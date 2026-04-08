Japonsko a Velká Británie společně podporují rozvoj větrné energie na moři

Obsah
4. dubna 2026 Japonské a britské společnosti uzavírají strategická partnerství a zajišťují si zakázky v řádu milionů, aby urychlily vývoj plovoucích pobřežních větrných parků a dosáhly svých cílů v oblasti dekarbonizace.
Japonští průmysloví giganti a britské inženýrské umění spojují síly, aby dosáhli globálních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Nová partnerství a zakázky v řádu milionů mají překonat technické překážky spojené s plovoucími větrnými parky a posílit dodavatelské řetězce. Pro obě země je tato aliance klíčovým krokem k dosažení jejich ambiciózních cílů v oblasti dekarbonizace do roku 2030.
Plovoucí větrné elektrárny: spojení vědy a průmyslu
Milník v mezinárodní námořní spolupráci: japonský gigant v oblasti stavby lodí Japan Marine United (JMU) a britská University of Strathclyde uzavřely strategické partnerství. Cíl je jasný: urychlit a standardizovat vývoj plovoucích pobřežních větrných turbín (FOWT).
Zatímco větrné elektrárny pevně ukotvené na mořském dně jsou již komerčně zavedené, plovoucí technologie stále představuje velkou logistickou a ekonomickou výzvu. Cílem spolupráce je zdokonalit plovoucí technologii „JadeWind“ společnosti JMU a připravit ji pro široké nasazení v rámci budoucích státních výběrových řízení. Zkušenosti Velké Británie jako průkopníka v oblasti plovoucích větrných parků by měly zajistit spolehlivější a nákladově efektivnější konstrukci turbín.
Britský specialista získal zakázku v hodnotě milionů
Propojení dodavatelských řetězců přináší konkrétní výsledky. Britská společnost Tekmar Group získala na začátku dubna dvě zakázky v hodnotě přibližně 2,3 milionu eur na projekt větrné elektrárny na moři v Japonsku. Dodává se systém ochrany kabelů nejnovější generace – nezbytný pro dlouhou životnost podmořských elektrických kabelů.
Tato zakázka potvrzuje tento trend: japonský trh s pobřežními větrnými elektrárnami, který v současné době disponuje provozním výkonem přibližně 253 MW, se rychle rozšiřuje. Japonští developeři se při nových projektech stále častěji spoléhají na zavedené evropské dodavatele, aby minimalizovali technická rizika. Pro společnost Tekmar je to potvrzením kvality jejích integrovaných inženýrských služeb.
Japonští investoři sázejí na Severní moře
Spolupráce přesahuje rámec transferu technologií. Japonské energetické koncerny výrazně posilují své působení na britském trhu. Společný podnik JERA Nex bp – partnerství japonského provozovatele elektráren JERA s energetickým koncernem bp – odkoupil na začátku roku 2026 od německé společnosti EnBW většinu větrného parku „Mona“ v Irském moři. Projekt má potenciál až 1,5 GW.
Souběžně s tím rozšiřuje své britské portfolio japonský konglomerát Sumitomo Corporation. Na konci roku 2025 získala společnost konečné povolení pro větrnou farmu „Five Estuaries“ s výkonem až 1 080 MW. Sumitomo se zavázalo do roku 2035 investovat do čisté energie a infrastruktury ve Velké Británii celkem přibližně 8,8 miliardy eur.
Strategická aliance s globálním dosahem
Za tímto dynamickým vývojem stojí formální dohoda o spolupráci obou vlád z roku 2025. Jejím cílem je odstranit obchodní překážky a využít technologické synergie. Partnerství má nasměrovat globální investice do odvětví pobřežního průmyslu, která jsou pro energetickou transformaci klíčová.
Odvětvové asociace obou zemí již pracují na harmonizaci technologických standardů a diverzifikaci dodavatelských řetězců. To by mělo snížit náklady na projekty plovoucích větrných elektráren po celém světě. Pro Japonsko, které chce do roku 2030 dosáhnout výkonu 10 GW v oblasti mořských větrných elektráren, je britské know-how v oblasti projektového řízení a podvodní techniky nepostradatelné. Velká Británie zase potřebuje japonský kapitál, aby dosáhla svého vlastního cíle 60 GW do roku 2030.
Pohled do budoucnosti: O tempu rozhodují výběrová řízení
Nadcházející měsíce budou ve znamení realizace již zadávaných projektů. V Japonsku se po třetím kole výběrových řízení chystají velké stavební projekty, jako je „Aomori South“ (615 MW), v nichž by měli hrát důležitou roli britští dodavatelé.
Ve Velké Británii bude sedmé kolo výběrového řízení (AR7), které se očekává na konci roku 2025/začátku roku 2026, určující pro příští generaci projektů. Plánovaný „Clean Industry Bonus“ má odměňovat investice do udržitelných dodavatelských řetězců, stejně jako nedávné dohody s JMU a Tekmar. Synergie japonské průmyslové síly a britských průkopnických zkušeností by se tak mohla stát vzorem pro mezinárodní energetickou transformaci.