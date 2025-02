Jak přísaha a veřejný slib podporuje čestné chování

Může vás jednoduchý slib učinit důvěryhodnějšími? To hodně záleží na jeho přesném znění. Starou, ale stále běžnou metodou podpory poctivosti je čestná „přísaha“. Jde o výslovný slib, že budete čestní. Lidé používali přísahy již v dávných dobách, říká Janis Zickfeldová, sociální psycholožka z Aarhuské univerzity v Dánsku.

„Pokud jste například svědkem u soudu, musíte přísahat, že budete mluvit pravdu,“ říká. „Nebo v Nizozemsku mají takovou holandskou přísahu bankéře pro lidi pracující ve finančním průmyslu týkající se morálních pracovních postupů.“

Má samotná přísaha sílu podpořit čestnost?

Výzkumníci se domnívají, že přísahy mohou zvýšit poctivé chování. Často jsou však spojeny s tresty za prohřešky, což ztěžuje určení síly samotného slibu.

Může pouhé složení slibu, že se budou chovat čestně, vést lidi k čestnějšímu chování, i když mají důvod lhát? Studie vedená Zickfeldem, která byla publikována v minulém čísle časopisu Nature Human Behaviour, naznačuje, že ano. Záleží však na znění přísahy, způsobu jejího složení a jejím načasování.

Experiment s daňovým přiznáním

Zickfeld a jeho kolegové nabrali 21 506 lidí z USA a Velké Británie, kteří na online platformě hráli hru simulující placení daní. Účastníci plnili třídicí úkol, při kterém získávali peníze podle toho, jak rychle skončili. Poté nahlásili, kolik vydělali, což bylo zdaněno 35 procenty.

Účastníci mohli lhát bez následků. Bylo jim však řečeno, že vybraná daň půjde na britský nebo americký Červený kříž.

Různé formulace přísah

Výzkumníci vytvořili 21 „přísah čestnosti“, včetně „základní“ přísahy: „Tímto prohlašuji, že v této studii budu poskytovat čestné informace.“ Dvě přísahy byly formulovány buď přísněji – „Tímto přísahám na svou čest…“ – nebo konkrétněji: „… že budu poskytovat čestné informace při vykazování svého konečného příjmu z třídícího úkolu.“

Dalších 18 přísah používalo různé strategie. Některé zdůrazňovaly sociální vazby, empatii nebo důvěru („Abych si získal důvěru spoluobčanů…“). Jiné se zaměřovaly na odpovědnost („Chápu, že je mou povinností podávat čestné zprávy“). Další se odvolávaly na charakter („Jsem čestný člověk…“) nebo společenské normy („Chápu, že většina lidí souhlasí s tím, že podávat čestné zprávy je správné“).

Kontrolní skupina 953 účastníků plnila úkol bez složení přísahy.

Výsledky studie

Čtvrtina účastníků byla do jisté míry nepoctivá. Sedm procent nepravdivě uvedlo nulový příjem z úkolu. „Máme 75 procent lidí, kteří jsou zcela upřímní, což je hezké,“ říká Zickfeld.

„I když to nemá žádné následky, lidé jsou stále raději upřímní.“ To znamenalo, že 14 procent potenciálních daňových příjmů v celkové výši asi 930 dolarů bylo ztraceno.

Výzkumníci také vypočítali skóre „dodržování daňových předpisů“, tedy procento poctivě přiznaných příjmů. U kontrolní skupiny činilo průměrně 82,3 procenta. U skupin, které složily přísahu, to bylo 86,2 procenta. Celkově zahrnutí přísahy zvýšilo plnění daňových povinností o 3,9 procenta.

Nejlepší přísahy snížily podvody na polovinu

Přísahy nebyly v zachování poctivého chování rovnocenné. Pouze deset z nich bylo účinných a některé byly výrazně lepší než jiné. „Deset z nich bylo statisticky významných a zvýšilo dodržování daňových předpisů o 4,5 až 8,5 procentního bodu,“ říká Zickfeld.

V kontrolní skupině bylo nepoctivých 31,3 procenta lidí. To vedlo ke ztrátě 22 procent daňových příjmů. Ve skupině s nejúčinnější přísahou bylo nepoctivých pouze 18,5 procenta lidí, což snížilo daňové ztráty na 11,6 procenta. „Nejefektivnější slib snížil počet podvodů téměř na polovinu,“ říká Zickfeld.

Jak formulovat účinnou přísahu?

Nejúčinnější přísaha byla zpřesněná verze základní přísahy. Další účinná varianta zdůrazňovala význam nepoctivosti nebo pravidla, která je třeba dodržovat („Chápu, že v této studii je zakázáno uvádět nesprávné údaje“).

Mírně účinné bylo vyjádření poctivosti jako „vše nebo nic“ („Buď je hlášení poctivé, nebo není“) a odvolání se na společenské normy. Přísahy zdůrazňující sociální vazby nebo sebepojetí neměly významný účinek.

Načasování a způsob složení přísahy

Tým zjistil, že záleží na tom, kdy byla přísaha složena. Umístění přísahy na začátku experimentu bylo méně účinné než složení přísahy až po splnění úkolu, tedy těsně před nahlášením příjmu.

Výzkumníci také testovali, zda je lepší přísahu přepisovat, nebo pouze zaškrtnout políčko. „Přepisování bylo u některých formulací účinnější, zejména u těch silnějších, ale ne v průměru,“ říká Zickfeld.

Budoucnost výzkumu přísah čestnosti

Předchozí výzkumy účinnosti přísah přinesly smíšené výsledky. Nová studie však poskytuje cenné údaje o tom, co funguje a co ne. Výzkumníci nyní chtějí zopakovat výsledky v různých prostředích.

Zickfeld a jeho kolegové jednají s nemocnicí o tom, zda by přísahy mohly zlepšit míru vrácení zapůjčeného zdravotnického vybavení. „To je současný plán,“ říká Zickfeld.

Přísaha čestnosti by mohla být užitečným nástrojem. „Krása těchto intervencí spočívá v tom, že jsou velmi levné,“ říká Shaul Shalvi. Tato studie je však pouze prvním krokem.

Making a Pledge Can Encourage Honest Behavior—If the Wording Is Right, Simon Makin and Gary Stix

Simon Makin je nezávislý vědecký novinář působící ve Velké Británii. Jeho práce se objevily mimo jiné v časopisech New Scientist, The Economist, Scientific American a Nature. Zabývá se přírodními vědami a specializuje se na neurovědy, psychologii a duševní zdraví. Sledujte Makina na X (dříve Twitter) https://twitter.com/SimonMakin @SimonMakin https://www.scientificamerican.com/article/making-a-pledge-can-encourage-honest-behavior-if-the-wording-is-right/