Jsou kočky skutečně tekuté?

Nalijte vodu do sklenice nebo džbánu a voda okamžitě přijme tvar předmětu. Nalijte med do láhve a bude pravděpodobně trvat několik minut, než se pomalu pohybující se látka zcela přizpůsobí své nové nádobě. Obojí je tekutina, ale není to totéž. Na extrémním konci jsou kapaliny jako sklo a dehtová smola. Trvalo neuvěřitelných 69 let, než se vytvořila a ukápla jediná kapka dehtové smoly na Trinity College, která v roce 1944 založila experiment s dehtovou smolou a v roce 2013 konečně zaznamenala první kapku na kameru. A jak je to tedy s kočkami? Jsou opravdu tekuté, když dokáží vyplnit tvar libovolné nádoby, stékat po schodech a napodobit kapaliny?

Podobná pozorování učinilo mnoho dalších lidí. Memy odkazující na kočky jako tekutinu kolují po internetu už několik let. A upoutaly pozornost fyzika Marca-Antoina Fardina z Institutu Jacquese Monoda, který nyní působí na Pařížské univerzitě a ve Francouzském národním centru pro vědecký výzkum. „Trávím nějaký čas na internetu,“ řekl v přednášce na TEDx v roce 2019, “samozřejmě pro výzkumné účely.“ Samozřejmě. Jako všichni.

Na jaře 2014 začal Fardin vědecky zkoumat chování koček v tekutém stavu – tato zábava mu umožnila vyhnout se skutečné práci. „Tato prokrastinace vlastně vedla k určitému úspěchu,“ vysvětlil ve své přednášce. „Získal jsem za to Ig Nobelovu cenu za fyziku, která oceňuje výzkum, který vás rozesměje i donutí přemýšlet.“

„Když budeme čekat dostatečně dlouho, všechno nakonec poteče.“ – motto reologie

O stavech hmoty, jako jsou kapaliny a pevné látky, lze přemýšlet více než jedním způsobem. Ve škole jste se například možná učili, že molekuly v pevné látce jsou těsně u sebe v pevných pozicích, zatímco molekuly v kapalině se pohybují volněji.

Fardinův výzkum je však založen na vědě o dynamice tekutin neboli reologii. V tomto oboru jsou pevné látky objekty, které mají konstantní objem a pevný tvar. Naproti tomu objem kapalných látek zůstává stejný, ale jejich tvar se může měnit. Zdá se, že pro kočky platí druhé kritérium: navzdory konstantnímu objemu se mohou ohýbat podle libosti, aby naplnily nádobu, jako je kartonová krabice nebo umyvadlo. To znamená, že kočky by měly být klasifikovány jako kapaliny, že?

Na tuto otázku není tak snadné odpovědět. „Když budeme čekat dostatečně dlouho, všechno nakonec poteče. To je motto reologie,“ řekl Fardin během své přednášky na TEDx. Například pevný asfalt šikmé silnice teče dál velmi pomalu, což lze pozorovat až po několika letech či desetiletích. Pevná tělesa se také mohou deformovat, pokud na ně působí dostatečný tlak. Na druhou stranu kapaliny mohou mít také vlastnosti pevných látek. Například kečup vytéká z otevřené skleněné lahve až po několikerém protřepání.

Co je to kapalina?

Dříve uvedená definice kapaliny tedy není zcela platná. To, co je kapalina, zjevně závisí na tom, jak dlouho něco pozorujete. Reologové proto používají k označení toho, jak kapalný daný objekt je, hodnotu zvanou Debořino číslo (De), která částečně závisí na době pozorování (T). V zásadě platí, že čím je Debořino číslo menší, tím je látka tekutější.

Kromě doby pozorování závisí Debořino číslo také na tzv. relaxační době (Tau), tedy době, za kterou kapalina upraví svůj tvar. Pokud nalijete vodu do sklenice, naplní se velmi rychle, takže relaxační doba je velmi krátká. U viskózní kapaliny, jako je med, však musíte čekat déle. Nastavením relaxační doby a doby pozorování v poměru Tau / T získáte Drnořino. Při hodnotách menších než 1 se materiály považují za kapalné. Pokud je však Debořino číslo větší nebo rovno 1, říká se, že jsou pevné.

