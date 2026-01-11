Jsou tramvaje stále udržitelným řešením, nebo jen udržovaným zvykem?

Tramvaje sehrály v evropských městech zásadní roli a v některých situacích ji sehrávají dodnes. Smyslem následujících řádků je ale upozornit, že technický svět se mezitím výrazně posunul. Baterie, hybridní trolejbusy a elektrobusy otevřely možnosti, které ještě před patnácti lety neexistovaly. A právě tyto nové možnosti nás nutí znovu se ptát: je tramvaj stále nejlepší řešení, nebo se z ní stala spíše tradice, která přetrvává ze setrvačnosti?
Tramvaj má v českém prostředí zvláštní postavení. Není jen dopravním prostředkem, ale symbolem moderního města, ekologického směřování a technické vyspělosti. V debatách o dopravě se často objevuje jako konečný argument: tramvaj je přece elektrická, kapacitní a osvědčená. Jenže právě tato samozřejmost je dnes problémem. Technologie, které mezitím dozrály, mění parametry celé rovnice.
Ještě donedávna platilo, že bez kolejí a trolejí se elektrická městská doprava neobejde. To už neplatí. Současné elektrobusy zvládají desítky kilometrů na jedno nabití a hybridní trolejbusy kombinují krátké úseky trolejí s bateriovým provozem. Jinými slovy: elektřina už není vázaná na permanentní infrastrukturu. A to je zásadní změna, protože právě infrastruktura je u tramvají tím nejtěžším břemenem.
Když mluvíme o ekologii, většinou se zastavíme u toho, že tramvaj nemá výfuk. Jenže skutečná ekologická stopa nevzniká jen při jízdě. Vzniká při výrobě kolejí, betonových loží, měníren, stožárů a trakčního vedení. Vzniká při každé rekonstrukci, výluce a přeložce. Tramvaj je ekologická v provozu, ale extrémně materiálově náročná v existenci. Naproti tomu elektrobus nebo hybridní trolejbus je lehčí systém. Nepotřebuje trvalý zásah do uliční struktury a jeho technická stopa je rozprostřená a vratná.
Často se také říká, že tramvaj šetří místo. Stačí se ale projít po běžné pražské třídě. Koleje zaberou střed ulice, rozdělí prostor na dva světy a znemožní flexibilní práci s profilem komunikace. Stromy se jim vyhýbají, voda po nich odtéká, lidé je přecházejí s opatrností. Ulice s tramvají je technický koridor. Ulice bez kolejí může být znovu městským prostorem, kde se dá zúžit silnice, vysadit stromy, vytvořit promenáda nebo parkování ve stínu zeleně.
Argument kapacity zní přesvědčivě, ale i ten patří do jiné éry. Tramvaj je skutečně kapacitní, jenže kapacita má smysl pouze tam, kde je trvale využitá. Mnoho tratí dnes kapacitně předimenzovaných jezdí v provozu, kde by flexibilnější vozidla zvládla stejnou práci bez fixních nákladů. Moderní elektrobusy mohou jezdit v krátkých intervalech, být prodlužovány, přesouvány a přizpůsobovány poptávce. Kapacita už není vlastnost kolejí, ale řízení provozu.
Ekonomická stránka pak bývá v debatách často opomíjena. Nejde jen o cenu nové tramvajové tratě, ale o každoroční účet za její udržování. Koleje, výhybky, troleje a měnírny generují stálé náklady, které město platí bez ohledu na to, jak efektivně je daná trať využita. Ve stejném rozpočtovém rámci lze pořídit desítky elektrobusů, které nevyžadují žádnou takovou zátěž a umožňují reagovat na změny v městě, místo aby je fixovaly na desetiletí dopředu.
To vše neznamená, že tramvaj nemá budoucnost. Má ji tam, kde je skutečně opodstatněná. Na velmi vytížených trasách, na segregovaných tělesech, tam, kde její kapacita odpovídá realitě a ne jen historickému plánu. Problém nastává ve chvíli, kdy se tramvaj stává automatickou odpovědí na každou dopravní otázku, bez ohledu na nové technologie a nové priority města.
Města dnes řeší víc než přepravu. Řeší klima, veřejný prostor, adaptaci na horko, kvalitu života. A právě zde se ukazuje síla bateriových a hybridních systémů. Ne jako náhrada tramvají za každou cenu, ale jako možnost volby. Jako nástroj, který dává urbanistům zpět svobodu.
Možná tedy není správná otázka, zda je tramvaj mrtvá. Správnější otázka zní, zda jsme připraveni přestat ji považovat za nedotknutelnou. Protože město, které se neumí ptát, obvykle jen opakuje řešení z minulosti — i když už dávno existují lepší.