Jak vám Greenpeace zachránila zdraví, domovy a planetu a proč to musela dělat tak, jak to dělala

Obsah
- 1 1. Zastavení atmosférických jaderných testů
- 2 2. Ochrana velryb a konec komerčního velrybářství
- 3 3. Zákaz toxických chemikálií (DDT, PCB, CFC)
- 4 4. Zviditelnění klimatické krize v době, kdy ještě nebyla politickým tématem
- 5 5. Ochrana deštných pralesů a biodiverzity
- 6 Proč někdy provokace místo tiskové konference
- 7 Odkazy
Greenpeace si veřejnost často spojuje s výraznými obrazy: malé čluny před velrybářskými loděmi, aktivisty na plošinách, transparenty na komínech elektráren. Tyto obrazy však nejsou cílem samy o sobě. Jsou jen viditelnou stopou dlouhodobé, systematické a často technicky velmi přesné práce, která měla jediný smysl: upozornit na rizika, jež se dotýkají zdraví lidí, stability společnosti a fungování přírodních systémů, na nichž závisíme.
Smyslem tohoto textu není obhajovat styl nebo všechny jednotlivé kroky Greenpeace. Jeho cílem je připomenout výsledky. Co se skutečně změnilo díky tlaku, který tato organizace po desetiletí vyvíjela. Co by dnes vypadalo jinak, kdyby některá témata zůstala uzavřena v odborných zprávách, bez veřejné pozornosti a bez politické odezvy.
Odpověď je nepříjemně konkrétní. Vzduch by byl znečištěnější. Voda by častěji obsahovala látky, jejichž škodlivost dnes považujeme za samozřejmou. Některé choroby by byly rozšířenější. Některé ekosystémy by zmizely dříve, než bychom si vůbec všimli jejich významu. A klimatická změna by byla o celé roky méně pochopená, méně řešená a mnohem snadněji odsouvaná stranou.
Tento text proto není oslavou aktivismu ani obhajobou jedné organizace. Je připomínkou toho, že vytrvalý občanský tlak může mít velmi praktické, měřitelné a každodenní pozitivní dopady – i pro ty, kteří se s jeho formami nikdy plně neztotožnili. V následujících několika bodech si připomeňme konkrétní oblasti, v nichž se tento tlak proměnil v hmatatelné výsledky: v lepší ochranu zdraví, stabilnější ekosystémy, odpovědnější průmysl a pomalejší, zvládnutelnější změny prostředí, ve kterém žijeme.
1. Zastavení atmosférických jaderných testů
V padesátých a šedesátých letech byly atmosférické jaderné testy považovány za legitimní součást vojenského vývoje. Probíhaly na Aljašce, v Pacifiku a na francouzských atolech Mururoa a Fangataufa. Formálně šlo o odlehlé lokality, prakticky však o experimenty s celoplanetárním dopadem.
Radioaktivní produkty výbuchů se šířily atmosférou, ukládaly se do půdy a oceánů a vstupovaly do potravních řetězců. Měřitelné stopy testů byly zaznamenány tisíce kilometrů od míst odpalu. Zdravotní rizika se netýkala jen vojáků nebo techniků, ale běžné populace včetně dětí narozených dlouho po samotných testech.
Greenpeace do tohoto prostředí vstoupila s přímými akcemi, které zpochybnily dosud neproblematizovaný předpoklad: že stát má právo provádět technologické experimenty s globálními důsledky bez souhlasu těch, kteří ponesou jejich následky. Protesty proti americkým a zejména francouzským testům nebyly jen pokusem o jejich fyzické zastavení, ale snahou o jejich politickou delegitimizaci.
V době, kdy tyto protesty probíhaly, byl svět rozdělen bipolárním uspořádáním studené války. Jakýkoli zásah do vojenských programů byl snadno interpretovatelný jako oslabení vlastní bezpečnosti nebo nepřímá podpora soupeře. Protesty proti jaderným testům proto nebyly vnímány jen jako environmentální aktivismus, ale často jako politicky problematické či dokonce podvratné jednání.
