoušeli i další uspořádání, například střídání sloupců šifry nebo její uspořádání podél diagonálních linií. Každé nové uspořádání vyžadovalo několik dílčích variant, například posunutí každého znaku o 18 nebo 20 políček místo tradičních 19. AZDecrypt trvalo hodiny, někdy i dny, než prošel všechna možná řešení. Tato metodika by byla v roce 1969 nemožná. „Homofonní substituce potřebuje opravdu robustní počítačový program,“ říká Blake. „Byl jsem schopen vytvořit mnoho různých kandidátních šifer, protože jsem měl přístup k programu Spartan.“

Nicméně i přes veškerou programátorskou sílu, která byla v jeho branách, se šifra nepodařila. Občas AZDecrypt odhalil jediné slovo a donutil luštitele kódů pátrat hlouběji, ale vše vedlo do slepé uličky. Tým začal šifru rozdělovat na části a aplikovat různá řešení na různé části, ale ani to nevedlo k úspěchu. Uplynuly měsíce. Tým brzy nashromáždil přes 650 000 otestovaných variant, ale žádné odpovědi.

Zatímco Oranchak a Blake útočili na šifru, Van Eycke stále vylepšoval AZDecrypt. Oranchaka zajímalo, jestli už skutečně vyzkoušeli správnou variantu, ale že ji jen nezachytila dřívější verze softwaru. Začali znovu prověřovat všech 650 000 kombinací, přičemž Oranchak vysedával ve své dřevem obložené kanceláři s rodinným labradorem, sledoval program a čekal, až přinese schůdné řešení. Zhruba v polovině opakování si všiml letmých slov a frází, které se při prvním spuštění neobjevily. V jedné variantě našel tento úryvek: Doufám, že se mě snažíte chytit. To vypadalo slibně. Pak zachytil další frázi: plynová komora.

Oranchak použil funkci crib AZDecrypt, aby tato slova, stejnou frázi, kterou podvodník Zodiac použil v televizi v roce 1969, uzamkl, a pak pokračoval v opakovaném procházení variant. Nakonec program rozluštil první část šifry. „Tehdy jsem spadl ze židle,“ vzpomíná Oranchak. „Myslím, že jsem vyděsil svého psa.“ Zbývající dvě části brzy následovaly. Bylo třeba je místy masírovat a opravovat, ale nakonec se před zraky luštitele objevilo Zodiacovo poselství:

DOUFÁM, ŽE SI UŽIJETE SPOUSTU LEGRACE, KDYŽ SE MĚ SNAŽÍTE CHYTIT.

TO JSEM NEBYL JÁ V TOM TELEVIZNÍM POŘADU

COŽ PŘINÁŠÍ JEDNU VĚC O MNĚ.

NEBOJÍM SE PLYNOVÉ KOMORY

PROTOŽE TA MĚ POŠLE DO RÁJE O TO DŘÍV.

PROTOŽE TEĎ MÁM DOST OTROKŮ, KTEŘÍ PRO MĚ PRACUJÍ.

KDEŽTO VŠICHNI OSTATNÍ NEMAJÍ NIC, AŽ SE DOSTANOU DO RÁJE.

TAKŽE SE BOJÍ SMRTI.

NEBOJÍM SE, PROTOŽE VÍM, ŽE MŮJ NOVÝ ŽIVOT JE

ŽIVOT BUDE SNADNÝ V RÁJSKÉ SMRTI

Většina odborníků, včetně kryptografického oddělení FBI, se shoduje, že Oranchak a jeho tým prolomili kód 340. Stejně jako první šifra odhaluje lákavou kombinaci vysoké a nízké dikce, pravopisných chyb a nejasných představ o nesmrtelnosti. Stejně jako první šifra i tato postrádá přesné vodítko, které by napovědělo, kdo je Zodiac.

James Fitzgerald však tvrdí, že i odchylky a chyby v 340 obsahují cenné informace pro forenzní lingvisty, včetně možných náznaků rasy, etnického původu, věku a pohlaví pisatele. Zločinci jsou lepší ve vkládání záměrných chyb než ve skrývání celoživotních jazykových návyků. V případě šifry 340 se Fitzgerald domnívá, že se Zodiac snažil vylepšit svůj jazyk, aby vypadal sofistikovaněji, než je, a to prostřednictvím zastaralé dikce, jako je „all the sooner“ a „paradice“.

Naznačuje také, že obě šifry obsahují kontraindikátory neboli výroky, které představují opak toho, co je pro Zodiaka pravdivé. Jinými slovy, Fitzgerald tvrdí, že Zodiak nikdy nelovil divokou zvěř, nikdy nebo jen zřídka měl sex a ve skutečnosti se bál smrti. „Sečteno a podtrženo, Zodiac zabíjel pro vzrušení,“ říká. „Bylo to pro něj psychicky, fyzicky a sexuálně posilující, což všechno v jeho každodenním životě chybělo. Šifry vzrušení jen umocnily, jakmile se vraždy staly rutinou.“ Fitzgerald předpovídá, že behaviorální vědci FBI získají další informace dalším studiem šifer.

