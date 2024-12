Každé ráno jím koblihu. Pořád žiju. A další zaručené ranní rutiny

Po rozhovorech s některými členy světové ekonomické elity se ukázalo, že ranní rutina miliardářů má mnoho podobností. Ačkoli nelze ranní rutinu spojovat výhradně s ekonomickým úspěchem, začít ráno správnými návyky může změnit vaše myšlení a pomoci vám prožít produktivnější den.

S nadsázkou, typický „miliardář“ vstane brzy ráno, obvykle mezi 5:3o a půl sedmé, medituje, píše si deník, cvičí, saunuje se a sprchuje se ledovou vodou, čte si a léčí světový hlad, a to vše předtím, než začne pracovat v 6:31. :)

Rutina může být v podstatě kombinací výše uvedených a dalších zdravých návyků, které pomohou úspěšnému člověku nastavit se na jeho den. Takže, jak jsem říkal, viděl jsem na internetu několik lidí, kteří to zpochybňují (ve skutečnosti je to v sekci komentářů pod každým článkem o ranních rutinách asi 1000 lidí, kteří cokoli zpochybňují).

Mnoho komentářů zní jako „jo, ale oni na to mají peníze“, „nedělali to, když byli na mizině“, „mají zaměstnance, kteří se postarají o jejich další potřeby“, „mají kuchaře“ a seznam by mohl pokračovat… v podstatě to byl dlouhý seznam lidí, kteří říkali, že rutina není důvodem jejich úspěchu. Jsem tu, abych zpochybnil jejich spor, i když to nejspíš neuvidí a stejně odmítnou.

Jak je to v realitě? Když většina budoucích milionářů nebo miliardářů začíná, nemá obvykle peníze, nemá žádné klienty, žádný kapitál a doslova žádné místo k životu. Úspěšní podnikatelé na počátku obětovali svůj osobní život, aby mohli vybudovat firmu. Najednou neměli čas chodit se bavit, omezili styky a vysedávání s přáteli, přestali dávat i dostávat dárky, nejedli v restauracích, ale jen doma a jen potraviny, které byly právě ve slevě. Nic z toho není přehnané.

Víte, co je obvykle drželo nad vodou? Ranní rutina. Z výpovědí, vyplývá, že to byla jejich nejoblíbenější část dne. Podle jejich představ a jen pro ně. Jejich klid, který jim pomáhal udržovat mysl a tělo zdravé. Rutina je něco, na co nemusíte myslet, prostě do děláte a je to připravené každé ráno.

Nemusíte být miliardář, abyste měli ranní rutinu. Příště, až se budete dívat na někoho úspěšného a vymlouvat se, proč nemůžete být jako on, pochopte, že děláte právě to – vymlouváte se. Omlouvám se, že umím být přísný, ale někdo vám to říct musí.

Zkuste si vytvořit vlastní verzi ranní rutiny a uvidíte, jak moc se váš život změní. Možná se z vás stane miliardář… Já zatím budu trpělivě čekat na vaše miliardy. . .

Jeff Bezos a Lauren Sánchez

Lauren Sánchezová řekla, že Jeff Bezos jim stanovil pravidlo. Aby ráno začínali tím, že nebudou hned po probuzení procházet zkázonosné zprávy. Lauren říká, že Jeff Bezos počká, až si dá alespoň kávu a stráví v klidu čas se svou životní partnerkou, a teprve pak se vrhne do nového dne.

„Ráda se probouzím. Udělám si šálek kávy. Udělám Jeffovi kávu a pak máme takovou kouzelnou chvilku, kdy si jen povídáme,“ říká matka tří dětí. „Děti se ještě neprobudily. A nebereme si telefony. To je jedno z pravidel.“

V epizodě podcastu Lexe Fridmana Bezos definoval slovo „putter“ jako pomalý pohyb. „Nejsem tak produktivní, jak si možná myslíte,“ řekl se smíchem Bezos, druhý nejbohatší muž světa. „V prvních hodinách se pohybuji dost pomalu. Vstávám brzy, prostě přirozeně. A pak, víte, většinu dní cvičím,“ dodal.