Právě v tomto kontextu je však podstatné, že jejich smyslem nebylo zpochybňování obranyschopnosti států, nýbrž poukázání na fakt, že jaderné testy představují zásah do ekosystému s globálním dosahem, který se netýká rovnováhy sil mezi velmocemi, ale základních podmínek života. Protesty tak posouvaly debatu z roviny geopolitické rivality do roviny společné odpovědnosti za prostředí, které žádné blokové rozdělení neuznává.
Tato strategie fungovala. Atmosférické testy se postupně staly mezinárodní zátěží, nikoli symbolem technologického pokroku. Rostoucí veřejný tlak, ke kterému Greenpeace významně přispěla, urychlil omezení a následný zákaz těchto zkoušek. Šlo o rozhodnutí motivované nejen bezpečností, ale i uznáním dlouhodobých zdravotních a ekologických rizik.
Výsledkem bylo výrazné snížení radioaktivního spadu v biosféře. Expozice obyvatelstva se přestala kumulativně zvyšovat a celé ekosystémy dostaly prostor k postupné stabilizaci. Z dnešního pohledu jde o zásah, jehož přínos nelze snadno kvantifikovat, protože se týká především škod, které se už nestaly.
Neméně důležitý byl normativní dopad. Vznikl precedens, že některé technologie představují nepřijatelné riziko bez ohledu na vojenské či politické zájmy. Atmosféra přestala být považována za testovací prostor. Tento posun ovlivnil pozdější debaty o jaderných zbraních, chemických látkách i globálních environmentálních hrozbách.
V tomto smyslu nepřispělo zastavení atmosférických testů jen ke zlepšení zdravotních podmínek své doby, ale k vytvoření rámce, v němž se o technologickém riziku rozhoduje s ohledem na důsledky, nikoli pouze na schopnosti.
2. Ochrana velryb a konec komerčního velrybářství
Kampaň za ochranu velryb patří k nejčitelnějším a zároveň nejlépe doloženým úspěchům Greenpeace. V 70. a 80. letech se komerční velrybářství stále opíralo o argument „tradičního hospodářství“, přestože vědecká data už tehdy jasně ukazovala prudký pokles populací. Greenpeace vstoupila do tohoto prostoru jinak než odborné komise a diplomatická jednání. Ne argumentem navíc, ale obrazem, který nešlo ignorovat: malé čluny mezi harpunami a těly zvířat. Přímé konfrontace s velrybářskými flotilami nebyly cílem samy o sobě. Sloužily jako důkazní materiál, který přenesl abstraktní čísla o úbytku druhů do veřejného vědomí.
Tlak vyvolaný těmito akcemi, spolu s vědeckými podklady a prací dalších aktérů, významně přispěl k rozhodnutí Mezinárodní velrybářské komise (IWC) zavést v roce 1986 moratorium na komerční lov velryb. Nešlo o okamžité vítězství ani o definitivní konec problému. Některé státy se pokoušely pravidla obcházet, jiné se odvolávaly na „vědecký lov“. Právě zde se ukázala další role Greenpeace: systematická dokumentace nelegálních praktik a jejich zveřejňování. Bez tohoto tlaku by moratorium zůstalo jen formálním závazkem bez reálného dopadu.
Přínos pro lidstvo je v tomto případě vícevrstvý. Na nejzákladnější úrovni šlo o záchranu několika druhů před vyhubením. Velryby však nejsou jen ikonická zvířata. Jsou klíčovým prvkem oceánských ekosystémů, ovlivňují potravní řetězce i koloběh živin. Jejich návrat do oceánů přispěl ke stabilizaci mořských systémů, z nichž nepřímo závisí i lidská civilizace. A konečně, tam kde dříve dominoval destruktivní lov, se postupně rozvinul ekoturismus. Pozorování velryb se stalo zdrojem dlouhodobých příjmů, které nepodkopávají vlastní základ. Tento posun ukazuje, že ochrana přírody nemusí být v rozporu s ekonomikou, pokud je chápána v delším časovém horizontu.
