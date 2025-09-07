Jeseter se vrací do Dunaje: Od zahájení projektu vypuštěno 300 000 jedinců

Obsah
Jeseter začíná s pomocí vědců znovu osidlovat velké části Dunaje. Jeseteři obývají Zemi již 200 milionů let, a proto jsou právem označováni za „živé fosilie“. Nadměrný rybolov, výstavba a elektrárny se na těchto zvířatech podepsaly. Stali nejohroženější čeledí živočichů na světě kvůli ztrátě životního prostředí, zablokování migračních tras, nadměrnému rybolovu, znečištění vody a hybridizaci. Do volné přírody v rakouském Wachau bylo nyní vypuštěn celkem 300 000 jeseterů.
Všechny druhy jeseterů žijí dlouho a jsou známé tím, že migrují na velké vzdálenosti. Velké druhy, jako například jeseter bělavý (Huso huso), mohou urazit až 2 500 km, aby dosáhly svých třelišť. V Dunaji byly zdokumentovány migrační trasy od Černého moře až po Ulm (Německo). Tak dlouhé migrace jsou v dnešní době sotva možné, protože většina řek, ve kterých jeseteři žijí, byla rozčleněna elektrárnami. Jeseter bělavý a jeseter ruský proto dnes mohou obývat pouze dolní tok Dunaje.
Sterlíci (Jeseter malý – Acipenser ruthenus) vylíhlí v dubnu a červnu měří v době vypuštění do říčního prostředí maximálně 25 centimetrů. Pro některé z nich je to docela těžký začátek. Okamžitě musí čelit četnému lodnímu provozu a jím vytvářenými vlnami, který mladé jesetery vyplavují na říční břehy.
Projekt EU na záchranu jeseterů
V rámci programu LIFE-Boat 4 Sturgeon se do roku 2030 investováno do ochrany živočichů v Dunaji a dalších řekách celkem dvanáct milionů eur. Společně s partnery z mnoha zemí, které s řekou sousedí, je cílem odchovaní a vypuštění celkem 1,6 milionu mladých jedinců.
Jeseteři jsou chováni v množírně v bývalé nákladní lodi MS Negrelli. Ta od letošního roku kotví na vídeňském Dunajském ostrově. Loď byla přeměněna na chovnou stanici jeseterů a provozuje ji Univerzita přírodních zdrojů a věd o živé přírodě (BOKU) ve Vídni.
Projekt je odpovídajícím způsobem rozsáhlý. Kromě BOKU se na projektu podílí také Ministerstvo zemědělství (BMLUK), město Vídeň, WWF v Rumunsku, na Ukrajině a v Bulharsku. Dále ministerstva z Maďarska a Slovinska, různé rybářské svazy a mnoho dalších partnerů. Z dotačního programu EU „LIFE“ pochází 67 % celkových finančních prostředků. Po jednom milionu eur od rakouského ministerstva zemědělství a ViaDonau a 500 000 eur od města Vídeň.
V Rakousku se zaměřuje na sivena amerického (Acipenser ruthenus). V loňském a letošním roce byly uloveny exempláře, o nichž se předpokládá, že jsou přímým výsledkem úsilí, předchozího projektu „LIFE-Sterlet“. Pokud analýza DNA potvrdí, jednalo by se o první rozmnožení sladkovodních jeseterů ve volné přírodě Dolního Rakouska po 40 letech.
Živé fosilie často pod tlakem
Nově vypuštění jeseteři se nejspíš přesunou do hlubších říčních oblastí se silným proudem. Zde naleznou obživu tvořenou larvami hmyzu, korýši, plži, apod. V nejlepším případě se za čtyři až sedm let začnou v tomto úseku Dunaje rozmnožovat.
Než skončí každoroční vypouštění dalších odchovaných ryb do volné přírody bude třeba hodně trpělivosti. Jeseteři dosahují pohlavní dospělosti poměrně pozdě a pak se rozmnožují jen jednou za několik let. Několik následujících let tedy potrvá než se jejich populace dostatečně rozroste.
Jeseteři kdysi plavali od ústí Dunaje, vzdáleného asi 2 000 kilometrů. Původní migrační trasy blokují četné přehrady. Přinejmenším do doby, než budou realizovány plány na vybudování jeseterům přátelských rybích přechodů – žebříků u nejspodnějších elektráren u Železných vrat.
Mladí jeseteři dokáží ve velkém množství proplout i přes turbíny elektrárny – ale jen po proudu. Naopak pro návrat nemohou dobře využívat stávající rybí přechody. Jednak kvůli své omezené manévrovací schopnosti a velikosti. Ale také kvůli zvyku žít v místech uprostřed řeky, zatímco přechody se budují obvykle přes mělčiny mělčinách u břehů.
Záchrana biodiverzity dolního Dunaje
Pokud by jeseteři v Dunaji nadobro vyhynuli, přijdeme o živočichy, kteří zde žili miliony let. To by byl zločin na budoucích generacích, říká vedoucí projektu. Z tohoto důvodu je záchrana jeseterů rozšířena i na dolní tok Dunaje. Odchovaní jeseteři se z Vídně vydávají na 17hodinovou cestu do Rumunska.
V Rumunsku bylo v první polovině roku 2025 vypuštěno více než 1 500 ročních plůdků (3-5 cm) jeseterů ruských.
Větších, zhruba 4 kilogramových jeseterů bělohlavých bylo vypuštěno jen 15. Ale i to znamenalo významný krok vpřed v obnově populací a zachování jedinečné biodiverzity Dunaje.