Jim Clemente, bývalý profilovač FBI, souhlasí. „Zodiac není nic jiného než zranitelný narcista,“ říká. „Snažil se [prostřednictvím šifer] ukázat, jak je chytrý, ale ve skutečnosti nám dává důkazy, abychom ho dostali.“

„VE SVÉ HORLIVOSTI VYTVOŘIT OBTÍŽNĚJŠÍ HÁDANKU SE ZODIAC PŘEDHÁNĚL A DODAL ŠIFRU, KTEROU BYLO TÉMĚŘ NEMOŽNÉ VYŘEŠIT.“

Samotné mechanismy 340 možná odhalují Zodiacova omezení coby tvůrce šifer. Šifra se řídí variantou rytířského turu a transpozice periody 19, ale změny každého z těchto schémat jsou idiosynkratické a nedbalé. „Kvůli nim jsme řešení téměř nenašli,“ říká Oranchak.

Francis Heaney, odborník na hádanky, nazývá 340 hádankou „read-my-mind“. „V podstatě [jde o to, když] máte nápad na hádanku a neexistuje způsob, jak ji vyřešit, pokud člověk nemá stejný nápad,“ říká Heaney.

Zodiak například změnil své diagonální schéma zdánlivě náhodným způsobem. Šest znaků v pravém středu šifry, které hláskují „život je“, chtěl z diagonály vyjmout a přidat na konec přeložené šifry. Existuje pro to precedens; některé hádanky mají „meta-odpovědi“, další krok po výpočtu, aby se dospělo ke konečnému závěru celé hádanky (jako když se k vyřešení hádanky musí přeskládat tematické křížovky). Ale poctivé hádanky sdělují potřebu tohoto dalšího kroku prostřednictvím toho, co Heaney nazývá „drobky“. Zodiac žádné takové instrukce nezanechal. „Není v tom moc rýmu ani důvodu,“ říká Heaney o 340. dílu. „Je trochu volná, a proto je velmi působivé, že ji někdo vyřešil.“

Ve své horlivosti vytvořit obtížnější hádanku se Zodiac přetáhl a dodal šifru, kterou bylo téměř nemožné vyřešit – ne kvůli nějakému mistrovskému základnímu mechanismu, ale proto, že šifra postrádala rozeznatelnou logiku a strukturu.

Nejlepší hádanky na sebe postupně navazují, vysvětluje Heaney. Mohou obsahovat více různých kroků, ale tyto vrstvy by měly být opakující se. Vrstvy Zodiacu byly přinejlepším nahodilé. Řešitelné hádanky, dokonce i ty náročné, naznačují své schéma prostřednictvím „příchuťového textu“ – aktivních náznaků lyžařského svahu, pokud například hádanka sleduje diagonální vzor. Heaney říká, že vynalézavé hlavolamy také budují obtížnost prostřednictvím soustředění. Zodiac se ve svých metodách roztahoval, náhle přesouval 340 mezi jednoduchou a homofonní záměnou, využíval vícenásobné transpozice a vkládal nepodloženou metaodpověď. Na základě Zodiacova profilu, zejména jeho neutuchající touhy po pozornosti, chtěl, aby jeho šifry byly vyřešeny a aby jeho poselství hrůzy spatřilo světlo světa. Tyto nesrovnalosti v tomto kontextu představují selhání.

Bez výpočetní síly Blakeova superpočítače a Van Eyckeho AZDecrypt, které by překonaly Zodiacovo neférové schéma, by 340 pravděpodobně zůstala nevyřešena. A přestože rozluštění šifry odhalilo jen málo životopisných informací o vrahovi, Oranchak se domnívá, že jejich metodika může vést k novějším, rychlejším způsobům výčtu a záměny, což umožní vyřešit další šifry rychleji než podle předchozích metod. „Žijeme ve věku kryptografie, která je prakticky neprolomitelná,“ říká Oranchak. „Ale stejně tak i tyto staré šifry.“ Mnoho nevyřešených hádanek stále uniká jednoduchým řešením a některé z nich souvisejí se zločinem. „Potřebujeme lepší nástroj, který by dokázal zjistit, do jakého kbelíku šifra patří, než vynaložíme veškeré úsilí na její prolomení.“

Blake říká, že pokrok v kryptologii bude vyžadovat, aby odborníci a zpravodajské agentury přemýšleli jinak, spolupracovali a využívali crowdsourcing a byli ochotni testovat metodiky vyvinuté amatéry a detektivy v křesle. To je podle Mika Morforda, autora knihy Případ Zodiacova vraha, jediný a nejzajímavější aspekt řešení 340.

„Je to jen důkaz, že když se v něčem vrtáte dostatečně dlouho a vytrváte v tom, ať už je to 40 nebo 50 let, máte šanci, že se stanete součástí řešení. Tito lidé to dokázali,“ říká. „Jejich práce povzbuzuje lidi, aby se v těchto starých případech dál vrtali a nevzdávali to.“

Autor: Kathryn Miles

https://www.popularmechanics.com/