3. Zákaz toxických chemikálií (DDT, PCB, CFC)
Kampaně proti toxickým chemikáliím patří k nejméně „viditelným“, ale dlouhodobě nejzásadnějším zásahům Greenpeace do moderní civilizace. Nešlo o jeden konkrétní obraz nebo symbolický moment, ale o systematické narušení představy, že chemický pokrok je vždy přínosný a v zásadě zvládnutelný technickými opatřeními. DDT, PCB i CFC spojovalo jedno: byly legální, masově používané a podporované průmyslem i státními institucemi. Rizika byla známá, ale považovaná za přijatelné vedlejší efekty.
Největším úskalím těchto kampaní nebyl nedostatek dat, ale naopak jejich přebytek a složitost. Škody se neprojevovaly okamžitě. Bioakumulace DDT v potravních řetězcích, karcinogenní účinky PCB nebo postupné ztenčování ozonové vrstvy byly procesy rozložené v čase a prostoru. To výrazně ztěžovalo veřejné pochopení problému i politickou reakci. Průmysl tuto časovou prodlevu využíval k relativizaci rizik, zpochybňování studií a oddalování regulací. Argumentace byla technická, zdánlivě racionální a pro laiky těžko uchopitelná.
Další zásadní překážkou byla ekonomická závislost. Tyto látky nebyly okrajovým produktem, ale základní součástí zemědělství, elektrotechniky, chladicí techniky i spotřebního průmyslu. Zákaz znamenal nutnost hledat náhrady, investovat do vývoje a změnit výrobní procesy. Greenpeace tak čelila obviněním, že ohrožuje potravinovou bezpečnost, pracovní místa nebo technologický rozvoj. Zejména u DDT se dlouho udržoval argument, že jeho zákaz povede k nárůstu malárie, přestože realita byla podstatně složitější a závislá na způsobu použití, nikoli na plošném rozptylu.
Úspěch těchto kampaní spočíval v kombinaci tlaku zdola a spolupráce s vědeckou komunitou. Nejviditelnějším výsledkem byl Montrealský protokol, který vedl k postupnému zákazu CFC a dnes je považován za jeden z nejúspěšnějších mezinárodních environmentálních dohod. Obnova ozonové vrstvy není okamžitá, ale měřitelná. Spolu s ní klesá riziko rakoviny kůže, poškození DNA i narušení ekosystémů citlivých na UV záření. U DDT a PCB došlo k ochraně potravních řetězců a reprodukčního zdraví lidí i zvířat.
Tento přínos má jeden důležitý rozměr navíc. Ukázal, že některé látky nelze „bezpečně řídit“, lze je pouze bezpečně zakázat. A že preventivní princip není ideologická brzda pokroku, ale racionální reakce na nevratná rizika. Právě toto bylo možná nejtěžší sdělení těchto kampaní — a zároveň jejich nejtrvalejší odkaz.
4. Zviditelnění klimatické krize v době, kdy ještě nebyla politickým tématem
Ještě dlouho předtím, než se klimatická změna stala součástí vládních programů a mezinárodních summitů, pracovala Greenpeace s poznatky, které tehdy kolovaly převážně v akademickém prostředí. Už v 80. letech upozorňovala na souvislost mezi spalováním fosilních paliv, koncentrací skleníkových plynů a dlouhodobou destabilizací klimatu. Nešlo o konkurenční vědu ani o snahu „předběhnout státy“, ale o přenesení existujících poznatků z odborných kruhů do veřejné debaty v okamžiku, kdy politická reprezentace ještě neměla motivaci se tématem zabývat.
Zásadní význam mělo také systematické odhalování dezinformačních strategií části ropného a uhelného průmyslu. Dokumenty, které se postupně dostaly na veřejnost, ukázaly, že některé korporace měly o klimatických rizicích vlastní detailní analýzy, a přesto investovaly do jejich zpochybňování. Greenpeace zde nehrála roli arbitra pravdy, ale katalyzátoru transparentnosti. Upozorňovala na rozpor mezi interním věděním a veřejnou komunikací, čímž přispěla k erozi důvěry v tvrzení, že „věda si ještě není jistá“.
