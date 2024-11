Jak plevel vítězí nad chemií

Když se snažíte něco zabít, co to udělá? Snaží se to nebýt zabito. Za vlahého červencového rána potkávám před starým agronomickým semenářským domem na jižní farmě Illinoiské univerzity odborníka na plevel Aarona Hagera. V dálce jsou vidět kulaté stodoly postavené na počátku 20. století, které byly navrženy tak, aby odolávaly středozápadním větrným bouřím.

Pohled na tři kulaté stodoly postavené před více než sto lety na Illinoiské univerzitě. Ačkoli stodoly samy o sobě nepředstavují určitý architektonický styl, reprezentují určitý designový směr v rámci amerického zemědělství. Stodoly měly dvě patra, spodní patro sloužilo k dojení a horní k ukládání sena. Navzdory své velikosti jsou stodoly vyrobeny z lehkého profilovaného řeziva s vyztuženými krokvemi, které podpírají kuželové střechy. Základové zdi jsou zděné a sila jsou buď rámová, nebo skluzná betonová. Kulaté stodoly vrcholu popularity dosáhly v 90. letech 19. století. Po první světové válce, kdy se více prosadila zemědělská mechanizace, se jich stavělo jen málo. Odhaduje se, že v Americe dnes existuje méně než 60 kulatých stodol.

Nebe je beztvaré a bílé. Je den poté, co se tudy přehnal bouřkový systém široký stovky kilometrů, který v nárazech dosahoval rychlosti 80 kilometrů za hodinu a vyvolal desítky hlášení o tornádech a sirény připomínající cvičení s bombami z dob studené války.

Na 23 milionech akrů, tedy zhruba na dvou třetinách rozlohy státu, pěstují zemědělci kukuřici a sóju a trochu pšenice. Většinou postřikují prakticky každý akr herbicidy, říká Hager, který vyrostl na farmě v Illinois. Ale tyto chemikálie, které umožňují jednomu druhu rostlin nerušeně žít na nepředstavitelně rozsáhlých plochách, už nezabraňují růstu všech plevelů.

Od 80. let 20. století se stále více rostlin vyvíjí tak, aby byly imunní vůči biochemickým mechanismům, které herbicidy využívají k jejich zničení. Tato rezistence vůči herbicidům hrozí snížením výnosů, které nekontrolované plevele mohou snížit o 50 % i více a v extrémních případech mohou zničit celá pole.

V nejhorším případě může dokonce vyřadit zemědělce z podnikání. Je to zemědělská obdoba rezistence vůči antibiotikům a stále se zhoršuje. Když jedeme na východ od kampusu v Champaign-Urbaně, dvojměstí, kde jsem vyrostl, spatříme sójové pole porostlé tmavozelenými špičatými rostlinami, které se tyčí do výšky prsou.

„Takže tady je problém,“ říká Hager. „Tohle všechno je vodní konopí. Hádám, že bylo minimálně jednou postříkáno, ne-li vícekrát.“

„S těmito plevely odolnými vůči herbicidům to bude jen horší. „„.

Laskavec tamaryškový (Amaranthus tuberculatus) a laskavec palmerův (Amaranthus palmeri), které může zamořit téměř jakýkoli druh pole, roste o centimetr i více denně a samice tohoto druhu mohou snadno vyprodukovat stovky tisíc semen. Pochází ze Středozápadu a v posledních několika letech propukl v mnohem větší míře, protože se stal odolným vůči sedmi různým třídám herbicidů. Sezónní konkurence vodního konopí může snížit výnosy sóji o 44 % a kukuřice o 15 %, podle Purdue University Extension.

Většina zemědělců si stále vystačí sama. Na amarant stále obvykle působí dvě různé skupiny herbicidů. Stále častěji se však objevují případy rezistence vůči oběma.

„Začínáme pozorovat neúspěchy,“ říká Kevin Bradley, rostlinolékař z University of Missouri, který se zabývá regulací plevelů. „Určitě se můžeme dostat do nebezpečné situace.“ Jinde je situace ještě chmurnější.

