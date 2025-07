Jak souvisí EET a mouchy pod lustrem? Esej o korelaci bez kauzality

Je horký letní den a v místnosti tichounce bzučí moucha. Nekrouží, ale spíše kličkuje, opisuje neznámé obrazce ve vzduchu. Nejde o let plynulý, ale o jakési kódování, chaotickou šifru, která znepokojuje i fascinuje. Ostře lomené trajektorie letu, tahy neznámého písma, jako by psaly vzkaz pro mimozemšťany nebo zakreslovaly mapu neznámého území. Zdá se, že mouchy „krouží“ právě pod pod lustrem a možná nás napadne, že jsou tím lustrem přitahovány. Lustr tam visí, moucha pod ním létá – jak jednoduché. Zde začíná naše pouť do světa korelace bez kauzality – jevu, který neklame jen laiky, a který mají v oblibě někteří politici.

Proč mouchy létají tam, kam věšíme lustr

Etologové, biologové a specialisté na biofyziku pohybu hmyzu už roky zkoumají trajektorie much v uzavřených prostorách. Ukazuje se, že mouchy vůbec „nekrouží“, nýbrž jejich let připomíná neustálé změny směru v reakci na vizuální stimuly a detekci hranic prostoru. Trhaný let je způsoben snahou rychle vyhodnocovat jak se obraz okolního prostředí mění vzhledem k jejich pohybu. Jde o přirozený způsob orientace v prostoru, kde hrozí náraz do překážky.

Let mouchy se řídí komplikovanými algoritmy, v nichž hraje roli náhlé změny světla, proudění vzduchu i odhad prostoru. Při pokusech entomologů, zejména při výzkumech pohybu hmyzu v uzavřeném prostoru (např. práce na ETH Zürich nebo z Cornell University), se ukázalo, že mouchy mají výjimečnou schopnost mapovat prostor podle „optického toku“ – tedy relativních změn obrazu způsobených vlastním pohybem. Čím jsou změny letu ostřejší, tím ostřeji a výrazněji se mění vnímaný obraz. Proto mouchy kličkují a díky tomu dovedou určit, kde se nacházejí ve vztahu ke stěnám, rohům nebo středu prostoru.

Střed místnosti je pro mouchy „klidová zóna“. Odtud mají nejvíce variant pro únik ve všech směrech. K tomu přispívá i proudění vzduchu – i bez aktivního tepelného zdroje vzniká v uzavřené místnosti slabé konvektivní proudění, které může svádět drobný hmyz právě ke středu.

Pokud se do středu místnosti zavěsí lustr, korelace je na světě. Ale kauzalita chybí. Lustr není důvod, proč je moucha tam, kde je. Jen to tak vychází – je to v náhodná shoda – korelace bez kauzality.

Pokud moucha létá „pod lustrem“, není to proto, že by lampa měla zvláštní přitažlivost. Ani proto, že by na ni mohla odpočívat. Důvod je mnohem jednodušší a prostší: většina lustrů i lamp je zavěšena uprostřed místností – a střed místnosti je zároveň i geometrický střed prostoru, tedy místo, kde má moucha největší volnost pohybu. Z jejího hlediska jde o nejméně nebezpečný prostor – nejdále od všech stěn.

Vizuální prostorová orientace much

Ale co když visí dva lustry? Anebo když vůbec žádný není? Rozdělí se mouchy mezi pravý lustr a levý lustr? Ne. Mouchy stejně létají uprostřed místnosti. Vysvětlení je jednoduché – pokud jsou dva lustry rovnoměrně rozmístěny, střední prostor mezi nimi je často opět geometrickým středem místnosti. Pokud jsou jejich umístění asymetrické, mouchy ignorují oba, a preferují opticky a prostorově vyvážený bod.

Výsledná iluze, že jsou přitahovány lampou, vzniká jen díky shodě, že lidé instinktivně věší lustr do středu místnosti – a moucha má střed ráda taky.

Studie chování octomilky (Drosophila melanogaster ) v nepravidelných arénách ukazují, že hmyz dokáže odhadnout přibližný vizuální střed prostoru pomocí zpětné vazby z pohybu (optic flow) a přizpůsobuje tomu trajektorii. Vědci jako Michael Dickinson a Floris van Breugel (Caltech, UW) se specializují na navigaci hmyzu s přinesli klíčové poznatky:

Mouchy využívají tzv. visuomotor loop – neustále si aktualizují prostorový model pomocí pohybujících se obrazců. Sledováním optického toku z okolních stěn se učí, kde je „rovnovážný“ (nejméně stimulující, ale přehledný) bod → často střed místnosti. Tento střed pak slouží jako preferované místo pro průzkumný nebo klidový let.

