Jak Evropská centrální banka pracuje na tom, aby hotovost zůstala dostupná a použitelná

Obsah
- 1 Současně s digitalizací plateb pokračuje růst hotovostního oběhu
- 2 Evropané od svých bank očekávají, že jim zajistí přístup k hotovostním službám
- 3 Jasnější pravidla pro povinné přijímání hotovosti
- 4 Úloha hotovosti v době krize
- 5 Modernizace eurobankovek pro příští desetiletí
- 6 Závěr
- 7 Seznam odkazů v textu
O úloze hotovosti se v posledních letech vedou vášnivé debaty, zejména proto, že pandemický nárůst digitálních plateb snížil její podíl na každodenních transakcích a vyvolal obavy o její budoucnost. [1] Digitálních plateb přibývá a lidé používají bankovky a mince méně často. Je hotovost na ústupu? Piero Cipollone, člen Výkonné rady ECB, vysvětluje, proč je hotovost stále nepostradatelná a žádaná a jak ECB pracuje na tom, aby zůstala snadno dostupná a snadno použitelná.
Hotovost se však používá také jako uchovatel hodnoty a poptávka po ní zůstává silná napříč věkovými skupinami. [2] Evropané si navíc chtějí zachovat možnost platit v hotovosti[3], takže očekávají, že bude k dispozici i v budoucnu.
V této souvislosti ECB a Evropská komise pracují na strategiích, jak ochránit hotovostní euro a připravit ho na budoucnost. V červnu 2023 Komise zveřejnila balíček k jednotné měně, který obsahuje dva klíčové legislativní návrhy: jeden na ochranu statusu zákonného platidla eurobankovek a euromincí (nařízení o zákonném platidle) a druhý pro digitální euro (nařízení o digitálním euru). [4] Rada guvernérů ECB tyto legislativní návrhy a jejich cíl vytvořit soudržný právní rámec uvítala. Digitální euro, bankovky a mince se budou vzájemně doplňovat a rozšíří nabídku platebních možností tím, že budou nabízet hotovost ve fyzické i digitální podobě.[5].
Současně s digitalizací plateb pokračuje růst hotovostního oběhu
Eurobankovky a euromince budou i nadále hrát klíčovou roli jako spolehlivý platební prostředek a uchovatel hodnoty v eurozóně i v zahraničí – stačí se podívat na vývoj eurobankovek v oběhu (graf 1).[6] V současné době je v oběhu 30,4 miliardy bankovek v celkové hodnotě 1,6 bilionu eur.[7] Po ustrnutí na bodu mrazu, kdy jsme zvýšili úrokové sazby – což snížilo atraktivitu držení velkých objemů úspor v hotovosti pro lidi – tyto údaje opět rostou, v současné době tempem 2,3 % ročně z hlediska objemu a 1,7 % ročně z hlediska hodnoty. Pro představu: na každého občana eurozóny připadají v současné době v oběhu bankovky v hodnotě téměř 5 000 EUR.
Poptávka po hotovosti během krizí, jako byla finanční krize v roce 2008, evropská krize státního dluhu a pandemie COVID-19, podtrhuje její význam, zejména v neklidných dobách. Graf 1 poukazuje na silnou poptávku po bankovkách s prudkými nárůsty během těchto krizí, kdy se roční tempo růstu bankovek v oběhu více než zdvojnásobilo. ECB a národní centrální banky udržují dostatečné zásoby bankovek a účinné distribuční kanály, aby byly připraveny tyto náhlé nárůsty poptávky uspokojit.[8]
Evropané od svých bank očekávají, že jim zajistí přístup k hotovostním službám
Dobrý přístup k hotovosti je základem pro zajištění jejího dobrého fungování. Návrh nařízení o zákonném platidle v hotovosti zdůrazňuje potřebu dobrého geografického rozložení infrastruktury, aby byla zajištěna dostupnost bankovek a mincí v celé eurozóně.[9] Úbytek bankovních poboček v důsledku konsolidace bankovního sektoru spolu se snižujícím se počtem bankomatů však představuje značnou výzvu. [10]
Ve dvoustupňovém systému centrální banky přímo neposkytují hotovostní služby veřejnosti nebo nefinančním podnikům. Místo toho je na bankách a jejich poskytovatelích služeb, aby udržovaly potřebné vybavení pro nabízení odpovídajících hotovostních služeb soukromým a podnikatelským klientům. Analýzy provedené centrálními bankami Eurosystému odhalily značné rozdíly v dostupnosti hotovostních služeb bank v jednotlivých zemích a regionech eurozóny. Venkovské a městské oblasti mají přirozeně často odlišné potřeby v oblasti infrastruktury, které následně ovlivňují poptávku po bankomatech a bankovních pobočkách. Průzkumy dále zdůrazňují, že nespokojenost s hotovostními službami bank roste jak mezi jednotlivci, tak mezi podniky. [11]
Kromě bank nabízejí v některých zemích eurozóny omezené služby výběru hotovosti, tzv. cashback nebo cash advances, které slouží k navrácení přebytečné hotovosti. Z pohledu spotřebitele jsou tyto služby pohodlné, ale nemohou nahradit základní hotovostní služby poskytované bankami. Za prvé, cashback umožňuje výběr pouze malých částek (obvykle do 100 nebo 200 EUR) a neumožňuje lidem vkládat hotovost na jejich bankovní účty. Za druhé, a to je stejně důležité, maloobchodníci nejsou povinni nabízet služby cashback, a i když je nabízejí, je to stále podmíněno dostupností přebytečné hotovosti z předchozích transakcí.
