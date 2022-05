Jak porazit Putina a zachránit planetu

Thomas L. Friedman – Nelze předvídat, jak válka na Ukrajině skončí. Vroucně doufám, že to bude svobodná, bezpečná a nezávislá Ukrajina. Ale tohle vím jistě: Amerika nesmí tuto krizi promarnit. Jde o naši již několikátou konfrontaci s petrodiktátorem, jehož krutost a bezohlednost jsou možné jen díky ropnému bohatství, které vytahuje ze země. Bez ohledu na to, jak válka na Ukrajině skončí, musí skončit tím, že Amerika konečně, formálně, kategoricky a nezvratně ukončí svou závislost na ropě.

Nic nenarušilo naši zahraniční politiku, naše závazky v oblasti lidských práv, naši národní bezpečnost a především naše životní prostředí tak, jako naše závislost na ropě. Nechť je to poslední válka, v níž my a naši spojenci financujeme obě strany. To je to, co děláme. Západní země financují NATO a pomáhají ukrajinské armádě z našich daní a – protože ruský vývoz energie financuje 40 % jeho státního rozpočtu – my financujeme armádu Vladimira Putina z našich nákupů ruské ropy a plynu.

Jak hloupé to je?

Naše civilizace si to už prostě nemůže dovolit. Klimatické změny si nevzaly oddechový čas kvůli válce na Ukrajině. Podívali jste se v poslední době na předpověď počasí na severním a jižním pólu? Současné extrémní vlny veder zachvátily tento měsíc část Antarktidy, takže teploty tam byly o 70 stupňů Fahrenheita vyšší, než je průměr pro toto roční období, a oblasti Arktidy, takže byly o více než 50 stupňů teplejší, než je průměr.

To nejsou překlepy. To jsou šílené super extrémy.

„Jsou to protilehlá roční období – nevidíte, že by severní a jižní (pól) tály současně,“ řekl nedávno Walter Meier, výzkumný pracovník Národního střediska pro údaje o sněhu a ledu, agentuře Associated Press. „Je to rozhodně neobvyklý jev.“ A minulý pátek vědci bez překvapení oznámili, že na počátku tohoto podivného teplého období se ve východní Antarktidě zhroutil ledový šelf o velikosti New Yorku.

Bylo to poprvé, kdy lidé pozorovali, „že se v této mrazivé oblasti zhroutil šelfový ledovec,“ poznamenal The A.P. a dodal, že kdyby všechna voda zamrzlá ve Východní Antarktidě roztála, zvedlo by to hladinu moří na celém světě o více než 160 metrů.

Ze všech těchto důvodů jsem byl zklamán, když jsem viděl, že prezident Biden a ministr zahraničí Antony Blinken zdvojnásobují naši závislost na ropě, místo aby ztrojnásobili podíl obnovitelných zdrojů a účinnosti. Jeho tým se zřejmě zalekl falešných tvrzení republikánů, že Bidenova energetická politika může za vyšší ceny benzínu, a proto se vydal prosit největší petrodiktatury světa – zejména Venezuelu, Írán a Saúdskou Arábii – aby je přiměl pumpovat více ropy a snížit ceny benzínu.

Pravdou je, že i kdybychom nechali americké ropné společnosti těžit ropu v každém národním parku, krátkodobý dopad na ceny benzínu by nebyl nijak významný. Jak minulý týden uvedla CNN Business, v minulém desetiletí americký ropný průmysl, který prožíval boom, utratil spoustu peněz, aby financoval totální růst těžby, což pomohlo udržet ceny na nízké úrovni, ale „udržení zisků se ukázalo jako nedosažitelné. Stovky ropných společností během několika propadů cen ropy zkrachovaly, což vedlo investory k tomu, že začali od ředitelů energetických společností požadovat větší zdrženlivost.“ Dnes tedy většina vedoucích pracovníků amerických ropných společností a investorů „nechce zvýšit nabídku natolik, aby to způsobilo další přebytek, který by způsobil pád cen. A akcionáři chtějí, aby společnosti vracely přebytečné zisky ve formě dividend a zpětných odkupů, a ne aby je reinvestovaly do zvyšování produkce.“

Zemí, která má nejlevnější, nejvolnější a nejpružnější kapacity, jež mohou krátkodobě ovlivnit světové ceny ropy, je Saúdská Arábie. Velkým hráčem je však také Rusko. Proto ještě před dvěma lety prezident Donald Trump prosil Saúdskou Arábii a Rusko, aby výrazně snížily svou produkci, protože cena ropy na světových trzích klesla na zhruba 15 dolarů za barel – což velmi poškodilo americké ropné společnosti, jejichž náklady na těžbu činily 40 až 50 dolarů za barel. Cena se propadla, protože Saúdská Arábie a Rusko se zapletly do cenové války o zmenšující se tržní podíly během pandemie.

Nyní Biden prosí Saúdy, aby dramaticky zvýšili těžbu a snížili tak ceny. Saúdové se však na Bidena zlobí, že se na ně zlobí za vraždu saúdského novináře Džamála Chášukdžího – a Bidenovy výzvy údajně nepřijímají.