„Opravdu potřebujeme zásadní změnu v boji proti plevelům, a to rychle, protože nás plevele dostihly,“ říká Larry Steckel, profesor rostlinných věd na univerzitě v Tennessee. „Dostalo se to do docela kritického bodu.“



Podle Iana Heapa, vědce zabývajícího se plevely, který vede International Herbicide-Resistant Weed Database, bylo zaznamenáno více než 500 unikátních případů tohoto jevu u 273 druhů plevelů. Plevele si vyvinuly rezistenci vůči 168 různým herbicidům a 21 z 31 známých „způsobů účinku“, což znamená specifický biochemický cíl nebo dráhu, kterou má chemická látka narušit. Některé způsoby účinku jsou společné mnoha herbicidům.

Jedním z nejhorších plevelů na jihu, který trápí Steckela a jeho kolegy, je druh laskavce s červenými stonky, známý jako amarant palmerův (Amaranthus palmeri). Byly zjištěny populace tohoto plevele, které jsou odolné vůči devíti různým třídám herbicidů. Rostlina může vyrůst o více než dva centimetry denně a dosáhnout výšky osmi metrů a ovládnout celá pole. Pochází z pouštních jihozápadních oblastí, má pevný kořenový systém a odolává suchu. Pokud vám deštivé počasí nebo svatba vaší dcery zabrání v tom, abyste ji několik dní stříkali, pravděpodobně jste propásli šanci na její chemickou kontrolu. Amarant palmerův „vynuluje váš výnos,“ říká Hager.

Několik dalších plevelů, včetně italského žita a pcháče zvaného kochia, působí zemědělcům na jihu a západě skutečnou bolest, zejména na polích s pšenicí a cukrovou řepou.

Chemický porod

Před druhou světovou válkou zemědělci obvykle používali kultivátory, jako jsou pluhy a brány, k odstraňování plevele a rozrývání půdy. Nebo to dělali ručně – jako moje matka, která si pamatuje, jak jako dítě vyrůstající na farmě v Indianě okopávala plevel na kukuřičných polích.

To se změnilo s nástupem syntetických pesticidů a herbicidů, které zemědělci začali používat v 50. letech 20. století. V 70. letech se objevily první příklady rezistence. Počátkem 80. let 20. století objevil Heap se svým kolegou Stephenem Powlesem populace žita (Lolium rigidum), které byly rezistentní vůči nejčastěji používaným herbicidům, známým jako inhibitory ACCázy, a šířily se po celé jižní Austrálii. Během několika let se tento druh stal rezistentním ještě k další třídě, nazývané ALS-inhibiční herbicidy. Problém teprve začínal. Měl se ještě zhoršit.

V polovině a na konci 90. let 20. století začal zemědělský gigant Monsanto – nyní součást společnosti Bayer Crop Science – uvádět na trh geneticky modifikované plodiny včetně kukuřice a sóji, které byly odolné vůči komerčnímu přípravku na hubení plevele Roundup, jehož účinná látka se nazývá glyfosát. Společnost Monsanto tyto plodiny „připravené na Roundup“ a možnost postřikovat glyfosátem celá pole prezentovala jako prakticky stříbrnou kulku v boji proti plevelům.

Glyfosát se rychle stal jednou z nejpoužívanějších zemědělských chemikálií a je jí dodnes. Byl tak úspěšný, že výzkum a vývoj dalších nových herbicidů ustrnul: Zdá se, že v dohledné době se na trhu neobjeví žádný významný komerční herbicid, který by mohl pomoci řešit rezistenci vůči herbicidům ve velkém měřítku.

Společnost Monsanto prohlásila, že je „velmi nepravděpodobné„, že by se plevel rezistentní vůči glyfosátu stal problémem. Byli samozřejmě i tací, kteří správně předpovídali, že něco takového je nevyhnutelné – mezi nimi Jonathan Gressel, emeritní profesor Weizmannova vědeckého institutu v izraelském Rehovotu, který se studiem herbicidů zabývá již od 60. let 20. století.

