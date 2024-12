K vrcholu globálních emisí letos nedošlo. Růst pokračuje.

4.prosince 2024 – S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů se svět možná blíží ke klimatickému zlomu. Globální znečištění klimatu dosáhlo v letošním roce rekordní úrovně. V nové zprávě se však objevují známky pokroku v odklonu od fosilních paliv.

Znečištění klimatu způsobené spalováním fosilních paliv dosáhlo v roce 2024 rekordní hodnoty 37,4 miliardy tun, což znamená nárůst o 0,8 % oproti předchozímu roku – a zmaření nadějí, že by k vrcholu globálních emisí mohlo dojít v tomto roce.

Vyplývá to z nejnovější výroční zprávy Globální uhlíkový rozpočet, která podtrhuje hlubší problém: přetrvávající závislost světa na uhlí, ropě a plynu, která nadále zvyšuje emise a narušuje klima. Zpráva, kterou uspořádalo celosvětové konsorcium vědců soustředěných na Exeterské univerzitě, vykresluje komplexní obraz globálních energetických trendů se znepokojivým nárůstem v některých oblastech a známkami pokroku v jiných.

Emise z většiny bohatých zemí letos klesly, i když v mnoha případech o relativně malé množství. Mezitím znečištění klimatu ve většině rozvojových ekonomik vzrostlo, což bylo způsobeno hospodářským růstem a rostoucí poptávkou po energii. Celosvětová spotřeba uhlí, ropy a zemního plynu se zvýšila, i když u uhlí a ropy byl zaznamenán méně než 1% nárůst.

Ačkoli globální emise ještě nedosáhly jasného „vrcholu“ – bodu, kdy znečištění uhlíkem přestane růst a nakonec přejde k trvalému poklesu – existují náznaky, že tento bod obratu by mohl být na obzoru. Rychlé zavádění čistých technologií, jako jsou solární panely a elektromobily, může pomoci tento posun urychlit, i když bude zapotřebí mnohem rychlejšího pokroku, abychom se vyhnuli nejhorším dopadům změny klimatu.

Tyto globální trendy mají naléhavé důsledky pro naše klima, ekonomiku a ekosystémy. Abychom pochopili, co stojí za letošními rekordními hodnotami a co signalizují do budoucna, prozkoumejme klíčové faktory, které dnes ovlivňují znečištění klimatu.

Klimatické emise Číny dosahují vrcholu

Vzhledem k tomu, že Čína je největším světovým emitentem, je pochopení trajektorie jejích emisí klíčové pro posouzení globálního pokroku v oblasti klimatu. Mezi lety 2000 a 2023 se znečištění klimatu v Číně více než ztrojnásobilo. V roce 2023 vzrostly emise v zemi o téměř 5 %. V letošním roce však zůstaly téměř beze změny a podle odhadů vzrostly o 0,2 %.

Většina explozivního nárůstu emisí v Číně od přelomu století pramení z rychlého rozvoje uhelné energetiky, která byla vybudována s cílem uspokojit energetické potřeby rychle rostoucí ekonomiky země. V posledních letech však v Číně převzala dominantní roli při výrobě nové energie čistá energie, takže emise z uhlí se v roce 2024 zvýšily jen o 0,3 %.

A více než polovina prodejů nových vozidel v Číně jsou nyní plně elektrické nebo plug-in hybridy. Global Carbon Budget odhaduje, že spotřeba ropy v zemi v roce 2024 klesla o 0,8 % a očekává se, že s pokračujícím přechodem na elektrickou dopravu bude nadále klesat.

Ve hře jsou i další průmyslové trendy. Stavební aktivita v oblasti nemovitostí v Číně klesá v důsledku přebytku neprodaných domů a nedokončených projektů. V důsledku toho se znečištění čínského klimatu z výroby cementu v roce 2024 dramaticky snížilo o 8,1 %. To bylo kompenzováno 8% nárůstem spotřeby zemního plynu v zemi, který je z velké části tvořen metanem, což je plyn silně oteplující klima. Ale Čínská výroba solární a větrné energie roste mnohem rychleji než výroba energie ze zemního plynu a čínská nabídka čisté energie může brzy stačit k pokrytí poptávky po elektřině v zemi a zastavení potřeby většího množství zemního plynu.

