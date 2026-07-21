Jedna dovednost nenápadně odlišuje ty, kteří se rozvíjejí

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Všichni se dnes učí o umělé inteligenci. Absolvují kurzy, kupují předplatné, učí se, jak zadávat pokyny, a testují různé nástroje. Zprávy na sociálních sítí se hemží příspěvky : „Pomocí GPT jsem to zvládnul za pět minut.“ Umělá inteligence je realita a má význam. Ti, kdo postupují nejrychleji, nejsou ti, kteří mají nejvíce nástrojů umělé inteligence. Jsou to ti, kteří se opravdu zdokonalili v něčem, co zní až trapně jednoduše.
Hodně lidí si myslí, že nejdůležitější je technická otázka – Znalosti databází, SQL, Excel – naučit se s nástroji pracovat, sehnat práci, dělat svou práci. Technicky vzato je to pravda. Potřebujete umět ovládat nástroje. Bez toho vás nikdo nezaměstná.
Ukazuje se, že analytici, kteří byli povyšováni, vybíráni pro větší projekty a kterým se na schůzkách naslouchalo – to nebyli vždy ti technicky nejzkušenější lidé v místnosti. Měli něco jiného. To, co by každý nejraději přeskočil.
Pokládat správné otázky
Naučili se pokládat správné otázky. Mohli vejít do místnosti, kde se někdo ptal: „Proč v minulém čtvrtletí klesly tržby?“, a okamžitě pochopili, že skutečná otázka je jiná. Mohla být „Udělali jsme chybu?“ , nebo „Jde o problém trhu? A mohli jsme to ovlivnit?“ Obě otázky mají zcela odlišné odpovědi, vyžadují zcela odlišné analýzy a vedou ke zcela odlišným odpovědím a doporučením.
Tato schopnost – vycítit, co daná osoba ve skutečnosti potřebuje vědět, a to i za tím, na co se ptá – není součástí žádného studijního plánu. Neobjevuje se ani v popisu pracovní pozice. A téměř nikdo nemluví o tom, proč umělá inteligence tento problém ještě více urychluje, a ne naopak.
Jak vlastně vypadá „položení správné otázky“?
Graf si dnes může vygenerovat kdokoli. Shrnutí si může vygenerovat kdokoli. Těžší část – ta, která stále vyžaduje člověka s reálným kontextem – spočívá v tom, zjistit, zda daný graf odpovídá na správnou otázku, zda v tom shrnutí nechybí něco důležitého a zda má dané doporučení smysl pro konkrétní situaci právě v konkrétním okamžiku.
To není technická dovednost. Je to schopnost správného úsudku. A ta se v průběhu času prohlubuje způsobem, jakým se dovednost v zacházení s nástroji nikdy plně nerozvíjí. Například se někdo zeptá: „Mohl byste mi poskytnout údaje o retenci zákazníků za tento čtvrtletí?“ Většina analytiků vyhodnotí čísla, vytvoří přehledný graf a pošle ho dál.
Analytik, který se předtím, než se pustí do práce s daty, zeptá: „O čem se snažíte rozhodnout?“, dělá něco, co žádný nástroj nedokáže nahradit.
Skutečný důvod, proč to většina lidí nedělá
Když někdo zašle žádost o údaje nebo jejich vyhodnocení, obvyklá profesionální reakce je aktivně se pustit rovnou do práce. Zastavit se a zeptat se na upřesňující otázku působí, jako by to celý proces zpomalovalo. Reagovat rychle je instinkt, ptát se na upřesňující údaje může působit jako zdržování. Ale skutečnost bývá jiná. Dvě hodiny analýzy nesprávným směrem jsou dražší než dvě minuty strávené položením lepší otázky hned na začátku.
Nejrychleji se rozvíjející analytici jsou ti, kteří bez problémů řeknou: „Než to spustím, můžu se zeptat, na co se vlastně snažíte přijít?“ Zeptá se na to samozřejmě jen jednou a pak se pustí do tvorby něčeho, co skutečně přinese změnu.
V tom spočívá umění ptát se. Není to nic okázalého. Nevyžaduje to žádný nový nástroj ani hromadu předplacených cloudových aplikací.
Všichni se učí o umělé inteligenci. To je správný krok. Lidé, kteří i za pět let budou nenahraditelní, se neučí používat jen nástroje. Učí se myslet. A přemýšlení začíná tím, že klademe lepší otázky. Je s tím spojený jeden skutečný příběh….