Korelace bez kauzality: mouchy, zmrzliny a utopenci a další příklady

Korelace znamená, že dva jevy nastávají ve stejný čas nebo v souvislosti. Kauzalita znamená, že jeden jev způsobuje druhý Ale pozor: jen proto, že se dva jevy vyskytují společně, neznamená to, že spolu mají příčinnou souvislost.

„Dvě věci se dějí zároveň, ale ne kvůli sobě navzájem.“

Tento jev se v metodologii vědy nazývá korelace bez kauzality. Znamená to, že dvě věci se sice dějí společně, ale jedna druhou nezpůsobuje. Příkladů korelace bez kauzality existuje mnoho. Zde jsou zajímavé příklady:

Počet lidí, kteří se utopí v létě a spotřeba zmrzliny

Korelace: V létě stoupá počet utopených a zároveň spotřeba zmrzliny.

Zdánlivá logika: „Zmrzlina způsobuje utopení“ – to je samozřejmě nesmysl.

Skutečná příčina: Třetí faktor – teplé počasí – způsobí oboje: lidi jdou plavat a koupí si zmrzlinu.

Závěr: Jedná se příklad korelace kvůli společnému skrytému faktoru (konfundentovi).

Zvýšení počtu kněží v městě a nárůst kriminality

Korelace: Ve větších městech je více kněží a zároveň více zločinu.

Zdánlivá logika: Závěr? Snad že kněží podporují zločin? Ne.

Skutečná příčina: Třetí faktor – velikost města – způsobuje obě změny. Obě hodnoty rostou s velikostí populace.

Závěr: Čím větší město, tím víc obyvatel – a tím pádem i víc zločinů i kněží.

Počet filmů, ve kterých se objeví Nicolas Cage a počet smrtí utonutím v bazénu

Ano, tohle je skutečný příklad z webu Spurious Correlations, kde je graf ukazující silnou korelaci mezi počtem filmů s Nicolasem Cagem v daném roce a počtem lidí, kteří se utopili v bazénu v USA

Zdánlivá logika: Závěr je jasný – filmy s Cagem lidi tolik deprimují, že skáčou do bazénů? :)

Skutečná příčina: Čistě náhodná korelace, současný výskyt dvou naprosto nesouvisejících datových řad.

Vstup do EU a zaručený automatický ekonomický růst

Korelace: Po vstupu některých zemí do EU (např. ČR, Polsko, Slovensko) došlo k rychlému ekonomickému růstu.

Zdánlivá logika: „Za růst může členství v EU.“

Realita: Růst měl víc příčin: konvergenční vlna po transformaci, investice zvenku, levná pracovní síla, strukturální změny. Vstup do EU byl jedním z faktorů, ale ne jedinou příčinou. Některé státy (např. Rumunsko, Bulharsko) rostly méně přestože vstoupily později, jiné (Norsko, Švýcarsko) rostou i bez členství.

Závěr: Korelace ano, přímá kauzalita neprokázána bez hlubší analýzy.

Nárůst migrace a nárůst kriminality

Korelace: (veřejně i politicky zneužívaná): V některých obdobích po příchodu migrantů došlo lokálně k nárůstu určitých trestných činů.

Zdánlivá logika: „Migranti zvyšují kriminalitu.“ – Chybný závěr

Realita: Kriminalita často roste v místech sociálního vyloučení, bez ohledu na původ obyvatel. V mnoha státech (např. Kanada, Německo, i Švédsko) klesly celková čísla kriminality i při nárůstu migrace.

Třetí faktory: nezaměstnanost, hustota obyvatel, věk populace, sociální vyloučení, ghetta.

Závěr: Korelace bez jasné příčinné souvislosti, ale často politicky účelově zneužívána.

Snížení daní a zvýšení příjmů státního rozpočtu (tzv. Lafferova křivka )

Korelace (např. USA, 2000): Po snížení daní v některých obdobích došlo k růstu příjmů státního rozpočtu.

Zdánlivá logika: „Když snížíme daně, stát vydělá víc.“

Realita: Příjmy rostly převážně díky ekonomickému růstu, ne kvůli snížení daní. V jiných případech snížení daní příjmy snížilo (např. Kansas, 2012 – 2017).

