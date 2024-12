John Geely: Putin nevyhraje

18. prosince 2024 přicestoval ministr obrany Velké Británie John Geely na návštěvu Kyjeva, kde se novinářům podařilo získat bleskový rozhovor s politikem, diskutovat o naléhavých výzvách souvisejících s ruskou agresí, jadernou rétorikou Putina, bezpečností a podporo obrany Ukrajiny ze strany Velké Británie a vyhlídky na mírové urovnání války a jak Velká Británie vnímá vojenskou hrozbu ze strany Ruské federace.

Jaderná rétorika nás nezastraší

Vladimir Putin obratně manipuluje s globálními obavami z jaderné války, vnucuje svá pravidla hry západním vůdcům, kde není ničím omezován. Jak mohli západní vůdci na oplátku vnutit Putinovi svou vlastní hru?

Především bychom se neměli zaleknout Putinovy ​​rétoriky ani žádné jeho eskalační akce. A on nás neděsí.

Účelem mé dnešní návštěvy Kyjeva je projednat s ministrem obrany Rustem Umyerovem společný plán, který máme na posílení Ukrajiny – a to nejen nyní, v bitvě, kterou stále bojujete, ale také v průběhu roku 2025 a do budoucna.

Je to také způsob, jak říci Putinovi, že budeme podporovat Ukrajinu a pracovat na koordinaci aktivit ostatních zemí na podporu Ukrajiny, dokud to bude nutné.

Putin nevyhraje, bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. Musíme Ukrajinu posílit a vyvinout tlak na Putina. To je náš imperativ, který vyžaduje, abychom v nadcházejících týdnech a měsících spolupracovali.

Je jen na Ukrajině, kdy se rozhodne zasednout k jednacímu stolu

Vy osobně věříte, že administrativa Donalda Trumpa po předání moci ve Washingtonu dokáže válku v zásadě zastavit, natož zastavit do 24 hodin?

Nyní bojují Ukrajinci a je na Ukrajincích, aby se rozhodli, kdy začnou vyjednávat. A je naší povinností – a budeme tak činit – stát na straně Ukrajiny, zatímco vy budete bojovat. Budeme stát při Ukrajině, dokud budou jednání pokračovat. A co je nejdůležitější, pokud boje ustanou, naše podpora bude pokračovat.

Právě nyní zvyšujeme naši vojenskou pomoc Ukrajině pomocí nového balíčku, který zahrnuje námořní drony, protivzdušnou obranu a dělostřelectvo. Společně s vaším vedením obrany také připravujeme plány na celý rok 2025.

Potřeba vojenského výcviku nezmizí ani po ukončení bojů

Pokud se budeme bavit o pokračování podpory, pokud letos skončí horká fáze války, bude pokračovat výcvik ukrajinských rekrutů v rámci operace INTERFLEX?

Zavázal jsem se, že Velká Británie bude i nadále vést výcvik bojovníků v rámci operace INTERFLEX po celý rok 2025. I když nepřátelství ustane, vaše potřeba vojenského výcviku, obranné pomoci, solidarity a podpory, kterou může Spojené království poskytnout vaší zemi, nezmizí.

V budoucnu vás to posílí, v budoucnu vás to učiní bezpečnější. Mimochodem, část diskusí, které jsme dnes vedli s ministrem obrany Umyerovem, je o tom, jak můžeme dále posílit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex tak, aby se stal důležitou součástí vaší schopnosti dnes bojovat a bránit se spolu se svými spojenci v budoucnu. .

Otázka mírové mise

Je Velká Británie připravena v jakémkoli formátu podpořit umístění mezinárodní mírové mise na Ukrajině, i když se tyto jednotky nebudou účastnit bojů?

Víte, pro mě je to jako skákat daleko dopředu od místa, kde se momentálně nacházíme. Tento problém daleko předčí tlaky, kterým nyní čelíte.

Proto se naše dnešní diskuse soustředila na vojenskou pomoc, kterou poskytujeme a budeme navyšovat, koordinaci s dalšími mezinárodními spojenci, které může Spojené království posílit, a některé dlouhodobé plány.

A vždy se budeme snažit společně reagovat na naléhavé potřeby Ukrajiny, plánovat společně a stát vám bok po boku.

Ruská agrese je jednou z výzev pro NATO

Možná trochu osobní otázka, ale jak jste řekl v jednom z rozhovorů, váš syn se přihlásil do vojenské zálohy na pozadí zpráv o začátku totální agrese Ruské federace proti Ukrajině. Řekněte mi, před kým plánuje bránit svou zemi? Je ruská vojenská hrozba Velké Británii aktuální?

Ruská vojenská agrese v širším smyslu je jednou z akutních výzev, kterým čelí NATO jako celek a Velká Británie jako vedoucí člen Aliance. A proto vidíte, jak NATO reviduje plány na ochranu svých hranic, otázku posílení odstrašovacích opatření a také zvýšení podpory Aliance Ukrajině.

Zdroj: Jevgenij Matjušenko , Kyjev, foto: Serhiy Chuzavkov