Souhrnně tyto důkazy naznačují, že znečištění klimatu v Číně možná letos dosáhlo svého vrcholu a v blízké budoucnosti se chystá jeho pokles. Vzhledem k tomu, že Čína je druhou nejlidnatější zemí světa s nejvyššími celkovými emisemi ze všech zemí, je to pozitivní znamení pro snahy o omezení globálního znečištění klimatu.

Roční znečištění fosilním uhlíkem podle zdrojů v Číně od roku 1958, s projekcemi na rok 2024 v červené barvě. (Obrázek: Global Carbon Budget 2024)

Nějakého pokroku dosáhly i další bohaté země

Zatímco Čína vynikala, znečištění klimatu se v roce 2024 snížilo i ve většině ostatních bohatých vyspělých zemí – i když často s menším rozdílem než v předchozím roce.

Evropské unii se podařilo omezit znečištění klimatu odhadem o 3,8 %, i když méně než v roce 2023, kdy pokleslo o 8,4 %. To je pravděpodobně způsobeno tím, že Evropa dramaticky snížila svou závislost na ruském plynu po invazi na Ukrajinu v roce 2022, ale v letošním roce nedokázala udržet tak rychlé vyřazení. Evropská spotřeba plynu přesto v roce 2024 klesla o 1,3 %. Největší podíl na poklesu emisí v jednotlivých zemích mělo uhlí, které díky pokračujícímu přechodu na čistou energetiku kleslo o téměř 16 %.

Ve Spojených státech kleslo znečištění klimatu přibližně o 0,6 %. Spotřeba uhlí pokračovala v dlouhodobém poklesu a prodej elektromobilů přispěl ke snížení spotřeby ropy o 0,7 %. I přes pokračující zavádění čisté energetiky však americká spotřeba zemního plynu v roce 2024 vzrostla přibližně o 1 %.

Proč? Po více než deseti letech stálé celkové spotřeby elektřiny nyní poptávka po elektřině v USA roste, a to zejména díky elektrifikaci vozidel a budov a růstu datových center, umělé inteligence a těžby kryptoměn. Nasazení solárních, větrných a jaderných elektráren stačilo pokrýt jen část těchto rostoucích potřeb, a tak se mírně zvýšila spotřeba zemního plynu, aby se pokryl zbytek, přičemž se také odložilo vyřazení některých uhelných elektráren z provozu.

Roční znečištění fosilním uhlíkem podle zdrojů v USA od roku 1958, červeně jsou vyznačeny prognózy pro rok 2024. (Obrázek: Global Carbon Budget 2024)

V některých dalších příkladech ve zbytku bohatého světa se znečištění klimatu snížilo o zlomek procenta v Kanadě a Austrálii. Ačkoli spotřeba uhlí a plynu v Austrálii výrazně poklesla v důsledku rychlého růstu obnovitelných zdrojů energie, spotřeba ropy v této zemi vzrostla, protože prodej elektromobilů se letos propadl. Na sousedním Novém Zélandu kleslo znečištění klimatu o téměř 5 % díky poklesu spotřeby uhlí a ropy.

Podobně tomu bylo v Japonsku a Jižní Koreji, kde v roce 2024 došlo k poklesu emisí o 4 % v důsledku snížení spotřeby všech fosilních paliv. A Spojené království snížilo znečištění klimatu o téměř 3 % díky velkému poklesu spotřeby uhlí a plynu, přestože spotřeba ropy v tomto roce vzrostla.

Rozvojové země potřebují pomoc při omezování znečištění klimatu

Emise v Indii i ve zbytku světa vzrostly, a to v důsledku nárůstu spotřeby všech fosilních paliv. To je v rozvojových zemích, jejichž energetické nároky rostou s tím, jak roste jejich ekonomika a jak se stále více občanů vymaňuje z chudoby, obvyklé.