Čím déle něco pozorujete, tím menší je Debořino číslo a tím tekutější se to jeví. Hory jsou pro nás nesporně pevné. Během lidského života nelze zjistit žádné tekuté chování. V průběhu milionů let se to však mění. Název Debořina čísla ve skutečnosti pochází z řádku v části Starého zákona známé jako „Píseň o Deboře“. (Ačkoli se překlady liší, verze krále Jakuba zní: „Hory se před tváří Hospodina roztekly“).

Debořin živý obraz hor měnících se v kapalinu evidentně inspiroval Marcuse Reinera. V srpnu 1963 přednesl po večeři projev na čtvrtém mezinárodním kongresu o reologii, který se konal v Providence na Rhode Islandu. Poté, co poznamenal, že „teklo“ je bližší než „roztavené“ původní hebrejštině, poukázal na to, že hory skutečně plynou – i když nejsou zasaženy Bohem – za předpokladu, že je člověk pozoruje v časovém měřítku božské délky a definoval Debořino číslo: D = doba relaxace (Tau)/doba pozorování (T).

Debořino číslo není jediný termín, který Reiner vytvořil. Ve stejném projevu, který byl reprodukován v lednovém čísle Physics Today z roku 1964, Reiner vyprávěl, jak se on a Eugene Bingham v roce 1928 vyzvali, aby přišli s názvem pro nový a rostoucí obor, který zahrnuje plastické toky a koloidní chemii. Název, který zvolili, reologie, pochází z řeckého slova rheo ( ρεω ), což znamená „téct“. Jméno se muselo rychle uchytit. Společnost reologie vznikla v následujícím roce. Kromě Debořina čísla a termínu reologie je znám pro Buckingham-Reinerovu rovnici, Reiner-Riwlinovu rovnici a efekt čajové konvice.

Například Himálaj je z pozorování lidskýma očima pevný, ale tato vlastnost se měří na základě lidských časových měřítek. Pokud se měří na geologické časové stupnici, T je rovna miliardám let a τ je rovna desítkám milionů let. Proto platí De <1 a Himálaj je „tekutý“. Ve skutečnosti se kvůli kontinentálnímu driftu neznatelně pohybuje. Příkladem použití tohoto modelu k prokázání toho, že kočky jsou podle Fardinova výzkumu tekuté, je: Čas, který kočka stráví naplněním umyvadla, je asi 5 sekund a my tento jev pozorujeme asi 60 sekund. V tomto případě je relaxační doba (5 s) menší než experimentální doba (60 s), takže Debořino číslo vychází menší než 1. Za těchto okolností je tedy tato kočka kapalinou.

Při porovnání chování pozorovaného u koček s vlastnostmi kapalin můžeme objevit některé podobnosti. Fardin k tomu použil především několik skupin obrázků, které to dokazují:

1. Když se kočky vejdou do nádoby, vždy změní svůj tvar tak, aby nádobu vyplnily, aniž by změnily svůj objem. Tuto vlastnost má i kapalina.

2. Na nakloněném povrchu má kapalina vlivem gravitace tendenci stékat dolů. Na níže uvedeném obrázku je patrné, že tyto kočky jsou připraveny „stékat“ po schodech dolů.

3. Kapaliny mají obvykle hlavní směr, kterým tečou bez pomoci nádoby. Na obrázku níže je příklad kočky, která „teče“ podél hlavní osy, což je hlavní směr jejího pohybu. Je důležité si uvědomit, že kapalina má nižší poddajnost, pokud se nepohybuje podél své hlavní osy.

4. Představte si, že máte láhev kečupu, typický příklad nenewtonské kapaliny. Buď vyteče snadno, nebo musíte vyvinout dodatečnou sílu s velkým úsilím, abyste ji vytlačili z nádoby. Když kočky uvíznou v kontejnerech, čelí stejné situaci.

Kočky a kapaliny mají mnoho společných znaků

Přesto lze provádět reologické studie – a ty odhalují mnohé vlastnosti koček jako kapalin. Chcete-li vypočítat Debořino číslo koček, musíte určit jejich relaxační dobu. Ta se u jednotlivých zvířat liší v závislosti na jejich plemeni, stáří atd. Například mladá koťata mohou mít delší relaxační dobu, protože se hodně vrtí. Může jim trvat i několik hodin, než se uklidní a přizpůsobí svůj tvar prostředí.

Fardin ve své přednášce upozornil, že záleží také na tvaru nádoby nebo prostředí. Například kočky se mohou rychleji uvolnit na klíně svého majitele než v přepravce, ve které jsou převáženy k veterináři.

