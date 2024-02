Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody strategie Just in Time?

Výroba přesně na čas (JIT) je strategie, při níž výrobce vyrábí každou položku podle objednávky, místo aby držel na skladě velké množství přebytečných výrobků. Hlavní výhodou této strategie je, že umožňuje podnikům zajistit, aby pro každou vyrobenou položku byl vždy odběratel, a udržovat tak nízké zásoby. Pokud nejsou zákazníci, kteří by si chtěli položku koupit, výroba se zastaví.

Just-in-time (JIT) je výrobní strategie, při níž podnik vyrábí položku až poté, co si ji odběratel objedná. Udržuje nízké zásoby a to umožňuje utrácet méně za díly a pracovní sílu a omezit riziko ztráty hodnoty zboží, které by mohlo být příliš dlouho skladováno.

V roce 1973 Japonsko čelilo „ropnému šoku“, hospodářské a politické krizi, která vznikla v důsledku omezení vývozu během války na Blízkém východě. Tato krize spolu s tím, že Toyota sdílela svůj „Toyota Production System“ – včetně metody JIT – způsobila, že si organizace začaly všímat odolnosti automobilky.

JIT se vyvinula ze zkušenosti z válečných a poválečných let, kdy bylo hlavním cílem dostat průmysl na západní metodiku. Hlavní výzvy, kterým tehdy japonská výroba čelila byly: nedostatek finančních zdrojů, nedostatek pozemků, nedostatek přírodních zdrojů a přebytek zbytečné práce.

Poválečný vývoj JIT (just-in-time), jejímž průkopníkem byla Toyota (Taiichi Ohno) trval 30 let a zavedení této metody pomohlo automobilce v reakci na tyto výzvy optimalizovat své procesy a zeštíhlit provoz.

Podobné koncepty však představil již Henry Ford ve své knize Můj život a dílo z roku 1923:

Při nákupu materiálů jsme zjistili, že se nevyplatí nakupovat pro jiné než okamžité potřeby. Nakupujeme pouze tolik, aby se vešlo do plánu výroby, s ohledem na stav dopravy v daném okamžiku. Kdyby byla doprava dokonalá a byl zajištěn rovnoměrný tok materiálu, nebylo by nutné mít vůbec žádné zásoby. Vagony se surovinami by dorazily podle plánu a v plánovaném pořadí a množství a suroviny z vagonů by šly do výroby. Tím by se ušetřilo mnoho peněz, protože by se dosáhlo velmi rychlého obratu, a tím by se snížilo množství peněz vázaných v materiálu.