Jedna matka kladla svému synovi každý den stejnou otázku a později získal Nobelovu cenu
Existuje mnoho anekdot o velkých géniích historie a jejich neobvyklých zvycích. Většinou se jedná o kuriózní výstřednosti, jako například desetihodinový spánek Alberta Einsteina nebo každodenní cvičení prstů na nohou Nikoly Tesly. Nenápadnější, ale možná ještě poučnější je jiný příběh: příběh židovského přistěhovaleckého dítěte Isidora Isaaca Rabiho, který v roce 1902 přišel z Haliče do New Yorku a později získal Nobelovu cenu za fyziku.
Za to poděkoval své matce, která z něj – „aniž by to kdy zamýšlela“ – udělala vědce. Na rozdíl od jiných rodičů se ho po škole neptala: „Co bylo ve škole?“ nebo „Co se dnes naučil?“ Místo toho se ptala: „Izzy, položil jsi dnes nějakou dobrou otázku?“
Podle samotného „Izzyho“ měl zvyk jeho matky rozhodující vliv na jeho kariéru: „Právě tento rozdíl – umění klást správné otázky – ze mě udělal vědce!“, uvedl Rabi v článku v New York Times, který vyšel v roce 1988 krátce po jeho smrti. Čtyřicet čtyři let předtím obdržel Nobelovu cenu za fyziku za svůj výzkum atomového jádra a spolupracoval s Robertem Oppenheimerem na projektu Manhattan.
Umění klást dobré otázky není samozřejmostí. Kladení otázek se musí „naučit a poznatky Leibnizova institutu pro znalostní média (IWM) v Tübingenu to potvrzují. Díky správnému dotazování se dítě naučí vědomě přemýšlet o daném tématu a samo se zapojí do procesu. Pomáhá to dětem lépe porozumět informacím, zpracovat je a osvojit si je. Díky tomuto aktivnímu zapojení si nakonec znalosti lépe zapamatují.
Samozřejmě si věci zapamatujeme i tehdy, když se je mechanicky učíme nazpaměť. S kladením hlubokých otázek je však spojeno i něco, co se při učení často podceňuje: zvědavost. Ta má jednu podmínku, která zní na první pohled paradoxně: aby člověk mohl být vůbec zvědavý, musí již nějaké znalosti mít.
Můžeme být zvědaví na nějaké téma pouze tehdy, když o něm již něco víme. To vychází z myšlenky „teorie mezery ve znalostech“ (Knowledge Gap Theory): Zvědavost vzniká pouze tehdy, když rozpoznáme mezery ve svých znalostech a chceme je zaplnit.
V ideálním případě se touha po poznání nikdy neukojí: na jednu otázku navazuje další. Tak může nastat dlouhodobě se samovolně posilující proces, který se ve výzkumu nazývá také „Matoušův efekt“. Ten neustále udržuje zájem a zvědavost k danému tématu. Tak se z dětí stávají odborníci. Začíná se hrubou otázkou, pak se postupuje k stále jemnějším detailům.
Matoušův efekt označuje mechanismus, při němž počáteční výhoda vytváří podmínky pro získání dalších výhod. Úspěch tak není pouze výsledkem schopností. Sám se stává zdrojem dalšího úspěchu.
Princip lze zjednodušeně vyjádřit takto:
počáteční výhoda → více příležitostí a zdrojů → lepší výsledek → ještě větší výhoda
Stejný mechanismus může působit opačným směrem. Počáteční nevýhoda omezuje příležitosti, horší výsledek omezení potvrzuje a rozdíl se postupně zvětšuje. Proto se také používají pojmy kumulativní výhoda a kumulativní znevýhodnění.
Zjednodušené heslo „bohatí bohatnou a chudí chudnou“ zachycuje pouze jednu část problému. Kumulovat se mohou peníze, znalosti, zdraví, reputace, kontakty, politický vliv, data, pozornost i důvěra.
Jednotlivé výhody se navíc mohou převádět jedna v druhou. Peníze umožňují získat lepší vzdělání. Vzdělání přináší lepší zaměstnání. Zaměstnání vytváří kontakty a majetek. Majetek pak poskytuje větší bezpečí a více možností pro další generaci.
Neplatí ovšem že „nevýhody se časem také zvětšují“. Znevýhodněný člověk se nemusí absolutně zhoršovat. Může se zlepšovat, ale pomaleji než člověk s výhodnějším výchozím postavením. Zvětšuje se tedy především vzájemný rozdíl.
Slabší čtenář může například každý rok číst lépe. Jeho spolužák se však díky většímu množství přečtených knih zlepšuje ještě rychleji. První tedy nezaostává vůči vlastní minulosti, ale vůči druhému a vůči stále rostoucím požadavkům školy. Matoušův efekt není přírodním zákonem ani nevyhnutelným osudem, ale dobře vystihuje přirozený vývoj schopností. Neměl by být naším nepřítelem , ale spojencem. Už jen právě proto, že ho můžeme sami nastartoval zvídavým kladením si otázek a hledáním odpovědí – i s pomocí AI.
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