Stanley Culpepper, vědec zabývající se plevely na univerzitě v Georgii, potvrdil první případ rezistence vůči přípravku Roundup u amarantu palmerova v roce 2004. Rezistence se rychle rozšířila. Amarant palmerův i vodní konopí vytvářejí samčí a samičí rostliny, z nichž první produkují pyl, který může vítr roznášet na velké vzdálenosti a opylovat druhé rostliny. Díky tomu má rostlina také velkou genetickou rozmanitost, která jí umožňuje rychlejší vývoj – tím lépe se vyvíjí a šíří rezistence vůči herbicidům. Tyto superplevele rozsévají chaos po celém státě.

„Zničilo nás to,“ říká Culpepper a vzpomíná na období od roku 2008 do roku 2012 jako na obzvlášť těžké. „Kosili jsme pole.“

Zůstat naživu

Rezistence vůči herbicidům je předvídatelným výsledkem evoluce, vysvětluje Patrick Tranel, vedoucí pracovník v oblasti molekulární vědy o plevelech na Illinoiské univerzitě, jehož laboratoř se nachází několik mil od jižní farmy.

Plevel si vyvinul překvapivé způsoby, jak obejít chemickou kontrolu. Jedna studie z roku 2009 publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences ukázala, že mutace v genomu amarantu palmerova umožňuje rostlině vytvořit více než 150 kopií genu, na který je glyfosát zaměřen. Taková amplifikace genu nebyla u rostlin dosud nikdy zaznamenána, říká Franck Dayan, vědec zabývající se plevelem na Coloradské státní univerzitě.

Dalším bizarním způsobem, jak může u tohoto druhu vzniknout rezistence, jsou struktury zvané extrachromozomální cirkulární DNA, což jsou vlákna genetického materiálu včetně cílového genu pro glyfosát, která existují mimo jaderné chromozomy. Tento gen může být přenášen prostřednictvím pylu roznášeného větrem z rostlin s touto adaptací.

Vědci však stále častěji zjišťují metabolickou rezistenci u plevelů, kde si rostliny vyvinuly mechanismy k odbourání téměř jakékoli cizorodé látky – včetně řady herbicidů.

Řekněme, že na populaci vodního konopí jeden rok zafungoval určitý herbicid. Pokud některé rostliny „uniknou“ nebo přežijí a vytvoří semena, jejich potomci by mohli mít metabolickou rezistenci vůči použitým herbicidům.

„Když se snažíte něco zabít, co to udělá? Snaží se to nebýt zabito.“

Patrick Tranel, University of Illinois

Existují důkazy o vzniku rezistence vůči oběma skupinám chemických látek, které nahradily nebo byly smíchány s přípravkem Roundup k hubení tohoto plevele: herbicidu zvanému glufosinát a dvojici látek známých jako 2,4-D a dicamba. Tyto dvě látky by za normálních okolností také zničily mnoho plodin, ale nyní existují miliony akrů kukuřice a sóji geneticky modifikované tak, aby byly odolné. Reakcí na tento problém je tedy v podstatě nasazení dalších chemikálií.

„Pokud to loni fungovalo a máte metabolickou rezistenci, není záruka, že to bude fungovat i letos,“ říká Hager.

Podle Nathana Donleyho, vědeckého ředitele Centra pro biologickou rozmanitost (Center for Biological Diversity), které sídlí v arizonském Tucsonu, mohou mnohé z těchto herbicidů poškodit životní prostředí a mohou poškodit lidské zdraví. Například paraquat je neurotoxická chemická látka zakázaná ve více než 60 zemích (je spojována s onemocněními, jako je Parkinsonova choroba), říká Donley, ale ve Spojených státech se používá stále častěji. 2,4-D, jedna z účinných složek Agent Orange, je potenciální endokrinní disruptor a vystavení této látce souvisí s zvýšeným rizikem různých druhů rakoviny. Glyfosát je agenturou Světové zdravotnické organizace zařazen na seznam pravděpodobných karcinogenů pro člověka a je předmětem desítek tisíc soudních sporů v hodnotě desítek miliard. Atrazin může zůstat v podzemních vodách po mnoho let a může zmenšit varlata a snížit počet spermií u některých ryb, obojživelníků, plazů a savců.