Tato variabilita však kočky jen stěží diskvalifikovala ze statusu tekutiny. Mnoho známých tekutin se vyznačuje dobou relaxace, která se liší v závislosti na prostředí. Voda tvoří kapky na odpudivých površích, jako je teflon, zatímco na jiných površích se snadno rozlévá.

V práci publikované v časopise Rheology Bulletin v roce 2014 Fardin navrhl, že relaxační doba mladých dospělých koček se pohybuje mezi jednou sekundou a jednou minutou. Tento odhad umožňuje vypočítat Deborovo číslo: pokud se například kočka vmáčkne do malé kartonové krabice během pěti sekund a je pozorována po dobu jedné minuty, pak De = 0,0833…. To je výrazně méně než 1: kočka zjevně vykazuje fluidní chování.

Jak Fardin ve svém článku upozornil, kočky sdílejí s kapalinami i další vlastnosti. Mají například mez kluzu, což znamená, že na ně musí být vyvinuta minimální síla, než z nádoby vytečou. Totéž platí pro kečup v plastové lahvi, který se musí vytlačit. Kromě toho se kočky stejně jako tekutina přizpůsobují svému tělu tak, aby nádobu, do které vstupují, zcela zaplnily. Další vlastností, kterou kočky sdílejí s některými kapalinami, je jejich vysoké povrchové napětí, které vstupuje do hry, když se tlačí dovnitř nebo ven z malé nádoby.

Fardin se zajímal i o další vlastnosti koček při proudění, například zda mohou vytvářet turbulence. Kočky však, jak poznamenal ve svém článku, patří do třídy „biologicky aktivních materiálů“ spolu s bakteriemi, hejny a školami, které mají „vlastní hnací sílu“, a proto je těžké je tímto způsobem hodnotit.

Jednoduché kapaliny, jako je voda, jsou „pasivní“, pohybují se nebo deformují, dokud je k tomu nutí nějaká síla. V tomto případě je typická rychlost proudění ˙γ jednoduše vynucena obsluhou a Rw je přirozeným řídicím parametrem. U koček, za předpokladu, že máme dobře definovanou relaxační dobu τ , je výpočet Rw stále náročný, protože definování ˙γ může být obtížné, protože kočky jsou „aktivní“ materiály. Mají vlastní hnací sílu. Stejně jako jiné biologicky aktivní materiály (acto-myozinové gely, bakteriální plovoucí organismy, epitel, smečky, hejna, školy atd.) mohou vykazovat spontánní rotaci.

„Závěrem lze říci, že nás čeká ještě mnoho práce, ale kočky se ukazují jako bohatý modelový systém pro reologický výzkum, a to jak v lineárním, tak nelineárním režimu. Mezi stálé otázky patří potenciální důsledky reologie koček na jejich pravotočivý reflex a otázka, zda je nelineární samoudržující mechanismus turbulence v potrubí použitelný i pro pruhy tygrů. Velmi nedávné experimenty z Japonska také naznačují, že bychom na kočky neměli pohlížet jako na izolované fluidní systémy, ale jako na systémy schopné přenášet a absorbovat napětí ze svého okolí. V Japonsku totiž mají kočičí kavárny, kde si vystresovaní zákazníci mohou pohladit kočičky a zamručet si své starosti,“ napsal Fardin.

Na závěr své studie o kočičí tekutosti uvádí: „Tento článek byl napsán na počest Garethových 50. narozenin a jeho Binghamovy ceny. S motivací této studie pomáhalo mnoho členů EMF, všechny dobré věci lze nalézt ve více než 200 Garethových publikacích a všechny chyby jsou moje.“ Byl to tedy vtipný dárek, který čtenáře baví dodnes, stejně jako závěr že kočky jsou „nenewtonovskou kapalinou“ se schopností„změnit svůj tvar tak, aby vyplnily nádobu, aniž by se změnil jejich objem,“ což je řadí do stejné obecné kategorie jako kečup. Co je, mimochodem, výborné jméno pro kočku.

https://www.rheology.org/SoR/Publications/RheoBulletin/RB2014Jul.pdf

47 veselých fotografií koček, které dokazují, že jsou tekuté

https://www.boredpanda.com/funny-liquid-cats-if-it-fits-i-sits

A jak je to doopravdy?

Jak se kočky dokážou vtěsnat do malých prostor? Je to proto, že nemají pevnou klíční kost. Jejich klíční kosti jsou volně pohyblivé, takže pokud se jim tam vejde hlava a ramena, snadno se do prostoru vtěsná i zbytek těla.