Tento dlouhodobý tlak pomohl vytvořit prostředí, v němž mohly vzniknout mezinárodní rámce, jako je Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) nebo později Pařížská dohoda. Samotné dohody samozřejmě klimatickou krizi nevyřešily, ale proměnily ji v politické a ekonomické téma. Klimatická změna přestala být abstraktní hrozbou budoucnosti a začala ovlivňovat investiční rozhodování, energetickou politiku i korporátní strategie. Bez této změny rámce by se rozvoj obnovitelných zdrojů a tlak na odpovědnost firem odehrávaly výrazně pomaleji.
Samostatnou otázkou je, proč část veřejnosti klimatickou změnu popírá, i když z takového popření nemá žádný přímý prospěch. Důvody nejsou primárně racionální, ale psychologické a kulturní. Klimatická změna narušuje základní představu o stabilním světě, ve kterém osobní rozhodnutí nemají globální důsledky. Přijetí problému znamená připustit nutnost změny chování, ekonomických modelů i očekávání do budoucna. Popření je proto pro mnohé jednodušší reakcí než adaptace. K tomu se přidává dlouhodobý vliv dezinformačních narativů, které poskytují srozumitelná vysvětlení a falešný pocit kontroly. V tomto kontextu není popírání výrazem informovaného nesouhlasu, ale spíše obranným mechanismem vůči příliš složité, nepohodlné a nebo těžko předvídatelné realitě.
5. Ochrana deštných pralesů a biodiverzity
Ochrana deštných pralesů patří k oblastem, kde se práce Greenpeace nejzřetelněji dotýká každodenního života lidí, i když si to většina z nich neuvědomuje. Kampaně proti nelegální a destruktivní těžbě v Amazonii, jihovýchodní Asii nebo povodí Konga nebyly vedeny jen ve vzdálených džunglích. Směřovaly především k místům, kde vzniká poptávka: k mezinárodním dodavatelským řetězcům dřeva, papíru, palmového oleje či sóji. Greenpeace systematicky ukazovala, jak produkty v regálech evropských a severoamerických obchodů souvisejí s odlesňováním tisíce kilometrů daleko.
Zásadním posunem bylo zaměření na korporátní odpovědnost. Místo obecného apelu na „ochranu přírody“ vznikl tlak na konkrétní firmy, aby změnily své nákupní standardy, sledovatelnost surovin a vztahy s dodavateli. V řadě případů to vedlo k závazkům nulového odlesňování a ke změnám v celých odvětvích. Ne proto, že by firmy náhle objevily ekologické ideály, ale proto, že reputační a právní rizika začala převyšovat krátkodobý zisk.
Přínos pro lidstvo je v této oblasti velmi konkrétní. Deštné pralesy fungují jako přirozené regulátory klimatu: pohlcují značnou část oxidu uhličitého, který vzniká lidskou činností, a ukládají ho v biomase a půdě. Tento proces lze srozumitelně popsat jako „přírodní brzdu oteplování“. Když prales zmizí, tato brzda přestane fungovat a navíc se do atmosféry uvolní uhlík, který byl desítky až stovky let vázán v rostlinách. Ochrana pralesů tak není abstraktní ekologická hodnota, ale jedna z nejúčinnějších forem omezení klimatických rizik, která dopadají na všechny.
Neméně důležitá je role pralesů v koloběhu vody. Zdravé lesní ekosystémy stabilizují srážky, ovlivňují regionální klima a chrání zdroje pitné vody pro stovky milionů lidí. Odlesnění naopak zvyšuje riziko sucha i ničivých povodní, což se promítá do cen potravin, migrace i politické nestability. To nejsou vzdálené problémy „někde v tropech“, ale faktory, které se nepřímo dotýkají i obyvatel Evropy.
Zachování biodiverzity má navíc dlouhodobý význam pro medicínu a zemědělství. Velká část léčivých látek pochází z přírodních sloučenin, které byly objeveny právě v tropických ekosystémech. Genetická rozmanitost rostlin a živočichů je zároveň pojistkou proti budoucím chorobám plodin a změnám klimatu. Čím užší je genetická základna, tím zranitelnější je celý potravinový systém. Ochrana pralesů je proto investicí do zdravotní a potravinové bezpečnosti, ze které těží každý člověk, i když nikdy nevkročí do Amazonie.