Jak jsme uvedli v našem stanovisku k nařízení o zákonném platidle v hotovosti[12], formulace závazných pravidel pro úroveň hotovostních služeb bank vyžaduje pečlivé zvážení. ECB dlouhodobě zastává názor, že univerzální přístup nemusí být vhodný pro všechny země a regiony eurozóny a že je třeba zohlednit národní specifika.
Přesto je nezbytné zajistit dostatečnou úroveň přístupu k hotovostním službám v celé eurozóně. Zejména místní poskytování hotovostních služeb bankami a rozsáhlé sítě bankomatů zůstávají nepostradatelné – v neposlední řadě proto, že mají zásadní význam pro to, aby jednotlivci a maloobchodníci mohli vybírat bankovky a mince z bankovních účtů a vkládat hotovost na tyto účty, a tím udržovat oběh hotovosti v rámci společenství.
Navrhované nařízení proto ukládá Evropské komisi, aby po konzultaci s ECB stanovila prostřednictvím prováděcích aktů společné ukazatele. Tyto společné ukazatele umožní členským státům sledovat přístup k hotovostním službám a Komisi a ECB vyhodnotit situaci v jednotlivých zemích. ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami připravuje potřebnou analýzu, včetně metodiky pro celou eurozónu, která by hodnotila hustotu míst přístupu občanů k hotovostním službám, a spolupracuje s Komisí na definování těchto společných ukazatelů. Tato analýza zohledňuje různou hustotu bankomatů vzhledem k hustotě obyvatelstva a rozlišuje například mezi městskými oblastmi, kde se uplatňují kratší vzdálenosti (1, 2 a 5 km), a venkovskými oblastmi (5, 10 a 15 km).
Navíc, soudě podle probíhajících diskusí v rámci pracovní skupiny Rady pro nařízení o zákonném oběhu hotovosti, může konečné znění umožnit členským státům používat doplňkové národní ukazatele.[13] Tato kombinace společných ukazatelů pro celou eurozónu a vnitrostátních ukazatelů by pomohla zajistit, aby lidé měli dostatečný a účinný přístup k hotovosti, a zároveň by určeným příslušným vnitrostátním orgánům umožnila přijmout cílená nápravná opatření, pokud by byly zjištěny nedostatky.
Při definování kritérií pro poskytování přístupu k hotovostním službám lidem a firmám je nezbytné najít správnou rovnováhu mezi uspokojováním potřeb spotřebitelů a umožněním bankám zvýšit jejich efektivitu. Klienti bank musí mít možnost vybírat své finanční prostředky v hotovosti i vkládat hotovost na své bankovní účty. Poskytování těchto hotovostních služeb je základní povinností komerčních bank a různé členské státy za tímto účelem přijaly zákony. ECB podporuje vnitrostátní právní předpisy zaměřené na ochranu přístupu k hotovosti a úzce spolupracuje s národními centrálními bankami při monitorování míst pro výběr hotovosti, jako jsou bankomaty a pobočky bank.
Jasnější pravidla pro povinné přijímání hotovosti
Eurobankovky a mince mají status zákonného platidla v celé eurozóně. Hotovost je proto standardním platebním prostředkem a musí být akceptována, pokud se obě strany vzájemně a svobodně nedohodnou na jiné formě platby. To fakticky znamená, že příjemci plateb musí přijmout platbu v hotovosti, pokud na tom plátce trvá.
Praktiky, jako je odmítání hotovosti obchodníky nebo vyvěšování nápisů „bezhotovostní“, jsou nežádoucí, protože omezují svobodu volby plátce při platbě. Jsou také v zásadním rozporu se statusem zákonného platidla pro eurohotovost, jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské unie (SDEU). [14]
Jedním z důvodů, proč se ECB důrazně staví proti takovým praktikám. Bohužel, tyto praktiky zdají být stále rozšířenější, a hrozí vyloučení některých členů společnosti, zejména těch, kteří jsou na hotovosti závislí. ECB tento kritický postoj zdůraznila ve svém stanovisku k návrhu nařízení o zákonném platidle eurobankovek a euromincí. V něm se vyslovila pro jasný zákaz takových praktik „bez hotovosti“. [15] Za účelem řešení tohoto problému musí určené vnitrostátní příslušné orgány po nabytí účinnosti nařízení sledovat a vymáhat jeho dodržování. Kromě toho musí členské státy, stejně jako u každého nařízení Evropské unie, zavést účinné a odrazující sankční režimy.
