Když mocní odmítnou vymáhat právo, ani sedm metrů kamene je neochrání

Narodil jsem se do světa, kde platila pravidla. Ne vždy byla spravedlivá, ne vždy byla dodržována bez výhrad – ale existovala a jejich porušení mělo důsledky. To vytvářelo rámec, v němž bylo možné plánovat budoucnost, uzavírat dohody a věřit, že slovo a podpis něco znamenají.
Dnes jsou tato pravidla stále častěji zpochybňována. A proto je dobré si připomenout svět, v němž pravidla buď neexistovala, nebo se dodržovala jen tehdy, když se to hodilo silnějšímu. Byl to svět, kde panovník, chtěl-li přežít, potřeboval kolem sebe sedm metrů silné kamenné zdi, hlubokou studnu a sklepy plné zásob pro sebe i hradní posádku. Pokud měl štěstí, vydržel déle než obléhatelé. Ti si obvykle s dohodami příliš hlavu nelámali – a než odtáhli s nepořízenou, vyplenili okolní zemi.
To byl svět bez skutečně závazných pravidel. Svět, kde bezpečnost zajišťovala tloušťka zdí a hloubka studní, nikoli respekt k právu.
Pokud dnes někdo z politických lídrů uvažuje o tom, že svět bez pravidel by byl svobodnější, efektivnější či „realističtější“, měl by si uvědomit, že sedm metrů kamene by už nestačilo. Možná by nestačilo ani sedm metrů železobetonu padesát metrů pod zemí. Technologie pokročily, ničivá síla vzrostla – ale lidská povaha se nezměnila. Svět bez pravidel by byl jen rychlejší a ničivější verzí toho středověkého.
Tato odpovědnost se netýká pouze těch, kteří dohody porušují. Stejný stín padá i na ty, kdo z pohodlnosti či krátkodobého kalkulu rezignují na jejich vymáhání. Spolusignatář mezinárodní smlouvy není pasivním svědkem. Je něčím jako křestním kmotrem dohody – přebírá závazek dohlížet na její dodržování, usilovat o nápravu a nést náklady spojené s obranou principů, které sám stvrdil podpisem.
Rezignace na tuto roli není neutralitou. Je tichým spolupodílem na rozkladu pravidel.
Typickým příkladem je Budapešťské memorandum z roku 1994. Ukrajina se tehdy vzdala jaderných zbraní, které po rozpadu Sovětského svazu zdědila, výměnou za bezpečnostní záruky své suverenity a územní celistvosti ze strany Spojených států, Velké Británie a Ruska. Jeden ze signatářů závazek porušil. Ostatní garantující státy sice reagovaly sankcemi a podporou, ale samy se nestaly přímými vykonavateli ochrany slíbené integrity. Výsledek? Signál pro celý svět, že bezpečnostní garance mohou být relativní a že vzdát se strategického odstrašení nemusí být racionální volbou. Tak se oslabuje samotná logika nešíření jaderných zbraní i důvěra ve smluvní závazky.
Když se státy rozhodnou, že vymáhání mezinárodního práva je příliš pracné, nákladné nebo politicky nepohodlné, fakticky se staví bok po boku agresora, který právo porušil. Mezinárodní řád se nerozpadá pouze pod tlakem těch, kdo jej otevřeně napadají. Rozpadá se i lhostejností těch, kdo by jej měli hájit.
Našla by se dnes ochota osvobodit napadený stát tak, jako před pětatřiceti lety mezinárodní koalice osvobodila Kuvajt? Byla by dnes politická vůle nést náklady obrany principu, že hranice nelze měnit silou?
Skutečná síla státu nespočívá v harašení zbraněmi ani v okázalých gestech, která mají zakrýt slabost. Rozhazování cel nebo vyhrožovat dokáže každý, komu z bot trčí sláma. Skutečná mocnost se pozná podle toho, že dodržuje své závazky i tehdy, když je to těžké, bolestivé a politicky nevýhodné.
V tomto smyslu může být někdy větší mocností ten, kdo ctí smlouvu, než ten, kdo disponuje větší armádou. Připomeňme si například vrácení Hongkongu po vypršení nájemní smlouvy. Bylo to rozhodnutí bolestivé – pro část obyvatel, kteří se obávali ztráty svobod, i pro samotnou Británii. Přesto platilo: smlouva skončila, závazek byl naplněn. Nájem vypršel – území se vrací.
Lze namítnout, že geopolitická realita stejně nedávala jinou možnost. Možná. Ale právě o to jde: svět založený na pravidlech není světem naivity. Je světem, kde se síla projevuje zdrženlivostí a respektováním závazků, nikoli jejich obcházením.
Svět bez pravidel by nebyl světem větší svobody. Byl by návratem k oněm sedmimetrovým zdím – jen s tím rozdílem, že dnes by už žádná zeď nebyla dost silná.
Řád založený na pravidlech nepřežije sám od sebe. Přežije jen tehdy, budeme-li mít odvahu jej bránit a vymáhat. Mezinárodní právo chrání jen ty, kdo jsou ochotni jej hájit.
Budapešťské memorandum
Budapešťské memorandum o bezpečnostních zárukách z roku 1994 je mezinárodní dohoda podepsaná mezi Ukrajinou, Ruskem, Spojeným královstvím a Spojenými státy. Zavázala se k respektování suverenity a územní integrity Ukrajiny výměnou za její připojení k Smlouva o nešíření jaderných zbraní a vzdání se jaderného arzenálu po rozpadu Sovětského svazu.
Klíčová fakta
- Datum podpisu: 5. prosince 1994
- Místo: Budapešť, Maďarsko
- Signatáři: Ukrajina, Rusko, USA, Spojené království
- Předmět: Bezpečnostní záruky výměnou za jaderné odzbrojení
- Dopad: Potvrzení závazků podle Charty OSN a Helsinská závěrečná úmluva
Kontext a vznik
Po rozpadu Sovětského svazu zdědila Ukrajina třetí největší jaderný arzenál na světě. Aby předešla šíření jaderných zbraní, vyjednala s hlavními mocnostmi dohodu, která jí měla zajistit bezpečnostní garance při odevzdání těchto zbraní Rusku. Memorandum bylo podepsáno během summitu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Budapešti.
Obsah a závazky
Dohoda potvrzovala závazky signatářů respektovat nezávislost, hranice a existující území Ukrajiny, zdržet se hrozby silou, nepoužívat ekonomický nátlak a usilovat o řešení sporů prostřednictvím OSN. Neobsahovala však závazek přímé vojenské pomoci v případě porušení.
Kontroverze a porušení
Po ruské anexi Krym v roce 2014 a následné invazi do Ukrajiny v roce 2022 byla platnost a závaznost Budapešťského memoranda široce zpochybňována. Ukrajina i západní státy jej označují za porušené, zatímco Rusko tvrdí, že podmínky již neplatí.
Důsledky a význam
Memorandum je dnes často citováno jako případ selhání bezpečnostních záruk v mezinárodní politice. Jeho osud vyvolal debaty o hodnotě politických záruk bez právně závazných mechanismů a ovlivnil postoje dalších států k jadernému odzbrojení.