Proč někdy provokace místo tiskové konference
Častá otázka zní: proč Greenpeace volí konfrontační akce? Proč prostě nevystoupí v televizi, nepředloží data a nevysvětlí problém věcně a klidně? Tato představa vychází z omylu, že veřejná debata je otevřený prostor, kde mají argumenty automaticky stejnou váhu. Ve skutečnosti je přístup k médiím omezený a strukturovaný. Televize pracuje s krátkými formáty, jednoduchými sděleními a tématy, která se dají rychle vyprávět. Vědecké studie o toxických látkách, klimatických modelech nebo kolapsu ekosystémů se do tohoto formátu vejdou jen obtížně.
Ekologické problémy mají jednu společnou vlastnost. Jsou dlouhodobé, složité a nepříjemné. Nevyhrávají sledovanost a nehodí se mezi reklamy.
Zprostředkovat výsledky výzkumu širokému publiku znamená převést komplexní, často nejistotami zatížená data do několika srozumitelných vět, aniž by se zkreslil jejich význam. To je samo o sobě náročné. Ještě obtížnější je prosadit takové téma v prostředí, kde soutěží o pozornost s okamžitými krizemi, celebritami a zábavou. Ekologické problémy mají nepříjemnou vlastnost: vyvíjejí se pomalu, jejich dopady jsou rozptýlené v čase a prostoru a neexistuje jediný okamžik, kdy by bylo možné říct „tady se to zlomilo“. Pro média je proto těžké je uchopit bez silného příběhu.
Další překážkou je aktivní odpor těch, kteří mají na pokračování škodlivých praktik ekonomický zájem. Znečišťovatelé, energetické firmy nebo výrobci chemikálií disponují prostředky na profesionální komunikaci, právníky i lobbisty. Dokážou zpochybňovat studie, zdůrazňovat nejistoty a posouvat debatu směrem, který oddaluje rozhodnutí. V takovém prostředí nestačí „mít pravdu“. Je třeba, aby se o problému vůbec začalo mluvit.
Akce Greenpeace proto nebyly náhradou odborné práce, ale jejím zesilovačem. Sloužily jako komunikační zkratka, která přiměla média i veřejnost věnovat pozornost tématům, jež by jinak zůstala v odborných zprávách a archivech. Konfrontační akce nebyly samoúčelné. Byly komunikační zkratkou, jak dostat téma z odborných zpráv do veřejného prostoru. Teprve když vznikl konflikt, mohlo vzniknout i řešení. A jakmile viditelný konflikt přitáhl pozornost médií, vznikl i prostor pro vysvětlení souvislostí, pro vstup vědců do debaty a pro politická rozhodnutí. Bez tohoto prvního impulsu by mnoho problémů zůstalo příliš abstraktních na to, aby se staly předmětem skutečného řešení.
Z tohoto vyplývá jednoduchý závěr: Greenpeace dokázala dlouhodobě uspět právě díky umírněné radikálnosti – její akce byly dostatečně výrazné, aby přitáhly pozornost, ale zároveň nepřekračovaly hranice společenské přijatelnosti. Naproti tomu některé novější skupiny často přehánějí dramatický dopad, čímž snižují vlastní efektivitu. Skutečný úspěch v environmentálním aktivismu proto nespočívá ve stupni provokace, ale ve schopnosti strategicky vyvážit viditelnost problému a jeho přijetí veřejností.
Greenpeace lze hodnotit jako jednu z nejúspěšnějších environmentálních organizací moderní doby, především díky konkrétním výsledkům, jejich dopadům na každodenní život lidí a dlouhodobé udržitelnosti opatření. Překonání její kombinace viditelnosti, odbornosti a strategického tlaku zatím žádnou organizací nebylo zcela dosaženo.
Odkazy
How Greenpeace changed the world – přehled akcí od založení organizace
WHO – Chemical safety and persistent pollutants
UNEP – Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
International Whaling Commission – Conservation
Nature – Recovery of whale populations after commercial whaling
Exxon knew about climate change decades ago
Inside Climate News – Exxon: The Road Not Taken
OECD – Decoupling environmental impacts from economic growth