Třetí faktory: Kauzalita závisí na dalších faktorech (úroveň zdanění, ekonomický cyklus, spotřeba, nálada a očekávání obyvatel).

Závěr: Případ přehnané víry ve zjednodušenou korelaci, často zneužívané k prosazení daňových změn.

Více policistů rovná se méně kriminality

Korelace: V některých městech (např. New York v 90. letech) přibylo policistů a zároveň klesla kriminalita.

Zdánlivá logika: „Policie snížila kriminalitu.“ – chybný závěr

Realita: Kriminalita ve stejném období klesla i ve městech, kde počet policistů nerostl.

Třetí faktory: Ekonomická situace, demografické změny, změny v drogovém trhu.

Závěr: V některých případech zvýšení policejní přítomnosti nemělo žádný efekt. Typický příklad časové korelace, ale bez univerzální kauzality.

EET jako mouchy pod lustrem

A pak je tu elektronická evidence tržeb. Slibovala miliardy navíc do rozpočtu, férovost, narovnání podnikatelského prostředí. Ale co skutečně přinesla?

Ekonomové, např. z Národní rozpočtové rady, ČNB nebo think-tanků jako IDEA CERGE, dlouhodobě upozorňovali, že přímá kauzální vazba mezi EET a zvýšeným výběrem DPH je velmi slabá. Byly tu souběžné faktory: ekonomika rostla, zvýšila se ochota utrácet, ceny šly nahoru.

Korelace: Po zavedení EET v roce 2016 (1. fáze) a 2017 (2. fáze) výběr DPH mírně vzrostl.

Zdánlivá logika: Vláda (Babiš/ANO)interpretuje jako přímý důkaz, že „EET funguje“.

Realita: Ve stejném období rostla ekonomika o 4–5 % ročně, rostly mzdy i spotřeba a tedy výběr daní by rostl i bez EET.

Třetí faktory: ekonomická situace, ochota utrácet, vývoj v okolních zemích, příznivé okolnosti

Závěr: Přímá kauzální vazba mezi EET a zvýšeným výběrem DPH je slabá a neprůkazná.

Přesto politici tvrdili, že právě EET je klíčovým nástrojem. Mimochodem, většina států EU (včetně Německa, Rakouska) nikdy nic podobného nezavedla. A přesto vybírají DPH efektivněji než Česko.

EET ale není jen otázka dat a omylu korelace. Je to i otázka moci: Kontrola každého podnikatele, schopnost okamžité sankce, Přehled o tom, kde a kdy tečou peníze, znalost koho zakleknout…

Politik, který zavádí takový nástroj, nechce zlepšit spravedlnost – chce kontrolovat. Stejně jako mafie si vytváří katalog poplatníků, z něhož se později dá čerpat. Ne na výběr daní, ale na výběr loajality.

Italská mafie často uplatňuje tzv. „pizzo“ – pravidelnou daň nebo výpalné za „ochranu“. To je často vázáno na obrat nebo viditelnost podniku. Aby bylo možné určit stanovit výši poplatku (výpalného / daň z práva na život) , mafiáni často monitorují tok zákazníků, zboží a příjmů. V některých případech využívají i informace získané přes spřízněné úředníky nebo účetní.

Tím vzniká nepříjemná paralela: systém, který sleduje každou transakci, může poskytnout návod, kolik kdo vydělává – což v rukou zkorumpované moci může připomínat výběr výpalného, i když technicky jde o daň. A to podvrací důvěru v jinak fungující stát.

Závěr: Mouchy, data a zdravý rozum

Stejně jako u much pod lustrem je třeba být opatrný i v politice. Korelace není kauzalita. I když dvě věci vypadají, že spolu souvisejí, nemusí se tak dít z přímého důvodu. Ani vyšší výběr DPH nemusí být a nejspíš nikdy nebyl důsledkem EET. Oba jevy – chování mouchy i ekonomický ukazatel – se sice potkaly ve stejném prostoru a čase, ale skutečné příčiny jsou jinde.

U mouchy jde o orientaci v prostoru, u daní o ekonomické cykly, legislativní kontext a chování spotřebitelů. Když si tohle uvědomíme, můžeme být vůči podobným tvrzením politiků imunní a kritičtí.

Není každý střed středem, a není každá souvislost důkazem. A už vůbec ne tehdy, když stát sleduje občany jako by byli sprostí podezřelí. Nejsme mouchy, které lítají podle světla. Ani poddaní, kteří musí hlásit každou korunu.