Mark Zuckerberg

Zatímco Bezos se drží dál od telefonu, Mark Zuckerberg, generální ředitel společnosti Meta, uvedl, že dělá pravý opak. „První věc, kterou udělám, je, že se podívám na telefon. Podívám se na Facebook, abych zjistil, co se děje ve světě,“ řekl Zuckerberg v živém vysílání otázek a odpovědí na Facebooku v roce 2016.

„Upřímně řečeno, je to dost smutná situace,“ řekl o svém zvyku. Zuckerberg uvedl, že jeho ranní rutina také často zahrnuje trénink brazilského jiujitsu a MMA a nošení stejného oblečení, aby snížil mozkovou kapacitu.

Tim Cook

Timothy „Tim“ Donald Cook je generální ředitel společnosti Apple Inc. Tim Cook se v podcastu Dua Lipa svěřil, že vstává před východem slunce – mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní – a první hodinu dne tráví vyřizováním e-mailů.

Evan Spiegel

Evan Spiegel, CEO společnsti Snap Inc. (Snapchat) prý , že vstává ve tři čtvrtě na pět. „Vstávám opravdu brzy, protože to je jediný čas, který je můj, kdy lidé ještě nejsou opravdu vzhůru. Mezi pátou a sedmou hodinou ranní mám pár hodin na to, abych dělal, co chci,“ řekl v rozhovoru z roku 2018 zveřejněném v časopise Entrepreneurship Handbook.

Elon Musk

Ne všichni generální ředitelé však vstávají za úsvitu. Elon Musk, generální ředitel společností Space X a Tesla, řekl loni v únoru deníku The Wall Street Journal, že pracuje dlouho do noci a obvykle vstává v 9 hodin ráno.

A ačkoli nebylo potvrzeno, zda to myslí vážně, nebo jen žertuje, Musk jednou odpověděl na příspěvek lékaře na X slovy: „Každé ráno jím koblihu. Pořád žiju.“

Arnold Schwarzenegger

„Každé ráno uvařím kávu a nakrmím zvířata. Mám tři psy, mám jednoho miniaturního poníka a jednoho miniaturního oslíka a pak mám prase,“ napsal v roce 2023 ve vydání svého zpravodaje. „Zatímco piju kávu, kontroluji e-maily a přečtu si pár novin. A jakmile kávu dopiju, jedu na kole do posilovny, kde si zacvičím, a pak se nasnídám. To je první chvíle dne, kdy si dovolím začít přemýšlet.“

„Je to prostě fantastické, jak se cítíte, psychologicky, protože do mozku vystřelují chemické látky a vy se cítíte dobře a celý den vypadá a cítíte se lépe. Takže to je důvod, proč lidem vždycky doporučuji, aby cvičili každý den. Co se týče těch, kteří tvrdí, že nemají na cvičení dostatek času? I na to má Arnie svůj názor.

„Den má 24 hodin,“ říká. „Když spíte šest hodin, zbývá vám 18 hodin, my pracujeme v průměru asi 10 hodin denně. Takže vám zbývá ještě osm hodin. Tak mi neříkej, že nemáš čas cvičit hodinu denně!“

„Potřebujete disciplínu, dokud se vaše rutina nestane tak automatickou, že na ni nikdy nebudete myslet,“ řekl. „Jakmile totiž začnete přemýšlet, vaše mysl bude bojovat sama se sebou.“

Bill Gates

Snaží se spát alespoň 7 hodin denně. Prý začíná svůj den ranním kardio tréninkem na běžeckém pásu v soukromé posilovně ve svém sídle ve Washingtonu. Každé ráno prý cvičí asi hodinu. Po cvičení sleduje nejnovější zprávy a čte noviny jako The New York Times, The Wall Street Journal a The Economist. Přestože prochází většinu zpráv, zaměřuje se především na témata týkající se zdraví.