Společným jmenovatelem mezi Bidenem a Trumpem je však slovo „prosit“. Je tohle budoucnost, kterou chceme? Dokud budeme závislí na ropě, budeme vždycky někoho prosit, obvykle někoho zlého, aby pohnul s cenou nahoru nebo dolů, protože my sami nejsme pány svého osudu.

To musí přestat. Ano, musí nastat přechodná fáze, během níž budeme nadále využívat ropu, plyn a uhlí. Nemůžeme přejít na „studenou kůži“. Ale slibme si, že tempo tohoto přechodu zdvojnásobíme – ne že zdvojnásobíme fosilní paliva.

Nic by Putina neohrozilo víc než tohle. Koneckonců to byl právě propad světových cen ropy v letech 1988 až 1992, který vyvolala saúdská nadprodukce a který přispěl k bankrotu Sovětského svazu a urychlil jeho rozpad. Stejný efekt můžeme způsobit i dnes, když budeme nadměrně vyrábět obnovitelné zdroje energie a klást přílišný důraz na energetickou účinnost.

Nejlepším a nejrychlejším způsobem, jak toho dosáhnout, je podle Hala Harveyho, výkonného ředitele společnosti Energy Innovation, poradenské firmy v oblasti čisté energie, zvýšení standardů čisté energie pro energetické společnosti. To znamená požadovat, aby každá americká energetická společnost snižovala emise uhlíku přechodem na obnovitelné zdroje energie tempem 7 až 10 % ročně – tedy rychleji než dosud.

Utopické? Ne. Generální ředitel společnosti American Electric Power, která byla kdysi zcela závislá na uhlí, se nyní zavázal, že do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí uhlíku a jako zálohu bude používat převážně zemní plyn. Třicet jedna států již stanovilo pro své veřejné služby neustále se zvyšující standardy čisté energie. Pojďme na všech padesát – teď hned.

Zároveň přijměme národní zákon, který dá každému spotřebiteli možnost se do tohoto boje zapojit. To by byl zákon, který by odstranil regulační byrokracii spojenou s instalací střešních solárních systémů a zároveň by poskytl každé americké domácnosti daňovou úlevu, aby tak mohla učinit, tak jak to udělala Austrálie – země, která nyní rozvíjí své trhy s obnovitelnými zdroji energie v přepočtu na obyvatele rychleji než Čína, Evropa, Japonsko a Amerika.

Když jsou auta, nákladní automobily, budovy, továrny a domy elektrifikovány a vaše rozvodná síť funguje převážně na obnovitelné zdroje – presto! – stále více se zbavujeme fosilních paliv a Putin je stále chudší na dolary.

Američané to chápou. Elektromobily nyní vyjíždějí z autosalonů. Největším výrobcem větrné energie v zemi je politicky rudý Texas, který vyrábí více elektřiny z větru než další tři státy (Iowa, Oklahoma a Kansas) dohromady. Ale kdyby se z toho stala skutečná národní mise, dostali bychom se k ekonomice čisté energie mnohem rychleji.

Za druhé světové války americká vláda požádala občany, aby si založili vítězné zahrady a vypěstovali si vlastní ovoce a zeleninu – a ušetřili konzervy pro vojáky. Přibližně 20 milionů Američanů zareagovalo a vysadilo zahrady všude od dvorů až po střechy. Stejně jako byly vítězné zahrady pro naše válečné úsilí, jsou solární střechy pro boj naší generace proti petrodiktatuře.

Chcete-li dnes snížit ceny benzinu, nejjistější a klimaticky nejbezpečnější metodou by bylo snížit rychlost na dálnicích na 60 mil za hodinu a požádat každou americkou firmu, která to může udělat, aby nechala své zaměstnance pracovat doma, aby nedojížděli každý den do práce. Tyto dvě věci by okamžitě snížily poptávku po benzínu a snížily jeho cenu.

Je to příliš mnoho, abychom vyhráli válku proti petrodiktátorům, jako je Putin, a dosáhli vítězství, jehož vedlejším produktem je čistší vzduch, nikoli hořící nádrže?

„Čisté alternativy jsou nyní levnější než ty špinavé,“ poznamenal Harvey. „Zničit Zemi teď stojí víc než ji zachránit.“ Také „nyní stojí méně, když se osvobodíme od petrodiktátorů, než když jimi zůstaneme zotročeni“.

To je pravda. Technologie je tady. Nyní můžeme Putina dostat na lopatky. Je to jen otázka vedení a národní vůle. Na co ještě čekáme?



Thomas L. Friedman je sloupkař pro zahraniční politiku. Do novin nastoupil v roce 1981 a je držitelem tří Pulitzerových cen. Je autorem sedmi knih, včetně knihy „Z Bejrútu do Jeruzaléma“, která získala Národní knižní cenu. @tomfriedman – Facebook

Verze tohoto článku vyšla v tisku 30. března 2022 v sekci A na straně 24 newyorského vydání NYTimes s titulkem: Jak porazit Rusko a zachránit planetu.