Nahrazení glyfosátu herbicidy jako 2,4-D a dicamba, které jsou obecně toxičtější, „je rozhodně krok špatným směrem,“ říká Donley.

Hledání řešení

Nejde jen o chemické látky. Plevel se může stát rezistentním vůči jakémukoli způsobu regulace. Klasický příklad z Číny: plevel zvaný barnyard grass se během staletí vyvinul tak, aby se podobal rýži a vyhnul se tak ručnímu pletí.

Protože se plevele mohou poměrně rychle vyvíjet, doporučují vědci širokou škálu kontrolních taktik. Míchání dvou herbicidů s různými způsoby účinku může někdy fungovat, i když to není nejlepší pro životní prostředí ani pro peněženku zemědělce, říká Tranel. Pomáhá střídání pěstovaných rostlin, instalace ozimých krycích plodin a především nepoužívání stejného herbicidu stejným způsobem každý rok.

Zásadním řešením je „nesoustředit se při regulaci plevelů pouze na herbicidy,“ říká Micheal Owen, vědec zabývající se plevely a emeritní profesor na Iowa State University. A to představuje „velký, zásadní problém pro farmáře“ a současný stav amerických farem, dodává.

Zemědělské podniky se v posledních desetiletích rozrostly v důsledku útěku z venkova, nákladů na pracovní sílu a nástupu chemických látek a geneticky modifikovaných plodin, které zemědělcům umožnily rychle aplikovat herbicidy na obrovských plochách k hubení plevele. To vedlo k určitému zlověstnému zjednodušení, pokud jde o rozmanitost plodin, postupy boje proti plevelům a podobně. A plevel se přizpůsobil.



Bramborové pole zamořené amarantem.

Na jedné straně je pochopitelné, že zemědělci často dělají to nejlevnější, co mohou, aby plevel potlačili a přežili rok. Ale rezistence je střednědobý až dlouhodobý problém, který naráží na systém krátkodobého myšlení a pobídek, říká Katie Dentzmanová, socioložka venkova působící rovněž na Iowské státní univerzitě.

Její studie ukázaly, že zemědělci jsou obecně informováni a obávají se rezistence vůči herbicidům, ale jsou omezováni řadou faktorů, které jim brání jí skutečně čelit. Někteří farmáři říkají, že farma je příliš velká na to, aby bylo možné plevel ekonomicky zvládnout bez postřiku v jediném zásahu, zatímco jiným chybí pracovní síla, finance nebo čas.

Podle Owena je třeba, aby zemědělství využívalo rozmanité postupy boje proti plevelům. To se však mnohem snáze řekne, než udělá.

„Jsme příliš úzce zaměřeni na herbicidy jako na řešení,“ říká Steven Fennimore, vědec zabývající se plevelem z Kalifornské univerzity v Davisu, která sídlí v Salinas v Kalifornii.

Společnost Fennimore se specializuje na zeleninu, pro kterou existuje jen málo herbicidů, a pro ekologické pěstitele je jich ještě méně. Proto je nutná inovace. Vyvinul prototyp, který vstřikuje páru do půdy a ničí plevel v okruhu několika centimetrů od místa vstupu. Ukázalo se, že je účinný asi z 90 %, a použil ho na polích, kde pěstuje salát, mrkev a cibuli. Není to však zrovna rychlé: ošetření desetihektarového bloku trvá dva až tři dny.

U zeleniny a dalších vysoce ceněných plodin se prosazuje mnoho dalších nechemických prostředků ochrany. Pokud se osvědčí ekonomika a logistika, mohly by se nakonec prosadit i u řádkových plodin, tedy těch, které se pěstují v řádcích, které lze obdělávat strojově.

Společnost Carbon Robotics například vyrábí systém řízený umělou inteligencí nazvaný LaserWeeder, který, jak název napovídá, používá k hubení plevele lasery. Je navržen tak, aby sám pilotoval řádky plodin, rozpoznával nežádoucí rostliny a odpařoval je jedním ze svých 30 laserů. Podle společnosti LaserWeeders nyní působí nejméně v 17 státech.