ECB se rovněž zasazuje o přijímání hotovosti ve veřejném sektoru, zejména v dopravě a dalších veřejných službách. Ve svém rozsudku ze dne 26. ledna 2021[16], SDEU objasnil, že subjekty veřejného sektoru mohou upravovat postupy pro vypořádání dluhů prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů. Za určitých vymezených podmínek, které přiměřeným způsobem slouží veřejnému zájmu, mohou tyto právní předpisy umožnit orgánům veřejné správy odmítnout platby v hotovosti za zboží nebo služby, které poskytují. Nicméně vzhledem k tomu, že orgány veřejné správy jsou často jedinými poskytovateli základních služeb, měly by taková omezení uplatňovat střídmě a pouze v nezbytně nutných případech. Například poskytovatelé veřejné dopravy by měli upřednostňovat inkluzivitu a zachovat účinné možnosti hotovostních plateb.
Úloha hotovosti v době krize
Hotovost jako odolný a spolehlivý platební prostředek je nepostradatelná, zejména během krizí. Zůstává funkční, i když jsou elektronické platební systémy narušeny výpadky proudu, selháním internetu, poruchou softwaru nebo jinými událostmi. Nedávné přírodní katastrofy a geopolitické napětí zdůraznily naléhavost zajištění dalšího oběhu hotovosti na podporu důvěry a ekonomické stability během krizových epizod. [17]
ECB spolupracuje s Evropskou komisí na strategii Unie připravenosti EU, která zdůrazňuje úlohu hotovosti při posilování odolnosti společnosti. Úzce také spolupracujeme s národními centrálními bankami na zvyšování krizové připravenosti a zajišťování dostupnosti hotovosti během mimořádných událostí. Nedávný výpadek elektřiny na Pyrenejském poloostrově opět ukázal, že na hotovost, která je nezávislá na technologiích, se lze vždy spolehnout.
Modernizace eurobankovek pro příští desetiletí
S cílem zachovat integritu eurobankovek a zajistit jejich trvalý význam v měnícím se světě přistoupila ECB k jejich přepracování. Kromě toho, že budou mít moderní vzory, které mají u Evropanů odezvu, budou mít přepracované bankovky pokročilé ochranné prvky, které budou bojovat proti padělání.[18]
Do projektu se aktivně zapojuje veřejnost i odborníci z celé Evropy. Pravidelným získáváním podnětů od Evropanů zajišťujeme, že nové bankovky budou reprezentovat lidi, kteří je používají. V rámci tohoto procesu ECB nedávno vyhlásila soutěž o návrh budoucích eurobankovek.[19]
Tato snaha o modernizaci eurobankovek podtrhuje náš pevný závazek vůči budoucnosti hotovosti. Zvyšováním bezpečnosti a estetického vzhledu chceme zajistit, aby hotovost zůstala důvěryhodným uchovatelem hodnoty a široce používaným platebním prostředkem – dnes i ve stále více digitalizované budoucnosti.
Závěr
Jsme plně oddáni hotovosti a pracujeme na tom, aby byla i nadále široce dostupná a přijímaná. A buďte ujištěni: digitální euro bankovky a mince nenahradí, ale spíše je doplní a nabídne „digitální vyjádření hotovosti“[20] která rozšiřuje výhody hotovostních plateb na digitální platby. Dostupnost hotovosti ve fyzické i elektronické podobě posílí autonomii Evropy v oblasti plateb. S digitálním eurem vedle hotovosti budou Evropané využívat širší škálu platebních metod. Budou moci používat peníze centrální banky pro téměř všechny typy plateb včetně online transakcí a budou těžit z vyšší bezpečnosti, zabezpečení, efektivity, ochrany soukromí a inkluzivity.
Spotřebitelé v eurozóně ocení, když budou mít ve svých peněženkách bankovky, mince i digitální eura – všechny se statusem zákonného platidla, dostupné kdykoli a kdekoli a přizpůsobené různým platebním preferencím a scénářům. Hotovost proto zůstane vysoce relevantní a bude existovat vedle jiných platebních prostředků. Zejména v době krize může hotovost sloužit kritickým potřebám veřejnosti, které alternativy nemohou plně nahradit. Stručně řečeno: hotovost tu zůstane.