Dosud byla většina této zvýšené poptávky uspokojována spalováním fosilních paliv, ale tak tomu být nemusí. Mnoho rozvojových zemí by raději předběhlo fosilní paliva a místo toho uspokojovalo své rostoucí potřeby čistou energií. To však vyžaduje mezinárodní investice, kterých se v minulosti nedostávalo.

To bylo jedním z klíčových témat nedávného 29. zasedání konference smluvních stran (COP29) o klimatu v ázerbájdžánském Baku. Nezávislá skupina odborníků na financování opatření v oblasti klimatu doporučila do roku 2030 mezinárodní financování opatření v oblasti klimatu ve výši 1 bilionu dolarů ročně, včetně přibližně 300 miliard dolarů poskytnutých vládami a doplněných veřejným a soukromým financováním. Země účastnící se konference CO29 dosáhly dohody, která se blíží splnění těchto doporučení. Ještě se však ukáže, zda se podaří slíbené peníze poskytnout – většina prostředků má být získána prostřednictvím soukromého financování – a mnoho rozvojových zemí zůstalo hluboce nespokojeno.

Roční znečištění fosilním uhlíkem v jednotlivých zemích od roku 1958, červeně jsou vyznačeny prognózy pro rok 2024. „Bunkry“ představují mezinárodní leteckou a lodní dopravu, které nejsou přiřazeny jednotlivým zemím. (Obrázek:Global Carbon Budget 2024)

Úloha přírody při pohlcování znečištění klimatu

Zatímco lidská činnost je i nadále hnací silou nárůstu globálních emisí, příroda hraje také důležitou roli při potlačování některých z těchto účinků. V souladu s minulými lety pohltila v roce 2024 zemská půda a rostliny přibližně čtvrtinu lidského znečištění klimatu a oceány odstranily dalších téměř 30 %. Zbývajících 45 % se přidalo ke skleníkovým plynům v atmosféře, které zachycují teplo.

Tato úroveň přirozeného odstraňování uhlíku je vítanou úlevou, protože v roce 2023 zemská půda a rostliny absorbovaly neobvykle malé množství uhlíku, což vedlo některé ke spekulacím, že přírodní úložiště uhlíku může selhávat. Místo toho se zdá, že to byl dočasný důsledek loňského výrazného jevu El Niño, který má tendenci způsobovat sucha, jež snižují krátkodobé pohlcování uhlíku biosférou.

Určitý úspěch přinesla v uplynulém desetiletí také opatření na snížení odlesňování a rozšíření lesů. Odlesňování je sice stále problémem v Brazílii, Indonésii a Kongu, ale míra celosvětového odlesňování je v posledních letech jen o polovinu nižší než před deseti lety.

Rozsáhlé požáry v letošním roce, zejména požáry v Amazonii zhoršené klimatickými podmínkami, však zbrzdily celkové množství znečištění klimatu pohlcené přírodou v roce 2024. Přetrvávají obavy, že s dalším oteplováním planety a zesilováním sucha a požárů by se mohla začít snižovat schopnost Země odstraňovat lidské znečištění klimatu.

Zlom v globálním znečištění klimatu?

I když globální emisní trendy ilustrují problémy, kterým čelíme, existují náznaky, že se lidstvo možná blíží k vrcholu globálního znečištění klimatu. Emise z bohatých zemí klesají, ale toto úsilí se musí urychlit a finanční podpora rozvojových zemí je nezbytná, aby se jim pomohlo přejít na řešení čisté energie.

Změna v růstu emisí v Číně je určitou nadějí pro budoucnost klimatu a ukazuje, že i největší znečišťovatelé mohou dosáhnout významného pokroku – pokud dnes přijmou odvážná opatření.

Autor: Dana Nuccitelli (muž)

Tento článek se poprvé objevil na Yale Climate Connections a je zde znovu publikován pod licencí Creative Commons. Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.