Plevel můžete ničit také pomocí elektřiny a ve Spojených státech a Evropě je komerčně dostupných několik přístrojů určených k tomuto účelu. Typická konstrukce zahrnuje použití měděného výložníku s nastavitelnou výškou, který zasáhne plevel, jehož se dotkne. Nejzřetelnější nevýhodou této metody je, že plevel musí být obvykle vyšší než plodina. Než plevel vyroste tak vysoko, pravděpodobně již způsobí pokles výnosu.

Další slibnou možností jsou ničitelé semen plevelů. Tato zařízení, která se běžně používají v Austrálii a začínají se prosazovat například na severozápadě Pacifiku, rozmělňují a ničí semena plevelů při sklizni pšenice.

Izraelská společnost WeedOut vynalezla systém, který ozařuje a sterilizuje pyl rostlin amarantu palmerova a poté jej vypouští na pole. Tímto způsobem samičí rostliny obdrží sterilní pyl a nevytvoří životaschopná semena.

„Jsem z toho velmi nadšený [jako] z dlouhodobého způsobu, jak omezit banku semen a zvládnout tyto plevele bez nutnosti postřiku herbicidem,“ říká Owen.

Společnost WeedOut v současné době testuje svůj přístup na polích s kukuřicí, sójou a cukrovou řepou v USA a pracuje na získání souhlasu EPA. Nedávno získala finanční prostředky ve výši 8 milionů dolarů na rozšíření.

Obecně je velmi pravděpodobné, že soupravy řízené umělou inteligencí a přesné postřiky nakonec sníží používání herbicidů, říká Stephen Duke, který studuje herbicidy na univerzitě v Mississippi: „Očekávám, že se nakonec dočkáme robotického pletí a postřikovacích souprav řízených umělou inteligencí.“ Očekává však, že u plodin, jako je sója a kukuřice, to bude chvíli trvat, protože je ekonomicky obtížné investovat velké peníze do péče o tyto agronomicky „málo hodnotné“ plodiny vysázené na tak rozsáhlých plochách.

Několik začínajících firem se zabývá novými typy herbicidů založených na přírodních produktech obsažených v houbách nebo používaných rostlinami k vzájemné konkurenci. Žádný z nich však neslibuje, že bude v dohledné době připraven k uvedení na trh.

Polní den

Některé z nejúspěšnějších nástrojů prevence odporu nejsou zrovna high-tech. Vyplývá to z prezentací na Farmářském dni Aurora, který pořádala Cornellova univerzita severně od svého kampusu v Ithace ve státě New York.

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou mohou zemědělci udělat, aby zabránili šíření semen plevelů, je například vyčištění kombajnů po sklizni, zejména pokud kupují nebo používají vybavení z jiného státu, říká Lynn Sosnoskie, odborná asistentka a vědkyně zabývající se plevely na Cornellově univerzitě.

Podle ní se předpokládá, že kombajny již do státu amarant zavlekly – v New Yorku je nyní nejméně pět populací.

Dalším klasickým přístupem je střídání plodin – střídání plodin s různými životními cykly, způsoby hospodaření a způsoby růstu je základem zemědělství a pomáhá zabránit tomu, aby si plevele zvykly na jeden systém pěstování. Další možností je zařazení ozimé krycí plodiny, která pomáhá zabránit vzniku plevelů.

„Problémy s plevelem nevyřešíme pouze chemickými prostředky,“ říká Sosnoskie. To znamená, že se musíme začít věnovat těmto přímočarým postupům.

To je obzvláště důležité zdůraznit v místech, jako je stát New York, kde tento problém ještě není v popředí zájmu. Částečně je to proto, že v tomto státě nedominují monokultury jako na Středozápadě a je zde rozmanitější využití půdy. Není však vůči tomuto problému imunní. Objevila se rezistence a hrozí, že problém „vybuchne“, říká Vipan Kumar, rovněž odborník na plevele z Cornellu.

„Musíme udělat vše pro to, abychom tomu zabránili,“ říká Kumar. „Mým úkolem je informovat lidi o tom, že se to blíží, a my musíme být připraveni.„



